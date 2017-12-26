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Автор Дарья Касьянова

Новый Год в бокале: чем согревается столица

Общество » Отдых

Сезонные коктейли — то, к чему давно привыкли завсегдатаи столичных баров и ресторанов. Минувшая осень запомнилась коктейлями с ароматом зимних костров, грибными лимонадами и рябиновыми биттерами. А что приготовили для гостей к Новому году и Рождеству?

Новый Год в бокале: Чем согревается столица.

Давайте пройдемся по зимним коктейлям Москвы. Для контраста двигаться будем от самых выгодных предложений к самым дорогим. В нашей подборке свои новинки представили и шеф-бармены с мировым именем, и сетевые рестораны. А некоторые из них даже поделились рецептами, что ценно, поскольку зачастую состав авторских коктейлей держится в строгом секрете…

Zotman Pizza Pie

Согласитесь, всегда приятно получить что-нибудь бесплатно. Так, сеть пиццерий бруклинского типа Zotman Pizza Pie планирует угощать праздничным "метроглинтвейном" и традиционными имбирными пряниками, расписанными вручную.

Каждый ресторан подготовил особый напиток, главный ингредиент которого выдержан в цвете линии ближайшей станции метро. На Большой Никитской, например, в составе глинтвейна домашний черри бренди на коньяке и специях, ягодная гармония клубники и вина и домашний свекольный сироп с мёдом.

(0 рублей)

Rose Bar

Меню заведения расширилось согревающими коктейлями.

Новый Год в бокале: Чем согревается столица.

На фото коктейль "Ягодный шалфей". В его составе сочетание лесных ягод, листьев шалфея и меда. Ну должно же быть в нашей подборке хоть что-нибудь безалкогольное.

(350 рублей)

Law&son bar

Команда Димы Соколова (Mr. Help & Friends bar, Law&son bar, Stay True Bar) традиционно вводит линейку рождественских коктейлей, во всех барах они разные. Так в Law&son bar появился напиток с кусочком британской истории.

Новый Год в бокале: Чем согревается столица.

Коктейль Barmbrack, названный так в честь известного ирландского рождественского пирога, включает домашний винный монастырский сироп (некое подобие глинтвейна), а тут он на основе портвейна, вина сорта Мерло, корицы, ванили и цедры мандаринов. А еще в рецепте использовали ирландский виски, ароматизированный ямайский перцем, сливочный ликер, йогуртовый ликер и шоколадный биттер.

(380 рублей)

Scrocchiarella

В ресторане Scrocchiarella тоже вступило в силу новое меню горячих глинтвейнов. Шеф-бармен заведения предлагает гостям четыре варианта традиционного европейского напитка. Классический — Новогодний, его готовят на красном вине сорта Мерло, к которому щедро добавляют виски, а еще корицу, мускатный орех, лавровый лист и апельсин. Глинтвейн Болгарский — это Мерло, зеленые яблоки, черный перец, корица, лимон и гвоздика. А Финский делается с имбирем, Мерло, корицей, гвоздикой и апельсинами. Наконец, Немецкий глинтвейн по версии ресторана итальянкой кухни — это крепкий и ароматный черный чай, апельсиновый сок, Мерло и корица.

Новый Год в бокале: Чем согревается столица.

(Любой глинтвейн стоит 395 рублей)

Кстати, ресторан щедро поделился с "Правдой. Ру" рецептом своего Немецкого глинтвейна

Ингредиенты:

  • Черный чай — 125 мл
  • Вино красное сухое — 75 мл
  • Апельсиновый сок — 65 мл
  • Корица молотая — 1 г
  • Сахар — 8 г
  • Апельсин — 30 г

Приготовление:

  • Апельсин порезать кружками.
  • Смешать в кастрюльке свежезаваренный чай, вино, апельсиновый сок. Добавить корицу, сахар и кружки апельсина. Довести почти до кипения и снять с огня.
  • Разлить по жаропрочным бокалам.

Караоке банкет-холл "Кадриль"

В уходящем году караоке-бар "Кадриль" стал, пожалуй, самым модным. Но там, как известно, не только поют, но еще и отлично смешивают напитки.

Новый Год в бокале: Чем согревается столица.

Шеф-бармен Олег Литвинов (Real McCoy, Bontempi) тоже решил поделиться с нами рецептом рождественского коктейля. Называется он Scarlett Bellini (дело в том, что этот коктейль предпочитает актриса Скарлет Йохансон)

(680 рублей)

Ингредиенты:

Коктейль:

  • Пюре из персиков — 80 г
  • Сицилийский лимонный ликер — 20 мл
  • Домашний ванильный сироп — 10 мл
  • Лед
  • Белое сухое вино — 150 мл

Для апельсиновой чипсы:

  • Апельсин — 1 шт.

Ванильный сироп:

  • Ваниль — 3 стручка
  • Сахар -1 кг
  • Негазированная вода — 750 мл

Для украшения:

  • Веточка мяты
  • Сахарная пудра

Приготовление:

  • Коктейль: в охлажденный бокал добавить пюре из персиков, сицилийский лимонный ликер, домашний ванильный сироп, засыпать льдом и добавить белое сухое вино.
  • Методом билд (размешивание барной ложкой) перемешать все ингредиенты.
  • После украсить: апельсиновой чипсой, веточкой мяты и посыпать сахарной пудрой.
  • Приготовление апельсиновой чипсы: тонко нарезаем апельсин и в течении 48 часов высушиваем в дегидраторе при температуре 60 градусов.
  • Приготовление ванильного сиропа: в соттейнике смешать ваниль, сахар, негазированную воду и поставить на плиту, греть до полного растворения сахара. Остудить. Сироп готов.

Ресторан ErwinРекаМореОкеан

А вот бар-менеджер ресторана ErwinРекаМореОкеан Сергей Суслин, похоже, сделал ставку на аромат.

Новый Год в бокале: Чем согревается столица.

Рождественский коктейль в его представлении должен сочетать в себе свежесть и легкую дымку. Нежный и свежий Agave sour смешивают на серебряной текиле с ликером из вишни и добавлением сока лайма. Естественно, следуя тематике ресторана, напиток отлично подходит к морепродуктам.

(600 рублей)

AVIATOR (бар на крыше небоскреба "Башня Федерация")

За новогодние коктейли в AVIATOR отвечает шеф бармен Денис Миллионов (Mercedes Bar, Montis bar, Brasserie Pushkin в Нью-Йорке, бар "Маяковский" в Питере), который привел заведение к номинации "Открытие года" на премии Barproof. Миксолог разработал коктейльную карту, развернув основную идею в сторону авиации. Так, например, в зимней подборке коктейлей появился микс под названием "Чкалов", в честь выдающегося героя, советского летчика-испытателя Валерия Чкалова.

Новый Год в бокале: Чем согревается столица.

Карибский пряный ром и пряная корица в составе окутывают терпкостью. Пюре из манго добавляет коктейлю нежность и плотность. А свежую рябину Денис сам собирает в Подмосковье и добавляет в "Чкалов". Получается самый настоящий национальный колорит. Последний штрих напитка — темное пиво.

(700 рублей)

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