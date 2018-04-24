Звезды-рестораторы и их заведения

Известные и состоятельные люди всегда находили себе дорогие хобби. Часто таким хобби становился небольшой бизнес. Раньше модно было фотографировать и иметь свою фотостудию, писать мемуары и пытаться их потом продать или снимать короткометражки. Редкая рублевская жена могла прожить без своего салона красоты или не запустить коллекцию одежды. Ну а сегодня модно открывать бары и рестораны. "Правда.Ру" предлагает прогуляться по… рюмочной от Лепса, бургерной от Тимати или семейному ресторану от Максима Фадеева…

Названо заведение в честь самой известной песни владельца и открывает свои двери на Петровке. Открыл ее Лепс, правда, не совсем один. У него есть партнер — ресторатор со стажем Эмин Агаларов. Но про него мало кто вспоминает. Скорее, в рюмочную всех тянут лавры Григория и советская атмосфера.

Внутри всего два вида российского разливного пива, 27 видов настоек и 30 сортов водки. Пить это предлагают под хиты —угадайте, кого? Конечно, Лепса… И песни типа "Люба, Любонька". Из настоек есть, например, вариант на ромашке с лемонграссом и можжевельником или вообще на фиалке.

Поскольку весь проект представляет собой некое переосмысление советского прошлого, на столах, стилизованных под шахматную доску, можно увидеть форшмак, бутерброды с килькой, сало с хлебом, холодец и квашеную капусту. Не переживайте, про салаты под майонезом тоже не забыли.

Интерьер представляет собой пространство с кирпичными стенами и ретропредметами: старыми приемниками, банками из-под кильки, деревянными счетами. Все это замешано с более современными деталями интерьера и главным украшением — распиленной пополам старой советской машиной "Копейкой".

Кстати, ранее на этом месте был открыт далеко не один бар-ресторан, и все они загадочным образом закрывались. Надеемся, популярность певца разобьет злые чары.

"У Dяdи Макса". Ресторан продюсера Максима Фадеева

Музыкальный ресторан "У Dяdи Макса" работает уже в двух торговых центрах Москвы. Концепция такова: пока дети бесплатно резвятся в игровой комнате под присмотром аниматоров, родители могут спокойно поесть.

А за кухню отвечает бренд-шеф Кирилл Бергер (Rose Bar, Forte Bello). Меню практически полностью ориентировано на то, чтобы удивить гостей внешним видом. Например, булки для бургеров пекут в форме деталек лего, курицу подают на палочке от эскимо, а десерт вообще разложен на тарелке-лопате и напоминает картошку в земле.

Что касается интерьера, дизайнеры пытались максимально раскрутить музыкальную тематику ресторана. Так что тут есть колонки разных цветов, виниловые пластинки, клавиши, мегафоны, трубы и гигантская электрогитара, в высоту почти достигающая потолка. Даже барная стойка замаскирована под огромный двухкассетник.

Помимо игровой комнаты с горкой и аниматорами для самых маленьких, "У Dяdи Макса" есть зал караоке, где поют и обучают диджеингу. Последний козырь — капсула виртуальной реальности, которая переносит в момент катания по "американским горкам".

Black Star Burger. Бургерная Тимати

Рассказом про бургерные от Тимати сложно кого-то удивить. Даже сейчас около небольшого ресторанчика на Арбате бывают очереди, а раньше люди вообще готовы были стоять сорок минут на морозе, чтобы натянуть на руки черные перчатки и отведать чизбургер с трюфельным соусом. Притом в то, что соус действительно содержит трюфели, мало кто верил, а бургеры на деле оказывались хоть и вкусные, но не вкуснее, чем в других бургерных.

В чем же секрет успеха? Не поверите! В статистике… Просто в какой-то момент Тимати посчитал, что у него самого и его друзей несколько миллионов подписчиков в "Инстаграме" и если хотя бы четверть захочет повторить за рейперами, натянув на руки черные резиновые перчатки и сделав фото с бургером, вложения еще как окупятся. В итоге ставка на популярность сработала. Как бы это ни было забавно, но молодые жители регионов чаще просят отвезти их в Black Star Burger, чем в Третьяковскую галерею.

Тут надо сказать, что мы уже пережили и бюджетное кафе Ксении Собчак, и пекарню Федора Бондарчука, и грузинский ресторан Тины Канделаки… Но если говорить об успешных проектах, то перемещаемся в "Джон Джоли"...

"Джон Джоли". Проект Владимира Крестовского

Музыкант и создатель Uma2rmaН, похоже, сам не знал, что в Москве так часто будет встречаться это название. "Джон Джоли" — недорогой ресторан грузинской кухни. (Назван так в честь специи-травки джонджоли.) Шашлыки, хачапури, долма, чахохбили, харчо, айран, куч-мачи… Все, что полагается есть. А лаваш в заведении Крестовского пекут прямо в зале — в печке под названием тандыр. Фирменное блюдо ресторана — нежная закуска "Джон Джоли" — маринованные нераспустившиеся цветочные почки с красным луком, кинзой и оливковым маслом.

The Сад. Ресторан Ивана Урганта и Александра Цекало

Не то, чтобы мы тут считали чужие деньги… Но редко когда можно увидеть элитный ресторан этих звезд наполненным. Вот вроде бы все на старте бизнес-идеи было сделано со вкусом: летняя терраса, изысканные блюда испанской и итальянской кухни и даже ярлык "самого зеленого заведения" в центре Москвы. Однако привлечь шквал внимания к ресторану удалось только на первое время его существования. И даже мишленовский повар Адриан Кетглас, в статьях о других московских заведениях упоминался куда чаще. Кстати, как в любом экзотическом саду здесь летают птицы. Владельцы ресторана уверяют, если случится непредвиденное, за ужин платить не придется…

"Жеральдин". Французский ресторан Владимира Познера

А вот журналист Владимир Познер и его брат Павел когда-то (между прочим, давно) создали ресторан французской кухни "Жеральдин" и посвятили его памяти своей мамы. Внутри повсюду развешаны ее портреты, а в определенные дни проходят литературные ужины, которые так любила устраивать Жеральдин со своими друзьями в Париже. Для таких ужинов специально готовятся блюда, связанные с каким-либо французским писателем или с его эпохой.

В итоге ресторан так хорошо работал почти десятилетие, что внутри ничего не меняли. А недавно все-таки решили чуть освежить обстановку. После ремонта гости вошли уже совсем в другой интерьер… И опять внутри полная посадка. От себя добавим, что если уж и делать даме предложение руки и сердца по всем романтическим правилам, то здесь.

Ну а в завершении нашего путешествия по ресторанам звезд, припомним еще пару заведений, некоторые из которых не прожили долго: кафе Casino Андрея Григорьева-Апполонова, ресторан "Килим" Сати Казановой, ресторан "Ваниль" и Bistrot Федора Бондарчука, La stanza Юлии Высоцкой. Итог: не простое это хобби — быть ресторатором и, как правило, очень затратное…