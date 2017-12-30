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Автор Редакция рубрики "Общество"

Самое необычное украшение новогоднего стола

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Индейка, барбекю, холодец, паста - вот некоторые из блюд, которые являются непременным атрибутом праздничного новогоднего стола в различных странах мира. Однако есть страны, где такой традиции не существует. Каждый там старается, как может.

Самое необычное украшение новогоднего стола. 381386.jpeg

В США на новогоднем столе непременно присутствует фаршированная индейка, во Франции – барбекю, в Испании - запеченный молочный поросенок, в Англии - пудинг и гусь или индейка с овощным гарниром.

В любой итальянской семье на Новый год вы сможете отведать пасту (макароны), под различными соусами, вам подадут также рождественский пирог. Кроме того, у итальянцев существует традиция, пока часы бьют двенадцать, съесть 12 зерен чечевицы.

Испанцы и французы вместо чечевицы глотают 12 виноградин. У многих народов мира на новогодний стол принято подавать приготовленную птицу, будь то гусь или индейка или курица.

Такой обычай восходит к средневековью. В западных странах Европы до XVI века Новый год праздновался 25 марта, и подаваемое блюдо символизировало возвращение птичьих стай и наступление теплого периода года.

Григорианский календарь был введен только в 1582 году, но повсеместно Новый год как праздник стал модным только в начале XX века. В нашей стране – в связи с образованием Советского Союза, поскольку ранее (и сегодня) православная Россия в это время держала Рождественский пост.

На Востоке тоже символически справляют новый год с 31 на 1 января, хотя главным праздником там является Новый год по восточному календарю. Во Вьетнаме на столе непременно присутствует рис, грибы, нежирное мясо, водоросли, морепродукты. Не принято «мешать» продукты, например рыбу и мясо.

Кубинцы, наоборот предпочитают «тяжелую» пищу. Жареное барбекю из курицы, жареный картофель, жареный рис, жареные бананы.

В нашей стране в советские времена непременным атрибутом новогоднего стола были холодец, салат оливье и мандарины. Сейчас, лишь любимый оливье удерживает свои позиции.

В Японии главный новогодний праздник встречают 15 января. Обязательно подают суп лапшу и сакэ. В Венесуэле и Мексике традиционным новогодним тоже блюдом считается суп - соевый, с добавлением лука, помидор и очень перченый.

 

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