Времена меняются, чебуреки остаются 

Если вы думаете, что стритфуд — явление современное, то ошибаетесь. Давайте для начала вспомним коробейников, торговавших пирожками на ярмарках. Потом пробежимся по царской России с ее бубликами и медовым сбитнем. И так плавно переместимся уже в СССР, когда крымским татарам разрешили заселяться на всей территории страны. И что же они с собой привезли? Конечно же, чебуреки. Такие румяные, душистые, свежие, сытные и горячие…
Уже проголодались? Не удивительно!
Вообще, чебуреки — это традиционное блюдо многих тюркских и монгольских народов. Слово, заимствованное из крымско-татарского языка, в переводе означает "сырой пирожок". Но никто, конечно, не ел чебуреки в сыром виде. "Сырой", значит, что его не пекут, а жарят. Это такая игра слов.
Естественно, блюдо это довольно-таки древнее, уходящее своими корнями в запутанную, сложную историю Средней Азии. Так что споров вокруг чебуреков много.
Изобретателями вроде считаются узбеки, однако в их первоначальном рецепте вовсе не было мяса, а только овощи. Да и тесто было немного другим: мука, соль и вода. Оно не становилось хрустящей корочкой, а тянулось, как резина.
Первенство узбеков оспаривают татары. Их сильный аргумент — это традиционная мясная начинка. Но в татарской кухне чебуреки не сильно популярны. Первыми на ум приходят скорее беляши. И кстати, традиционный чебурек на самом деле напоминает пирог по своим размерам: огромный и круглый. Он был неотъемлемой составляющей пиров, празднеств и семейных ужинов.
А уж тот чебурек, который мы знаем сейчас, — это его мини-версия, приспособленная для перекуса на ходу.
Это сложно себе представить, но на прилавках в странах СНГ можно найти чебурек с начинкой не только из мясного фарша, но и, например, с ветчиной и сыром, а также сладкими наполнителями. В Крыму также распространены чебуреки с помидорами и сыром.
А уж как современные шеф-повара извращаются… Что только внутри нынче не найдешь. Но главное — это, конечно, свежесть продукта и его качество. Например, что касается разницы в цене чебуреков с сыром и мясом в пользу сыра, то это потому, что мясо можно взять абы какое, а сыр, даже самый дешевый, никак не испортишь.
Увы, мясо действительно часто бывает абы какое: обрезка, то есть низшего качества. Так что пройдемся лучше по самым древним и проверенным местам.
Так, самая знакомая еще советскому поколению "Дружба" находится рядом с метро "Сухаревская". Это именно тот образ чебуречной, который с годами укрепился в сознании многих людей.
Есть там придется стоя у столиков-"гвоздиков", в интерьере нет никаких литковец, рукомойник прямо в зале. Люди много пьют спиртного: кто-то явно опохмеляется, многие со своей тарой приходят. Аудитория скажем так: не "лакшери".
Однако тут всегда стоит очередь. Люди приходят быстро и хорошо перекусить и уходят. Считается, что это самые вкусные и даже легендарные чебуреки в Москве. Может, потому что залеживаться они не успевают.
В общем, среди плюсов: история заведения, безукоризненный вкус, свежесть. А среди минусов: сомнительные соседи, разливающие под столешницей огненную воду.
Тут уже можно полноценно пообедать. Меню не огромное. Есть пара салатов, суп на выбор, пельмени и, конечно же, чебуреки (с мясом, сыром, картошкой и грибами).
Стоимость тут такая же, как в Дружбе. Разброс цен: 60, 50, 40 рублей за штуку в зависимости от начинки. Кстати, если по-честному, то так и должен стоить в Москве чебурек.
Это уже сеть с антуражем. Антураж, конечно, напускной. Сюда притащили всякие советские вещицы, типа граммофонов, развесили коммунистических плакатов, нашли "тиражных" продавцов с внушительными формами и мощной закалкой.
При этом в зале чистенько, аудитория разная очень: и студенты, и хипстеры, и полицейский наряд на обеде (если полицейские США славятся своей любовью к пончикам, наши поглощают чебуреки), и даже семейные пары.
Сами чебуреки и свежие, и румяные, претензий нет. С бараниной, с говядиной, курицей, сыром, картошкой или грибами — все по 60 рублей.
"Узбекистан" — это уже не просто чебуречная, это место с историей и новым владельцем Novikov Group. Когда-то при царе здесь было французское кафе, затем трактир, столовая для военнослужащих и, наконец, в 50-х годах открылся ресторан "Узбекистан".
Люстры из Самарканда, мебель из Бухары. Все, в том числе повара, приехали из Узбекистана. Так что ценник не удивляет, а просто кусает за руку: чебурек с курицей или сыром за 340 рублей, фирменный by NOVIKOV (с ягненком, бакинскими помидорами и душистой зеленью) — 360 и с бараниной за 340.
Вот мы и подошли к экспериментам от шеф-поваров. Последний тренд в мире ресторанных чебуреков — это их мини-версии. Их удобнее есть, и начинок можно попробовать сразу несколько.
Так, в местечке под названием Roots bar & bistro бренд-шеф Кирилл Еселев готовит мини-чебуреки с фаршем из утиного филе и жареным луком. К ним подают домашнюю аджику.
А вот чебурек из ближневосточного кафе LaffaLaffa от бренд-шефа Джасура Дадаева оказался внутри с сыром моцарелла, мятой и помидорами.
В ресторане "Магадан" (где упор делают на характерные для региона морепродукты) мини-чебуреки лепят с начинкой из краба и креветок.
В общем, по сусекам поскребли-поскребли, и что кто нашел, то внутрь и положили.
Каким бы ни был чебурек, главное, чтобы он был не замороженным. Если вам показалось, что в заведении торгуют замороженными чебуреками, бегите. У них внутри уж точно не окажется бульона. А общее состояние, скорее всего, можно будет оценить цитатой Булгакова: "второй свежести". Румянец тоже пропадет.
Кстати, что касается румянца, в безупречном приготовлении есть одна хитрость. Те самые крымские татары выжимают сок из лука и добавляют его в тесто. В луковом соке много сахара, вот чебурек и получается румяный.
Теперь вы знаете о чебуреках все, ну или почти все.
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