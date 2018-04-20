Топ-5 десертов-фриков

Не секрет, что десерт — это визитная карточка ресторана и каждый шеф-кондитер хочет удивить чем-то необычным. Иногда это подача: например, когда самый простой чизкейк покрывают тонкой пленкой и делают его похожим на кусочек сыра. Иногда это вкус, для которого не жалеют мусса из свеклы, сала в шоколаде и прочих нестандартных для сладкого ингредиентов. Зная это стремление отличиться, редакция "Правды.Ру" попросила рестораторов прислать самые необычные выдумки из их десертной карты. Но такое даже мы не ожидали увидеть…

"У Dяdи Макса"

Всего в Москве есть только два отделения кафе "У Dяdи Макса": в торговом центре "Европейский" и в Vegas Crocus City. Видимо, пресыщенных покупателей решили привлечь чем-то уж совсем необычным, потому что сейчас в меню можно найти "Метеориты в облаках" (черные профитроли в сахарной вате) за 250 рублей и "Картофельное поле" (пирожное "Картошка" в бисквитной "земле", подается на лопате) за 390 рублей. На вкус, надо сказать, неплохо, хотя, признаться, нечто напоминающее землю с наслаждением есть трудно…

"Шинок"

Шоколадная колбаска (410 рублей). В общем-то, ничего необычного: такие колбаски делали еще в Советском Союзе прямо дома. Однако возродить традицию — идея хорошая, ведь вкус шоколадной колбаски из печенья знаком многим: какао, грецкий орех и печенье. Отличает от других десерт реальное сходство с колбасой, прямо бери и шинкуй на бутерброды…

Mollusca

А вот в ресторане Mollusca на Патриарших пошли еще дальше, там сделали "Мидии в шоколаде". Это два вида конфет из молочного бельгийского и темного бельгийского шоколада с начинкой из мидии, приготовленной на пару. Предлагаются они гостям в качестве комплимента от шеф-повара после обеда или ужина. Подаются как шоколадные конфеты с секретной начинкой. Дело в том, что автор десерта — Джанмария Сапия, бренд-шеф ресторана, потомственный шеф-повар из Лигурии (Италия). А в Италии мидиям больше доверяют, чем салу.

"Блок"

В меню ресторана "Блок", как известно, более 60 блюд из мяса: классические и альтернативные стейки, тартары, томленые ребра и даже блины с бычьими хвостами. Но самым экзотичным блюдом по праву можно назвать мороженое с беконом. Как и все десерты, мороженое делают кондитеры из команды ресторана. Основа блюда — карамельное мороженое, в состав которого входит подкопченный бекон, для украшения используется крошка из печенья с темным солодом и шоколадом. Говорят, мороженое с беконом сразу нашло своих почитателей. Верить или нет, решайте сами.

ObedBufet

Помимо моды на здоровый образ жизни, мир захватила странная мода на безумные милкшейки — фрикшейки. Эта причуда появилась в Австралии, пустила корни в Великобритании и достигла США и России. Фрикшейк — это молочный коктейль в свободном стиле с мороженым и как можно большим количеством соуса и взбитых сливок. И затем увенчанный безумным количеством пирожных, печенья, пончиков, сэндвичей с мороженым и леденцами, пока смесь не рискует мысленно и физически свалиться.

Лично познакомиться с фрикшейками можно в заведении "Обед Буфет". На фото — напиток под названием "Взрыв серотонина". Кстати, его можно и дома сделать. Ингредиенты: ванильное мороженое, молоко. Украшение: "Нутелла", соленые крендельки, вафельная трубочка, "Чоко Пай".