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Автор Дарья Касьянова

Плес. Пособие для голодного туриста

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Август — это как вечер воскресенья: один месяц, который нужно прожить за три. И это точно самое лучшее время, чтобы отправиться в Плес. Там действительно невероятно красиво в это время года, да и список интересных туристических мест невероятно большой. Гастрономических особенностей не меньше, и о них стоит поговорить отдельно…

Плес. Пособие для голодного туриста. частный визит чай

Лещей не изволите?

Плес. Пособие для голодного туриста. плес лещ

Первое, что бросается в глаза туристу, прямо по приезду в Плес, — это огромное количество палаток с копченой рыбой. И это не удивительно, город стоит на Волге (хоть и на самой узкой ее части).

Какой рыбы только нет, и, увы, она не обязательно выловлена здесь же. Однако леща настоящего плесского копчения ловят только здесь. По крайней мере, об этом гордо заявляет каждый продавец.

С этим лещем даже делают совершенно потрясающие "углы" — полуоткрытые пирожки. Цена такого пирожка — от 47 до 74 рублей за штуку. И лучше сразу взять с собой целый пакет.

Плес. Пособие для голодного туриста. пирожок с лещем

Если купить леща в Рыбном ряду, его завернут в бумагу с наклейкой, упакуют в фирменный пакет и даже дадут "памятку покупателям плесского леща". Стоить рыба с этими церемониями будет примерно 500 рублей, а просто лещ из палатки на набережной 300 или даже 250, это уже от веса зависит.

Кстати, съесть рыбку советуют тут же, на открытой террасе гостевого дома или на лавочке на набережной.

Найти сложно, забыть невозможно

Местные советуют купить на вынос стаканчик кофе в кофейне Кувшинниковой и прогуляться с ним по набережной (не удивляйтесь, вокруг набережной и торговых рядов строится вся местная жизнь). Не так хорош сам кофе, сколь известно местечко, в котором его разливают много лет. Традиция есть традиция.

Чугунок из Европы

Рестораны Плеса по пальцам можно пересчитать. Почти все тематически связанны с русской кухней, особенно "Чугунок", где даже официанты хотят в национальных костюмах.

Плес. Пособие для голодного туриста. чугунок

Однако меню заведения вводит в ступор. Итак, в графе "русские супы" — крем суп из шампиньонов. В графе "русские сласти" -штрудель. На вопрос официанту: "Что посоветуете нам попробовать?" — ответ был: "Попробуйте салат "Цезарь"!" При этом ценник московский, а вкус как раз весьма региональный. Красивая подача блюд как таковая тоже отсутствует. В общем, отрекомендовать это место сложно.

Любовь и пиво

Плесский пивной дом, опять же, туриста путает: то ли это Плесский пивной дом, то ли Мюнхенский какой-нибудь. Ощущение, что создатели очень хотели сделать своего рода трактир, но как на Руси трактиры выглядели, никто не вспомнил, зато немецкие и чешские в памяти всплыли быстро. А поскольку туристы тоже не историки, всем все нравится: и летняя веранда, и барная стойка с вросшим в потолок деревом, и европейская кухня.

Плес. Пособие для голодного туриста. плесский пивной дом

Но надо знать историю… Представьте себе 1878 год. Некий капитан речного судна, австриец по национальности, проживал в летней веранде этого дома в течение одного месяца, пока шел мелкий ремонт корабля. За это время он влюбился в местную девушку, и это было взаимно. Но отец возлюбленной был против их союза. Однажды девушка задержалась в доме у капитана и была застигнута врасплох отцом, который ее искал. Влюбленным пришлось бежать на корабле, бросив все свои вещи. Австриец хотел вернуться и забрать ларец, но боялся гнева отца девушки.

Немногим позже случился пожар, и веранда сгорела дотла. Остался только ларец, спрятанный в подвальном помещении под верандой. Потом выяснилось, что капитан владел искусством пивоварения, и вместе с личными вещами в сундуке лежала книга с традиционными австрийскими рецептами приготовления пива.

Вот так тут и появились все признаки и напитки, столь не характерные для региона. Впрочем, за красивые сказки надо платить: средний чек на одного человека в пивоварне — 1500 рублей.

Плес со вкусом luxury

Ну а для любителей настоящей французской роскоши в русской глубинке однозначно можно посоветовать ресторан "Частный визит" (он же и гостевой дом, он же и магазин сувениров). Тут совсем не дешево, но ценник никого не удивляет: с террасы ресторана открывается вид на весь Плес, с кукольными домиками, церковью XII века и живописными цветущими холмами.

Плес. Пособие для голодного туриста. частный визит

Практически рядом с каждым пунктом меню есть отметка "0 км", это значит, что готовят блюдо из местных продуктов. В заведении живет огромный кот по имени Жульен и даже попугай свой имеется.

Интерьер можно называть одним словосочетанием — чеховский прованс. Именно на такой веранде должны были бы заседать три сестры.

Гостям обязательно предложат пирожки. Считается, что это одни из самых вкусных пирожков в России: с лисичками, с рисом и яйцом, с мясом (их тоже стоит набрать в обратную дорогу).

А еще есть возможность заказать церемонию чаепития: самовар и три вида сладкой выпечки за 1000 рублей. Чай с тремя булками за такие деньги — это, конечно, порождает вопросы, но туристы понимают, что платят они скорее не за сам чай, а за вышитые скатерти, хрустящие полотняные салфетки и огромные цветочные букеты вокруг…

На что потратить оставшееся…

Если вдруг после ужина в "Частном визите" у вас остались деньги (что вряд ли), стоит присмотреться к нескольким видам сувениров. Нет, лучше не покупать русские кокошники, сделанные в Китае, и павлопосадские платки втридорога.

Плес. Пособие для голодного туриста. лен одежда

Пройдитесь по рядам со льном и ивановской бязью (область-то — Ивановская). Большинство платьев из льна выглядят, как древнекрестьянская роба. Однако есть и приятные вещи, в которых, кстати, никогда не будет жарко.

Удовольствие не из дешевых, кстати, — рубашки от трех тысяч рублей, а платья от четырех. Ну а что касается постельного белья из Иваново — это уже бренд. Считается, что его качество и прочность будут с вами до золотой свадьбы. Главное, до нее самим дожить.

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Темы еда кафе Плес отдых туризм Иваново рестораны Ивановская область путешествия по России
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