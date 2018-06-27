Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Общество » Отдых
Компьютерные игры
Автор Редакция рубрики "Общество"

Не ходите, дети, в Африку гулять: почему туристам не место в Тунисе

Общество » Отдых

Не в первый раз российских туристов официально отговаривают от поездок в Тунис. Что скрывается за предупреждениями Ростуризма и стоит ли рисковать безопасностью ради дешевого отдыха?

Не ходите, дети, в Африку гулять: почему туристам не место в Тунисе. 388756.jpeg
Фото: www.tourprom.ru

Ростуризм все еще настаивает на том, что отдых в Тунисе может быть небезопасен — из-за массовых волнений "на фоне социально-экономических проблем", особенно в центральных и южных регионах страны. Митинги переходили в нападения и вандализм, что вынудило власти применять даже слезоточивый газ. Во время протестов были ранены около 100 сотрудников правоохранительных органов, что говорит о масштабности волнений.

"Ростуризм рекомендует российским туристам, планирующим путешествия в Тунис, соблюдать меры личной безопасности, проявлять осмотрительность и осторожность во время пребывания на курортах городов Сусс, Хаммамет, Монастир, острова Джерба", - также говорится в заявлении.

Напомним, что это не первое подобное предупреждение, аналогичное было выпущено еще в 2016 году по схожим причинам — из-за нестабильной ситуации и протестных акций. Тогда потребовалось вмешательство посла Туниса Али Гутали для урегулирования вопросов. Но повторение ситуации говорит о том, что маскировать проблемы Туниса дипломатическими методами уже нереально — пребывание там действительно опасно.

В конце мая на собственном опыте в этом убедились гости из Петербурга: их автобус был остановлен вооруженными протестующими. Туристы почувствовали себя настоящими заложниками, и хотя, по словам полиции, им ничего не угрожало, никто не знает, как повели бы себя митингующие в случае внештатной ситуации.

Не ходите, дети, в Африку гулять: почему туристам не место в Тунисе. 388757.jpeg
Фото: static.ukrinform.com

Острой и актуальной актуальной в этой африканской стране остается и террористическая угроза — по данным местных жителей и информагентств, именно в Тунис сейчас массово перемещаются боевики ИГИЛ (запрещенной в Российской Федерации организации) из Ливии и Алжира. Они пользуются откровенной слабостью тунисской власти — за последние 7 лет здесь сменилось несколько президентов, так что о стабильности политической системы говорить не приходится.

Казалось, что террористическая волна покинула Тунис в 2015 году. Напомним, тогда во время нападения на музей Бардо погибло более 20 иностранных туристов, также 38 человек были расстреляны в курортном городе Сусс. Но и сегодня Тунис находится на 4-ом месте по числу приверженцев ИГИЛ в рейтинге консультанта по вопросам безопасности Soufan Group. Сами радикалы не скрывают, что рассматривают Тунис как базу для террористов — об этом заявлял глава боевиков Абу Бакр Аль-Багдади. Так, уже в начале 2018 года полиция Туниса обезвредила террористическую ячейку в губернаторстве Джендуба. В ее состав входили пять человек, которые регулярно контактировали с террористами, скрывающимися в горах.

Напомним, что в Тунисе все еще не отменен режим чрезвычайной ситуации, введенный в 2015 году. Об этом официально сообщает Консульский департамент МИД России, рекомендуя "избегать любых скоплений людей в местах проведения демонстраций, пикетов и забастовок".

Не ходите, дети, в Африку гулять: почему туристам не место в Тунисе. 388758.jpeg

Даже если туристов не пугают предупреждения Ростуризма, им стоит прислушаться к отзывам соотечественников, уже побывавших в этой стране. К сожалению, россияне в Тунисе — лишь источник доходов для местных, а не долгожданные гости. Туристы отмечают хамство и наглость персонала в отелях, постоянные попытки включить в счет навязанные услуги. Да и общие условия здесь не самые лучшие — пляжи чистят далеко не везде, на улицах городов грязно.

Не ходите, дети, в Африку гулять: почему туристам не место в Тунисе. 388759.jpeg
Фото: irecommend.ru

Некоторое время Тунис действительно привлекал российских туристов дешевыми путевками, особенно когда Турция и Египет были временно недоступны. Но сегодняшняя обстановка в стране, уровень сервиса и безопасности — повод лишний раз задуматься, а нужно ли экономить и портить себе отдых?

Пациенты с пломбами в зубах могу погибнуть на МРТ Пациенты с пломбами в зубах могу погибнуть на МРТ

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Темы Тунис отдых туризм отпуск путешествия
Обсудить
Актуальная аналитика
Воспитание
Почему россияне не хотят детям своей судьбы
Отдых
Не ходите, дети, в Африку гулять: почему туристам не место в Тунисе
Открытия
В Туве разбудили "спящую красавицу"
Читательский топ
Шойгу передал огневой привет американским разведчикам у Крыма
Предсказания о Третьей мировой войне, которые вы не знали
Европейские СМИ: Путин "замостил" Крым навсегда
Молдавия победила Приднестровье. Что дальше?
Сибирский исследователь нашел НЛО-убийцу Земли
Сейчас читают
Соцсети Украины: "Крымский мост - наша перемога"
Украина
Соцсети Украины: "Крымский мост - наша перемога" Видео 
Турция выходит из НАТО в Красное море
Ближний Восток
Турция выходит из НАТО в Красное море Видео 
Россия не вернется - нам там делать нечего
Мир
Россия не вернется - нам там делать нечего Видео 
Кто вы "яблоко" или "груша"?
Оригинальные методики
Кто вы "яблоко" или "груша"?
Почему россияне не хотят детям своей судьбы
Воспитание
Почему россияне не хотят детям своей судьбы Видео 
Новости Все >
Германия проиграла Южной Корее и выбыла из ЧМ
Назван вариант обхода датского запрета на "Северный поток - 2"
И без наличных отлично: переход на безнал для физлиц при крупных суммах не за горами
Найден способ получать от еды больше удовольствия
Пациенты с пломбами в зубах могут погибнуть на МРТ
В лекарстве от диабета нашли защиту от радиации
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Силовые структуры
Шойгу передал огневой привет американским разведчикам у Крыма

