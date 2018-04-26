Накрыли поляну... для детей

Как чиновники Подмосковья и их родственники монополизировали услуги детского питания.

В конце января воспитанники школы интерната в подмосковной Электростали попали в больницу с острой кишечной инфекцией. С разницей в несколько недель с тяжелым отравлением на больничных койках оказались десятки кадетов из школы в Люберцах. В последнем случае директор учебного заведения лишилась работы, а курсантов на некоторое время перевели на дистанционное обучение. Причиной отравления в люберецкой школе стали продукты с возбудителем сальмонеллеза.

Оба случая прошли практически незамеченными общественностью и СМИ. Они, в самом деле, не заслуживали бы внимания, если бы не являлись яркой иллюстрацией результатов бизнеса чиновников в отдельно взятом российском регионе.

Не хлебом единым

Случай с массовым отравлением детей привлек внимание Роспотребнадзора неслучайно. Помимо нерадивого персонала детских учебных заведений в поле зрения надзорных органов попал "Комбинат школьного питания" города Электросталь. Как оказалось, это учреждение имеет ключевое значение в серых схемах поставки питания школьникам по всему восточному Подмосковью, а нынешний глава города Электросталь Владимир Янович Пекарев, бывший "водочный король" восточного Подмосковья, оказался теперь уже "королем детского общепита" восточного Подмосковья, сменив "титул".

Всего несколько месяцев назад, в декабре прошлого года, имущество электростальского муниципального предприятия "Комбинат школьного питания" было приватизировано — торги выиграло ООО ГК "Экопродукт" (копия протокола есть в распоряжении редакции). Единственным конкурентом у победителя торгов был некий Игорь Владимирович Шевчук. Торги шли на понижение, и в результате участникам тендера удалось серьезно сбить цену с первоначально объявленных 42,4 миллиона рублей почти вдвое, до 21,7 миллиона рублей.

Как же так получилось? Судя по составу участников торгов, это был типичный "междусобойчик", так как все тот же участник торгов Игорь Владимирович Шевчук является вместе с другим соучредителем ООО "ГК "Экопродукт" Жигачем Владимиром Петровичем совладельцами другой компании — ООО "Территория Вкуса", также оказывающей услуги по организации детского питания в Подмосковье. Даже сам ход торгов (на понижение) показывает, что г-н Шевчук был нужен для организации торгов как спойлер — только для того, чтобы торги формально состоялись. И не ясно, почему подмосковный ФАС и прокуратура не обратили на откровенно коррупционные торги внимание. Но как результат — в империю подмосковного общепита положили еще один трофей.

Итак, за более чем скромную сумму ООО ГК "Экопродукт" получило отдельно стоящее здание по улице Журавлёва в Электростали площадью 2132,5 квадратных метра и земельный участок более 3000 квадратных метров. Почему более чем скромную? Судите сами: победитель заплатил чуть более 10 тысяч рублей за квадратный метр, в то время как средняя цена "квадрата" в коммерческом помещении в Электростали (для анализа достаточно открыть интернет) составляет от 30 до 70 тысяч.

Удивление вызывает откровенная примитивность исполнения приватизации, хотя в Администрации г. Электросталь уже много лет работает близкое к г-ну Пекареву лицо — Волкова Инна Юрьевна, которая, будучи председателем комитета имущественных отношений г. о. Электросталь, провела не одну процедуру приватизации, но, видимо, пойдя с приходом г-на Пекарева к власти в Электростали на повышение (заняв должность заместителя главы администрации Электростали), Инна Юрьевна перестала лично курировать данные процедуры в администрации Электростали, либо, что более вероятно, уверовала в неуязвимость босса.

