Тенденции-2018: топ-5 "инстаграмных" кафе Москвы

Не сфотографировал, не съел — эта шутка теперь звучит все чаще. А все потому, что столичная публика ходит по модным местам не только выпить и поесть, но и получить эстетическое наслаждение. "Инстаграмная" публика становится все требовательнее не только к виду блюд, но и к интерьерам мест отдыха.

"Инстаграмщики" отмечают, что интерьер от известного дизайнера это еще далеко не повод селфиться. Для хорошего кадра должно быть достаточно света, много элементов декора, которые так и хочется снять отдельно, необычная и качественная посуда, а так же невероятная подача блюд и напитков. Если все эти составляющие на месте, можно ждать блогеров и журналистов, ну а за ними потянуться уже читатели и подписчики. И вот Топ-5 мест, где точно стоит сделать фото для своей странички.

Ресторан скандинавской кухни Björn

Björn — на русский язык переводится, как медведь, так что постоянным гостям тут иногда выдают деревянные брошки с мишками. Дерево используется и в интерьере — на стенах есть объемные изображения лося и медведя, собранные из палок, найденных на берегу холодного океана. Там же нашли и камни, из которых выточили подставки под блюда и украшения для столов. Белый кирпич, небольшие уютные столики, широкие окна, выходящие на Пятницкую улицу. Куда не повернешь камеру, всюду получится удачный снимок. Но главное, это, пожалуй подача блюд. Грибной суп с попкорном из гречки зальют горячим бульоном прямо при тебе, как раз, чтобы успеть снять замедленное видео. Главлакс (блюдо из слабосоленого лосося) подадут в баночке, и рыба там будет аккуратно уложена на дне, дальше ювелирный слой нежного сливочного сыра и завершает всё это жженая крошка из сухарей. Подача не случайно, дело в том, что гравлакс — древний способ сохранять рыбу свежей — ее просто закапывали в землю. Так что сухари тут в роли земли и никак иначе. К замысловатой кухне добавим, например грибной лимонад на дощечке с самими сушеными грибами и авторские коктейли, которые то с цветком ромашки принесут, то чернику с щавелем смешают. А светлые цвета в интерьере и аксессуарах объясняются очень просто — так в Björn восполняют нехватку солнечного света и короткий скандинавский день.

Москва, Пятницкая ул., 3/4 стр.1

КМ20

Не меньше подходит для концептуальных фотосессий кафе КМ20. В просторном и главное светлом пространстве с декором из хрусталя и большим количеством зелени хочется снимать и снимать. Для особого настроения свои миксы тут играют известные московские диджеи. Но главное, это кафе при очень модном магазине одежды и аксессуаров. Кухня, кстати, вегетарианская. В общем, всё максимально в тренде.

Место расположения: Столешников переулок, опять же, одно из самых знаковых мест столицы, поэтому тут любят завтракать, обедать и ужинать молодые ребята из соседних компаний. Во время ланча можно сыграть в шахматы или нарды, а после — в пинг-понг. Кухня тоже, что называется "фотографибельная": будь то здоровый завтрак из овсяной каши с черникой и фирменным раф-кофе с кокосовым молоком и виноградным сиропом или органические спагетти без глютена из 4-х видов злаков. А ещё тут можно попробовать полезные интерпретации пиццы и вегетарианский бургер со специальным соусом из томатов, а на десерт — банановые оладьи с семенами чиа и кокосовой карамелью или чизкейк из малины и ягод годжи.

Москвы, Столешников переулок, д.2

Бар-кондитерская "Гримм"

У заведения, названного в честь известных сказочников братьев Гримм необычная концепция, которой больше в Москве пока ни у кого нет. Здесь все алкогольные коктейли подают в сете с десертами. Например, сет "Ловец снов" состоит из десерта с миндальным печеньем, кремом из лесного ореха, суфле из чернослива, панна котты из чернослива и карамелизированной сливы, а также из коктейля на основе бренди и красного вермута. Подаётся всё это очень необычно: то в сказочных глиняных горшочках, то с самой настоящей ловушкой для снов…

Кроме алкогольных сетов в "Гримм" также можно отдельно попробовать десерты, например, сырный торт, который выглядит как кусочек сыра.