Морская авиация Черноморского флота разгромила условный отряд врага.

Шойгу передал огневой привет американским разведчикам у Крыма
Предсказания о Третьей мировой войне, которые вы не знали
Мир
Предсказания о Третьей мировой войне, которые вы не знали
Мир
Европейские СМИ: Путин "замостил" Крым навсегда
Новости Молдовы
Молдавия победила Приднестровье. Что дальше?
Общество
Писательница Улицкая объявила Россию отсталой провинцией

Людмила Улицкая считает, что Россия отстала от Европы на несколько веков, а нынешняя государственная политика обязательно превратит ее в страну варваров.

Писательница Улицкая объявила Россию отсталой провинцией
Почему пенсионная реформа - это дефолт власти перед обществом
Власть
Почему пенсионная реформа - это дефолт власти перед обществом
Общество
Россиянам предложили платить за свою безработицу перед пенсией
Общество
Минздрав придумал позорное объяснение пенсионной реформы
Власть
Почему пенсионная реформа - это дефолт власти перед обществом

Пенсионная реформа родилась в головах чиновников от тугодумия. Никто об этом не говорит, но российские власти расписываются ею в собственном дефолте.

Почему пенсионная реформа - это дефолт власти перед обществом
Анатолий Вассерман: правительство надо поставить на контроль
Политика
Анатолий Вассерман: правительство надо поставить на контроль
Общество
Россиянам предложили платить за свою безработицу перед пенсией
Наука и техника
Американские СМИ: российский истребитель Су-34 лучший в мире
Игорь Буккер В Туве разбудили "спящую красавицу" Игорь Буккер Любовь Степушова У Путина появился шанс разыграть "американскую карту" Любовь Степушова Василий Амирджанов Правительство может снова предложить держаться Василий Амирджанов
Комментарии
Тюрьма мира - в США назвали страну, в которой больше всего заключенных
Крымчане назвали неожиданные минусы Крымского моста
Офицер ВСУ подтвердил: Сенцов не режиссер, а террорист
Офицер ВСУ подтвердил: Сенцов не режиссер, а террорист
Европейские СМИ: Путин "замостил" Крым навсегда
Как США ударят по "Северному потоку-2"
Глупость маленькой, но гордой Дании наказуема
Европейские СМИ: Путин "замостил" Крым навсегда
У Путина появился шанс разыграть "американскую карту"
Крымчане назвали неожиданные минусы Крымского моста
Офицер ВСУ подтвердил: Сенцов не режиссер, а террорист
Европейские СМИ: Путин "замостил" Крым навсегда
Власть признала: до пенсии доживут далеко не все
У Путина появился шанс разыграть "американскую карту"
Предсказания о Третьей мировой войне, которые вы не знали
У Путина появился шанс разыграть "американскую карту"
Агония: как "Яблоко" уходит в историю прямо сейчас
У Путина появился шанс разыграть "американскую карту"
Правительство может снова предложить держаться
Россия не вернется - нам там делать нечего
У Путина появился шанс разыграть "американскую карту"
Мир
Россия не вернется - нам там делать нечего

Трамп всерьез хочет подключить Россию к G7 или просто протроллил своих партнеров? И надо ли это нам? Есть ли заслуга Трампа в предотвращении угрозы миру? Или наоборот? Почему хорошо бы сразу вручать Нобелевскую премию каждому новому президенту США? И как американские руководители выполняют свои обещания? Обо всем этом "Правде.Ру" рассказал эксперт.

Россия не вернется - нам там делать нечего
Как была организована прослушка Белого дома
США и Канада
Как была организована прослушка Белого дома
Молдавия победила Приднестровье. Что дальше?
Новости Молдовы
Молдавия победила Приднестровье. Что дальше?
Европейские СМИ: Путин "замостил" Крым навсегда
Мир
Европейские СМИ: Путин "замостил" Крым навсегда
Трамп погряз в "вашингтонском болоте"
США и Канада
Трамп погряз в "вашингтонском болоте"
Предсказания о Третьей мировой войне, которые вы не знали
Мир
Предсказания о Третьей мировой войне, которые вы не знали
Тюрьма мира - в США назвали страну, в которой больше всего заключенных
США и Канада
Тюрьма мира - в США назвали страну, в которой больше всего заключенных
В Киеве признали необратимое обнищание Украины
Украина
В Киеве признали необратимое обнищание Украины
Эрдоган ослабит южный фланг НАТО
Ближний Восток
Эрдоган ослабит южный фланг НАТО
Президент Украины превратился в "открывашку"?
Украина
Президент Украины превратился в "открывашку"?
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался