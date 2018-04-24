Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео Промокоды
Общество » Практика
Как отстоять права Как заработать Как отдохнуть
Автор Дарья Касьянова

Звезды-рестораторы и их заведения

Общество » Практика » Как отдохнуть

Известные и состоятельные люди всегда находили себе дорогие хобби. Часто таким хобби становился небольшой бизнес. Раньше модно было фотографировать и иметь свою фотостудию, писать мемуары и пытаться их потом продать или снимать короткометражки. Редкая рублевская жена могла прожить без своего салона красоты или не запустить коллекцию одежды. Ну а сегодня модно открывать бары и рестораны. "Правда.Ру" предлагает прогуляться по… рюмочной от Лепса, бургерной от Тимати или семейному ресторану от Максима Фадеева…

Звезды-рестораторы и их заведения. Рюмочная Лепса

Названо заведение в честь самой известной песни владельца и открывает свои двери на Петровке. Открыл ее Лепс, правда, не совсем один. У него есть партнер — ресторатор со стажем Эмин Агаларов. Но про него мало кто вспоминает. Скорее, в рюмочную всех тянут лавры Григория и советская атмосфера.

Внутри всего два вида российского разливного пива, 27 видов настоек и 30 сортов водки. Пить это предлагают под хиты —угадайте, кого? Конечно, Лепса… И песни типа "Люба, Любонька". Из настоек есть, например, вариант на ромашке с лемонграссом и можжевельником или вообще на фиалке.

Поскольку весь проект представляет собой некое переосмысление советского прошлого, на столах, стилизованных под шахматную доску, можно увидеть форшмак, бутерброды с килькой, сало с хлебом, холодец и квашеную капусту. Не переживайте, про салаты под майонезом тоже не забыли.

Интерьер представляет собой пространство с кирпичными стенами и ретропредметами: старыми приемниками, банками из-под кильки, деревянными счетами. Все это замешано с более современными деталями интерьера и главным украшением — распиленной пополам старой советской машиной "Копейкой".

Кстати, ранее на этом месте был открыт далеко не один бар-ресторан, и все они загадочным образом закрывались. Надеемся, популярность певца разобьет злые чары.

"У Dяdи Макса". Ресторан продюсера Максима Фадеева

Музыкальный ресторан "У Dяdи Макса" работает уже в двух торговых центрах Москвы. Концепция такова: пока дети бесплатно резвятся в игровой комнате под присмотром аниматоров, родители могут спокойно поесть.

Звезды-рестораторы и их заведения. Максима Фадеева

А за кухню отвечает бренд-шеф Кирилл Бергер (Rose Bar, Forte Bello). Меню практически полностью ориентировано на то, чтобы удивить гостей внешним видом. Например, булки для бургеров пекут в форме деталек лего, курицу подают на палочке от эскимо, а десерт вообще разложен на тарелке-лопате и напоминает картошку в земле.

Что касается интерьера, дизайнеры пытались максимально раскрутить музыкальную тематику ресторана. Так что тут есть колонки разных цветов, виниловые пластинки, клавиши, мегафоны, трубы и гигантская электрогитара, в высоту почти достигающая потолка. Даже барная стойка замаскирована под огромный двухкассетник.

Помимо игровой комнаты с горкой и аниматорами для самых маленьких, "У Dяdи Макса" есть зал караоке, где поют и обучают диджеингу. Последний козырь — капсула виртуальной реальности, которая переносит в момент катания по "американским горкам".

Black Star Burger. Бургерная Тимати

Рассказом про бургерные от Тимати сложно кого-то удивить. Даже сейчас около небольшого ресторанчика на Арбате бывают очереди, а раньше люди вообще готовы были стоять сорок минут на морозе, чтобы натянуть на руки черные перчатки и отведать чизбургер с трюфельным соусом. Притом в то, что соус действительно содержит трюфели, мало кто верил, а бургеры на деле оказывались хоть и вкусные, но не вкуснее, чем в других бургерных.

Звезды-рестораторы и их заведения. Бургерная Тимати

В чем же секрет успеха? Не поверите! В статистике… Просто в какой-то момент Тимати посчитал, что у него самого и его друзей несколько миллионов подписчиков в "Инстаграме" и если хотя бы четверть захочет повторить за рейперами, натянув на руки черные резиновые перчатки и сделав фото с бургером, вложения еще как окупятся. В итоге ставка на популярность сработала. Как бы это ни было забавно, но молодые жители регионов чаще просят отвезти их в Black Star Burger, чем в Третьяковскую галерею.

