Британские бары Москвы: не дадим экспатам потеряться

До чемпионата мира по футболу остались считанные дни. А какие ассоциации, прежде всего, рождает в нас словосочетание "большой футбол"? Стадион, переполненный фанатами! А если не стадион, то бар.

Самые активные и известные футбольные фанаты, как известно, родом из Британии. Так что огромный успех британских баров во всем мире не удивителен. Сегодня в каждом городе найдется хотя бы одно заведение, стилизованное, например, под ирландский паб или шотландскую пивную. Интересно, а сами болельщики, когда прилетят в Россию из Туманного Альбиона, заметят разницу? Давайте разберемся!

Вот главные составляющие классического британского спорт-бара: массивная мебель, способная выдержать натиск футбольных страстей (желательно, деревянная), либо один большой экран, либо много маленьких (игру должно быть видно из каждого уголка заведения), хорошая вместимость (чтобы в момент ответственного матча вместе с вами оказалось еще несколько компаний). Ну и пиво, конечно. Как ни крути, а выбор пенного и закусок к нему обязан быть солидным.

Теперь, когда мы определились, каким должен быть бар, отвечающий всем требованиям англоговорящих футбольных фанатов, давайте найдем такие заведения в Москве, принимающей ФИФА уже в июне.

Chelsea

Первый паб, о котором пойдет речь, давно уже прославился среди экспатов, здесь чаще всего футбольные трансляции смотрят англичане (ну и, ясное дело, фанаты клуба "Челси"). Так что во время чемпионата мира тут сложно будет услышать русскую речь.

Это самый настоящий английский паб с десятью сортами пива и фирменными ребрышками в меню.

Располагается заведение у метро "Тверская". Но надо сразу понимать, что это далеко не дешевый бар. Средний чек обойдется в 2000 рублей на человека.

Зато работает круглосуточно, чем в столице не все могут похвастаться.

"Лига Паб"

А вот в "Лига Паб" решили чуть отойти от традиций и вместо столов устроили самую настоящую трибуну. (Места располагаются, как в небольшом театре.) Вроде бы сидишь на арене, но без дождя и ветра.

Тут есть даже комната с трансляцией на английском языке, "Стейки для чемпионов" и тарелки с закусками на большую компанию. Несмотря на новаторские подходы к планировке все остальные критерии классического спорт-бара соблюдены.

Ну а самой мощной фишкой заведения является наличие живых комментаторов: прямо в зале в момент игры у микрофона находится свой собственный знаток футбола.

Располагается паб на Лубянке, а средний чек стартует от 700 рублей.

Law&Son bar

Перемещаемся дальше, в исконно британский Law&Son bar на Садовой Каретной.

Здесь тоже есть большой экран, внушительные плазмы над барной стойкой и большое количество сортов пенного.

Среди козырей бара — его история: работает заведение далеко не первый год, и внутри поэтому часто царит, что называется, "домашняя атмосфера".

Над барной стойкой висят шарфы всех самых известных футбольных клубов, а если вдруг нет вашего любимца — просто приносите шарф и саморучно его завязываете.

Поскольку бар именно британский, в меню есть шотландские и ирландские блюда, даже мясо кабана и оленина. Средний чек на человека начинается с 700 рублей.

Bobby Dazzler

Ветеран среди московских пабов Bobby Dazzler — неофициальная штаб-квартира российских болельщиков "Манчестер Юнайтед". Тут всего 70 посадочных мест, поэтому лучше бронировать стол заранее: в момент непосредственно перед матчем сесть не удастся.

Экранов зато в баре хватает, их аж десять штук, притом два действительно большие.

Отличительной чертой заведения является его дизайн: он как бы возвращает нас на век назад. Вокруг много элементов из массивного темного дерева (тот самый вышеописанный стиль), как будто старинные обои, занавески над дверными проемами. В общем, если хотите ощутить себя английским рабочим с пинтой пива в руке, натягивайте шерстяную кепку и шагайте в "Бобби"…

Справедливости ради добавим, что это, конечно, не все британские бары столицы, все перечислить сложно. Но зато мы собрали самые любимые среди экспатов.

Ну а пока те летят в Россию на чемпионат мира, владельцы заведений активно переводят меню на несколько языков, проверяют персонал на знание английского и вводят приятные специальные предложения для болельщиков.