Праздновать или вешаться: Украина ждет матча Россия - Хорватия

На Украине масса футбольных болельщиков приветствуют выступление сборной России на ЧМ-2018. А мы-то с вами думали, что таких совсем немного. Политолог Михаил Погребинский, побеседовавший с корреспондентом "Правды.Ру", считает, что никакой сенсации в этом нет. Но есть и те, кто ждет матча с хорватами "с ужасом": "хоть вешайся".

Фото: facebook. com

Игры чемпионата мира в Одессе показывают многие заведения, пишет украинский сайт "Страна". Официального запрета на это нет, однако националисты часто устраивают в соцсетях публичные истерики по этому поводу. Корреспондент газеты описывает свое путешествие по спортивным барам Одессы с прицелом посмотреть на реакцию публики, присутствовавшей на просмотре матча Россия — Испания: "Победа (России. — Ред.) по пенальти вызывает приступ восторга. Все радостно чокаются и орут во всю глотку. "Пробились". Приходит сообщение от приятеля: "Это что было? У меня весь двор орет. Алё, СБУ :)".

В социальных сетях Facebook много постов, показывающих, как украинцы болеют за Россию. Так, в группе "Одесса и все, что ее касается" пост "Россия в четвертьфинале — Ура товарищи Ура!" заслужил большую поддержку и бурное обсуждение.

"Украина болеет за Россию": болельщики из Днепропетровска проигнорировали запреты властей и приехали на ЧМ", — пишет в Twitter Фёдор СуховЪ. Возможно, это и не украинец, но его активно комментируют, в том числе люди с Украины.

В заключение скажем, что информация о матче ЧМ по футболу 2018 между командами России и Испании стала главным запросом с Украины за минувшее воскресенье, 1 июля, в поисковой системе Google. Неужели "на кухнях" Украины течет совсем другая жизнь — не свидомая?

Как сказал "Правде.Ру" директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, у футбольных просмотров на Украине действительно высокие рейтинги, а просмотры с участием российской сборной занимают место наверху, наряду с французами. "Это говорит о том, что по-прежнему большое число людей с симпатией относятся к России и болеют за Россию. Ясно, что таких людей больше на востоке и юге, чем в центре и на западе, но это коррелирует с данными опросов общественного мнения", — заметил политолог в интервью "Правде.Ру".

По его мнению, "в этом ничего сенсационного для тех, кто погружен в конкретную украинскую ситуацию", и "если бы не было этой пропагандистской сумасшедшей кампании, "Интер" (канал, который транслирует ЧМ-2018. — Ред.) смотрели бы больше людей". "Четыре миллиона — это не 14", — уточнил Михаил Погребинский в беседе с корреспондентом "Правды.Ру".

Есть другая категория "болельщиков" — "упоротые". Они воспринимают успех российской команды как личное оскорбление. Политолог привел в пример для "Правды.Ру" пост одного из них: "Агрессоры не жалеют сил, чтобы безнадежно испортить украинским патриотам вечер воскресенья и весь понедельник".

Такие настроения тоже есть, заметил Михаил Погребинский в интервью "Правде.Ру". "Есть те, кто очень агрессивно настроен против России и этот успех России воспринимает как "зраду", чуть ли не личное оскорбление. И в этом тоже нет сенсации. Сейчас в ожидании встречи с хорватами у них накапливается состояние ужаса, что если русские выиграют и эту встречу, то чуть ли не вешаться надо всем нашим украинским патриотам".

Однако людей, которые с симпатией относятся к российской сборной, гораздо больше, чем ненавистников, резюмировал украинский политолог в интервью "Правде.Ру".

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