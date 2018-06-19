Осторожно! Алхимия в барах

Барная культура двух столиц достигла в последнее время таких масштабов, что классических коктейлей, пусть даже хорошо смешанных, публике уже недостаточно. Твисты на классику тоже поднадоели. Получается, остается только удивлять. Фактически нынче лозунг ведущих шеф-барменов звучит так: "Не удивишь — не продашь".

Это касается и алкогольных напитков, и лимонадов, и даже кофе с чаем. При этом задача не только для воображения, ведь намешать в стакане можно что угодно… Но, увы, гости это потом не только покупают, но и пьют. Так что все эксперименты должны быть сбалансированы по вкусу и представлять собой нечто, что хочется отведать снова. Потому что иначе человек удивится, но не вернется.

Кофе с солью и не только

Начнем, пожалуй, с кофе и Северной столицы. В одной из кофеен Санкт-Петербурга внимание к кофе доведено почти до крайности: сорта подбирают под отдельно взятый напиток, заваривают редкий для России сорт арабики "Коста-Рика гейша", используют альтернативные методы заваривания и экспериментируют с зернами от обжарщиков из разных городов и стран.

Чайный раздел выглядит еще более запутанным. Например, есть каскара (высушенная кожура кофейной ягоды) вместе лемонграссом и апельсиновыми корками или чай латте с зеленым чаем, эвкалиптом и барбарисом. А как насчет латте с лакрицей и винной солью (соль настаивают на каберне).

Надеемся, что посетители действительно все это пробуют, а не заказывают обычный капучино, не дочитав меню до конца.

Коктейль со вкусом фастфуда

Теперь двигаемся в сторону Москвы и алкоголя. Коктейль со вкусом картошки фри когда-нибудь пробовали? А со вкусом чизбургера? Да, такой уже есть. Напиток называется Royal Cheese. Это бурбон, дистиллят пастрами, сладкий вермут и пармезановый биттер. В стакане вы найдете самую настоящую пипетку с дистиллятом из картошки фри.

И тут стоит добавить, что тот самый "дистиллят" (грубо говоря, результат испарения в специальной установке) в наши дни может быть каким угодно. Спасибо технологическому прогрессу в барном деле. Вот хотите сделать нечто со вкусом жвачки, например, — не проблема. Кстати, если что, коктейль со вкусом жвачки тоже уже существует.

Еврейская алхимия

А вот в еврейском баре на Пятницкой, например, используют нечто под называнием Амба. На деле, это соус с карри и манго, и он очень часто используется в восточной кухне. С ним получается довольно острый коктейль, похожий на "Кровавую Мери", называется он Holy Land.

Или вот такой ингредиент: схуг — это острый йеменский соус из трав. Он входит в напиток Nablus Salam. Еще есть тонка бобы — дает очень необычный аромат и вкус. Арак — традиционный анисовый дистиллят из Израиля. Или вот гранатовый портвейн — в России такой даже не продается, возят сами из Израиля. Наконец, черешневый крем бальзамик завершает эту вереницу еврейских барных премудростей. Хотя нет, не совсем, ходят слухи, что в новом меню у ребят будет дистиллят из копченой утки.

Электрическая ягода

В итоге, у гостей часто бывает такое ощущение, что каждый день у барменов появляется что-то новое. Мы часто видим на стойке бара всякие банки и склянки. Это не совсем украшение интерьера. Там можно найти сушеные фрукты, горьковатые травяные ликеры и даже духи.

Можно даже нарваться на самую настоящую электрическую ягоду, по-научному спилантес называется. Выглядит она, как небольшой засушенный цветок, но если дотронуться кончиком языка, почувствуешь яркий металлический вкус. Если кто-то в детстве лизал батарейки — сразу поймет, о каких ощущениях идет речь. В напитках использование этой необычной ягоды дает очень интересный эффект. В небольших дозах, конечно.

Коктейль на бульоне

Двигаемся дальше, и тут нас поджидает коктейль с бульоном. Дело в том, что шеф-бармен нового японского бара Егор Степанов просто обязан был создать нечто с колоритом Страны восходящего солнца. Вдохновлялся он историей Японии, ее культурой. Так и появился на свет коктейль "Самурай". Это солено-острый напиток, немного похмельный, достаточно сытный, на основе мисо бульона (все потому, что самураи были, в большинстве своем, бедные люди и часто питались пустым мисо). Стоит, правда, коктейль не как суп для бедных, за него придется отдать рублей пятьсот.

Коктейль со вкусом грибов

После коктейля с бульоном, казалось бы, удивиться уже нечему. Но мы все-таки приготовили напоследок кое-что поинтереснее. Это грибы.

Шеф-бармен Денис Кряжев давно известен своей любовью к экспериментам. И очередным таким опытом стал коктейль с грибами. Он смешивается на основе виски, итальянского ликера на черном перце и белых грибов, вермута и обожженных какао-бобах.

Когда пьешь, действительно можно различить вкус белых грибов. Впрочем за 640 рублей хочется его не только различить, но и полюбить, как минимум.

Материалы, фото и рецепты для статьи предоставили:

кафе "Мечтатели" (Санкт-Петербург);

Insider bar (Москва);

Mitzva bar (Москва);

Help bar (Москва);

"Неко бар" (Москва);

ресторан "Фаренгейт" (Москва).