Мясо из пробирки? Спасибо, не из канализации...

Мы привыкли к потреблению мясных продуктов. Увы, но мы также привыкли потреблять мясные продукты, не задумываясь о том, что в них входит и входит ли туда мясо. Выражения "бумажные сосиски" или "пластиковый бифштекс" уже устоялись. А между тем, человечество готовят к тому, что натуральных продуктов будет становиться все меньше и меньше, в том числе и мяса. Так что же такое синтетический стейк и кто пытается его внедрить в наше употребление? Давайте разбираться.

Лаборатории мяса

Недавно голландская компания Mosa Meat представила первый в мире бургер с говядиной, выращенной в лабораторных условиях. Финансирование для подобных экспериментов этим ученым дали всего пять лет назад. И вот уже первый результат: они не только изготовили, но и продали искусственное мясо.

По сути, это клетки или волокна, которые никогда не были частью живущего, полноценного животного. На сегодняшний день до промышленного производства культивируемого мяса дело пока не дошло. Однако планы такие есть. Ученые пояснили, что на первом этапе, скорее всего, будет производиться мясной фарш, а потом уже полноценные фрагменты мяса. Так что искусственную котлету уже создали, а стейк только собираются.

Какова на вкус овечка Долли?

Численность населения Земли постоянно растет и уже грозит кризисом продовольствия. Именно поэтому исследователи давно задумались об альтернативных источниках пищи. Овечек уже клонировали, правда позже отказались от этой идеи. А вот теперь технология заключается в том, что клетки, которые извлекаются из обычных животных, приучают к размножению в искусственной среде.

Причем всего лишь одной группы клеток вполне достаточно, чтобы вырастить мясо, которого хватит на приготовление 80 тысяч котлет по сто граммов на бургеры. К сожалению, вкус продукта все еще остается проблемой: котлета из искусственного мяса даже после приготовления не имеет такой сочности, к которой мы привыкли. Тем не менее, мировые ученые пообещали искоренить этот недостаток за следующие десять лет.

Почем нынче пробирка с мясом

Пять лет назад себестоимость бургера с котлетой из выращенного в лаборатории мяса составляла свыше 300 тысяч долларов, а теперь едва превышает десять долларов. При этом технологии продолжают совершенствовать, ведь конечная цель: сделать мясо доступным для всех людей на Земле.

Так, еще недавно в США килограмм искусственного мяса стоил уже 80 долларов, а один бургер — всего 11. Таким образом, за четыре года цена сократилась почти в 30 тысяч раз. Но пока настоящая говядина все же дешевле, и почти в три раза. При этом крупные компании, которые занимаются разработкой искусственных животных продуктов, хотят через два-пять лет запустить продажи своих фрикаделек, стейков и куриных грудок.

Соя по-прежнему в тренде

Когда соевое мясо впервые начали использовать как замену привычному, противников было много. Сегодня соевое мясо используется широко и даже стоит оно куда дороже обычного.

Соевое мясо — фаворит диетологов и вегетарианцев. Соевый белок усваивается человеческим организмом на 97 процентов. Хотя в сое есть и минусы: вещества изофлавоны, которые там содержатся, тормозят рост и развитие детей, а взрослые страдают снижением выработки гормонов щитовидной железы. Так что иногда есть соевое мясо полезно, а на постоянной основе не стоит.

Бургеры из канализации

В Японии пошли дальше и сделали мясо из отходов человеческой жизнедеятельности. Иными словами, просто спустились в канализацию и выловили… то самое. Выделив из этой массы ценный белок и добавив к нему химический катализатор, ученые отправили полученную субстанцию прямиком в установку для создания искусственных стейков.

Согласно анализу, в получившемся продукте содержится 63 процента белков, 25 процентов углеводов, три процента жиров и девять процентов минералов. Для улучшения цветовых и вкусовых качеств в исходный материал добавляют натуральный красный краситель и усилитель вкуса на основе сои.

Первые добровольцы, отведав этих стейков, заявили, что по вкусу они напоминают говядину. Удивляет во всей этой истории не сам факт создания мяса из отходов, а то, что нашлись желающие это попробовать.

Да ну его, такое мясо…

После всего этого не удивительно, что вегетарианцев становится все больше и больше. Если в 90-е годы в России кто-то не ел мяса, то вызывал непонимание и удивление. Сегодня не только в России, но и во всем мире в каждом ресторане найдется что-то вегетарианское. Есть вегетарианские бургеры и вегетарианская шаурма.

Недавно социологи подсчитали вегетарианцев в 19 разных странах. Там были и развитые Германия с Бельгией, и Индия, и наши соседи поляки. В итоге в этих странах вегетарианцев в общей сложности оказалось более 830 миллионов человек. Если учесть и все остальные страны мира, то это будет почти один миллиард, то есть одна шестая населения Земли. Видимо, с таким мясом мясоедов скоро станет еще меньше.

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