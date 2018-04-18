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Автор Юрий Кондратьев

Путешествие по Мышкину с приемом во дворце

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Мышкин — это скромный и отдаленный от основных современных промышленных центров и торговых путей городок Ярославской области. Он словно застыл во времени на полтора века, расположившись на левом, высоком берегу Волги между тоже невеликими и так же не рвущимися стремглав в будущее соседними Угличем и Рыбинском.

Путешествие по Мышкину с приемом во дворце. Музеи в Мышкине

Мышиное царство с царским дворцом

И все-таки маленький городок Мышкин сделал себя сам известным туристическим центром из исторического названия. Здесь живут всего около шести тысяч человек, зато количество всевозможных достопримечательностей, в первую очередь, конечно, же мышиных, на квадратный метр просто зашкаливает.

Большинство из них — небольшие частные музеи. А разве могут быть грандиозными музеи мышиной тематики, да и вообще музеи в таком мышином царстве? Понятно, что созданы они специально для привлечения туристов.

Главное в Мышкине — центральная достопримечательность городка, ради которой и едут сюда туристы, — понятное дело, Дворец Мыши. Он же — Дворец мышиного царя или Мышкины палаты, роскошные, как и полагается правителю.

Мышкины палаты начинаются с кошек

В центре на самом высоком из шести холмов возвышается настоящий расписной терем — прямо пряничный теремок, хотя и не старинный, но колоритный — с балкончиками, башенками, арками-навесами, резьбой и прочими украшениями.

Из уютного внутреннего дворика перекинут мосток через речушку-ручеек, а чуть дальше — выход на волжские просторы.

Фасад Мышиных палат украшают часы с боем. Каждый час они играют забавную мелодию, а уморительные танцующие грызуны приглашают в хоромы.

Путешествие по Мышкину с приемом во дворце. Мышиные царь и царица

У царя-батюшки с царицей, как и положено, есть челядь и слуги и все необходимые государственные службы со всеми вытекающими функциями-последствиями.

Но чтобы попасть на прием к царю, охрана требует пароль. У нашей группы были варианты: "мышь", "нора" или "сыр"… Все это совсем и абсолютно не так и не то.

А на мой вариант "кошка" сопровождающий нас придворный или мужик дворовый, но скорее, представитель МЫШЬ-МИДа гневно заметил, что матом у них не ругаются…

Хотя Мышкины царские палаты начинаются как раз с кошек! Сладкая парочка уютно расположилась на площадке перед ними.

Потом мышиный дипломат все-таки смилостивился и сообщил нам пароль. Он оказался крайне простой и невероятно сложный одновременно: троекратное УРА! Причем два раза резко-ударно, а последний — протяжно-напевно.

Мышиный царь

Царь с царицей вышли, торжественно пританцовывая, и приняли нас благосклонно. Как следует на монаршем приеме, гости заморские били челом, а коронованная чета с удовольствием приветствовала-расспрашивала…

Рассказали нам главные мыши о нелегкой царской доле и способах уберечься от кошачьих и прочих напастей.

Да так разошлись самодержцы мышиные, что стали петь да танцевать и гостей к тому же приглашать. В общем, повеселились, как на большом посольском приеме, в маленьком царстве-государстве.

Все прошло чинно-благородно в троном зале.

Все посещение комплекса было организовано в виде интерактивных программ. Дворовые-дворцовые люди постепенно и с удовольствием выдали все мышиные тайны, провели по мышиным тропам.

А их и всяких залов в палатах этих очень даже немало.

Всемирное мышиное управление

Путешествие по Мышкину с приемом во дворце. Всемирный центр управления делами мышей

Один Всемирный центр управления делами мышей чего только стоит! И здесь хоть и с юмором нам поведали многие достижения мышей как в собственной эволюции, так в человеческой науке.

Оказывается, ДНК мыши-крысы очень схожа с человеческой. Получается, что почти все, что хорошо для них, также хорошо и для нас.

Хвостатые грызуны были в числе первых покорителей космоса. А сейчас летают туда вообще в массовых количествах — по 50 особей за раз! Таким образом, среди всех земных живых существ, включая людей, по массовости мыши — бесспорные лидеры.

Здесь же — Всемирный центр мышиной связи. Стоит поднять трубку телефона, и тут же сообщается, какая мышка или крыска на связи, и она начинает вам что-то пищать на своем неповторимом наречии. Со мной разговаривала какая-то австралийка.

Самый нижний этаж — затемненный. Там живут самые настоящие мыши, шиншиллы, крысы из разных мест Земли. Есть летучие, заморские и, конечно, наши родные — полевки и, так сказать, домашние. Некоторые экскурсанты высказали им претензии, но мирно. Пугать живность нельзя.

Для них здесь созданы, насколько возможно, близкие к естественным условиям, но все равно ведь не сладко им в замкнутом пространстве. Им переменили день с ночью, чтобы посетители могли видеть, их активность в ночное темное время.

Путешествие по Мышкину с приемом во дворце. Сырные палаты

Кроме того, есть здесь и всяческие поделки-фигурки в виде мышей-крыс и на эту тему. Отдельный зал — Сырный. Тут даже всемирно известные шедевры присутствуют. Например, картины Сырова "Девочка с сыром" и Сырепина "Бурлаки на сыре"…

Тихий Мышкин — XIX век сейчас

Ну и во всем городе, понятно, многое связано с мышами — многочисленные музеи, лавки, поделки на мышиную тему. Симпатичные грызуны — везде.

Но все-таки маленький Мышкин — это не только мыши, а еще и типичный поволжский городок XIX века. А редкие новострои даже не сразу замечаешь — они удивительно гармонично вписываются в этот исторический пейзаж прошлого.

А еще — Волга, валенки и другие живые народные ремесла… Тихо и уютно — как в норке.

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