Однако в данном случае интересен не столько способ приватизации, сколько учредители названной выше компании. Согласно ЕГРЮЛ среди владельцев зарегистрированного в Павловском Посаде "Экопродукта" числится Марина Валерьевна Радина — супруга бывшего главы администрации Ногинского района Андрея Юрьевича Радина. Она же совладелец ООО "Молочный завод "Наро-Фоминский" (г. Наро-Фоминск). Ее муж пришел в районную власть из алкогольного бизнеса, женившись на дочери бывшего первого секретаря Ногинского райкома КПСС Валерия Раденко, некогда работая под началом нынешнего мэра Электростали Владимира Пекарева в его компании "Ост-Алко". В силу понятных родственных связей в ряде вышеуказанных компаний, как-то ООО "Богоролский колосс" (Ногинск) и ООО "Вектор" (до октября 2017 года — ООО "Ямкинский молочный завод") появляется уже… Раденко Вера Николаевна, что не выглядит простым совпадением.

Другими учредителями "Экопродукта" являются знаковые для г-на Пекарева лица — Владимир Петрович Жигач, Елена Васильевна Артеменко, Анна Анатольевна Мельникова. Жигач — еще одно доверенное лицо. Более десяти лет он генеральный директор ООО "Ямкинский молочный завод" — основного актива семьи Пекарева. В схеме детско-школьного питания восточного Подмосковья Жигач также представлен в списке учредителей или руководителей таких компаний, как ООО "КП "Экопродукт" (г. Ногинск), ООО "Богородский колосс" (г. Ногинск), ООО "Молочный завод "Наро-Фоминский" (г. Наро-Фоминск), ООО "Институт питания" (г. Киржач), что позволяет сделать первый вывод о структуре бизнес-империи.

При более детальном изучении структуры бизнеса "Экопродукта" и аффилированных с ним компаний видно, что учредителями группы являются одни и те же люди, близкие к Пекареву. Например, все тот же Шевчук ("участник торгов" по зданию Электростальского КШП) фигурирует уже в ООО "Концепт" (г. Щелково), ООО "Комбинат питания "Провиант" (г. Наро-Фоминск), ООО "Продмед" (г. Королев) и ООО "Юнитрейд — Н" (Ногинск), компании, поставляющие детское питание. А некая Ксения Шевчук — совладелец уже ООО "Вектор" (до октября 2017 года называлось ООО "Ямкинский молочный завод"). Гендиректором двух компаний с "неожиданно" похожим названием "ГК Экопродукт" и "КП Экопродукт" является Александр Иосифович Карпало, занимающийся операционной деятельностью данных компаний.

Еще один "массовый учредитель" данной схемы — доверенное лицо г-на Пекарева — Артеменко Елена Васильевна — была еще в середине "нулевых" официальным помощником депутата Государственной думы РФ Пекарева В. Я. и активно работала в восточном Подмосковье по поручению Пекарева В. Я… Ныне она — соучредитель ООО "КШП" (г. Электросталь), ООО "ГК "Экопродукт" (г. Павлово-Посад), ООО "Богородский колосс" (г. Ногинск) и ООО "Территория питания" (г. Луховицы).

А кем была она ранее — работала начальником следствия в Ногинском УВД в конце 90-х. Курировала уголовные дела по местной ОПГ и, как еще помнят люди, была очень заметна в Ногинском районе, вотчине градоначальника, в "лихие 90-е". Затем ее за заслуги Владимир Пекарев забрал к себе на "Ост-Алко" руководить юротделом. Нужен ли ответ на вопрос, в чьих интересах она "учредительствует"?

Ионкин Сергей Александрович, соучредитель ликвидируемого в настоящий момент центра красоты и здоровья "Белый лебедь" (Ногинск), но и совладелец ООО "КП "Экопродукт" (г. Ногинск) и ООО "Институт питания" (г.Киржач) — лицо, которого некоторые журналисты, обоснованно или нет, связывают с бывшим замглавою Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) Владимиром Ионкиным. Он был одним из ключевых чиновников в Росалкогольрегулировании, и к нему был ряд претензий со стороны СКР, а у г-на Пекарева не могло не быть с ним отношений в силу водочного бизнеса 90-х в "Ост-Алко".

