Блог о еде: секреты успеха

Как завести блог о еде и сделать его успешным, имея только смартфон, и почему фуд-критику нужно иметь при себе словарь, рассказывает известный ресторанный блогер Игорь Кун.

Фото: личное фото Игоря Куна в vk.com

— Пока мы здесь на красивейшей веранде бара Stay true едим краба, я бы хотела у тебя выведать секрет успеха. У тебя действительно очень много подписчиков. (40 тысяч на момент интервью). Почему они решили читать именно твой блог о том, куда сходить, о ресторанах и о кафе?

— Собственно, мы, блогеры, начали появляться когда-то тогда… Просто не было еще достаточного количества подписчиков, не было классных телефонов, не было приложений, чтобы обрабатывать фотографии.

Сегодня залог успеха любого блога — это контент. А ресторанного и барного обозревателя — тут уж, ну, как бы зависит от способностей и вместимости желудка. И чем больше ты обходишь мест, чем больше ты ешь, и чем больше ты публикуешь того, что ты ешь, тем лучше. У меня вся фотолента в телефоне: 50 фотографий одних и тех же блюд просто с разных ракурсов.

— Пятьдесят кадров, чтобы выбрать один?!

— Да.

— А сколько ресторанов в день ты посещаешь?

— В худшие дни четыре, в лучшие — один.

— Расскажи, как сделать удачный кадр?

— Начать нужно с того, чтобы протереть камеру. У меня она чистая. И протирать ее нужно не пальцем. Это совет на миллион. Просто курсы CMM для фото-, мобильных фотографов с этого начинаются.

Потом, кадр должен быть живой и снят обязательно при дневном свете. Нужно сделать жизнь. Вот у нас напитки стоят. Мы выбираем либо симметрию, либо не симметрию, а асимметрию. Все по композиции себе на столе раскладываем.

Дальше смотрим, что у нас на фоне… Все зависит от того, есть ли цветовая гамма в блоге какая-то определенная, главная, которую ты выводишь вперед… У меня она есть, это песочные тона. У меня теперь даже одежда вся таких цветов.

— В чем секрет "инстаграмного" завтрака?

— Конечно, на столе должны быть сырники, кофе — желательно капучино или латте. У латте видны слои, у капучино — красивая пенка. Желательно круассан. Круассан и сырники — вообще всегда набирают миллионы лайков. Апельсиновый сок — это тоже хорошо. Ну, в общем, вот это собрал — все, успех уже обеспечен.

— Какую-то американскую мечту мне сейчас расписал.

— Я за ЗОЖ, но если мы говорим про рестораны и кафе, все равно хочется дать людям что-то интересное, показать, что есть не только сырники и овсянка, а например, каша из киноа, с каким-нибудь фламбированным бананом, с какой-нибудь папайей и семенами чиа, а там еще что-нибудь — и это все такое классное.

Но пока это "такое классное", еще не определенный объект для людей, пока это не разрекламировано в целом в СМИ, например, то люди не будут это лайкать, потому что они про это просто не узнают. Я пока поснимаю, а ты задавай вопрос.

— Давай поговорим про тренды, которые сейчас в ресторанах, в кафе присутствуют. Вот я заметила, что в этом году какое-то повальное увлечение заведениями японского формата и русской кухней.

— Ну, с русской кухней сложно, ее пытаются просто все по-разному восстановить, и пока непонятно как получается. То есть либо уходят в сторону рюмочных, либо в сторону каких-то концепций серии блинная, вареничная, вот что-то такое. Были попытки у нас всяческие восстановить русскую кухню, чаще всего это вокруг каких-то продуктов крутится, типа там сибирские продукты и т. д.

По поводу всего полезного — да, это бешеный тренд, я бы так сказал, сейчас. Вот сидишь в ресторане, реально слева сидят мужики и разговаривают про сушку. Справа сидят девочки, которые говорят о том, что считают калории. Перед тобой сидит пара — мальчик с девочкой — они считают, сколько белков, сколько углеводов…

— А тайком все едят бургеры?

— Естественно. Потом просто идешь догоняться бургерами.

— А случается переедание?

— Да, носим с собой таблеточки от жадности, как я их называю, которые помогают желудку справляться со всем съеденным. Ну, на самом деле, проблема переедания у нас… Это исторически сложилось так. Потому что всех воспитывали родители: "Ешь до конца", "ешь с хлебом", "иначе силушку оставляешь"…

— А ты мечтаешь, например, о своем издании о еде и ресторанах или вообще о ресторане своем?

— О своем ресторане — нет. Хотя, я знаю, очень многие коллеги хотят уходить в сторону бизнеса ресторанного и открывать свое заведение. Мне кажется, это сложно, и мало просто быть блогером и ходить есть, знать вкусы или знать, как готовится это все, потому что ресторан — это большая система.

Что касается издания — да, наверное, я бы с удовольствием сделал свое издание. Но, опять же, не о ресторанах, а скорее — о городах. Хотя у меня просмотров профиля бывает за 70 тысяч, это больше чем у некоторых изданий.

- Сейчас многие становятся блогерами. Есть то, что тебя раздражает на страничках коллег?

— Мне всегда смешно, когда люди пишут с грамматическими ошибками, есть же словарь. Мало того, что проблема с предлогами, со спряжением, с числительными, но пишут название блюда с большой буквы, "брокколи" с большой буквы, "цукини" с двумя "к" и двумя "н"… Так что если хотите завести блог о еде, заведите для начала словарь.

Примечание автора. С момента нашей беседы с Игорем Куном, на его блог подписалась еще тысяча человек.

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