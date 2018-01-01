Женская дружба: мифы и реальность

На вопрос существует ли женская дружба мужчины дружным хором отвечают: "Нет!" И к ним, как ни странно, присоединяются многие представительницы прекрасного пола.

Тем не менее, даже женщина, предпочитающая мужское общество, редко обходится без подруг или хотя бы приятельниц. Дружеские отношения между женщинами, в корне отличаясь от мужской дружбы, имеют свою ценность. На первый взгляд всё просто, даже примитивно.

Вот собрались две-три женщины – ну, и о чем они будут говорит? Вряд ли о политике или общественных проблемах, даже если эрудиция позволяет. Нет, они "о своём, о женском". О детях, о муже и других мужчинах, о тех маленьких тайнах, которые женщины, как известно, умеют хранить – но все вместе. А ещё подруги охотно обмениваются кулинарными рецептами.

Процесс выпечки "фирменного" торта описывается с тщательностью новейшей научной разработки: "Запомни, ставить в чуть-чуть нагретую духовку, ни в коем случае не в горячую!" – и значимость его в этом случае ничуть не меньше.

Женщины могут часами делиться секретами красоты, соотнося рекламу косметических средств с собственным опытом, отдавая безусловное предпочтение последнему, и с таким же энтузиазмом обсуждают подробности женских и детских болезней, беременности и родов. Любой женский коллектив – настоящая ярмарка тщеславия.

Предметом гордости может выступать все что угодно – от песочного печенья до школьных оценок сына. Не говоря уже о самой дорогой косметике, самом стильном маникюре – комплименты подруг доставляют женщинам даже большую радость, чем мужские. Как говорят шутники-французы, женщины наряжаются вовсе не для мужчин и уж тем более не для себя, а затем, чтобы удивлять друг друга.

Побуждаемые тем же соревновательным духом, мы любим давать друг другу советы. От гриппа спасет только молоко с мёдом и коньяком, а что касается этого, который не ночует дома... Да пошли ты его подальше!Отличительная черта женской дружбы – стойкая оппозиция миру мужчин. Сколько задушевных разговоров сводится к тому, что все они – негодяи, кобели, идиоты! Или же милые наивные балбесы, которых так легко обвести вокруг пальца. С прозорливостью полководцев женщины сообща разрабатывают тактику противостояния мужскому миру, который привык всегда и во всем быть сильнее. Но ведь когда мы едины – мы непобедимы!

В отношениях подруг куда больше искренности, чем в постоянных психологических играх мужчины и женщины. Не секрет – для мужчины нужно постоянно оставаться загадкой. Женщина, которая отказывается или просто ленится в это играть, накладывая в его присутствии косметические маски и без утайки рассказывая обо всех своих проблемах, очень рискует и редко выигрывает. А вот перед подругой можно раскрыться, можно быть смешной и слабой, плачущей и непричёсанной. И с ней действительно можно поговорить обо всём. Или почти обо всём.

Да, все вместе мы солидарны в противостоянии мужской общности, но в каждом конкретном случае соперничество и ревность берут верх. Один из самых распространенных литературных шаблонов - грустная история о том, как ближайшая подруга уводит у женщины её возлюбленного. И это вполне жизненная, психологически объяснимая ситуация.

Женщина знает о возлюбленном своей подруги буквально всё: от кулинарных вкусов до взглядов на политические проблемы, более того – она должна смотреть на этого мужчину влюблёнными глазами своей подруги. А роль вечной наперсницы – самая неблагодарная, ведь ей тоже хочется играть в этой жизни первую скрипку. Происходит взрыв, начисто уничтожающий женскую дружбу.

И это – один из главных аргументов тех, кто считает, что женской дружбы нет в природе. Подход совершенно некорректный – любовь в жизни мужчины в принципе играет второстепенную роль, для женщин же любовь – главное.

Читайте также: Женская дружба: Худшее - подруге

Чем мужская дружба отличается от женской

Женская дружба полезна для здоровья

Просто мужская дружба, женская дружба, дружба женщины и мужчины – это разные, специфические вещи. И всё-таки, возможно, где-то есть та настоящая дружба, о которой, как и об истинной любви, все говорят, хотя мало кто её видел. И уж точно существуют просто искренние, тёплые человеческие отношения, ценные сами по себе, хоть и не застрахованные от превратностей жизни, не идеальные и не вечные.