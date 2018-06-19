Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Общество » Практика
Как отдохнуть Как заработать Как отстоять права
Автор Дарья Касьянова

Осторожно! Алхимия в барах

Общество » Практика » Как отдохнуть

Барная культура двух столиц достигла в последнее время таких масштабов, что классических коктейлей, пусть даже хорошо смешанных, публике уже недостаточно. Твисты на классику тоже поднадоели. Получается, остается только удивлять. Фактически нынче лозунг ведущих шеф-барменов звучит так: "Не удивишь — не продашь".

Осторожно! Алхимия в барах. кофе

Это касается и алкогольных напитков, и лимонадов, и даже кофе с чаем. При этом задача не только для воображения, ведь намешать в стакане можно что угодно… Но, увы, гости это потом не только покупают, но и пьют. Так что все эксперименты должны быть сбалансированы по вкусу и представлять собой нечто, что хочется отведать снова. Потому что иначе человек удивится, но не вернется.

Осторожно! Алхимия в барах. жвачка

Кофе с солью и не только

Начнем, пожалуй, с кофе и Северной столицы. В одной из кофеен Санкт-Петербурга внимание к кофе доведено почти до крайности: сорта подбирают под отдельно взятый напиток, заваривают редкий для России сорт арабики "Коста-Рика гейша", используют альтернативные методы заваривания и экспериментируют с зернами от обжарщиков из разных городов и стран.

Чайный раздел выглядит еще более запутанным. Например, есть каскара (высушенная кожура кофейной ягоды) вместе лемонграссом и апельсиновыми корками или чай латте с зеленым чаем, эвкалиптом и барбарисом. А как насчет латте с лакрицей и винной солью (соль настаивают на каберне).

Надеемся, что посетители действительно все это пробуют, а не заказывают обычный капучино, не дочитав меню до конца.

Осторожно! Алхимия в барах. чизбургер

Коктейль со вкусом фастфуда

Теперь двигаемся в сторону Москвы и алкоголя. Коктейль со вкусом картошки фри когда-нибудь пробовали? А со вкусом чизбургера? Да, такой уже есть. Напиток называется Royal Cheese. Это бурбон, дистиллят пастрами, сладкий вермут и пармезановый биттер. В стакане вы найдете самую настоящую пипетку с дистиллятом из картошки фри.

И тут стоит добавить, что тот самый "дистиллят" (грубо говоря, результат испарения в специальной установке) в наши дни может быть каким угодно. Спасибо технологическому прогрессу в барном деле. Вот хотите сделать нечто со вкусом жвачки, например, — не проблема. Кстати, если что, коктейль со вкусом жвачки тоже уже существует.

Осторожно! Алхимия в барах. еврейские

Еврейская алхимия

А вот в еврейском баре на Пятницкой, например, используют нечто под называнием Амба. На деле, это соус с карри и манго, и он очень часто используется в восточной кухне. С ним получается довольно острый коктейль, похожий на "Кровавую Мери", называется он Holy Land.

Или вот такой ингредиент: схуг — это острый йеменский соус из трав. Он входит в напиток Nablus Salam. Еще есть тонка бобы — дает очень необычный аромат и вкус. Арак — традиционный анисовый дистиллят из Израиля. Или вот гранатовый портвейн — в России такой даже не продается, возят сами из Израиля. Наконец, черешневый крем бальзамик завершает эту вереницу еврейских барных премудростей. Хотя нет, не совсем, ходят слухи, что в новом меню у ребят будет дистиллят из копченой утки.

Электрическая ягода

В итоге, у гостей часто бывает такое ощущение, что каждый день у барменов появляется что-то новое. Мы часто видим на стойке бара всякие банки и склянки. Это не совсем украшение интерьера. Там можно найти сушеные фрукты, горьковатые травяные ликеры и даже духи.

Можно даже нарваться на самую настоящую электрическую ягоду, по-научному спилантес называется. Выглядит она, как небольшой засушенный цветок, но если дотронуться кончиком языка, почувствуешь яркий металлический вкус. Если кто-то в детстве лизал батарейки — сразу поймет, о каких ощущениях идет речь. В напитках использование этой необычной ягоды дает очень интересный эффект. В небольших дозах, конечно.