Тут надо сказать, что мы уже пережили и бюджетное кафе Ксении Собчак, и пекарню Федора Бондарчука, и грузинский ресторан Тины Канделаки… Но если говорить об успешных проектах, то перемещаемся в "Джон Джоли"...

"Джон Джоли". Проект Владимира Крестовского

Звезды-рестораторы и их заведения. Джон Джоли

Музыкант и создатель Uma2rmaН, похоже, сам не знал, что в Москве так часто будет встречаться это название. "Джон Джоли" — недорогой ресторан грузинской кухни. (Назван так в честь специи-травки джонджоли.) Шашлыки, хачапури, долма, чахохбили, харчо, айран, куч-мачи… Все, что полагается есть. А лаваш в заведении Крестовского пекут прямо в зале — в печке под названием тандыр. Фирменное блюдо ресторана — нежная закуска "Джон Джоли" — маринованные нераспустившиеся цветочные почки с красным луком, кинзой и оливковым маслом.

The Сад. Ресторан Ивана Урганта и Александра Цекало

Звезды-рестораторы и их заведения. зе Сад

Не то, чтобы мы тут считали чужие деньги… Но редко когда можно увидеть элитный ресторан этих звезд наполненным. Вот вроде бы все на старте бизнес-идеи было сделано со вкусом: летняя терраса, изысканные блюда испанской и итальянской кухни и даже ярлык "самого зеленого заведения" в центре Москвы. Однако привлечь шквал внимания к ресторану удалось только на первое время его существования. И даже мишленовский повар Адриан Кетглас, в статьях о других московских заведениях упоминался куда чаще. Кстати, как в любом экзотическом саду здесь летают птицы. Владельцы ресторана уверяют, если случится непредвиденное, за ужин платить не придется…

"Жеральдин". Французский ресторан Владимира Познера

А вот журналист Владимир Познер и его брат Павел когда-то (между прочим, давно) создали ресторан французской кухни "Жеральдин" и посвятили его памяти своей мамы. Внутри повсюду развешаны ее портреты, а в определенные дни проходят литературные ужины, которые так любила устраивать Жеральдин со своими друзьями в Париже. Для таких ужинов специально готовятся блюда, связанные с каким-либо французским писателем или с его эпохой.

Звезды-рестораторы и их заведения. Джеральдин

В итоге ресторан так хорошо работал почти десятилетие, что внутри ничего не меняли. А недавно все-таки решили чуть освежить обстановку. После ремонта гости вошли уже совсем в другой интерьер… И опять внутри полная посадка. От себя добавим, что если уж и делать даме предложение руки и сердца по всем романтическим правилам, то здесь.

Ну а в завершении нашего путешествия по ресторанам звезд, припомним еще пару заведений, некоторые из которых не прожили долго: кафе Casino Андрея Григорьева-Апполонова, ресторан "Килим" Сати Казановой, ресторан "Ваниль" и Bistrot Федора Бондарчука, La stanza Юлии Высоцкой. Итог: не простое это хобби — быть ресторатором и, как правило, очень затратное…

 Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook
Темы ресторан рестораны ресторатор
Обсудить
Актуальная аналитика
ЯМЭФ-2018
Волен Сидеров: В Европе не знают, как на самом деле живет Россия
Как отдохнуть
Звезды-рестораторы и их заведения
Формула небес
Астролог: рожденные 24.04 эстетичны
Читательский топ
Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло
Мнение: Россия получила преимущество после удара США по Сирии
Вычислено оптимальное количество шагов в день для поддержания хорошей формы
Найдено неожиданное свойство аспирина
"Нам все врут!": известный радиолюбитель увидел на Марсе огромное озеро
Сейчас читают
Убийца авианосцев: Россия отправит на охоту "Супер-Пиранью"
Авторские статьи
Убийца авианосцев: Россия отправит на охоту "Супер-Пиранью" Видео 
Австралиец неизвестного пола перевернул историю человечества
Прошлое
Австралиец неизвестного пола перевернул историю человечества
В НАТО завелся предатель - Турция
Ближний Восток
В НАТО завелся предатель - Турция Видео 
Губернатор Севастополя возомнил себя барином?
Власть
Губернатор Севастополя возомнил себя барином?
Астана и Ташкент дрейфуют в сторону США
Бывший СССР
Астана и Ташкент дрейфуют в сторону США Видео 
Новости Все >
ВКС России снова "побрили" флот коалиции у Сирии
Как ЧОПы заработают на "очкариках с биткоинами"
ГИБДД заставит водителей сдавать "площадку" на городских трассах
Доля свободных офисов в Москве резко сократилась
Полиция Швейцарии оштрафует утку за превышение скорости полета
Вот это ход: президентская кампания началась с визита к шаману
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Бывший СССР
Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло

Митинги в Ереване, начинавшиеся как требование ужесточения прозападного курса, вылились в "пророссийские". Что они могут изменить?

Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло
Мнение: Россия получила преимущество после удара США по Сирии
Мир
Мнение: Россия получила преимущество после удара США по Сирии
Здравоохранение
Вычислено оптимальное количество шагов в день для поддержания хорошей формы
Здравоохранение
Найдено неожиданное свойство аспирина
Бывший СССР
Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло

Митинги в Ереване, начинавшиеся как требование ужесточения прозападного курса, вылились в "пророссийские". Что они могут изменить?

Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло
"Большая семерка" объявила Россию виновной во всем
Мир
"Большая семерка" объявила Россию виновной во всем
Соцсети
Роскомнадзор блокирует Google из-за Telegram
Евросоюз
Непрошеный гость: Франция собралась "строить новую Сирию"
Бывший СССР
Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло

Митинги в Ереване, начинавшиеся как требование ужесточения прозападного курса, вылились в "пророссийские". Что они могут изменить?

Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло
"Людк, а Людк!": умерла Нина Дорошина, актриса из фильма "Любовь и голуби"
Российское кино
"Людк, а Людк!": умерла Нина Дорошина, актриса из фильма "Любовь и голуби"
Евросоюз
Гендиректор ОЗХО: "вещество из Солсбери" могли сделать где угодно
Житейские истории
Лидия Русланова и очарованные мужчины
Дарья Касьянова Звезды-рестораторы и их заведения Дарья Касьянова Соломон Соловьев Астролог: рожденные 24.04 эстетичны Соломон Соловьев Игорь Буккер Трагедии в воздухе: как все начиналось Игорь Буккер
Комментарии
Украина запретит российским судам заплывать даже в реки
"Большая семерка" объявила Россию виновной во всем
Губернатор Севастополя возомнил себя барином?
Россия предупредила Украину о "Майдане зробитчан"
"Нужен только приказ": ядерное супероружие готово к применению
Украинцы обнаружили "трещины" в опорах Крымского моста
Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло
Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло
Украинцы обнаружили "трещины" в опорах Крымского моста
Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло
Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло
Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло
Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло
Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло
"Нужен только приказ": ядерное супероружие готово к применению
Грядут аресты за VPN? Роскомнадзор запретит все средства обхода блокировок
"Пинок Путина": что именно даст России указ на 10 триллионов рублей
Грядут аресты за VPN? Роскомнадзор запретит все средства обхода блокировок
Теракт в Торонто: опубликованы подробности и настоящие причины
Самыми трудолюбивыми оказались "женатики" и "разведенки"
Электронные аукционы вредят рыболовной отрасли и федеральному бюджету - эксперты
Бывший СССР
Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло

Митинги в Ереване, начинавшиеся как требование ужесточения прозападного курса, вылились в "пророссийские". Что они могут изменить?

Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло
Астана и Ташкент дрейфуют в сторону США
Бывший СССР
Астана и Ташкент дрейфуют в сторону США
1 мая решится судьба антироссийских санкций
Евросоюз
1 мая решится судьба антироссийских санкций
Куба хочет "стакан молока", но не любой ценой
Карибские страны
Куба хочет "стакан молока", но не любой ценой
Израиль, держись: Путин не остановит Иран
Ближний Восток
Израиль, держись: Путин не остановит Иран
По следам Астаны: Сирию в обиду не дадут
Ближний Восток
По следам Астаны: Сирию в обиду не дадут
Сирия: кто выиграл от "тройственной агрессии"?
Ближний Восток
Сирия: кто выиграл от "тройственной агрессии"?
Почему растет смелость Азербайджана
Бывший СССР
Почему растет смелость Азербайджана
Animal Trump, или Лицемерный вой о сирийских детях
США и Канада
Animal Trump, или Лицемерный вой о сирийских детях
Обложили: "англичанка" заходит с Арктики
Мир
Обложили: "англичанка" заходит с Арктики
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался