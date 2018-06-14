Чем кормят на мундиале в России

Долгожданный старт чемпионата мира предвещает не только эмоции от большого футбола и много иностранных гостей, но и путешествия. И если вы тоже собираетесь отправиться в один из городов — хозяев мундиаля, самое время узнать, что там непременно стоит попробовать.

Казань

Казань пахнет эчпочмаками. Это такие румяные треугольники с мясом, картошкой и луком. Их тут можно купить в любом магазине. Например, в самом известном национальном супермаркете "Бахетле", что с татарского означает "счастье".

Но лучше, основательно проголодавшись, зайти в ресторан. Эчпочмаки в паре с мясным бульоном (шулпой или супом-лапшой токмач) — это незабываемо.

Вообще, татарская кухня это именно выпечка и мясо. Так что будет сытно везде, куда бы вы ни зашли.

Вообще, Казань — большой и очень современный город. Так что неудивительно, что заведения тут столичного уровня. Многие кафе и бары создавали ребята, ранее работавшие в Москве.

Кстати, после еды ведь полагается десерт. Так что оставьте место для медового чак-чака. Хороших мест для дегустации много. Тут организовали и небольшую старинную татарскую деревню для туристов, и чайные дома, и даже Музей чак-чака.

Саранск

Саранск — это столица Мордовии. Так что самое время познакомиться со своеобразной мордовской кухней.

Как ни странно, любимое национальное блюдо — щи на курином бульоне из свежей капусты. Их готовят в большом чане почти на все праздники. Мясо и рыбу (вокруг ведь леса и водоемы) готовят преимущественно в натуральном виде. В мордовской кухне почти не встретишь специй, зато солений и квашений просто не счесть!

И если щами и мясом с капустой нас удивить сложно, то молочные продукты очень своеобразны и обладают неповторимым вкусом. Как, например, чапамо ловса — густой вкусный кремового цвета напиток.

А любовь мордвы к рыбе — это нечто особенное: едят ее и сырую, и вареную, и печеную, и вяленую, и сушеную, и даже квашеную ("кислую", как ее тут называют).

Еще туристу стоит заказать "медвежью лапу". По древней легенде, ее принес своей невесте жених, когда убил медведя (после чего юноше можно было уже и жениться). В современности "лапа" — это обычная мясная котлета, а роль когтей на ней выполняют сухари.

Запивать лапу стоит пуре — национальным напитком, аналогом медовухи. Пили его по праздникам — вот как раз таким, как чемпионат мира.

Калининград

Рыба в Калининграде — самое главное. Тут ее много, она вкусная, особенно та, что копченая.

Балтийский угорь — первое, что тут посоветуют в качестве местной гастрономической достопримечательности. Угорь тут, действительно, потрясающе вкусен. Но есть нюансы и подводные камни. Большая часть копченого угря, который вы увидите в городе, — китайский. А за настоящим, выловленным на Балтике, придется поехать на Куршскую косу.

Вообще, всю рыбу калининградцы рекомендуют покупать именно там. Даже туристические маршруты многие фирмы строят так, чтобы на косу туристы приезжали прямо перед аэропортом. Лещ, щука, строганина из пеламиды (атлантическая рыбка), балтийская селедка — это тоже все очень вкусно и местами даже бюджетно.

Славится Калининград и домашней колбасой. Каждые выходные около недостроенного Дома советов разворачивается ярмарка выходного дня. Цены здесь щадящие, продавцов довольно много, выбирай — не хочу.

Колбаса нас плавно подводит к теме немецкой кухни. Недаром Калининград когда-то был Кёнигсбергом. Немецкую кухню в городе любят, хорошо знают и часто готовят. Возможно, дело не в корнях, а просто в том, что в городе очень любят пиво. А немецкие колбаски и рулька с квашеной капустой — самая лучшая закуска для этого напитка. В городе очень много пивных ресторанов.

Вообще, янтарное в Калининграде — напиток традиционный. Было время, город даже называли пивной столицей. А кёнигсбергские клопсы (небольшие котлетки, политые белым соусом) вообще мало кого оставят равнодушным.

