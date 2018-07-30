О чем говорят люди в барах

Редакция "Правды.Ру" решила провести необычный опрос. Мы нашли людей, профессия которых напрямую связана с барами. Владельцы заведений, бармены, сомелье… Немного выпившая веселая публика — их трудовые будни. Периодически им кажется, что в этой жизни они видели уже все. А слышали тоже уже все? Чтобы проверить, мы задали всем один-единственный вопрос: о чем чаще всего говорят люди за барной стойкой?

Слава Ланкин, создатель баров Delicatessen и "Юность" (воспитал целое поколение звездных барменов):

"Чаще всего рассказывают о путешествиях: кто где был. Если говорят с барменом, рассказывают, в каких барах были. Если знакомятся, то говорят о своей работе и выискивают общих знакомых (и находят, в основном). Если давно не виделись, то о детях. Или продолжают разговор из социальных сетей. Кто что написал, кто это поддерживает, кто оппонирует.

Пока шел чемпионат мира, много говорили о футболе. А если градус растет — разговор все равно скатывается к политике…"

Шеф-сомелье "Винный Базар" Денис Юрченко (за секунду может определить настроение гостя):

"О чем они говорят? Чаще о том, какое вино возьмут следующим или куда пойдут дальше. Обсуждают атмосферу бара. Много говорят о работе. Причем чем раньше на завтра назначены встречи, тем позже они расходятся. Приглашают друг друга в гости и на дачу, строят планы на вечеринки, пытаясь захватить уходящее лето…"

Шеф-сомелье SimpleWine&Bar Ольга Герасимова (о самых частых вопросах от гостей):

"У меня, как у женщины, часто спрашивают, есть ли у меня семья. Услышав положительный ответ, либо удивляются, как я совмещаю работу в ресторане с алкоголем и семью, либо пытаются пошутить из серии: пьющая мать — горе в семье.

Далее следуют вопросы о том, как я планирую воспитывать и просвещать своих детей на тему потребления алкоголя. Нередко интересуются, как мой муж относится к моей работе. Это прямо топ.

На втором месте общие рассуждения об алкоголизме и о том, как мне удалось не спиться за 12 лет работы сомелье, ведь "женщины более подвержены алкоголизму и выходят из зависимости сложнее".

В последний месяц, на волне ЧМ, очень часто звучали вопросы о том, что пьют гости мундиаля. Выбирают они наши вина или вина своей страны? Отдельно могу выделить интерес к китайцам. Не понятно, с чем это связано, но многих интересует, что и как пьют гости из Китая.

Еще один распространенный вопрос о моих предпочтениях в алкоголе. Почему-то люди, в большинстве своем, уверены, что сомелье (и конкретно я) — это люди, которые для себя выбирают только дорогие и редкие вина. При этом многие откровенно расстраиваются, когда я начинаю озвучивать свои предпочтения, ибо я выбираю для себя (для дома) очень простые вина, чаще всего наши отечественные.

Еще в топе моего рейтинга вопрос: когда наши научатся делать вино, как в Европе? И почему на полке магазина в Италии просекко стоит три евро, а у нас 33".

Совладелец Dictatura Estetica Bar Данила Ионов (люди так часто выпивали в его ателье, что пришлось открыть в нем бар):

"Девочки говорят о мальчиках (кто, как, с кем), а нас в это время просят смешать новенький коктейль (не сладкий, с кислинкой и покрепче). Мужчины говорят о путешествиях, кто что пил и какие где коктейли пробовал, любят послушать что-то интересное про то, что у нас на полках и под полками. Но это происходит в главном зале, а в ателье (секретный зал за баром) у нас обсуждают все — от новой ручки до последних достижений в виртуальной реальности, криптовалюте и т. д.

А вообще, с каждым болтают о своем: с одним барменом часто говорят "за жизнь" и про любовь, с другим — про тусовки и секс, с третьим — про книги и искусство, с четвертым — про алкоголь".

Шеф-бармен Mercedes bar Артем Аверин (каждый день смотрит на Москву с высоты шпиля гостиницы Radisson Royal):

"К нам заходят чаще компании, чем одиночные гости, и в большей степени это иностранцы. Они делятся между собой радостными событиями, обсуждают неудачи, бизнес, — в общем, повседневную жизнь. Бывает, спрашивают о городе, и тогда мы показываем гостям, где какие достопримечательности столицы: из бара же видны Поклонная гора, Москва-Сити, стадион "Лужники", МГУ, Белый дом и не только".

Шеф-бармен Saxon+Parole, Dante kitchen+bar Оксана Жидкова (видела в своей жизни больше англичан, чем коренной житель Лондона):

"Гости за баром в Saxon+Parole обычно очень общительные. Охотно идут на разговоры с командой бара. Так происходит еще потому, что уже много лет они приходят к нам, как к себе домой. Говорят о новостях, о своих друзьях, которые также являются нашими гостями, о барах и ресторанах, которые посетили, делятся впечатлениями о путешествиях. Почти не слышала, чтобы жаловались или делились проблемами".

Подводя итоги, стоит заметить, что мы взяли в подборку самые разные бары: дорогие и дешевые, винные и коктейльные, брутальные и изящные. А темы все равно одни и те же: путешествия, любовь, работа, футбол, политика… Вот это, наверное, и есть портрет Москвы и современных москвичей.