Познавательно и вкусно. Кино о еде

Человек чаще всего обрастает представлениями о незнакомых сферах жизни через кино. Телеэкран может примерно описать зрителю жизнь капитана корабля, римского императора или знаменитой балерины. Иногда эти фильмы близки к реальности, но чаще нет.

Так случилось, что о ресторанной жизни есть всего два крупных отечественных телепроекта. Это, во-первых, сериал "Кухня", где шеф-повар почему-то всегда пьет коньяк вместо того, чтобы работать на кухне, а владелец ресторана заседает в зале с красивыми девушками, а не нарезает круги от банков и санитарных инспекций до бухгалтерии. А во-вторых, телешоу "На ножах", где один человек за одну ночь исправляет все проколы убыточного заведения, превращая его в процветающую обитель гастрономии. И то и другое так далеко от реальности, что ни один повар или ресторатор дольше пяти минут показ сих шедевров не выдерживает.

Однако эстетичные фильмы о ресторанной жизни все-таки существуют. Они бывают и правдивые, и не очень, но главное — вдохновляющие и без откровенной ереси. И вот наши краткие рекомендации по вкусному кино. Начнем с художественного кино.

Любовь и еда

Фильм называется "Пряности и страсти". Ранее режиссер Лассе Халльстрем уже снимал нечто подобное. Кинокартины "Шоколад" и "Правила виноделов" тоже разворачивают свои сюжетные линии вокруг мастерства и технологий сладостей и даже вина.

Ну а в этой картине зрителя ждет столкновение индийской и французской кухни и национальный колорит. Фильм однозначно можно посоветовать тем, кто не слишком вникает в рецепты, а скорее следит за страстями главных героев. Однако на кухне все вполне реалистично, придраться не к чему.

Три истории о киносудьбе на кухне

"Повар для президента". Гортензия Лабори — известный шеф-повар в Перигоре. Однажды она получает приглашение от президента республики. Он хочет, чтобы Гортензия стала его личным поваром. Ее истинно французская кухня быстро соблазнит президента, но сможет ли она преодолеть все закулисные препятствия президентского дворца? Вот краткое описание фильма.

Политические интриги на кухне — это, конечно, смешно. Еще смешнее только представить, что шеф может влиять на важные исторические решения, хотя бывает всякое. Но вот зато очарование региональной французской кухни показывается очень и очень досконально, и это плюс.

Далее, фильм "Шеф Адам Джонс". В центре сюжета — история некогда знаменитого шеф-повара, который из-за своего пагубного пристрастия теряет собственный ресторан в Париже. Решив не сдаваться, он вновь собирает свою команду, перестраивает лондонский ресторан и надеется получить три звезды.

Увы, это еще одно кино о темном прошлом, плохих парнях и сказочной любви, а ресторан… С таким же успехом актеры могли бы играть на фоне любого другого бизнеса. Главный герой мог бы пытаться получить литературную премию или выиграть гонку. Если бы главному герою не шла форма шефа, еду бы и не заметили.

"Приятного аппетита", наоборот, история об испанском шеф-поваре, проходящем стажировку в престижном ресторане Цюриха. Это уже мелодрама, хотя тут тоже не без любви. Но есть и много необычных и правильных блюд. Кино совместного испано-немецкого производства, так что снято и серьезно, и харизматично одновременно.

А вот эту работу стоит отделить от остальных. "Щепотка перца" - кино посерьезней. Тут нет сладких голливудских лиц и неправдоподобных стечений обстоятельств. Это греческий фильм, и главный герой тоже из греческой семьи. Однако он провел все свое детство в Турции под присмотром деда, который был не только превосходным кулинаром, но и философом.

"В жизни, как и в еде, всегда найдется место пряностям", — говорят герои на экране. А дальше — специи, семейные рецепты и любовь к еде. В фильме даже найдутся реальные блюда, которые потом можно приготовить дома, к примеру, фрикадельки с корицей.

Документальное кино о еде

Очень модный и востребованный, кстати, формат. Например, на днях в Москве стартует первый российский кинофестиваль Eat Film Festival. Там будут показывать картины о главных трендах и людях, вершащих революцию не только в своих ресторанах, но и в умах огромного числа последователей.

Например, "Театр жизни" - фильм о социальной миссии высокой кухни и благотворительной столовой Массимо Боттуры, в которой обеды для нуждающихся жителей Милана из не распроданных за день продуктов с городских рынков готовят 60 лучших шеф-поваров мира.

"Звезды Мишлен. Истории с кухни" - рассказы 15 шефов, обладателей самых высоких оценок красного гида Michelin, о закулисье самого известного ресторанного рейтинга, о том, как выдаются звезды и как они теряются.

"Богини еды" — посвящен женщинам, меняющим правила игры в высокой кухне.

О кулинарии для самых маленьких

Не удивительно, что гастрономическая тематика затронула и мультипликацию. Среди многих анимационных картин самыми жизнерадостными и популярными стали истории про итальянскую пиццу и повара-крысенка.

Последний осваивает секреты приготовления еды в полнометражном мультфильме "Ратаруй". Крыс Реми обладает уникальным вкусом. Он готов рисковать собственной жизнью, чтобы посмотреть любимое кулинарное шоу и раздобыть какую-нибудь приправку или просто свежий продукт. Реми живет со своими сородичами, которые его не понимают и не принимают его увлечения кулинарией. Когда Реми случайно попадает на кухню шикарного ресторана, он решает воспользоваться выпавшим ему шансом и проверить свои навыки.

Пусть картина и не блещет правдоподобностью, но научить детей воспринимать вкусную еду как искусство вполне способна.

А вот "Волшебная история пиццы" переносит нас в Неаполь, где Тото Сапоре, молодой повар и любимец горожан, с радостью всегда приготовит что-нибудь вкусное для всех своих друзей. Однажды город оказывается в опасности — из-за глупой неразберихи может начаться война. И теперь вся надежда на Тото. Чтобы помирить врагов и всех удивить, ему предстоит приготовить нечто совершенно новое и уникальное…

Быть может, на следующий день после просмотра этого мультфильма ваше чадо предложит своим врагам в детском саду по конфете?