Осторожно! Алхимия в барах. бульон

Коктейль на бульоне

Двигаемся дальше, и тут нас поджидает коктейль с бульоном. Дело в том, что шеф-бармен нового японского бара Егор Степанов просто обязан был создать нечто с колоритом Страны восходящего солнца. Вдохновлялся он историей Японии, ее культурой. Так и появился на свет коктейль "Самурай". Это солено-острый напиток, немного похмельный, достаточно сытный, на основе мисо бульона (все потому, что самураи были, в большинстве своем, бедные люди и часто питались пустым мисо). Стоит, правда, коктейль не как суп для бедных, за него придется отдать рублей пятьсот.

Осторожно! Алхимия в барах. грибы

Коктейль со вкусом грибов

После коктейля с бульоном, казалось бы, удивиться уже нечему. Но мы все-таки приготовили напоследок кое-что поинтереснее. Это грибы.

Шеф-бармен Денис Кряжев давно известен своей любовью к экспериментам. И очередным таким опытом стал коктейль с грибами. Он смешивается на основе виски, итальянского ликера на черном перце и белых грибов, вермута и обожженных какао-бобах.

Когда пьешь, действительно можно различить вкус белых грибов. Впрочем за 640 рублей хочется его не только различить, но и полюбить, как минимум.

Материалы, фото и рецепты для статьи предоставили:

кафе "Мечтатели" (Санкт-Петербург);

Insider bar (Москва);

Mitzva bar (Москва);

Help bar (Москва);

"Неко бар" (Москва);

ресторан "Фаренгейт" (Москва).

МИД России: Запад окружил РФ МИД России: Запад окружил РФ "колючей проволокой"
 Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook
Темы чай кофе кафе бары напитки коктейли рестораны
Обсудить
Актуальная аналитика
Политика
Социологи: россияне хотят, чтобы Путин правил вечно
Как отдохнуть
Осторожно! Алхимия в барах
Бизнес
Налоговая политика в России остается непредсказуемой
Читательский топ
Запугать не получилось: англичане рассказывают о приеме на ЧМ-2018
Почему Чингиз-хан был справедливей и честней Дмитрия Медведева
Россию захлестнут протесты: народ восстает против пенсионной реформы
Россия вывела ударный флот против авианосцев США
Налог с перечислений на карту. Страшная правда или фейк?
Сейчас читают
Осторожно! Алхимия в барах
Как отдохнуть
Осторожно! Алхимия в барах
Список Собчак: перемены для "не только лишь всех"
Партии
Список Собчак: перемены для "не только лишь всех"
"Нам казалось, воссоединение с Россией это что-то заоблачное"
Власть
"Нам казалось, воссоединение с Россией это что-то заоблачное" Видео 
Кризис жанра: почему левые в России терпят провал за провалом
Партии
Кризис жанра: почему левые в России терпят провал за провалом
"Почему Запад обнаглел до безобразия"
Мир
"Почему Запад обнаглел до безобразия" Видео 
Новости Все >
Бонусом к бензину: в России "подорожает" загранпаспорт
Новый вирус маскируется под бесплатный VPN
Висели вниз головой пять минут. В Новосибирске сломался аттракцион
Сколько зарабатывает средний класс в России? Названы точные цифры
Старикам здесь не место: пожилых будут увольнять перед пенсией
США тренируют армию, которой не должно быть
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
Запугать не получилось: англичане рассказывают о приеме на ЧМ-2018

План не удался. Жители Великобритании приехали в "пугающую" страну и увидели все сами.

Запугать не получилось: англичане рассказывают о приеме на ЧМ-2018
Почему Чингиз-хан был справедливей и честней Дмитрия Медведева
Политика
Почему Чингиз-хан был справедливей и честней Дмитрия Медведева
Общество
Россию захлестнут протесты: народ восстает против пенсионной реформы
Мир
Россия вывела ударный флот против авианосцев США
Общество
Россию захлестнут протесты: народ восстает против пенсионной реформы

В России начинаются протесты против повышения пенсионного возраста. Граждане страны выходят на митинги против реформы.

