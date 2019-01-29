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Автор Редакция рубрики "Общество"

Кражи из музеев легко предотвратить. Кто этого не хочет?

Общество » Расследования

Легкость, с которой было совершено похищение картины Архипа Куинджи из Третьяковской галереи, говорит о том, что кому-то выгодно содержать наше музейное хозяйство не в порядке. Уже был опыт кражи картин государством в 20-30-е годы и подменой их на копии. Сегодня есть "черные коллекционеры".

Кражи из музеев легко предотвратить. Кто этого не хочет?. 397998.jpeg

Напомним, что по версии следствия, картина была украдена наркоманом, который 27 января на глазах у посетителей снял картину "Ай-Петри.Крым" со стены, вынул из рамы и вынес через пост охраны. Подозреваемого задержали на следующий день в поселке Заречье Одинцовского района Подмосковья, а картину нашли рядом на строящемся объекте.

Задержанным оказался Денис Чуприков — предприниматель из Крыма. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по ст. 164 УК РФ (хищение предметов, имеющих особую ценность). После происшествия Минкультуры объявило, что все полотна в Третьяковке оснастят электронными датчиками безопасности. В Эрмитаже такие системы имеются давно, но в 2006 году там обнаружили пропажу 221 экспоната, общей стоимостью 130 миллионов рублей. Полицейские помогли вернуть лишь 34 пропавшие картины.

За последние пять лет были похищены крартины Ивана Шишкина из Вязниковского историко-художественного музея во Владимирской области, картины Константина Коровина и Станислава Жуковского и Исаака Левитана из Плёсского государственного музея-заповедника, икона "Богоматерь Смоленская -Шуйская" из Пушкинского музея, из галереи в городе Таруса картины Василия Поленова и Ивана Айвазовского, картины из Юсуповского дворца в Крыму.

Ситуацию прокомментировал "Правде.Ру" академик Российской академии художеств, художник, искусствовед, писатель Сергей Заграевский.

Какая из версий вам кажется наиболее вероятной: это был заказ или поступок неадекватного человека?

— Случайно шел, увидел нужную картину, что она на картоне — легко из рамы вытащить, вытащил, унес — это очень маловероятно. Я уверен, что это был серьезный заказ от черных коллекционеров. А потом следственные органы — молодцы, где-то там преступников прижали и они, видимо, эту картину скинули. Хотя до сих пор есть вероятность, что заменили копией. Поэтому сейчас ее и отдали на экспертизу (экспертиза подтвердила подлинность картины — Ред).

Причина похищения — это абсолютно неудовлетворительная постановка охраны, надежда на человеческий фактор. Надо перестраиваться и для этого даже и не надо индивидуальные датчики к каждой картине подводить. Запрограммируйте видеокамеру, чтобы она отслеживала стабильность положения каждой картины. И если картина меняет место, сразу включается сигнализация. И это будет в итоге дешевле, чем опять бесконечные усиления дежурными делать.

Мы прочитали в открытых источниках, что не проводят экспертизу картины до выставки для проверки на подлинность. Так ли это? Если так, то почему?

— Экспертизу картины не надо абсолютизировать, потому что в музеях картины проверены. Единственное, есть в музеях до сих пор черные пятна. Это когда в 20-30-е годы наши многие произведения искусства тайно государством вывозились за рубеж, потому что стране нужна была валюта, и заменялись копиями. Но это не про Куинджи — вывозились, в основном, коллекции модерна, авангарда.

Экспертиза — это очень серьезное и дорогое дело: это рентгенология, анализ краски, это большой труд самого экспертиза — сличение подписи, сличение мазка. Если у картины прослежена музейная история, как в данном случае, что это был сначала музей Мариуполя, и известно, как она туда попала, а потом ее отдали в Русский музей, то экспертиза не нужна. Экспертизы нужны тогда, когда картину нужно передать или продать.

— А как вы оцениваете сумму страховки этой картины в 10 миллионов рублей? Все-таки как-то маловато, вам не кажется, при цене в 8 миллионов долларов?

— Давайте понимать, что сумма страховки в искусстве — это очень условное понятие, ни на какую страховку мы Куинджи не воскресим и не попросим его написать еще один шедевр. Страховка здесь — это некое возмещение государству морального вреда. Это к стоимости картины ни вообще, ни на черном рынке не имеет практически никакого отношения, а рассчитывается она на основе сложившейся практики. У худжников первого уровня — одна сумма, второго — другая и так далее.

— Поедут к нам после такого выставки из-за рубежа?

— Этот грабеж из Третьяковки, конечно, бросает тень и на российские музеи, и на Россию вообще. Расценки на страхование картин, едущих в Россию из-за рубежа, сразу подскакивают после таких случаев. Я уже не говорю про то, что любой музей, отдающий картины сюда на выставки, начинает требовать дополнительных мер охраны, дополнительных мер безопасности, залогов.

В СМИ розвучало высказывание сотрудника Министерства культуры, что это самое глупое похищение века. Это не глупое похищение, а очень серьезное, хорошо спланированное. Глупая охрана, глупая организация охраны. Преступник выбрал время — воскресенье: вторая половина дня, сидит уже усталая бабушка-смотрительница, стоят эти усталые сержанты Росгвардии на выходе. Понятно, что все устали. И у меня, честно говоря, не поднимается рука в них бросить большой камень.

В конце концов, ну, бирку из супермаркета повесьте на картину (которую на одежду крепят, чтобы ее не выносили) и на выходе сработает сигнализация. Зайдите в любой торговый центр, обменяйтесь опытом.

Фото: Архип Куинджи, "Ай-Петри.Крым". Источник: "Википедия"

Читайте по теме: Скандал в Эрмитаже: подлинники или копии?

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Темы кража картины кражи картин Архип Куинджи кражи из музеев Третьковская галерея
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