Почем нынче раки зимуют

Действительно, по-прежнему не все знают, где раки зимуют. Но сейчас, когда они уже перезимовали, самое время узнать, в какую цену и где продают в столице любимый деликатес. Тем более, что жители Нью-Йорка, например, разделывают за обедом лобстеров так же легко и непринужденно, как европейцы вскрывают дюжинами свежайшие устрицы или вычерпывают ракушками мидий винный соус.

А нам что остается? Правильно, варить и есть раков. "Правда.Ру" провела собственное расследование, поговорив с интернет-магазинами и прогулявшись по раковым местам Москвы.

Раки на дом

Итак, заходим на первый попавшийся сайт магазина, торгующего раками. Предлагают привезти их прямо на дом, притом доставка бесплатная. Не обольщайтесь, сумма просто уже заложена в стоимость продукта.

На сайте большой выбор. Например, самых дешевых раков готовы отдать за 1690 рублей. В пакете их будет от 30 до 45 штук. На деле это означает 30 максимум. Впрочем 30 раков хватит, чтобы два человека ими могли наесться.

Самые эксклюзивные из предложенных раков — свежесваренные. В одном килограмме их всего семь штук, такие они большие. Но ценник такой же грандиозный — почти 5000 рублей.

Кстати, есть опция заказать деликатес в живом, несваренном виде. Живые раки небольшого размера обойдутся в 1190 рублей, а огромные в 4490. Таким образом, мы видим, что на варке можно сэкономить 500 рублей. Благо, готовить любимое блюдо легко, всего-то хладнокровно кидаешь рака в кипяток и варишь с лавровым листом, солью, лимоном и всем, что в ящике со специями у себя найдешь.

А вот еще одна небольшая хитрость: не заказывайте деликатес на тех сайтах, которые выплывают в поисковике первыми. Тогда ценник будет немного ниже, но все-таки грандиозно сократить траты не получится.

А если хочется просто попробовать или вспомнить вкус, ради эксперимента можно заказать раки-семечки за 850 рублей. Они совсем маленькие, по размеру как тигровые креветки, но чтобы разобраться "твое или нет", хватит.

Что касается рынков, там, как правило, в плане раков постоянства нет. Продукт все-таки очень сезонный. Но это на простых рынках. А вот в самом шикарном московском маркете — "Даниловском" — есть специальное место. Так и называется: "Волжские раки на "Даниловском". Это целая витрина волжских раков от 1400 до 3000 рублей за один килограмм. Опять же, современные рынки — это значит, с доставкой на дом, и "Даниловский" не исключение.

Ну а теперь пройдемся по ресторанам и посмотрим, что на раковую тему приготовили там.

"Рюмка водки"

В рюмочной Григория Лепса, которая получила звучное название "Рюмка водки", раков обещают по себестоимости. Правда на данный момент продажа раков по предзаказу, поэтому стоимость варьируется от 2000 до 3000 рублей за килограмм, в зависимости от пожеланий гостей (какой размер выберут — такой закупают и варят). Обещают, что когда будет потеплее, смогут ввести деликатес как спецпредложение на постоянной основе.

Кстати, если добавить к этому пару слов о самом заведении, то внутри есть примерно 30 видов водки и топовые блюда советской кухни.

"Шинок"

А вот московский ресторан украинской кухни предлагает заказать на компанию сразу большую порцию раков. При этом тут попытались придать процессу поглощения некий шарм, снабдив гостей специальными нагрудниками, которые выдают обычно любителям лобстеров.

Так, дюжину раков тут можно купить по специальной цене — 1800 рублей, то есть 150 рублей за штуку. При онлайн-заказе дюжины раков на официальном сайте ресторана стоимость будет чуть ниже — 1500. Причем заявлено, что раки не простые, а лучшие на Волге, сезонные и вкусные именно по весне. Шеф-повар Елена Никифорова использует для их приготовления особый старинный рецепт пряного тузлука со специями и травами. Для максимального удобства раки откалиброваны по размеру.

"Раковая"

В конце концов, где же еще есть раков, кроме как не в раковой. Недавно свои двери открыло третье заведение сети гастрономических баров "Раковая". Зал на 70 посадочных мест на Краснохолмской набережной, 1/3, и все для любителей членистоногих. Тут даже традиция есть небольшая — известные художники дарят сети свои произведения. Для этого полотно написал сам Станислав Трацевский, оформивший, например, отель "СтандАрт". Теперь бар украшает пикантное полотно "Девушка на раке". Топом кухни, разумеется, являются раки, которых готовят тут аж в 11 вариациях.

Итак, раки покрупнее в классической вариации приготовления (вареные с укропом и солью) и не очень (в аджике, в пиве, в молоке, по-луизиански, фирменные: мед, яблоко, приправы), жаренные в квасе и трех перцах, заморские, по-казачьи, жаренные в сметане, в белом вине и т. д. Стоят примерно 1600 рублей за полкило и 3200 рублей за килограмм.

PHO fighters

В заведении PHO fighters (закусочная с твердым азиатским акцентом) есть довольно бюджетный вариант супа фо с раковыми шейками "Рака мака фо". Стоимость: 450 руб за 800 миллилитров супа. Он приготовлен на говяжьем бульоне. С добавлением рисовой лапши, раковых шеек, стружки тунца, водорослей вакаме и черного кунжута.

"Восход"

Конечно же, содержание ракового мяса в блюде делает его существенно дороже. Однако ресторан "Восход" Александра Раппопорта — это тот случай, когда и без раков все дорого. Так что стоимость сациви из раков в 980 рублей тут никого не удивляет. (Сациви — это грузинское блюдо, которое обычно готовится с куриной грудкой.)

Наконец, в защиту такого ценника на "маленьких русских лобстеров" можно сказать следующее: деликатес богат витаминами и минералами, содержит много полноценного белка, укрепляет организм человека и отлично восстанавливает силы после болезни. А один вид горы ярко-красных раков на столе способен не на шутку разгорячить даже самый скромный аппетит.