Наконец, последний гастрономический аттракцион — это гречка от Лужкова. Бывший мэр Москвы обосновался в Калининграде и теперь выращивает рядом с городом гречку. Весь урожай идет в социальные магазины, в обычных лужковской крупы не встретишь. Надо поискать!

Самара

Как и в любом другом волжском городе, в Самаре уважают рыбалку и разнообразные блюда из речной рыбы. Существует их немало: из щук, карасей и сорожек делают котлеты. Их солят, вялят и сушат, запекают и, конечно же, варят густую уху. Летом на набережной даже проводится фестиваль, в рамках которого повара соревнуются в наваристости супа.

Славится Самара и своим хлебом. Тут процветают дешевые булочные с вкуснейшими слойками и калачами, а главное — вишневыми пирогами. В городе и его окрестностях довольно много садов, в которых выращивают эту ягоду, поэтому в сезон попробовать сладкое лакомство можно везде — начиная от дорогих ресторанов и заканчивая небольшими забегаловками.

Говоря о местной кухне, нельзя не вспомнить и о любимом пивоваренном заводе самарцев. Он считается одним из крупнейших предприятий года. И не только жители Самары знают, что самое вкусное и свежее пиво разливают "на Дне", то есть на Ульяновском спуске. Его тут хоть в банку тебе нальют, хоть в пакет. Неподалеку, на развалах, прямо с рук покупаешь раков — и королевская трапеза с видом на Волгу готова.

Волгоград

Эксклюзивный деликатес, который просто нельзя не взять с собой из Волгограда, — сарепское горчичное масло. Оно известно во всем мире — ароматное, вкусное и полезное. Этот деликатес специально для стола императрицы заказывали в Англии. Сегодня горчичное масло можно купить в любом магазине Волгограда.

Считается, что этот рецепт привезли немецкие колонисты, переселенцы из Европы. И они же завезли сюда нардек — арбузный мед. А точнее, этот рецепт уваривания арбузной мякоти чудом сохранился у потомков жителей колонии. Нардек добавляют в местные пряники. Они не черствеют почти год и имеют особенный аромат благодаря обильному добавлению пряностей. Найти это лакомство можно в музее-заповеднике "Старая Сарепта".

Кстати, пряники не просто подавали к чаю, сарептяне готовили неособые чаи на местных травах. Чай есть рождественский, зимний, степной, травяной, и у каждого свой неповторимый вкус.

Сочи

Местная еда по-настоящему разнообразна. Она представлена национальными кухнями разных народов, населяющих регион. Здесь почти на каждом шагу можно отведать блюда армянской, грузинской и даже турецкой кухни. В таких заведениях обязательно стоит заказать чебуреки, хинкали, хачапури или местную окрошку на мацони, хашлому, хаш и долму.

А из сладкого, конечно, чурчхелу и местный горный мед. Помимо лакомства из грецких орехов, на рынках Сочи можно купить необычное варенье из шишек сосны, из плодов фейхоа или мушмулы. Все перечисленное, несомненно, очень вкусное, а фейхоа и мушмула прекрасны и в свежем виде.

Нельзя забывать и про барабулю. Это такая маленькая рыбка, которую в местных кафе и ресторанах подают обычно в жареном виде. Наесться ею сложно, но взять парочку порций к пенному точно имеет смысл.

Екатеринбург

Екатеринбург — столица Урала. А кто не слышал про уральские пельмени? Это исконно уральское блюдо. Его изобретатели — древние кулинары коми-пермяцких племен. Тут их готовят с разной начинкой. Внутрь идет мясо кабана или кролика, семга, утка, щука, капуста и даже чернила каракатицы. Пельменных в Екатеринбурге не счесть, они найдутся на каждый вкус и карман.

Еще город славится грибными блюдами. Грибы на Урале тащат ведрами: сезон "тихой охоты" в средней полосе начинается максимально рано благодаря богатым лесам. Чего только нет: биточки с сыром и грибным соусом, ленивые грибные вареники, грибной суп в булке, шанежки с грибами и многое другое.

