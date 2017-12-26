Сезонные коктейли — то, к чему давно привыкли завсегдатаи столичных баров и ресторанов. Минувшая осень запомнилась коктейлями с ароматом зимних костров, грибными лимонадами и рябиновыми биттерами. А что приготовили для гостей к Новому году и Рождеству?
Давайте пройдемся по зимним коктейлям Москвы. Для контраста двигаться будем от самых выгодных предложений к самым дорогим. В нашей подборке свои новинки представили и шеф-бармены с мировым именем, и сетевые рестораны. А некоторые из них даже поделились рецептами, что ценно, поскольку зачастую состав авторских коктейлей держится в строгом секрете…
Zotman Pizza Pie
Согласитесь, всегда приятно получить что-нибудь бесплатно. Так, сеть пиццерий бруклинского типа Zotman Pizza Pie планирует угощать праздничным "метроглинтвейном" и традиционными имбирными пряниками, расписанными вручную.
Каждый ресторан подготовил особый напиток, главный ингредиент которого выдержан в цвете линии ближайшей станции метро. На Большой Никитской, например, в составе глинтвейна домашний черри бренди на коньяке и специях, ягодная гармония клубники и вина и домашний свекольный сироп с мёдом.
(0 рублей)
Rose Bar
Меню заведения расширилось согревающими коктейлями.
На фото коктейль "Ягодный шалфей". В его составе сочетание лесных ягод, листьев шалфея и меда. Ну должно же быть в нашей подборке хоть что-нибудь безалкогольное.
(350 рублей)
Law&son bar
Команда Димы Соколова (Mr. Help & Friends bar, Law&son bar, Stay True Bar) традиционно вводит линейку рождественских коктейлей, во всех барах они разные. Так в Law&son bar появился напиток с кусочком британской истории.
Коктейль Barmbrack, названный так в честь известного ирландского рождественского пирога, включает домашний винный монастырский сироп (некое подобие глинтвейна), а тут он на основе портвейна, вина сорта Мерло, корицы, ванили и цедры мандаринов. А еще в рецепте использовали ирландский виски, ароматизированный ямайский перцем, сливочный ликер, йогуртовый ликер и шоколадный биттер.
(380 рублей)
Scrocchiarella
В ресторане Scrocchiarella тоже вступило в силу новое меню горячих глинтвейнов. Шеф-бармен заведения предлагает гостям четыре варианта традиционного европейского напитка. Классический — Новогодний, его готовят на красном вине сорта Мерло, к которому щедро добавляют виски, а еще корицу, мускатный орех, лавровый лист и апельсин. Глинтвейн Болгарский — это Мерло, зеленые яблоки, черный перец, корица, лимон и гвоздика. А Финский делается с имбирем, Мерло, корицей, гвоздикой и апельсинами. Наконец, Немецкий глинтвейн по версии ресторана итальянкой кухни — это крепкий и ароматный черный чай, апельсиновый сок, Мерло и корица.
(Любой глинтвейн стоит 395 рублей)
Кстати, ресторан щедро поделился с "Правдой. Ру" рецептом своего Немецкого глинтвейна
Ингредиенты:
Приготовление:
Караоке банкет-холл "Кадриль"
В уходящем году караоке-бар "Кадриль" стал, пожалуй, самым модным. Но там, как известно, не только поют, но еще и отлично смешивают напитки.
Шеф-бармен Олег Литвинов (Real McCoy, Bontempi) тоже решил поделиться с нами рецептом рождественского коктейля. Называется он Scarlett Bellini (дело в том, что этот коктейль предпочитает актриса Скарлет Йохансон)
(680 рублей)
Ингредиенты:
Коктейль:
Для апельсиновой чипсы:
Ванильный сироп:
Для украшения:
Приготовление:
Ресторан ErwinРекаМореОкеан
А вот бар-менеджер ресторана ErwinРекаМореОкеан Сергей Суслин, похоже, сделал ставку на аромат.
Рождественский коктейль в его представлении должен сочетать в себе свежесть и легкую дымку. Нежный и свежий Agave sour смешивают на серебряной текиле с ликером из вишни и добавлением сока лайма. Естественно, следуя тематике ресторана, напиток отлично подходит к морепродуктам.
(600 рублей)
AVIATOR (бар на крыше небоскреба "Башня Федерация")
За новогодние коктейли в AVIATOR отвечает шеф бармен Денис Миллионов (Mercedes Bar, Montis bar, Brasserie Pushkin в Нью-Йорке, бар "Маяковский" в Питере), который привел заведение к номинации "Открытие года" на премии Barproof. Миксолог разработал коктейльную карту, развернув основную идею в сторону авиации. Так, например, в зимней подборке коктейлей появился микс под названием "Чкалов", в честь выдающегося героя, советского летчика-испытателя Валерия Чкалова.
Карибский пряный ром и пряная корица в составе окутывают терпкостью. Пюре из манго добавляет коктейлю нежность и плотность. А свежую рябину Денис сам собирает в Подмосковье и добавляет в "Чкалов". Получается самый настоящий национальный колорит. Последний штрих напитка — темное пиво.
(700 рублей)
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