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Автор Дарья Касьянова

Времена меняются, чебуреки остаются 

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Если вы думаете, что стритфуд — явление современное, то ошибаетесь. Давайте для начала вспомним коробейников, торговавших пирожками на ярмарках. Потом пробежимся по царской России с ее бубликами и медовым сбитнем. И так плавно переместимся уже в СССР, когда крымским татарам разрешили заселяться на всей территории страны. И что же они с собой привезли? Конечно же, чебуреки. Такие румяные, душистые, свежие, сытные и горячие…

Времена меняются, чебуреки остаются . просто

Уже проголодались? Не удивительно!

Вообще, чебуреки — это традиционное блюдо многих тюркских и монгольских народов. Слово, заимствованное из крымско-татарского языка, в переводе означает "сырой пирожок". Но никто, конечно, не ел чебуреки в сыром виде. "Сырой", значит, что его не пекут, а жарят. Это такая игра слов.

Времена меняются, чебуреки остаются . большой размер

Кто же придумал чебурек?

Естественно, блюдо это довольно-таки древнее, уходящее своими корнями в запутанную, сложную историю Средней Азии. Так что споров вокруг чебуреков много.

Изобретателями вроде считаются узбеки, однако в их первоначальном рецепте вовсе не было мяса, а только овощи. Да и тесто было немного другим: мука, соль и вода. Оно не становилось хрустящей корочкой, а тянулось, как резина.

Первенство узбеков оспаривают татары. Их сильный аргумент — это традиционная мясная начинка. Но в татарской кухне чебуреки не сильно популярны. Первыми на ум приходят скорее беляши. И кстати, традиционный чебурек на самом деле напоминает пирог по своим размерам: огромный и круглый. Он был неотъемлемой составляющей пиров, празднеств и семейных ужинов.

А уж тот чебурек, который мы знаем сейчас, — это его мини-версия, приспособленная для перекуса на ходу.

Времена меняются, чебуреки остаются . с сыром и мятой

Кот или пес? Что внутри?

Это сложно себе представить, но на прилавках в странах СНГ можно найти чебурек с начинкой не только из мясного фарша, но и, например, с ветчиной и сыром, а также сладкими наполнителями. В Крыму также распространены чебуреки с помидорами и сыром.

А уж как современные шеф-повара извращаются… Что только внутри нынче не найдешь. Но главное — это, конечно, свежесть продукта и его качество. Например, что касается разницы в цене чебуреков с сыром и мясом в пользу сыра, то это потому, что мясо можно взять абы какое, а сыр, даже самый дешевый, никак не испортишь.

Увы, мясо действительно часто бывает абы какое: обрезка, то есть низшего качества. Так что пройдемся лучше по самым древним и проверенным местам.

Времена меняются, чебуреки остаются . Дружба

Чебуречная "Дружба"

Так, самая знакомая еще советскому поколению "Дружба" находится рядом с метро "Сухаревская". Это именно тот образ чебуречной, который с годами укрепился в сознании многих людей.

Есть там придется стоя у столиков-"гвоздиков", в интерьере нет никаких литковец, рукомойник прямо в зале. Люди много пьют спиртного: кто-то явно опохмеляется, многие со своей тарой приходят. Аудитория скажем так: не "лакшери".

Однако тут всегда стоит очередь. Люди приходят быстро и хорошо перекусить и уходят. Считается, что это самые вкусные и даже легендарные чебуреки в Москве. Может, потому что залеживаться они не успевают.

В общем, среди плюсов: история заведения, безукоризненный вкус, свежесть. А среди минусов: сомнительные соседи, разливающие под столешницей огненную воду.

"Советская чебуречная" на Красина

Тут уже можно полноценно пообедать. Меню не огромное. Есть пара салатов, суп на выбор, пельмени и, конечно же, чебуреки (с мясом, сыром, картошкой и грибами).

Стоимость тут такая же, как в Дружбе. Разброс цен: 60, 50, 40 рублей за штуку в зависимости от начинки. Кстати, если по-честному, то так и должен стоить в Москве чебурек.

Времена меняются, чебуреки остаются . СССР

Чебуречная "СССР"

Это уже сеть с антуражем. Антураж, конечно, напускной. Сюда притащили всякие советские вещицы, типа граммофонов, развесили коммунистических плакатов, нашли "тиражных" продавцов с внушительными формами и мощной закалкой.

При этом в зале чистенько, аудитория разная очень: и студенты, и хипстеры, и полицейский наряд на обеде (если полицейские США славятся своей любовью к пончикам, наши поглощают чебуреки), и даже семейные пары.

Сами чебуреки и свежие, и румяные, претензий нет. С бараниной, с говядиной, курицей, сыром, картошкой или грибами — все по 60 рублей.

Времена меняются, чебуреки остаются . Узбекистан

Ресторан "Узбекистан"

"Узбекистан" — это уже не просто чебуречная, это место с историей и новым владельцем Novikov Group. Когда-то при царе здесь было французское кафе, затем трактир, столовая для военнослужащих и, наконец, в 50-х годах открылся ресторан "Узбекистан".

Люстры из Самарканда, мебель из Бухары. Все, в том числе повара, приехали из Узбекистана. Так что ценник не удивляет, а просто кусает за руку: чебурек с курицей или сыром за 340 рублей, фирменный by NOVIKOV (с ягненком, бакинскими помидорами и душистой зеленью) — 360 и с бараниной за 340.

Ресторанные чебуречные изыскания

Вот мы и подошли к экспериментам от шеф-поваров. Последний тренд в мире ресторанных чебуреков — это их мини-версии. Их удобнее есть, и начинок можно попробовать сразу несколько.

Так, в местечке под названием Roots bar & bistro бренд-шеф Кирилл Еселев готовит мини-чебуреки с фаршем из утиного филе и жареным луком. К ним подают домашнюю аджику.

А вот чебурек из ближневосточного кафе LaffaLaffa от бренд-шефа Джасура Дадаева оказался внутри с сыром моцарелла, мятой и помидорами.

В ресторане "Магадан" (где упор делают на характерные для региона морепродукты) мини-чебуреки лепят с начинкой из краба и креветок.

В общем, по сусекам поскребли-поскребли, и что кто нашел, то внутрь и положили.

Чебуречные хитрости

Каким бы ни был чебурек, главное, чтобы он был не замороженным. Если вам показалось, что в заведении торгуют замороженными чебуреками, бегите. У них внутри уж точно не окажется бульона. А общее состояние, скорее всего, можно будет оценить цитатой Булгакова: "второй свежести". Румянец тоже пропадет.

Кстати, что касается румянца, в безупречном приготовлении есть одна хитрость. Те самые крымские татары выжимают сок из лука и добавляют его в тесто. В луковом соке много сахара, вот чебурек и получается румяный.

Теперь вы знаете о чебуреках все, ну или почти все.

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Темы кафе бары Москва фастфуд общепит чебуреки рестораны чебуречные
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