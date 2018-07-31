Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Общество » Практика
Как заработать Как отдохнуть Как отстоять права
Автор Дарья Касьянова

Где дешевле - дома или в ресторане?

Общество » Практика » Как отдохнуть

Высказывания в духе: "У нас в России уже, как в Европе, дешевле поужинать в ресторане, чем готовить дома", — сыпятся с экрана телевизора и пестрят в блогах. Конечно же, эти разговоры чистой воды популизм, хотя бы потому, что никто никогда не уточняет, в каком ресторане и что есть-то будем.

Где дешевле - дома или в ресторане?. главная

Но все-таки я решила поиграть в эти игры. Взяла живого шеф-повара и пошла с ним на рынок, потом съездила в глухую деревню, бюджетное кафе и роскошный ресторан…

В поисках продуктов

Выбрали мы с Тарасом Кириенко (имя, в гастрономической столице достаточно известное) специально такой рынок, где можно торговаться. Не на Даниловский, с дорогими фуд-кортами и палатками для красоты, пошли и не на Центральный, где декоративную коробочку фермерских яиц продают за 600 рублей. Пошли на самый обычный рынок, где: "Эй, девушка, ай, красавица, купи мои помидоры".

В кулаке была всего одна бумажка с тысячей рублей, и нам предстояло купить на нее продукты для ужина на две персоны. Ходили час точно, торговались не на жизнь, а на смерть. Лучший аргумент: "А у нас больше нет, последние 50 рублей вот остались…", — и сморишь жалобно.

Плюс рынка в том, что купить можно ровно десять креветок или пару ложек творога. Тут все зависит от тебя. Минус — такие базовые продукты, как мясо или рыба, на рынке дороже, хоть и качественней.

В итоге купили здоровенного сибаса за 230 рублей, куриную печень (так мало, будто кот наплакал), сливки, шесть яиц (в магазине бы пришлось покупать десяток), помидоры, лук, целый один апельсин и по мелочи — зелень, муку, соль.

На последние несколько рублей Тарас взял пачку дрожжей: "Хлеб буду печь", говорит. И я не сразу поняла, что это не шутка…

Только ловкость рук…

Где дешевле - дома или в ресторане?. сибас

Всего 30 минут шеф работал на кухне. И вот на столе появились: две порции куриной печени на тостах, салат из спелых помидоров с зеленью, сибас, запеченный в корочке из соли, два десерта крем-брюле и румяный хлеб.

Все это было действительно вкусно и главное сытно. Запить пришлось простой водой, ведь на вино денег уже не осталось. Но знаете, если налить простую фильтрованную воду в красивый графин…

Бараний окорок в погребе

В одной из дореволюционных кулинарных книг, говорят, можно было прочесть: "Если к вам неожиданно пришли гости, а угостить их нечем, пойдите в ледник и возьмите баранью ногу…" или "…Спуститесь в погреб. Возьмите со льда кусок свежей, не очень жирной осетрины…" Приписывают эти фразы Елене Молоховец, чья книга "Подарок молодым хозяйкам, или Средство к уменьшению расходов в домашнем хозяйстве" вышла в свет 1861 году, стала бестселлером и много раз переиздавалась.

Где дешевле - дома или в ресторане?. книга

Увы, Елена не знала, как пусто будет в холодильниках современных хозяек, но мыслила-то она правильно. Дело не в ловкости рук Тараса Кириенко и не в умении торговаться на рынке. Дело в умении делать грамотный запас. Ведь если мы не будем кривить душой, то признаем: только небольшая часть населения России может потратить на один ужин тысячу рублей. А как же они тогда живут?

Сегодня ножка, завтра крылышко

Добро пожаловать в глухое село Рязанской области. Средняя зарплата тут — восемь тысяч рублей, земля плодородная, люди предприимчивые. Мясо покупается редко и сразу большими порциями, рубится на части и замораживается. В ходу крупы, сезонные овощи и фрукты с огородов.

