Где дешевле - дома или в ресторане?

Высказывания в духе: "У нас в России уже, как в Европе, дешевле поужинать в ресторане, чем готовить дома", — сыпятся с экрана телевизора и пестрят в блогах. Конечно же, эти разговоры чистой воды популизм, хотя бы потому, что никто никогда не уточняет, в каком ресторане и что есть-то будем.
Но все-таки я решила поиграть в эти игры. Взяла живого шеф-повара и пошла с ним на рынок, потом съездила в глухую деревню, бюджетное кафе и роскошный ресторан…
Выбрали мы с Тарасом Кириенко (имя, в гастрономической столице достаточно известное) специально такой рынок, где можно торговаться. Не на Даниловский, с дорогими фуд-кортами и палатками для красоты, пошли и не на Центральный, где декоративную коробочку фермерских яиц продают за 600 рублей. Пошли на самый обычный рынок, где: "Эй, девушка, ай, красавица, купи мои помидоры".
В кулаке была всего одна бумажка с тысячей рублей, и нам предстояло купить на нее продукты для ужина на две персоны. Ходили час точно, торговались не на жизнь, а на смерть. Лучший аргумент: "А у нас больше нет, последние 50 рублей вот остались…", — и сморишь жалобно.
Плюс рынка в том, что купить можно ровно десять креветок или пару ложек творога. Тут все зависит от тебя. Минус — такие базовые продукты, как мясо или рыба, на рынке дороже, хоть и качественней.
В итоге купили здоровенного сибаса за 230 рублей, куриную печень (так мало, будто кот наплакал), сливки, шесть яиц (в магазине бы пришлось покупать десяток), помидоры, лук, целый один апельсин и по мелочи — зелень, муку, соль.
На последние несколько рублей Тарас взял пачку дрожжей: "Хлеб буду печь", говорит. И я не сразу поняла, что это не шутка…
Всего 30 минут шеф работал на кухне. И вот на столе появились: две порции куриной печени на тостах, салат из спелых помидоров с зеленью, сибас, запеченный в корочке из соли, два десерта крем-брюле и румяный хлеб.
Все это было действительно вкусно и главное сытно. Запить пришлось простой водой, ведь на вино денег уже не осталось. Но знаете, если налить простую фильтрованную воду в красивый графин…
В одной из дореволюционных кулинарных книг, говорят, можно было прочесть: "Если к вам неожиданно пришли гости, а угостить их нечем, пойдите в ледник и возьмите баранью ногу…" или "…Спуститесь в погреб. Возьмите со льда кусок свежей, не очень жирной осетрины…" Приписывают эти фразы Елене Молоховец, чья книга "Подарок молодым хозяйкам, или Средство к уменьшению расходов в домашнем хозяйстве" вышла в свет 1861 году, стала бестселлером и много раз переиздавалась.
Увы, Елена не знала, как пусто будет в холодильниках современных хозяек, но мыслила-то она правильно. Дело не в ловкости рук Тараса Кириенко и не в умении торговаться на рынке. Дело в умении делать грамотный запас. Ведь если мы не будем кривить душой, то признаем: только небольшая часть населения России может потратить на один ужин тысячу рублей. А как же они тогда живут?
Добро пожаловать в глухое село Рязанской области. Средняя зарплата тут — восемь тысяч рублей, земля плодородная, люди предприимчивые. Мясо покупается редко и сразу большими порциями, рубится на части и замораживается. В ходу крупы, сезонные овощи и фрукты с огородов.
Я прихватила в ближайшем сельпо роскошный торт, напросилась за стол к одной из семей и выяснила нехитрую себестоимость их ужина.
Рагу овощное: половина курицы (вторая половина пойдет завтра на суп и ужин), картофель, морковь, зелень с огорода. Хлеб покупной. Салат летний: огурцы, помидоры тоже свои. Итого, делим стоимость курицы на два, прибавляем ценник "половинки черного" и получаем — 200 рублей.
Зимой свежие овощи уступят место закаткам: картошка будет подаваться с солеными огурцами, а мясо с овощным лечо. Бараньего окорока и осетрины в погребе, увы, не оказалось. Кстати, запивала я ужин компотом из смородины, а не простой водой.
Давайте напоследок перенесемся в нашумевший ресторан Владимира Перельмана "Рыба моя", где отведаем филе дикого сибаса, запеченное с томатами, каперсами и оливками. Очень вкусно, хоть и не ужин на двоих. Стоить все это будет 1450 рублей.
Дорого? Хорошо, тогда попробуем перенестись в "МуМу", например. Тут не очень вкусно, но поужинать на тысячу рублей вполне можно, особенно если начать с маленькой порции пельменей за 99 рублей.
Говорить о том, что в ресторане нынче питаться дешевле, чем дома, пока рановато. Особенно с учетом того населения России, которое в ресторанах бывает два раза в жизни — на свадьбу и на похороны.
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