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Автор Василий Амирджанов

Москва учит беречь мундиали смолоду

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Все-таки и меня, далекого от спортивных тем человека, потянуло приобщиться к атмосфере Чемпионата мира по футболу FIFA. До стадионов мне пока еще далеко с моим уровнем погружения в футбол, но до фан-зоны на Воробьевых горах в Москве я все же добрался.

Я довольно придирчиво отношусь к любым изменениям в Москве, в своем родном городе, и это нормально. До фанатизма в восторгах или неприятии чего бы то ни было не дохожу. Стараюсь, по мере возможности, оценивать новое, не теряя связи с адекватностью.

Разумеется, всё и всем нравиться не может, хотя бы потому, что люди все разные, как и представления об эстетике и стиле. Но для себя я отметил важные моменты, на которые обратил внимание.

У станции метро "Университет", от которой двигались желающие на пленэре насладиться трансляциями футбольных матчей, уже встречали волонтеры ЧМ-2018, которые выявляли из потока людей гостей столицы, приехавших поболеть за свои сборные, и на нерусском приветствовали их.

Если не знать район, то надо быть очень талантливым, чтобы по многочисленным указателям не найти дорогу к фан-зоне. На входе, разумеется, досмотр, потому что и Бен Ладену понятно, что огромное количество болельщиков и просто любопытных граждан, как я, поднимает тему безопасности на первое место.

Досмотр деликатен. Полиция и частная охрана вежливы, приличны и обходительны. Кстати, московская полиция точно таким же образом проявляет себя на обычных городских массовых мероприятиях, как День города или какой общероссийский праздник.

Обратил внимание на дополнительные мобильные вышки операторов сотовой связи. На территории, прилегающей к МГУ, которая и стала фан-зоной, интернет "летал" на 4G без каких-либо проблем. Обселфиться можно было до потери лайков, равно как и вести в сети прямые трансляции с места события.

Отдельный павильон, который, как и другие временные технические сооружения для обеспечения децибел при трансляции, удачно вписался в дизайн площадки FIFA. К слову, цены на всевозможные сувениры, майки с символикой участников чемпионата вполне доступные. Никакой толчеи, и, опять же, волонтеры и любезные продавцы. И любезные не только к интуристам, как это бывало в далекие годы, а ко всем без разбору.

Если в былое время подобного масштаба мероприятия всегда отличались крепким намеком на акцент, что город специально причесали для показа товара лицом к определенной дате, то уже много лет такого ощущения у меня лично нет. Картинка Москвы выглядит обычной. Ну разве что в центре столицы много радостных и доброжелательных людей с флагами, пивом и другими уже вполне спортивными прохладительными напитками.

В фан-зоне оборудованы точки преодоления жажды после длительного нахождения под палящим солнцем. В перерывах между трансляциями граждан развлекают музыканты, не давая заскучать, но и не прессингуют своим творческим усердием.

При своей дотошности, я так и не разглядел, где же устроили засаду на возможных дебоширов полицейские и бойцы Росгвардии. С одной стороны, не видишь их, но и понимаешь, что они есть. И этот момент способствует созданию комфортной атмосферы на площадке болельщиков. Ничего не мешает и не отвлекает.

Если говорить о какой-либо специальной, вроде бы как показной работе городских служб, то могу засвидетельствовать, что как на периметре фан-зоны, где я не увидел ни одного брошенного стакана или бумажки мимо контейнеров для мусора, так и вдалеке от него чистота в одном знаменателе. В опрятном городе и сорить не тянет.

Важная деталь — все объекты обеспечения, в том числе и клозеты, расположены так, чтобы не портить картинку при фотографировании. Не новость, что не раз попадаются в кадр пластиковые кабинки счастья в некоторых культовых уголках Москвы. Там, где просится сделать фото на память.

Я помню, как мой американский знакомый сетовал, что вид на храм Георгия Победоносца, что на Поклонной горе, портит такая вот пластиковая избушка с буквами W и С. Ну ведь не требуется особого художественного дара, чтобы проектировать их установку по уму, чтобы не приходилось потом пользоваться фоторедактором.

Справедливости ради замечу, что когда были убраны провода и ярмарочные рекламные конструкции на исторических улицах Москвы, город стал похож на себя, как Робинзон, который наконец-то побрился и принял ванну.

Нет ранее привычного ощущения, что сейчас фестиваль закончится и перестанут убирать улицы, а люди прицельно попадать в урны. В Москве вроде бы приживается отрицание поведения хрюкающих зверушек.

Разумеется, что всегда есть что исправить или вообще отказаться от каких-либо нововведений. Это нормально. Для этого вовсе не обязательно строить баррикады, лютовать в соцсетях, а можно, не отрываясь от своего смартфона, высказать свои пожелания. Например, поучаствовать в городском электронном голосовании или отправить фото властям в специальном приложении с каким-либо обнаруженном безобразным фактом.

Стоит заметить, что в отличие от иностранных площадок для сочинительства петиций, которые являются отменным инструментом сбора негативной информации со всего мира, официальные городские и федеральные порталы обязывают чиновников реагировать на обращения граждан.

Как это происходит и к каким результатам приводит — вопрос дискуссионный. Но они существуют и должны стать с помощью самих жителей эффективными каналами обратной связи с властями.

Международные мероприятия, безусловно, дают определенное ускорение развитию и городской среды. В Москве эта тема стала перманентной, не приуроченной к праздникам, не всегда однозначной, но и не такой, какой ее зачастую рисуют в красках кошмара на улице Вязов некоторые граждане.

Ворчать, в принципе, непродуктивно, а вот подсказывать мэру и даже критиковать его полезно. Тем более, что он и сам постоянно к этому призывает. Правда стоит помнить разницу между ворчанием, хамством и критикой, которая всегда полезна.

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ЧМ-2018. FIFA. Россия - Египет. Болеем за наших!
Темы ЖКХ ЧМ-2018 город Москва фан-зоны
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