А на десерт полагаются уральские пироги. Для многих уральцев это любимое блюдо детства. Закрытые, открытые, с решеткой из теста, с бортиком по краям. Начинки в них, кстати, не только сладкие. Самые экзотические варианты: картофель с маслятами, груша с сыром, грейпфрут, семга и судак, томленая свиная шея.

Нижний Новгород

Хотя Нижний Новгород — совсем не восточный город, фирменное блюдо здесь — шаурма. Особенно та, что продается на Средном рынке, близ телебашни.

Если же вы предпочитаете пообедать основательно, обязательно отведайте в Нижнем Новгороде уху. Поскольку город стоит на слиянии двух крупных рек, традиции рыболовства и рыбной кулинарии здесь очень сильны. В городе даже проходит фестиваль "Нижегородская уха".

Для любителей сладкого в городе отменно готовят вареники с ягодами или творогом.

А еще Нижний Новгород славится шоколадными конфетами — тут расположено сразу несколько кондитерских фабрик. Так, на Сормовской кондитерской фабрике производят конфеты в украшенных нижегородскими пейзажами коробках. А тем, кто скучает по легендарным конфетам "Русский сувенир", придется по вкусу "Богородский сувенир" с одноименной кондитерской фабрики.

Ростов-на-Дону

Конечно же, Ростов-на-Дону славится рыбой и раками. Тарань, рыбец, лещ, сазан, толстолобик произведут впечатление на любых гостей. Горожане советуют не брать рыбу в супермаркетах, а идти за ней на рынки. Самый большой выбор — на Старом базаре.

Особое лакомство, которое все советуют попробовать, — вяленый рыбец и шамайка. К сожалению, обе эти рыбы находятся в красной книге, но местных это не останавливает: торгуют ими все, просто из-под прилавка.

Раки — отдельная тема. В Ростове это культ. Продавцы в горорде обязаны торговать только живыми раками. Если товар вялый или вообще не двигается, то пусть и дальше лежит. Не верьте торговцам, которые будут убеждать, что раки уснули. У живого и энергичного рака хвост прижат к туловищу — и чем сильнее, тем лучше.

Ну а готовых раков подают почти в каждом ресторане, особенно на левом берегу Дона. Кроме того, их можно заказать с доставкой в специализированных заведениях.

Санкт-Петербург

Если вы были в Северной столице и не попробовали знаменитые пышки, значит, вы не знаете, каков этот город на вкус. Пышки в Петербурге — традиционный десерт. Круглые горячие булочки с дыркой посередине обычно посыпают сахарной пудрой и запивают кофе. Петербуржцы так чтят этот ритуал, что в городе можно найти не одну пышечную.

Далее, конечно, идет жареная корюшка. Она, без преувеличений, является настоящим кулинарным символом Санкт-Петербурга. Маленькая, но очень вкусная рыбка водится в местных водах, поэтому всегда использовалась в пищу горожанами. Один раз в году на Неве даже отмечают Праздник корюшки.

Бефстроганов, кстати, тоже одно из самых популярных блюд Питера, и придуман он тоже тут. Впервые это рубленое мясо личный повар приготовил графу Александру Строганову.

Наконец, попробуйте найти блины Арины Родионовны на свекольном соке. Любимая няня Пушкина баловала Александра Сергеевича особыми блинами. Свекольный сок придавал им розоватый цвет, а заправка должна быть непременно из крыжовникового варенья.

Москва

Московская кухня, как оказалось, существует. И современная, и историческая. Среди исконных блюд, например, расстегаи по-московски. Всем известно, что расстегаи — это открытые пирожки, которые наполняют различными начинками. Что касается "московского" исполнения, то обязательным ингредиентом была и есть красная рыба. В свое время расстегаи были отличной альтернативой фастфуда.

Далее идет солянка (селянка) по-московски. Там обязательно должны быть капуста, мясо, копчености, грибы, маслины и лимон. Некоторые повара используют для приготовления даже рыбу. Но главное — это даже не ингредиенты, это повышенная жирность супа и его острота.

Ну а если выбирать из блюд современности, в столице отлично справляются с сырниками, блинами (непременно с икрой или соленой рыбой) и… роллами. Последнее местные повара так сильно подогнали под московские представления о прекрасном, что во всем мире появился феномен "московские роллы".