Все эти фирмы работают в одной сфере — детского и школьного питания. Но в силу своей теневой структуры — это карманный бизнес чиновников, все эти заводы, компании и торговые фирмы, объединенные в одну большую схему-паутину.

Кто может пострадать

Упомянутая выше компания "Территория вкуса" обслуживает МОУ Кадетская школа, МОУ СОШ №3 Талдома, МАДОУ Детский сад №59 "Золотая рыбка", МОУ СОШ № 8, МДОУ ДСКВ № 12 "Непоседы" и многие другие. Речь идет о госконтрактах на поставку питания для детей на десятки миллионов рублей. Именно эта компания в декабре прошлого года выиграла тендер на услуги питания в кадетской школе в Люберцах. Однако на практике поставками занималась другая фирма-субподрядчик — ООО "Огонек", как выяснили в Роспотребнадзоре, не имевшая собственного оборудования и транспорта для осуществления этих работ.

Общая сумма выигранных тендеров "ГК Экопродукт" и "КП Экопродукт" исчисляется уже не десятками миллионов, а миллиардами (!!!) рублей. По данным портала Rusprofile.ru, ГК являлась поставщиком питания для детей в 291 государственном контракте на сумму более 735 миллионов рублей, КП — поставляла питание по 343 госконтрактам на 1,34 миллиарда рублей.

Очевидно, что при столь однозначной монополизации данной сферы государство, подмосковные учреждения и конечные потребители не могут не понести убытки при "правильно организованных" закупках и отсутствии реальной конкуренции.

Чиновничья монополия

После прекращения деятельности МУП "Комбинат детского питания" и прихода к власти в городе г-на Пекарева ООО "ГК Экопродукт" фактически монополизировало услуги по поставке питания в школы городского округа Электросталь. Если внимательно изучить итоги тендеров, становится очевидно, что комбинат участвует в них, что называется, "для галочки": он выставляет примерно такую же цену, как и "Экопродукт", но проигрывает по некоторым коэффициентам.

Других участников, которые пытаются вступить в борьбу с монополистами, по тем или иным причинам снимают с тендера. Такая ситуация повторяется практически по всем школам.

В то же время по услугам питания в детских садах монопольным поставщиком стало ООО "Комбинат детского питания", аффилированное с вышеназванными структурам через того же г-на Шевчука. Анализ итогов тендеров не позволяет усомниться, что здесь, как и в случае с "Экопродуктом", ситуация повторяется. Вот один из таких тендеров, проведенный в ноябре 2017 года детским садом №17. Мнимые торги в данном случае прошли по стандартной, уже обкатанной схеме: КДП выиграл по коэффициентам, предложив цену чуть ниже стартовой, альтернативные участники по тем или иным причинам были отсеяны. Остальные тендеры проводятся практически под копирку, мало чем отличаясь один от другого.

Интересны еще два тендера по поставкам продуктовых наборов детям до трех лет и беременным женщинам. В них побеждает компания "Институт питания", зарегистрированная в городе Киржач Владимирской области. Несмотря на то, что ее конкуренты предлагали выполнить контракт дешевле, эта фирма выиграла тендер по коэффициентам. И вновь среди учредителей, казалось бы, далекой от Подмосковья компании, оказывается один из учредителей "Экопродукта" Владимир Жигач. Таким образом, не только питание школьников и дошкольников, но и так называемое дополнительное питание в Электростали монополизировано в одних руках. Эти же компании работают в данном направлении и в других городах восточного Подмосковья.