Я прихватила в ближайшем сельпо роскошный торт, напросилась за стол к одной из семей и выяснила нехитрую себестоимость их ужина.

Рагу овощное: половина курицы (вторая половина пойдет завтра на суп и ужин), картофель, морковь, зелень с огорода. Хлеб покупной. Салат летний: огурцы, помидоры тоже свои. Итого, делим стоимость курицы на два, прибавляем ценник "половинки черного" и получаем — 200 рублей.

Где дешевле - дома или в ресторане?. огород

Зимой свежие овощи уступят место закаткам: картошка будет подаваться с солеными огурцами, а мясо с овощным лечо. Бараньего окорока и осетрины в погребе, увы, не оказалось. Кстати, запивала я ужин компотом из смородины, а не простой водой.

Снова в каменные джунгли

Давайте напоследок перенесемся в нашумевший ресторан Владимира Перельмана "Рыба моя", где отведаем филе дикого сибаса, запеченное с томатами, каперсами и оливками. Очень вкусно, хоть и не ужин на двоих. Стоить все это будет 1450 рублей.

Дорого? Хорошо, тогда попробуем перенестись в "МуМу", например. Тут не очень вкусно, но поужинать на тысячу рублей вполне можно, особенно если начать с маленькой порции пельменей за 99 рублей.

Вывод

Говорить о том, что в ресторане нынче питаться дешевле, чем дома, пока рановато. Особенно с учетом того населения России, которое в ресторанах бывает два раза в жизни — на свадьбу и на похороны.

Гарри Потер и его настоящая мама Гарри Потер и его настоящая мама

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Темы еда кафе ресторан домашняя кухня
Обсудить
Актуальная аналитика
Как отдохнуть
Где дешевле - дома или в ресторане?
Формула небес
Гарри Потер и его настоящая мама
Симпозиумы
Звон и смех Витебска, или Мои васильки
Новости Все >
Эксперты уверены в росте криптовалюты Tkeycoin в $453
Во Львове осквернена могила великого разведчика СССР
Россиянам разрешили выгонять мигрантов из своих квартир
Производитель бытовой техники решил попиариться на Путине
Ученые: смартфоны в школах плодят тупиц
ВПК США предвкушает: российские гиперзвуковики принесут прорву денег
Алексей Венедиктов ушел из руководства "Эха Москвы"
Опубликован рейтинг стран по привлекательности для пенсионеров
Украинские железные дороги попались на тайном контракте с РЖД
"Это все маг с НЛП!": казаки открестились от реестра "врагов народа"
Сейчас читают
Каша - это вредно, суп есть не обязательно - эксперт
Теория Потребления
Каша - это вредно, суп есть не обязательно - эксперт Видео 
"Нам казалось, воссоединение с Россией это что-то заоблачное"
Власть
"Нам казалось, воссоединение с Россией это что-то заоблачное" Видео 
Разбор: повышение пенсионного возраста против Конституции или нет?
Как отстоять права
Разбор: повышение пенсионного возраста против Конституции или нет? Видео 
Как власть лжет о пенсионной реформе
Кремль
Как власть лжет о пенсионной реформе Видео 
Секреты российского гиперзвука: как могла произойти утечка информации
Точка зрения
Секреты российского гиперзвука: как могла произойти утечка информации Видео 
Читательский топ
Власть призналась, почему списывает долги не россиянам, а странам
Россия решила навести порядок в Белоруссии и закрывает границу
НАТО запретило греческой армии спасать людей
Либералы в Европе заговорили, как патриоты в России
Ученые: можно ли несколько раз кипятить воду в чайнике
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
Власть призналась, почему списывает долги не россиянам, а странам

Не расплатившись до конца с собственным внешним долгом, Российская Федерация прощает долги всем остальным.