Но главное, это конечно же дизайн:

в небольшом двухэтажном заведении все сделано в сказочном стиле. При входе кажется, что это волшебная пещера с кристаллами. При рассмотрении можно увидеть, что "кристаллы" — это на самом деле подсвеченные двухметровые стеклянные колбы с цветами. На всех стенах размещены световые витражи с иллюстрациями из сказки "Маша и три медведя". При этом изображения не статичны, девочка на них двигается и перескакивает с одной картины на другую. За барной стойкой также разместились стеклянные колбы, на этот раз не только с цветами, но и с алкоголем. Второй этаж — это готическая темная комната с уютными креслами, все стены украшены затемнёнными зеркалами. А ещё персонал бара с удовольствием носит костюмы из сказок: коктейль может принести красная шапочка, а смешает его помощник волшебника.

Москва, Большая Дмитровка, д.32

Антикварный Boutique & Bar

Представьте себе просторную странную богемную квартиру, где все предметы интерьера продаются. А еще там можно выпить и вкусно поесть. Такое место существует. Антикварный Boutique & Bar — это атмосферное пространство, объединившее в себе магазин антиквариата и бар. Тут собрана захватывающая коллекция винтажной мебели, картин, вина, коктейлей и авторских блюд. Такая "квартира для друзей" и стильная гостиная в одном флаконе очень полюбилась москвичам. Сложно сказать: как часто тут действительно что-то покупают для своего дома, но выпить заходят уж точно регулярно, а еще фотографируют всё подряд.

Еще заведение может похвастаться открытой кухней с дровяным грилем-камином и контактным баром. Не знаю как, но сюда удалось вписать даже аквариум с камчатским крабом и винную комнату. Бармены за стойкой готовят всю коктейльную классику, включая ряд винтажных коктейлей, а также смешивают полдюжины авторских твистов (подача у напитков и блюд тоже вполне инстаграмная). Наконец, если всё это вместе не достойно вашей ленты, скорее всего специальные тематические вечера, посвященные истории мебельного искусства, истории дизайна, моды и быта — должны попасть в сториз.

Москва, Звонарский переулок, д.5

Кафе-пекарня Хлебная лавка

Но если в барах за редким исключением не хватает света для качественных снимков, некоторые кафе поражают обилием белых тонов и широких окон. Так, заведение под названием Хлебная Лавка на Большой Никитской стала настоящим кусочком Франции с столице. Вообще-то это целая сеть кафе, раскрученная в Ростове на Дону, но тут, в Москве, владельцы сделали невозможное в плане интерьера и украшений пекарни.

Начнем с того, что выполнен дизайн в прованском стиле: потолок украшен засушенной лавандой, аромат которой приятно освежает, на окнах воздушные занавески, мебель отличается своей простотой и добротностью. Гости попадают в атмосферу отдыха и беззаботности. Продолжим аксессуарами на полках: каждая рамочка, статуэточка и подсвечник выкрашены в белый и грамотно "застарены" бутафорщиками. Наконец, само меню достойно фотографий в хорошем расширении. Есть несколько видов каш, например гречневая с тирамису и пшённая с яйцом пашот, а ещё бенедикт с красной икрой и омлет с угрём.

Для обедов и ужинов, конечно, блюда тоже найдутся, но главное, конечно — успеть сюда к завтраку. Именно в это время солнце заливает белоснежный интерьер, а официанты раскладывают на прилавки свежеиспеченные хлеб, пирожные и булочки. Кстати о пирожных, двухъярусный эклер "страсть" с малиной посередине — может украсить страницу любого блогера. А ещё французские пышные круассаны, слойки с грушей, персиком, карамелью, хурмой, морошкой, брусникой и абрикосом…

Москва, Большая Никитская улица, д.58