Если даже поверхностно изучить местонахождение и списки участников компаний из паутины детского школьного питания, то сразу очевидно — все те же города, все те же лица. Ногинск, Павлово-Посад, Электросталь, Щелково. Иначе скажем, восток Подмосковья — "вотчина" Пекарева В. Я. еще с 90-х, соседские Луховицы и Киржач и чуть стоящий в стороне Наро-Фоминск за счет своего молокозавода — видимо, принадлежащий семье Пекарева В. Я. "Ямкинский молочный завод" из Ногинского района банально не справляется со снабжением своих же компаний, занимающихся поставками школьного питания.

№ наименование, адрес учредители примечание 1 ООО «ГК «Экопродукт» (г. Павлово-Посад) Мельникова А.А. Артеменко Е.В. Жигач В.П. Радина М.В. согласно rusprofile.ru являлось поставщиком в 290 государственных контрактах на сумму 728246724,85 руб. 2 ООО «Продмед» (г.Королев) Шевчук И.В. Трубачева Н.П. ранее Жигач В.П. 2016 год - известные контракты в сфере ДШП на 150 млн руб, 2017 год - на 89 млн руб, 2018 год - на 24 млн руб. 3 ООО «КП «Экопродукт» (г. Павловский Посад) Ионкина А.И. Румянцев Н.Б. являлось поставщиком в 343 государственных контрактах на сумму 1 340 526 300,38 руб. 4 ООО «КП «Экопродукт» (г. Ногинск) Жигач И.Н. Ионкин С.А. являлось поставщиком в 642 государственных контрактах на сумму 822 096 003,46 руб. 5 «Территория питания» ООО (г.Луховицы) Артеменко Е.В. Романенко А.Д. до 2014 г - учредитель Жигач В.П. 6 ООО «КДП» (г. Электросталь) Шевчук И.В. 2017 год - известные контракты в сфере ДШП на 274 млн. руб. 7 ООО «Комбинат питания «Провиант» (г. Наро-Фоминск) Колесникова М.В. Шевчук И.В. являлось поставщиком в мун. и гос. контрактах на сумму 11694200,00 руб. - для МУП «КШП» (Электросталь) 8 ООО «Территория Вкуса» (г.Щелково) Жигач В.П. Шевчук И.В. Целовальникова О.А. 2017 год - мун. и гос. контракты в сфере ДШП на 13 млн. руб., 2018 год - на 10 млн. руб. 9 ООО «КШП» (г.Электросталь) Артеменко Е.В. Васильева М.В. до 2016 года - учредитель Жигач В.П. 10 ООО «Молочный завод «Наро-Фоминский» (г.Наро-Фоминск) Мельникова А.А. Артеменко Е.В. Жигач В.П. Радина М.В. 2017 год - мун. и гос. контракты в сфере ДШП на 348 млн. руб., 2018 год - на 220 млн. руб. 11 ООО «Концепт», (г.Щелково, Щелковский комбинат питания) Романенко А.Д. Шевчук И.В. 2017 год - известные контракты в сфере ДШП на 342 млн. руб., 2018 год - на 231 млн. руб. 12 ООО «Вектор» Ногинский район, с.Ямкино Пекарева Е.В. > 50% Раденко В.Н. Романенко А.Д. Шевчук К.И. до октября 2017 года - ООО «Ямкинский молочный завод», ранее бывший Ген. директор Жигач В.П. согласно rusprofile.ru является поставщиком в 472 мун. и гос. контрактах на общую сумму 3006804054,91 (три млрд!) руб. 13 ООО «Богородский колосс» (г.Ногинск) Артеменко Е.В. Жигач В.П. Пекарев С.В. Роденко В.Н. 14 ООО «Юнитрейд - Н» (Ногинск) Шевчук И.В. Жигач В.П. Абрамов А.В. 2016 год - известные контракты в сфере детско-школьного питания (ДШП) на 26 млн. руб. 15 ООО «Институт питания» (г.Киржач) ООО «ЧетыреИкс-Эль» Жигач В.П. Ионкин С.А. 2017 год -мун. и гос. контракты в сфере ДШП на 237 млн. руб., 2018 год - на 100 млн. руб.

