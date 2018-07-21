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Автор Редакция рубрики "Общество"

Энергия запаха правит миром

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Первых парфюмеров считали чародеями. Почему так важен запах? И как найти свои ароматы, отвечающие моменту? Об этом "Правде.Ру" рассказала парфюмер, наверное, самый известный в мире автор эксклюзивных ароматов, основатель школы парфюмерного мастерства и единственный в России дипломированный парфюмер с более чем 30-летним стажем Жанна Гладкова. Она утверждает, что именно от ароматов правильно подобранной парфюмерии зависит успех во всем.

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Фото: REX/Shutterstock

— Сейчас мы займемся всеобщим парфюмерным обучением всего нашего населения. Иногда случаются такие моменты, что проходит человек и от шлейфа его аромата просто забываешь, куда надо идти, хочется следовать за ним. Какую силу, какую тайну несет в себе аромат?

— Парфюмерия существует уже более 50 веков. Она зародилась именно в тот период, когда человеку необходимо было себя позиционировать определенным образом. Между прочим, первых парфюмеров называли чародеями. Они давали людям возможность украшать себя, делать себя более утонченным, более интересными. Парфюм — это такой негласный, невидный аксессуар, который заставляет остановиться и посмотреть вслед этому человеку.

А для современного человека — это вообще очень важный аксессуар. Ведь успех заключается в окружении людей, которые создают твой успех. И если ты им нравишься, то ты становишься их лидером и у тебя все получается. Поэтому для того, чтобы человеку достичь успехов, надо нравиться обязательно. А с помощью легчайших крыльев аромата можно нравиться, будучи даже не так шикарно одетым, может быть, даже достаточно скромно одетым.

Вот вспоминайте всегда ландыш — маленький скромный цветочек, всего-то зеленая шейка да несколько белых колокольчиков. Но когда вы произносите слово "ландыш", все начинают улыбаться и представлять себе это нежнейшее дыхание, волнующее и трепетное. И кто бы вообще про ландыш говорил, если бы не его аромат? Так и с человеком.

Если ты хочешь позиционировать себя как прекрасный цветок, ты должен каждый день использовать аромат. Причем каждый раз этот аромат должен отражать тебя сиюминутную — этого момента — твою структуру. И если исходить из того, что мы с вами сгустки энергии, то аромат нашу энергию заставляет искриться, переливаться и мягкими лапками окружающих трогать.

И вот если ты правильно выбрал аромат, то ты достигаешь этого блаженства. Если ты аромат выбрал только по принципу, что тебе подарили, что дорого или первое попалось тебе под руку, ты можешь ошибиться и разрушить свой образ. Вообще, парфюмерия всегда была таким мощным лучом прожектора, который выхватывает тебя из толпы.

И вот тут как раз стоит вопрос о свете прожектора. Если тебя освещает лучом, который украшает, делает моложе, ярче, свежее, теплее, то это правильный выбор. А если, допустим, тебя осветят каким-то таким светом, который делает тебя старше и придаст какие-то могильные черты, то лучше бы и не освещали. С ароматами происходит то же самое.

— Бывает, что просто очень нравится аромат, хочется использовать его всегда. А со стороны для окружающих он может казаться каким-то не таким. Вот как тогда лучше поступить? Получать удовлетворение от себя в этом благоухании или все-таки как-то пожалеть окружающих?

— Действительно, бывают такие случаи и в моей практике, когда говорят: мне очень нравится этот аромат, но никому, кроме меня, он не нравится. Это вопрос вкуса человека. Ему должен помочь специалист. Правильно выбранный аромат — это тот, который нравится всем окружающим, который у всех вызывает желание прикоснуться, догнать и обнять этого человека. Быть с ним ближе и не отходить.

Это как любовь. И если аромат выбран правильно, то он нравится всем. Если он нравится только тебе, то надо задуматься, потому что в этом контакте что-то не то. Всегда нужно учитывать, что мы — сгустки энергии и весь материальный мир — это только энергия. И все, что с нами происходит, — это всегда обмен энергией, а правильно выбранный аромат — это тот самый, который, сочетаясь с вашей энергией, вас усиливает.

Он делает вашу привлекательность мощнее. Вы друг друга дополняете, вы даете этому аромату жизнь, душу, вдыхаете в него какое-то свое движение, а он дает вам красоту, вот эти волшебные, мерцающие крылья красоты. Вот когда этот консенсус происходит, тогда и рождается чудо использования парфюмерии.

Парфюмерия — это лекарство, эликсир для любви и красоты. И как при выборе любого лекарства, требуется правильный выбор и дозировка. Если мы будем принимать не то лекарство, мы только усугубим болезнь. И еще, конечно, как любое лекарство, аромат требует определенного количества — строгой дозировки.

— Есть ли у нас культура пользования парфюмом? Умеют ли россиянки им пользоваться?

— Россия очень любит парфюмерию. У русских женщин очень эмоциональная душа, и парфюмерия позволяет отразить какие-то грани. Но вот излишняя страсть, чтобы аромат звучал долго, раз уж ты заплатил деньги, чтобы это звучало так насыщенно, что просто убивало всех вокруг, это, конечно, дурновкусие.

Вообще, современная парфюмерия — абсолютно эховая и невесомая. Это сделано намеренно, потому что нас много, мы близко. И вот это как раз позволяет людям сохранять дистанцию. Нежнейшее, тончайшее, эховое звучание как будто бы откуда-то создаст вам больше фантастичности, загадочности, какой-то невесомости, придаст королевский статус или добавит переливов крылышек феи.

Жизнь — это театр, и получаются сказочные пьесы. Не нарушайте этой сказочности, нанесите чуть-чуть аромата, он обязательно будет звучать. Потому что любой аромат — это то, что идет над фоном. В любом случае все это услышат. Заблуждение, что этого не слышно. Обязательно слышно. Поэтому оставайтесь феями, оставайтесь загадочными. Пускай блестки, которые на вас попадают вместе с ароматом, легко мерцают, а не покрывают вас сплошняком.

— Я желаю всем представительницам прекрасного пола и мужчинам: перед тем, как выбирать одежду, подумайте, какой парфюм, что вы наденете на себя, чтобы создать законченный гармоничный образ.

— Да, потому что это одежда для души.

Беседовала Оксана Орловская

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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Жанна Гладкова: Мы всегда идем на запах
Темы запах аромат парфюм парфюмер парфюмерия Жанна Гладкова
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