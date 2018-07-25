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Автор Редакция рубрики "Общество"

Eat Film Festival: ешь, смотри, познавай

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Креветка с муравьями, женщины, переворачивающие мир на сковородке, и вкусная благотворительность от шеф-поваров. Все это — документальное кино о гастрономической культуре. Чем еще удивит Eat Film Festival жителей столицы, рассказывает его организатор Алена Бочарова.

Документальное кино со вкусом. 390015.jpeg
Кадр из фильма Театр жизни

— Алена, расскажите о фестивале гастрономического кино. Для кого он?

— Понятно, что в Москве любят поесть, а мы организуем фестиваль Eat Film Festival. Подумали, что было бы классно контекстуализировать всю гастрономическую историю Москвы, обрамить ее кинопоказами, лекциями и какой-то историей, которая бы заставляла людей не только есть, но и знать, что они едят, почему они едят и зачем.

— У вас сейчас есть шесть фильмов?

— Да, в программе шесть фильмов. Как будто бы это немного, но надо понимать, что к каждому из фильмов прилагается определенного рода событие. В некоторых случаях это ужин, как, например, ужин с Аделин Граттар, мишленовским шефом, которую мы везем из Парижа.

Это абсолютно новый, уникальный формат для Москвы: с одной стороны, кинопремьера, с другой — pop-up ужин.

— Расскажите, пожалуйста, о фильмах.

— Например, фильм под названием "Богини еды" посвящен женщинам в гастрономии, имен которых никто не знает. И, собственно, фильм про то, что эти правила игры надо менять.

И мы принимаем участие в том, что меняем эти правила игры, приглашая на открытие семь московских женщин-шефов, которые будут готовить и показывать себя в деле. Например, будет шеф из "Кофемании", кондитер из White Rabbit.

Еще есть фильм о путешествии владельца мюнхенского бара Schumann~s bar. Этот человек написал книгу про коктейли, которая перевернула всю индустрию. И, в общем, вот и он собственной персоной сегодня в Москве только один день.

— Билеты на мероприятия и показы хорошо продаются?

— Ну, это нам предстоит выяснить. По ощущениям и по опыту, людей, которые готовы видеть в своем досуге и документальное кино, и походы в рестораны, много. Скажем так, сегодня это поход в ресторан — это тоже способ познать мир.

Мне кажется, что это некая главная мысль в гастрономии сегодня, что гастрономия — это коммуникация, это язык коммуникации, это способ познания мира. Например, последняя фраза фильма "Богини еды" — это то, что гастрономия способна изменить мир.

И так же считает, например, Массимо Боттуро, который открывает столовые для бездомных и беженцев во всем мире, не только в родном Милане, но и собирается открывать подобные заведения в Нью-Йорке и в других городах. Фильм о нем мы тоже показываем.

— Я знаю, что есть фильм со странным названием "Муравьи на креветке".

— Да, это мой любимый фильм, на самом деле. Муравьи в фильме движутся, то есть они живые. И фильм интересен тем, что он вообще объясняет, что это за порода людей — шеф-повара. Ведь шеф делает сознательный выбор оказаться запертым на кухне, где обычно нет окон. Это помещение с плохой вентиляцией, с кучей запахов еды, и вот человек сознательно принимает решение посвятить себя нахождению в этом помещении.

И фильм во многом об этом. О том, что люди, по сути, являются такими — как бы безумными мореплавателями, которые уходят из традиционной жизни и запирают себя, лишая себя, возможно, личной жизни и целиком посвящая себя профессии. И фильм, его жанр, можно определить практически как документальный триллер, потому что он посвящен тому, как Рене Редзепи закрывает свой ресторан и переносит его в Токио в виде pop-up проекта.

— Вы будете потом куда-нибудь выкладывать эти фильмы?

— Мы отстаиваем ценность кинофестиваля как некого события, на котором встречаются люди из разных сфер, куда приезжают режиссеры, герои фильмов. И нам кажется крайне важным увидеть кино именно на фестивале, если есть такая возможность, безусловно. И мы будем стараться думать про то, как сделать, чтобы показать эти фильмы людям в других городах. Возможно, будем устраивать гастроли фестиваля.

— Тогда до встречи на показе.

— Спасибо вам, приходите в кино.

Беседовала и подготовила к публикации Дарья Касьянова

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Документальное кино со вкусом
Темы еда шеф-повар Eat Film Festival фестиваль профессия кинофестиваль Алена Бочарова документальное кино
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