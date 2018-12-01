Чем грозит знакомство с девушкой в интернете

Вы познакомились по Интернету с потрясающей девушкой, которая превосходит ваши самые смелые мечты? Будьте бдительны! Очень вероятно, что вас обманывают. Авторские права, информационный терроризм, "рыбалка", сайты знакомств — виды Интернет-афер можно перечислять бесконечно.

Каждый день в сети совершаются несколько сотен преступлений. Это может быть мелкое воровство или незначительные обманы доверчивых граждан. Но порой мошенникам удается перехитрить крупные фирмы и даже целые государства.

Несмотря на то, что, по данным ФБР, Россия стоит на последнем месте в мире по числу совершенных в Интернете преступлений, ежегодно тысячи людей становятся жертвами преступников в жанре "онлайн". В среднем в России за год совершается около 15 тысяч "киберпреступлений".

Постоянным атакам со стороны взломщиков подвергаются серверы различных правительственных ведомств и министерств. Сетевые нападения приходится отражать банковским компаниям и крупному бизнесу.

Кроме того, большой интерес у мошенников вызывают различные базы - телефонные, идентификационные… Ведь, получив паспортные или телефонные данные человека, можно за его спиной проделывать финансовые махинации от его имени. В России на радиорынках можно спокойно купить, например, базы сотовых операторов.

Управление "К" МВД России выделяет еще один вид преступлений в Интернете — информационный терроризм, т. е. распространение информации экстремистского или явно террористического содержания. Несмотря на то, что в российском суде ведут дела по этим статьям, в Сети можно легко найти инструкции, скажем, по изготовлению взрывчатых веществ. А уж сайтов и форум право- или левоэкстремистской тематики просто огромное количество.

Еще одна актуальная сторона мошенничества в Интернете — это защита авторских прав. Пока в суде рассматриваются редкие иски по контрафактной продукции, любой желающий может найти свежие фильмы, музыку и книги в файлообменных сетях. И закрыть их практически невозможно — ведь обмен идет не через какой-то сервер, а напрямую между пользователями.

Что касается методов отъема реальных денег в виртуальной Сети, то тут фантазия мошенников не ограничивается ничем. Здесь наравне используются "импортированные" из обычной жизни проверенные методы обмана и уникальные, применимые только в Интернете способы мошенничества.

По статистике, большинство преступлений происходит на интернет-аукционах. Люди "клюют" на товары, выставленные по заведомо заниженной цене, и, не задумываясь, высылают деньги жулику, ничего не получая взамен.

Кроме того, часто впросак попадают люди, которые из жажды наживы выступают в роли посредников между продавцом и покупателем (который по каким-то причинам якобы не может приобрести товар). В итоге обещанные проценты со сделки посредник так и не получает.

Распространен вид прибыльного интернет-мошенничества под названием "фишинг". Суть в том, что пользователь получает письмо якобы от известного сайта или компании, с которой он сотрудничает.

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Ссылка в письме ведет его на страницу, полностью идентичную настоящей — разница лишь в адресе сайта, причем она трудноразличима: например, 1 меняется на I. Там пользователю предлагают снова ввести свои регистрационные данные, пароль от аккаунта, пин-код кредитной карточки. Нетрудно догадаться, что неосторожно раскрытая информация сразу же попадает в распоряжение преступников.

Много историй рассказано о доверчивых гражданах, которые нашли себе пассию на многочисленных сайтах знакомств. Поверив слезливой истории о нехватке средств для существования, они высылают "девушке мечты" деньги на сотовый телефон, а то и несколько сотен или тысяч долларов на переезд к любимому мужчине.

В основном, конечно, на это попадаются богатые иностранцы — ценители русской красоты. Но и среди россиян немало добросердечных, но чересчур доверчивых мужчин, не подозревающих, что с той стороны экрана может быть отнюдь не очаровательная красавица, а хитрый дядька-мошенник.