Россию захлестнут протесты: народ восстает против пенсионной реформы
Почему Чингиз-хан был справедливей и честней Дмитрия Медведева
Политика
Почему Чингиз-хан был справедливей и честней Дмитрия Медведева
Мир
Запугать не получилось: англичане рассказывают о приеме на ЧМ-2018
Политика
Пути назад нет? Проект пенсионной реформы внесли в Госдуму
Общество
Россию захлестнут протесты: народ восстает против пенсионной реформы

В России начинаются протесты против повышения пенсионного возраста. Граждане страны выходят на митинги против реформы.

Россию захлестнут протесты: народ восстает против пенсионной реформы
Почему Чингиз-хан был справедливей и честней Дмитрия Медведева
Политика
Почему Чингиз-хан был справедливей и честней Дмитрия Медведева
Экономика
Налог с перечислений на карту. Страшная правда или фейк?
Украина
Осознали: обнищавшая Украина начинает разваливаться
Дарья Касьянова Осторожно! Алхимия в барах Дарья Касьянова Сергей Лебедев Налоговая политика в России остается непредсказуемой Сергей Лебедев Василий Амирджанов Госдеп считает своих граждан неадекватными Василий Амирджанов
Комментарии
Почему Чингиз-хан был справедливей и честней Дмитрия Медведева
Пенсионная реформа: почему некомпетентно правительство
Россию захлестнут протесты: народ восстает против пенсионной реформы
Италия определилась, когда скажет "нет" антироссийским санкциям
Сколько зарабатывает средний класс в России? Названы точные цифры
Ученые объяснили, почему брак полезен для здоровья
Россию захлестнут протесты: народ восстает против пенсионной реформы
Россию захлестнут протесты: народ восстает против пенсионной реформы
Россию захлестнут протесты: народ восстает против пенсионной реформы
Италия определилась, когда скажет "нет" антироссийским санкциям
Россию захлестнут протесты: народ восстает против пенсионной реформы
Италия определилась, когда скажет "нет" антироссийским санкциям
Россию захлестнут протесты: народ восстает против пенсионной реформы
Россию захлестнут протесты: народ восстает против пенсионной реформы
Ученые предупредили о заразности ожирения
Почему Чингиз-хан был справедливей и честней Дмитрия Медведева
Осознали: обнищавшая Украина начинает разваливаться
Италия определилась, когда скажет "нет" антироссийским санкциям
Россию захлестнут протесты: народ восстает против пенсионной реформы
Россию захлестнут протесты: народ восстает против пенсионной реформы
Крым ответил про "неизбежный" отказ России от полуострова
Южная Азия
Россия не смотрит, что Китай делает с Вьетнамом

Западная пресса пишет о массовых протестах во Вьетнаме, направленных против Китая. Почему в России никто не бьет тревогу?

Россия не смотрит, что Китай делает с Вьетнамом
Медицинская "реформа" Украины: больных - на органы
Украина
Медицинская "реформа" Украины: больных - на органы
Транскаспийский трубопровод под прицелом ВМФ РФ?
Бывший СССР
Транскаспийский трубопровод под прицелом ВМФ РФ?
Если живешь в бывшем СССР - ты в зоне риска
Мир
Если живешь в бывшем СССР - ты в зоне риска
Патрик Бьюкенен: "Трамп видит, как Америку доят союзники"
США и Канада
Патрик Бьюкенен: "Трамп видит, как Америку доят союзники"
Почему Македония не хочет быть Северной
Балканы
Почему Македония не хочет быть Северной
FIFA дисквалифицировала западную пропаганду
Мир
FIFA дисквалифицировала западную пропаганду
Новый шантаж Турции: совместные ЗРК С-500
Ближний Восток
Новый шантаж Турции: совместные ЗРК С-500
Звездный час Трампа: повторит ли он успех Никсона?
США и Канада
Звездный час Трампа: повторит ли он успех Никсона?
"Почему Запад обнаглел до безобразия"
Мир
"Почему Запад обнаглел до безобразия"
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался