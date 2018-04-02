Новые русские фильмы 2017, которые кто-то "проспал"

Ежегодно концентрация российских фильмов в списке мировых кинопремьер только увеличивается. Чтобы помочь зрителям оставаться в курсе работ, заслуживающих внимания, онлайн-кинотеатр IVI. ru подготовил список качественных картин 2017, которые вы могли упустить из внимания.

"Движение вверх"

Их немного, но каждая из них практически неоценима. Речь фильма (https://www.ivi.ru/watch/133305/trailers) идет о тех победах, которые изменили историю, если не мира, то, как минимум целого государства, целой нации. Изначально для Советского Союза, а позже для Российской Федерации такой победой стала легенда о "трех секундах" — та самая, когда советская сборная баскетболистов получила золото на Олимпиаде 72-го года в Мюнхене.

На протяжении 36 лет американская сборная оставалась бессменным лидером соревнований. Остальные участники давно привыкли бороться за второе место, считая первое по умолчанию занятое баскетболистами из США. Именно поэтому победа над непогрешимыми американцами стала самым громким событием и остается поводом для гордости по сегодняшний день.

Кажется, что советские баскетболисты просто не имели другого выбора. На кону находилось не просто заветное "золото", а имидж целой страны. Независимо от уровня подготовки соперника, несмотря на обстановку и настроение в команде, вопреки провокациям террористов советскому тренеру удалось превратить своих подопечных в команду и создать сильнейшую сборную во всем мире.

"Теснота"

На календаре 98-й год, а здесь, в фильме (https://www.ivi.ru/watch/186922), в центре Северного Кавказа, в Нальчике, живет своей обычной жизнью малочисленная, но сплоченная диаспора кавказских евреев. Жизнь одной из местных семей ничем не отличается от привычного быта соседей. Дети — Илана и Давид — давно выросли и стали самостоятельными. Вот только пока строптивая Илана не желает следовать глупым стереотипам и крутит роман с симпатичным кабардинцем с заправки по соседству, Давид в очередной раз радует старших, выбирая себе в пару "правильную" еврейку из хорошей семьи.

Кажется, родители Иланы уже готовы смириться с непростым характером дочери и найти той достойного молодого человека из ортодоксальной еврейской среды. Тем более, что Давид наконец попросил руки и сердца своей возлюбленной, а вся большая семья вовсю готовится к празднованию помолвки сына. Вот только накануне шумного праздника пара молодоженов внезапно пропадает.

Уже вскоре причина становится понятной — с родными ребят связываются вымогатели, которые угрожают расправиться с молодыми, если не получат выкупа. У близких Давида нет ни малейшего шанса собрать нужную сумму самостоятельно, и семья обращается к другим представителям диаспоры. В сложную ситуацию попадает и Илана, которой приходится выбирать: остаться преданной семье и брату или быть рядом с любимым вопреки всем обстоятельствам.

"Напарник"

Сложно оставаться грозой всех преступных группировок города и сохранять авторитет опытного следователя, когда тебе всего год. Еще вчера майор Хромов мог позволить себе любые привилегии взрослого мужчины в самом расцвете сил, но проклятие гадалки радикально изменило его жизнь.

После неудавшейся секретной операции майор оказывается в теле годовалого малыша. Представили, насколько это сложно? А вот Хромову приходится держать марку даже в таких условиях, оставаясь лучшим опером в своем регионе, даже несмотря на то, что водительское кресло патрульного авто пришлось сменить на детскую коляску. Мама ребенка и понятия не имеет, что новоиспеченный грудничок может дать отпор самым отчаянным головорезам из дальневосточного преступного синдиката. Папе тем временем приходится стать вынужденным "напарником", вместе с мальцом ввязываясь в самые отчаянные авантюры. Разумеется, без самых разных неприятностей и нелепостей не обойдется!

Проклятие не прекратит свое действие, пока Хромов не завершит спецоперацию. Это значит, что отца и "сынишку" ждут по-настоящему серьезные дела, а главу местной мафии — реальные проблемы, устроенные малышом в подгузниках.

"Три сестры"

Ольга, Ирина и Мария — три сестры, которые уверены, что в их жизни нет ничего необычного. Тем не менее желание полюбить и быть любимой не может копиться в девушках вечно. Рано или поздно сильные чувства вырвутся наружу несмотря на обстоятельства, правила приличия и мнение окружающих. Так же, как и их сверстницы, сестры работают, витают в своих мечтах, страдают, осознавая, как драгоценное время утекает сквозь пальцы, словно песок. Так же, как и их сверстницы, Оля, Ира и Маша больше всего на свете хотят настоящей любви — сильной, вдохновляющей, вечной.

Испытать на себе все прелести замужней жизни довелось только средней из девушек — Марии. Но даже несмотря на наличие законного супруга и штампа в паспорте девушка почему-то не чувствует себя счастливой. Это больше невозможно скрывать с появлением некоего Вершинина.

Ольга с Ириной и вовсе давно потеряли веру в реальность своего простого женского счастья. Девушкам не слишком везло в личной жизни, и особых сюрпризов от жизни они уже не ждали. Однако и для них судьба приготовила настоящее приключение. В старом доме девушек появляются циничный Соленый со своим сослуживцем Тузенбахом, оба борются за симпатию Ирины.

Привычные будни девушек наполняются интригами, сложными поворотами и острыми конфликтами друг с другом. Перед каждым из случайных и постоянных обитателей дома встает серьезный выбор, где определить правильный путь придется только самому. Благородство здесь сочетается с откровенной пошлостью, а рядом с состраданием находится абсолютное равнодушие. В таком переплетении чувств нашлось место даже для полноценного преступления. Но как насчет любви?

"Язычники"

На экране перед зрителем появляется обычная среднестатистическая московская "двушка", в которой вот уже пару десятков лет живет не менее обычная русская семья. Глава семейства — Олег, так и не сумевший стать заслуженным музыкантом и добиться успеха на этом поприще. Пока муж находится в постоянном поиске работы, его супруге Марине приходится тащить на себе домочадцев. Днем женщина активно продает, обменивает и сдает квартиры, а по ночам берется за заказы в качестве швеи. Дела у нее спорятся, но времени ни на себя, ни на домочадцев практически не остается. Девятнадцатилетняя дочь пары Кристина тем временем, как и ее сверстницы, с головой погружена в любовную драму. Здесь же, на фоне, изредка мелькает алкоголик-сосед Боцман, силами которого в квартире который год никак не завершится ремонт.

Несмотря на все проблемы каждый из героев этой картины чувствует себя вполне привычно и комфортно в своем собственном маленьком несчастье. Ровно до тех пор, пока обычное течение жизни не нарушает бабушка Наташа — мать Олега и свекровь Марины. Большую часть своей жизни женщина была занята паломничеством, пропуская мимо себя все мирские дела. Сейчас же Наталья намерена спасти души своих близких и готова в режиме нон-стоп сыпать христианскими истинами во благо семьи.

На удивление, жизнь обитателей этого двухкомнатного царства действительно налаживается. Вот только Кристина с ее юношеским максимализмом не готова следовать советам добропорядочной бабули, в результате чего противостояние внешней обрядовости приводит к настоящей трагедии…