Дело "Леруа Мерлен": пиар, "ватка" и народный суд

После колоссального скандала из-за "сокрушения "ватки" PR-директор компании "Леруа Мерлен" Галина Панина уходит со своего поста.

Об этом она написала в Facebook, пояснив, что "в связи с сложившейся обстановкой считаю правильным покинуть занимаемую должность директора PR в компании "Леруа Мерлен".

Панина подчеркнула, что "бизнес занимается только бизнесом и никогда не должен быть вовлечен в политику. Поэтому если тень от моих действий ложится на репутацию компании — я должна покинуть компанию.

С этого момента прошу ни один мой пост или комментарий, бывший или будущий, не связывать с компанией "Леруа Мерлен".

Напомним, этому предшествовали два дня непрерывного скандала, по итограм которого руководство "Леруа Мерлен" сначала приняло решение ВРЕМЕННО отстранить от должности PR-директора компании Галину Панину.

Причиной феерического взрыва в соцсетях стала ее публикация в соцсетях о том, что, празднуя победу России над Испанией, фанаты якобы сожгли девушку в Ново-Переделкино. В комментариях Галина употребила слово "вата" в уничижительном контексте.

Как говорится в сообщении "Леруа Мерлен" в Facebook, "компания не разделяет позицию сотрудника. Мы понимаем, что этот пост мог задеть чувства многих людей, и приняли решение временно отстранить Галину от должности".

Само руководство принесло извинения за пост Паниной. В "Леруа Мерлен" уточнили, что пока обязанности PR-директора временно будет исполнять Вера Бояркова, занимающая должность директора по персоналу.

Во всем этом настораживает слово "временно", так как ничто не мешает спустя какое-то время вернуть проколовшуюся сотрудницу на рабочее место. Такого же мнения придерживаются авторы телеграм-канала 338:

"Панина "уходит на месяц" в отпуск и удаляет ФБ, по факту продолжает управлять и занимать свою должность, просто пропав из медиаполя, отстранения не будет.

Руководство "Леруа Мерлен" в РФ решило НЕ ДОКЛАДЫВАТЬ о случившемся в головной офис и порекомендовало Паниной просто поехать отдохнуть и держать ситуацию на удаленке, и все.

Руководство Паниной одобряет ее действия и политику в адрес граждан РФ и разделяет взгляды.

По причине этого Панина избежит наказания за свои действия и сохранит свой пост".

Что характерно, заявленное к посте Паниной преступление не подтвердилось. Кроме того, PR-директор "Леруа Мерлен" удалила запись в соцсети.

"В ближайшее время ВСЕ "Леруа Мерлены" в крупных городах "могут пикетироваться" с плакатами, на которых будут цитаты госпожи Паниной и ответ про "ВРЕМЕННОЕ" отстранение", — пишет телеграм-канал "СМИ_ли"

А авторы телеграм-канала "Доктор прописал" рассуждают о перспективах "замыливания":

"ТГ-размещальщики уже бегают с запросами "пофорсить про сына Грызлова с евреями" и "давайте покачаем негодование зажравшимся Николя Давыдовым, который посчитал, что на месяц жизни в Москве нужно $15к".

Параллельно как бы невзначай спрашивая, "а что это тему Паниной так качаете, вон какие интересные есть другие".

Если это то, что мы думаем, то в "Яндексе", как устареют "тяжелые" статьи СМИ-мастодонтов про Панину, пойдет "белый шум" с нейтралом и позитивом про "Леруа", а по поисковой выдаче начнут работать SEO-бойцы. Ну и пара интервью выйдет в грандах, чтобы первые позиции выдачи занять. Хотели бы ошибаться".

Разумеется, Панина на своей странице была в своем праве выражать свое мнение и происходящем. Равно как и стать жертвой "фейк-ньюс" про сожженную девушку.

Вопрос в другом — будучи якобы профессионалом в области пиара, она не смогла спрогрозировать реакцию на свои слова в такой момент? Это даже не глупость, это самоубийственное пренебрежение теми, кто рядом.

Впрочем, как отмечают в телеграм-канале 338, подобный подход специалист "Леруа Мерлен" Галина Панина могла "прокачать", еще будучи замужем якобы за "бандитом из Владивостока". А слова сейчас в отличие от 90-х разлетаются в секунду, и последствия от этого бывают весьма красноречивые — как говорится, "приходится отвечать".

Казалось бы, Панина избавила работодателя от мук выбора — после его же "просьбы" и ситуация "закрылась"? Нет.

"Вот Панину эту явно поддерживает весь топ-менеджмент "Леруа Мерлена". Сейчас она вроде бы уволилась, но явно без понимания со стороны начальства и коллег — коллеги ВСЕ такие. На ее место назначена баба, которая в комментах под постом Галюсика ее поддерживала", — пишет Николай Ставрогин.

"То есть сменили шило на мыло, и снова здорово. Думаю, надо донести ситуацию до французских собственников, чтобы заменили весь руководящий состав. Такой… профнепригодный курятник сделал уже из "Леруа" посмешище и вполне способен если не разорить, то ужать обороты своими "личными мнениями", — считает он.

​"Для тех, кто не понял, — пиарщица Леруа Марлен Панина, утверждавшая, что она из дворянского рода Паниных, — лжец и самозванец. Последняя из рода Паниных — Софья, дочь моей внучатой прапрабабки Анастасии Мальцовой. И на Софье род закончился", — отмечает легендарный журналист Игорь Мальцев,

"И так у этих "пиарщиков" все. Констатирую, что вряд ли кому-то из Мальцовых или Паниных пришло бы в голову называть сограждан "ваткой". Это прерогатива совсем других людей", — уверен он.

"Сообщают, что пиарщик Антон Вуйма, который и устроил этот скандал про "Леруа Мерлен", уже пишет петицию на французском языке, чтобы мировое сообщество знало о принципах ведения бизнеса сети и их политических мотивах", — рассказывают в соцсетях.

"Ей страшно. По-настоящему страшно. Настолько, что она начала врать, меняя причину (пост) со следствием (бурление в комментах, репосты, статьи в СМИ, репост Юденич, набеги хейтеров). И даже позвала, как в детсаду, своих подружек и коллег защитить и забить негатив. И еще тринадесять школьных способов защиты — со стучащим сердцем и трясущимися который день руками, бегающим взглядом и черной дырой вместо настроения", — отмечают эксперты.

"Правильно боится, кстати. Это хомячки навальные и цепные щенята Путина, как и все остальные интернет-бузотеры, забудут твое ФИО через неделю, как забыли "хамскую" стюардессу или "чей Крым" HR-директора "Точки", — предупреждают они.

"Но мы-то, поколение 30- и 40-летних "лиц, уже принимающих решения", не забудем. Мы ничего не забываем — поэтому и "принимаем решения". А тебе приходить на собеседования именно к нам, Галина. Ну и совет на будущее. Последний бокал нужно закусывать сим-картой и выключать телефон", — заключают авторы.

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