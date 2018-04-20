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Автор Дарья Касьянова

Топ-5 десертов-фриков

Общество » Практика » Как отдохнуть

Не секрет, что десерт — это визитная карточка ресторана и каждый шеф-кондитер хочет удивить чем-то необычным. Иногда это подача: например, когда самый простой чизкейк покрывают тонкой пленкой и делают его похожим на кусочек сыра. Иногда это вкус, для которого не жалеют мусса из свеклы, сала в шоколаде и прочих нестандартных для сладкого ингредиентов. Зная это стремление отличиться, редакция "Правды.Ру" попросила рестораторов прислать самые необычные выдумки из их десертной карты. Но такое даже мы не ожидали увидеть…

Топ-5 десертов-фриков. Метеориты в облаках_585

"У Dяdи Макса"

Топ-5 десертов-фриков. Картофельное поле_585

Всего в Москве есть только два отделения кафе "У Dяdи Макса": в торговом центре "Европейский" и в Vegas Crocus City. Видимо, пресыщенных покупателей решили привлечь чем-то уж совсем необычным, потому что сейчас в меню можно найти "Метеориты в облаках" (черные профитроли в сахарной вате) за 250 рублей и "Картофельное поле" (пирожное "Картошка" в бисквитной "земле", подается на лопате) за 390 рублей. На вкус, надо сказать, неплохо, хотя, признаться, нечто напоминающее землю с наслаждением есть трудно…

"Шинок"

Топ-5 десертов-фриков. Шоколадная колбаса

Шоколадная колбаска (410 рублей). В общем-то, ничего необычного: такие колбаски делали еще в Советском Союзе прямо дома. Однако возродить традицию — идея хорошая, ведь вкус шоколадной колбаски из печенья знаком многим: какао, грецкий орех и печенье. Отличает от других десерт реальное сходство с колбасой, прямо бери и шинкуй на бутерброды…

Mollusca

Топ-5 десертов-фриков. Мидии в шоколаде_585

А вот в ресторане Mollusca на Патриарших пошли еще дальше, там сделали "Мидии в шоколаде". Это два вида конфет из молочного бельгийского и темного бельгийского шоколада с начинкой из мидии, приготовленной на пару. Предлагаются они гостям в качестве комплимента от шеф-повара после обеда или ужина. Подаются как шоколадные конфеты с секретной начинкой. Дело в том, что автор десерта — Джанмария Сапия, бренд-шеф ресторана, потомственный шеф-повар из Лигурии (Италия). А в Италии мидиям больше доверяют, чем салу.

"Блок"

Топ-5 десертов-фриков. Мясное пирожное

В меню ресторана "Блок", как известно, более 60 блюд из мяса: классические и альтернативные стейки, тартары, томленые ребра и даже блины с бычьими хвостами. Но самым экзотичным блюдом по праву можно назвать мороженое с беконом. Как и все десерты, мороженое делают кондитеры из команды ресторана. Основа блюда — карамельное мороженое, в состав которого входит подкопченный бекон, для украшения используется крошка из печенья с темным солодом и шоколадом. Говорят, мороженое с беконом сразу нашло своих почитателей. Верить или нет, решайте сами.

ObedBufet

Помимо моды на здоровый образ жизни, мир захватила странная мода на безумные милкшейки — фрикшейки. Эта причуда появилась в Австралии, пустила корни в Великобритании и достигла США и России. Фрикшейк — это молочный коктейль в свободном стиле с мороженым и как можно большим количеством соуса и взбитых сливок. И затем увенчанный безумным количеством пирожных, печенья, пончиков, сэндвичей с мороженым и леденцами, пока смесь не рискует мысленно и физически свалиться.

Топ-5 десертов-фриков. Фрикшейк_585

Лично познакомиться с фрикшейками можно в заведении "Обед Буфет". На фото — напиток под названием "Взрыв серотонина". Кстати, его можно и дома сделать. Ингредиенты: ванильное мороженое, молоко. Украшение: "Нутелла", соленые крендельки, вафельная трубочка, "Чоко Пай".

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