Согласно таблице компаний, виден весь "СПРУТ" в сфере детско-школьного питания (ДШП), созданный подмосковными чиновниками, включающий два молочных завода и многочисленные торговые компании, подконтрольные семье Пекарева Владимира Яновича, его бизнес-партнерам и людям "ближнего круга".

Пионер капитализма

Об избранном в конце 2016 года советом городских депутатов мэре Электростали Владимире Пекареве стоит сказать особо, поскольку именно он, по-видимому, играет ключевую роль в работе всего бизнеса по поставке детского питания в школы и дошкольные учреждения на востоке Московской области. Предприниматель пришел в большую политику еще в конце 1990-х. Именно это время можно считать расцветом алкогольной империи Пекарева, превратившегося в постперестроечные годы из мелкого кооператора (в конце 1980-х предприниматель основал несколько компаний по пошиву одежды) в солидного бизнесмена.

Именно в 90-е Пекарев создал на базе Черноголовского завода алкогольной продукции и возглавил компанию "Ост-Алко", ее штаб-квартира до сих пор находится в Ногинском районе Подмосковья. Успехи Пекарева пресса приписывает не только его деловой хватке, но и умению договариваться, в том числе с властью и криминальными и полукриминальными структурами, что особенно пригодилось ему в неспокойное постперестроечное время. Впрочем сам Пекарев быстро понял, что властные рычаги полезны для бизнеса. Поэтому он стремился занять прочное положение во власти — в конце 1990-х избирался депутатом Московской областной думы, с 1999-го по 2011 год был депутатом Госдумы. Отмечен многочисленными ведомственными наградами и грамотами — минфина, министерства обороны, министерства по налогам и сборам, государственной думы.

Ближайшие родственники Пекарева, до недавнего времени не замеченные в сфере организации питания детей, все же засветились в цепочке поставок молока для детского питания — еще одним совладельцем ООО "Вектор", о котором мы говорили ранее (бывший Ямкинский молочный завод) является дочь мэра Елена Владимировна Пекарева. Впрочем интересы родственников и бизнес-партнеров градоначальника не ограничиваются питанием детей. Они также обеспечивают охрану бюджетных учреждений с помощью ЧОП "Союз-Ост", шьют одежду в Павлово-Посаде и т. д.

Отметим, что ОНФ еще в 2016 году выявил монопольный сговор на рынке детского питания в Московской области. Активисты обнаружили нарушения антимонопольного законодательства при проведении торгов на поставку продуктов питания в дошкольные учреждения Ногинского, Щелковского, Ленинского, Павлово-Посадского муниципальных районов и городских округов Реутов и Электросталь, сумма которых превысила 6,4 миллиарда рублей. При распределении заказов использовалась описанная выше схема с участием подставных фирм, не обеспечивающих конкурентной борьбы. В расследовании фигурируют два МУПа с одинаковыми названиями — "Комбинат школьного питания", руководителем одного из них до 2012 года был "родственник подмосковного монополиста". При этом конкретных имен не называлось — общественники ограничились намеками и полунамеками. Тогда активисты ОНФ обещали обратиться в подмосковную прокуратуру и управление ФАС, но, судя по всему, их жалобы не возымели на чиновников никакого действия.

Что удивительно, Владимир Пекарев, совсем не стесняясь, еще задолго до приватизации Электростальского комбината школьного питания и своего появления в Электростали активно "продвигал" свой бизнес в сфере детско-школьного питания, используя свой административный ресурс, что достаточно видно как на сайте Московской областной думы, депутатом которой он являлся до получения должности главы Электростали, так и в послужном списке "Экопродукта" и компании, производящей школьную одежду, что он осуществлял, используя свои возможности депутата Мособлдумы.

Почему ФАС и Генпрокуратура спят? Какие же у данных господ покровители — когда все факты налицо. Или не зря говорят, что при губернаторе Воробьеве "ногинским волноваться не стоит"!