Власть призналась, почему списывает долги не россиянам, а странам
Американские сенаторы разослали письма-предупреждения "распоясавшимся" странам
Мир
Американские сенаторы разослали письма-предупреждения "распоясавшимся" странам
Здоровье
Ученые выяснили, какой продукт наиболее вреден для сердца
Украина
Европа умоляет Украину взяться за ум
Общество
По всей России прошли массовые протесты против повышения пенсионного возраста

Тысячи россиян вышли на улицы своих городов, чтобы выразить недовольство пенсионной реформой.

По всей России прошли массовые протесты против повышения пенсионного возраста
Итог пенсионных митингов: сегодня "пшик", осенью - бунт?
Общество
Итог пенсионных митингов: сегодня "пшик", осенью - бунт?
Политика
В Прибалтике призвали разделить Россию на части
Украина
Европа умоляет Украину взяться за ум
Общество
По всей России прошли массовые протесты против повышения пенсионного возраста

Тысячи россиян вышли на улицы своих городов, чтобы выразить недовольство пенсионной реформой.

По всей России прошли массовые протесты против повышения пенсионного возраста
ОБСЕ решилось на поездку в Крым. Но через Киев
Общество
ОБСЕ решилось на поездку в Крым. Но через Киев
Религия
РПЦ обвинила россиян в потакании неоязычеству
Общество
Стыдоба: четверть россиян даже не понимают, что читают
Дарья Касьянова Где дешевле - дома или в ресторане? Дарья Касьянова Соломон Соловьев Гарри Потер и его настоящая мама Соломон Соловьев Инна Шейхатович Звон и смех Витебска, или Мои васильки Инна Шейхатович
Комментарии
В Польше выяснили, как Россия обыгрывает Европу
Гарри Потер и его настоящая мама
В Прибалтике призвали разделить Россию на части
Гарри Потер и его настоящая мама
В Прибалтике призвали разделить Россию на части
В Прибалтике призвали разделить Россию на части
В Прибалтике призвали разделить Россию на части
ВПК США предвкушает: российские гиперзвуковики принесут прорву денег
Россия решила навести порядок в Белоруссии и закрывает границу
Европа умоляет Украину взяться за ум
Во Львове осквернена могила великого разведчика СССР
Либералы в Европе заговорили, как патриоты в России
Найден фрукт, укрепляющий сердце и иммунную систему
Итог пенсионных митингов: сегодня "пшик", осенью - бунт?
"Бредом" в украинских учебниках поражен даже Рабинович
Власть призналась, почему списывает долги не россиянам, а странам
Пушкин как предвестник конца истории
Пушкин как предвестник конца истории
"Бомбора": не пропустите в отпуске книжные новинки!
Осел и Королева: для кого играл марш Мендельсона
Звон и смех Витебска, или Мои васильки
Евросоюз
Либералы в Европе заговорили, как патриоты в России

Президент Франции скептически отнесся к диалогу Брюсселя с Вашингтоном. И это охладило поток восторженных комментариев по поводу встречи Трампа с Юнкером.

Либералы в Европе заговорили, как патриоты в России
НАТО запретило греческой армии спасать людей
Евросоюз
НАТО запретило греческой армии спасать людей
Кто и почему ревнует Анкару к Москве
Мир
Кто и почему ревнует Анкару к Москве
Бунт в Армении: вот он был, и всё?..
Новости Армении
Бунт в Армении: вот он был, и всё?..
Греция в огне. И на грани революции?
Евросоюз
Греция в огне. И на грани революции?
Зачем США приняли декларацию об "отъеме" Крыма
США и Канада
Зачем США приняли декларацию об "отъеме" Крыма
Куда ведет новый африканский курс России
Новости Африки
Куда ведет новый африканский курс России
Трамп переживает, что русские его не хотят
США и Канада
Трамп переживает, что русские его не хотят
Повстанцы Йемена просят Путина вмешаться. Почему Кремль выжидает?
События недели
Повстанцы Йемена просят Путина вмешаться. Почему Кремль выжидает?
Что Герасимов объяснил Меркель в Берлине
Евросоюз
Что Герасимов объяснил Меркель в Берлине
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался