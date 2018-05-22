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Автор Дарья Касьянова

По-японски вкусно... Или?

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2018 год объявлен годом Японии в России. Это касается, прежде всего, культурной жизни столицы, а потом уже дипломатических отношений между двумя странами. Так, в Москву, впервые после развала Союза, приезжает театр Кабуки, центр города украшают розовой сакурой, а современное японское искусство заполоняет выставочные залы.

По-японски вкусно... Или?. неко-коктейль

Все это достаточно ожидаемо, так было и в год Великобритании, например. Но есть и неожиданный тренд. Как ни странно, именно в 2018-м в Москве началось помешательство на японской кухне. И на этот раз, в бой идут не только роллы "Калифорния"…

Японская кухня стала появлялся в Москве едва ли не вперед всех остальных. Вот только наше общество к таким блюдам было еще не очень готово. Поэтому поварам срочно пришлось адаптировать суши и роллы под чисто российское понятие о прекрасном. Тогда-то мы и получили знаменитые "Филадельфию" и "Калифорнию". Надо сказать, что когда японцы пробуют наши роллы и "суши" с рисом и кусочком тунца, они не совсем понимают, что они едят. Да что уж там, даже внешне не узнают свое родное…

По-японски вкусно... Или?. токио-сашими

Следующий этап

Далее столицу стали наводнять рестораны с паназиатской едой. Считалось, что любое уважающее себя кафе обязано иметь в меню хотя бы лапшу или что-нибудь с кисло-сладким соусом. А лучше дим-самы или японские пельмени гёдза. На этом этапе стало обрисовываться понятие о том, что Азия — это не сырая рыба на тарелке, это именно баланс кислого и сладкого во вкусе готового блюда или хотя бы соуса. 

Настоящее время

Так мы плавно дотянули до 2018 года, где, казалось бы, всем уже должны были приесться знакомые позиции в меню. Но не тут-то было! На деле рестораны и даже бары в японском стиле стали расти на карте города, как грибы. Вот несколько громких проектов…

По-японски вкусно... Или?. тоторо

Тоторо

Помните такой популярный японский мультик про лесного духа Тоторо? Нет? Ну, ничего страшного — кроме названия, Александр Раппопорт ничего оттуда не цитировал. А открыл он свой новый ресторан на месте провалившегося старого (тот был латиноамериканским, с десятками видов текилы в баре).

Это первый японский проект известного ресторатора.

В интерьере пытались быть попроще: бумажные фонарики, рыбная витрина, общий деревянный стол. Зато меню простым не назовешь: большая часть рыбы поступает сюда с лучшего токийского рыбного рынка (если верить создателям). Самими из лосося и тунца — это ясно, а еще тут есть моллюск абалон, инари, гунканы, а также ширачи (не пугайтесь, последние слова — это просто разновидности суши). А вот тирадито из хамачи — это тонкие плоские ломтики сырого желтохвоста. В числе других изысков — печень рыбы анкимо с перепелиным яйцом пашот.

Ресторан не из дешевых, и это ожидаемо. Но вот сколько он проработает, пока сказать сложно, может и повторить судьбу латиноамериканского предшественника. Так что торопитесь посетить…

По-японски вкусно... Или?. токио

Tokyo

А вот Tokyo на Большой Никитской открыл бренд-шеф Павел Ли (в прошлом русский шеф MEGU и, как ясно из фамилии, имеющий представление об Азии). Но не он один должен был быть залогом успеха.

За подборку вина отвечает известный составитель винных карт Влада Лесниченко. За интерьер — нашумевшее бюро ARCHPOINT. Рыбу и морепродукты для меню тоже привозят прямиком из Японии. Так что фаланги краба за полторы тысячи, множество сашими (цельных кусочков свежей рыбы на льду) и многое другое в наличии.

Преимущества кухни в том, что свежайшие морепродукты не убивают по два раза сложными методами приготовления и соусами, а подают в максимально первозданном виде. Так что ты чувствуешь чистый вкус продукта — а это и есть новый и полезный тренд.

Кстати, о трендах, сам ресторан представляет собой открытую кухню и дизайн (если так можно называть его отсутствие), напоминающий квартиру в новостройке без отделки. А что поделаешь, если так модно…

По-японски вкусно... Или?. неко-коктейль-2

Неко

Еще один достаточно оригинальный проект — это бар в японском стиле. Шеф-барменом нового Неко в Путинковском переулке стал молодой Егор Степанов (бары "Кот Шредингера" и "Гримм"). Он и придумал сложносочиненную котельную карту на основе традиционных японских напитков. Егор рассказывает: "В карте я решил отметить те символы, которые запали в душу европейцев после того, как Япония стала открытой страной и мир узнал про самураев, гейш и красоту Фудзиямы".

Собственно, сама барная карта исполнена в виде веера, сложенного в традиционной манере бумажного оригами. Да и весь бар — это небольшой "аквариум" с панорамными окнами.

Попробовать там предлагают, например, коктейль "Самурай". Это солено-острый напиток на основе из мисо-бульона (ведь самураи были в большинстве бедные люди и питались пустым мисо). А платить за напиток придется как богатым людям — почти 500 рублей. Но ребят понять можно: видимо, треть этой суммы идет на аренду помещения в модном бизнес-центре, треть — за сам коктейль и остальное — за тот самый японский тренд 2018 года.

Мнение эксперта

Владимир Гридин, гастрономический обозреватель

"Москва бесконечно скучает по морю-океану, а японская кухня в полной мере отвечает представлениям о нем: свежая рыба, салаты из водорослей.

Плюс ко всему мощный ЗОЖ-тренд диктует спрос на качественные, свежие и богатые витаминами продукты, а доверие к высоким технологиям Японии лишь добавляет очков ее кухне. Легкая, необычная и недешевая японская кухня выглядит идеальной диетой для тех, кто не хочет сидеть на диете и при этом мечтает не переедать.

Однако в последнее время фокус сдвигается на повседневную японскую еду — рамен, суп с лапшой и разными добавками, от томленой свинины и маринованных яиц до пекинской капусты и нори".

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Тайны японской кухни
Темы еда бары кухня блюда Москва Павел Ли рестораны Егор Степанов японская кухня Владимир Гридин национальная кухня Александр Раппопорт
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