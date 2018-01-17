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Автор Андрей Михайлов

Пенсионерам не хватает сайтов знакомств

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То, что старшее поколение активно осваивает Интернет, давно не секрет. Но, как оказалось, у пожилых юзеров появились свои проблемы и свои требования, которые разработчики не торопятся выполнять.

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К примеру, людям в возрасте не хватает сайтов знакомств и социальных сетей, где можно обсудить с ровесниками свои болячки и поговорить о жизни.

Согласитесь: на популярных форумах, в первую очередь молодежных, от пожилых людей как бы "отмахиваются". Однако интернет, поверьте, нужен пожилым!

Хотя есть такое расхожее мнение, что владельцы солидных сайтов рассуждают примерно так: сейчас социальные сети для пожилых несвоевременны. Мол, мало их, интернетчиков-стариков, зря только деньги потратишь на инвестиции. Да и специальные сайты, по их мнению, пожилым людям также не нужны. Кто будет заходить на "стариковский" сайт?

Остается подождать, когда подобные "теоретики" повзрослеют лет на 25-30. Быть может, тогда у них проявится интерес к темам артрита и омоложения, проблемам долголетия, пенсионному праву и так далее — ко всему, что можно найти в сети.

А ведь, как ни странно, старшее поколение достаточно активно самостоятельно осваивает современные компьютерные технологии: среди родителей 18 — 30-летних россиян интернетом пользуются 58 процентов, причем большинство из них делает это без чьей-либо помощи. Об этом говорят результаты исследования SuperJob. ru .

Правда, приобщаются пожилые люди к сети нелегко. Вот строки из опросов различных социологических исследований: "Недавно родители интернет освоили, пользуются пока только почтой, учатся медленно и со страхом". Другие же сообщают, что их пожилые родственники — "продвинутые юзеры", знают больше, чем они сами.

Родители 14 процентов участников исследования пользуются интернетом только с чьей-либо помощью. Столько же молодых россиян (14 процентов) сообщает, что их родители знают, что такое интернет, однако не имеют желания им пользоваться.

Знают о существовании интернета, но не пользуются им, так как не умеют, родители 22 опрошенных. А вот родители 4 процентов опрошенных вообще не знают, что такое интернет.

А вообще, пока в России еще размышляют, нужен ли пожилым интернет, за рубежом этот вопрос уже решили давно. Во всех цивилизованных западных странах имеются десятки сайтов и социальных сетей для пожилых людей. Не хочет отставать и Восток.

Взять тот же Китай, который обгоняет многие страны и по многим параметрам. так китайский поисковик Baidu открыл версию для пожилых пользователей (правда, в КНР пользователей интернета старше 50 лет не более пяти процентов). Однако Baidu принялся оказывать и услуги разным выделенным категориям пользователей — инвалидам по зрению, детям, пожилым людям.

В России программисты и инвесторы пока не спешат с продвижением "интернета для пожилых". Поэтому нет у пожилых своих площадок, а вот молодежных - полным-полно. Это обстоятельство, возможно, и стопорит развитие данного сегмента: захочет ли 60-летняя женщина познакомиться с своим ровесником посредством интернета, если многие площадки не предусмотрены — то есть заходи на общий сайт знакомств и заполняй анкету: "Девушка в возрасте 60 лет хочет познакомиться с парнем до 70 лет". Все сочтут такое послание шуткой.

Увидел недавно на форуме вот такой вопрос: "Вопрос для старшего поколения: после освоения вами интернета изменилась ли ваша жизнь?".

Ответы на этот вопрос оказались чрезвычайно интересными, например:

"Если Вы помните, есть у Высоцкого песня про телевизор: "Вот телевизор, подайте трибуну, так проору — разнесется на мили: что мне окно, я в окно и не плюну, мне словно дверь в целый мир прорубили!"Замените слово "Телевизор" словом "интернет", и я подпишусь под этими словами!".

"Стал не спать по ночам!…".

"Мороки добавилось с познанием тонкостей интернета, расходы резко увеличились!".

"Жизнь — пока жизнью, а интернет — инструментом, при помощи которого можно помочь себе жить!".

"К сожалению, читать меньше стала… Вот и сейчас, сижу тут с вами… но с удовольствием!".

Ну что тут добавишь? Вперед, интернет для пожилых!

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