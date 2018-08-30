"Оскар" для баров. Кто выбирает лучших из лучших

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Барменам вручат "Оскаров"

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Оказывается, питейная культура в России и странах СНГ за последние несколько лет не просто догнала западную, но и местами перегнала ее. К счастью, это касается не только потребления спиртного, но и бизнес-историй.

Барменам вручат

Для того, чтобы отследить, как развивается барная сфера и выбрать лучших ее игроков, пришлось придумать свой собственный барный "Оскар". О том, как это произошло, "Правде.Ру" рассказал сооснователь международной премии Barproof Awards Владимир Журавлев.

— Правда ли, что в России это первая такая премия? Есть ли аналоги в мире?

— Да, это первая наша ласточка. Но аналоги есть. Есть американская международная премия Spirit Awards. Это в рамках коктейльного фестиваля Tells of the cocktails, он проходит уже 12 лет. Есть Mixology Awards — это европейская премия и германская.

И мы, естественно, решили, что пора уже сделать для шестой части суши (это Россия и бывшие страны Советского Союза) свою премию. В этом году она пройдет уже в третий раз. У нас так много заведений появилось, много талантливых бар-тендеров, бар-леди, им требуется мировая огласка.

— Что было самое трудное в организации?

— Перепись населения, условно, устроить. Собрать всю информацию о барах изначально было достаточно трудно. Поэтому мы призывали всех к участию. В дальнейшем мы отказались от этой идеи, потому что участвовать хотят все. Но это сделать невозможно. У нас же не конкурс, это именно профессиональная премия. Теперь список лучших баров составляют профессионалы в этой области, а потом уже идет этап голосования.

— А какие есть номинации? Не просто же лучший бармен.

— Есть, так называемая, классификация питейных заведений. Есть пьянобар, есть тропический бар, есть винный бар, дайв-бар, бар без вывески, монобар.

— У вас ни разу не было такого, чтобы человек пытался подкупить или узнать, кто в жюри?

— А смысл? Что это даст? Это, скажем так, признание коллег. Естественно, самое главное для баров — это гости, это бизнес. И чем больше у тебя посетителей, тем лучше. А статуэтка — это уже признание не твоей публики, это акцептация твоих коллег, профессионалов. Это не выбор народа. Это так же, как "Оскар".

— А какая система голосования? Номинанты голосуют за номинантов?

— Совершенно верно. Давайте представим, вот вы — бар-леди. И я говорю: "Дорогая моя, вот ты — лучшая, за тебя уже стоит голос. Скажи, пожалуйста, кроме тебя есть еще крутые? Поставь, пожалуйста, галочки, кто, по твоему профессиональному мнению, лучший?" На мой взгляд, это идеальный способ выбора. Или приближено к идеальному. Комиссию же можно подкупить, а договориться с профессионалом в этой сфере сложно.

— А церемония — это, судя по всему, очень гламурное событие?

— В хорошем смысле слова. Это будет происходить 3 сентября в Банкетом зале "Мир". Это бывший культовый кинотеатр, находится он на Цветном бульваре, в аккурат с левой стороны от цирка, практически следующее здание. Шикарная обстановка, экраны большие. То есть будет и концертная программа, и шоу, естественно, с вручением призов. Но билеты не продаются. Как и на многие премии. В основном приглашения получают сами номинанты. Это же и российские номинации, и международные, куда входит и Россия.

— А как выглядит статуэтка победителя?

— Это не маленькая какая-то штучка. Если в "Оскаре" стоит рыцарь. Есть "Золотой граммофон" — там граммофон. Или "Ника" с крыльями. А у нас наградой является золотой ареометр. Ареометр — это измерительный прибор, который измеряет плотность жидкости, но, в том числе, и процентное содержание алкоголя. То есть назовем его спиртометр.

Раньше порох поливали алкоголем, поджигали, и если он загорался, значит, было доказано, что он крепок. И до сих пор на всех американских виски, бурбоне и т. д. написано 80 proof, например. Поэтому у нас "пруф" — это доказательство профессионального уровня баров или бар-тендеров.

— Есть какие-то маршрутные карты, путеводители по лучшим барам, получившим Barproof?

— Естественно. У нас есть сайт, и там можно увидеть всех номинантов. То есть это и является неким гидом или путеводителем. Можно на карте посмотреть, можно по городам и странам. Открывается вся история этого места. И теперь не надо спрашивать друзей: "Я еду в этот город. Что вы посоветуете мне посетить?"

— Эта премия будет проходить каждый год? Какие планы на будущее?

— Формат, я думаю, мы уже нащупали, надо дальше обрастать, так сказать, мясом. И главное, чтобы это было все более интересно и значимо, чтобы все знали о Barproof.

Это, опять же, как с "Оскаром". Мы не были ни разу на нем и вряд ли попадем туда, потому что там тоже собираются деятели индустрии. Но кто победил — интересно. Хочется, чтобы и наша премия стала интересным событием не только для бар-тендеров, профессионалов, но и для тех же самых посетителей. Чтобы они переживали за своих любимчиков. Смотрели это все на экранах. Сделать это шоу красивым и доступным.

Беседовала и подготовила к публикации Дарья Касьянова

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"Оскар" для баров. Кто выбирает лучших из лучших
Темы бары бармен премии напитки алкоголь барный Оскар Владимир Журавлев
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Как отдохнуть
Барменам вручат "Оскаров"
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"Оскар" для баров. Кто выбирает лучших из лучших
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