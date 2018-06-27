Не ходите, дети, в Африку гулять: почему туристам не место в Тунисе

Не в первый раз российских туристов официально отговаривают от поездок в Тунис. Что скрывается за предупреждениями Ростуризма и стоит ли рисковать безопасностью ради дешевого отдыха?

Фото: www.tourprom.ru

Ростуризм все еще настаивает на том, что отдых в Тунисе может быть небезопасен — из-за массовых волнений "на фоне социально-экономических проблем", особенно в центральных и южных регионах страны. Митинги переходили в нападения и вандализм, что вынудило власти применять даже слезоточивый газ. Во время протестов были ранены около 100 сотрудников правоохранительных органов, что говорит о масштабности волнений.

"Ростуризм рекомендует российским туристам, планирующим путешествия в Тунис, соблюдать меры личной безопасности, проявлять осмотрительность и осторожность во время пребывания на курортах городов Сусс, Хаммамет, Монастир, острова Джерба", - также говорится в заявлении.

Напомним, что это не первое подобное предупреждение, аналогичное было выпущено еще в 2016 году по схожим причинам — из-за нестабильной ситуации и протестных акций. Тогда потребовалось вмешательство посла Туниса Али Гутали для урегулирования вопросов. Но повторение ситуации говорит о том, что маскировать проблемы Туниса дипломатическими методами уже нереально — пребывание там действительно опасно.

В конце мая на собственном опыте в этом убедились гости из Петербурга: их автобус был остановлен вооруженными протестующими. Туристы почувствовали себя настоящими заложниками, и хотя, по словам полиции, им ничего не угрожало, никто не знает, как повели бы себя митингующие в случае внештатной ситуации.

Фото: static.ukrinform.com

Острой и актуальной актуальной в этой африканской стране остается и террористическая угроза — по данным местных жителей и информагентств, именно в Тунис сейчас массово перемещаются боевики ИГИЛ (запрещенной в Российской Федерации организации) из Ливии и Алжира. Они пользуются откровенной слабостью тунисской власти — за последние 7 лет здесь сменилось несколько президентов, так что о стабильности политической системы говорить не приходится.

Казалось, что террористическая волна покинула Тунис в 2015 году. Напомним, тогда во время нападения на музей Бардо погибло более 20 иностранных туристов, также 38 человек были расстреляны в курортном городе Сусс. Но и сегодня Тунис находится на 4-ом месте по числу приверженцев ИГИЛ в рейтинге консультанта по вопросам безопасности Soufan Group. Сами радикалы не скрывают, что рассматривают Тунис как базу для террористов — об этом заявлял глава боевиков Абу Бакр Аль-Багдади. Так, уже в начале 2018 года полиция Туниса обезвредила террористическую ячейку в губернаторстве Джендуба. В ее состав входили пять человек, которые регулярно контактировали с террористами, скрывающимися в горах.

Напомним, что в Тунисе все еще не отменен режим чрезвычайной ситуации, введенный в 2015 году. Об этом официально сообщает Консульский департамент МИД России, рекомендуя "избегать любых скоплений людей в местах проведения демонстраций, пикетов и забастовок".

Даже если туристов не пугают предупреждения Ростуризма, им стоит прислушаться к отзывам соотечественников, уже побывавших в этой стране. К сожалению, россияне в Тунисе — лишь источник доходов для местных, а не долгожданные гости. Туристы отмечают хамство и наглость персонала в отелях, постоянные попытки включить в счет навязанные услуги. Да и общие условия здесь не самые лучшие — пляжи чистят далеко не везде, на улицах городов грязно.

Фото: irecommend.ru

Некоторое время Тунис действительно привлекал российских туристов дешевыми путевками, особенно когда Турция и Египет были временно недоступны. Но сегодняшняя обстановка в стране, уровень сервиса и безопасности — повод лишний раз задуматься, а нужно ли экономить и портить себе отдых?