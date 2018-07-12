Власти Туниса не могут справиться с террористической угрозой

Бессилие властей Туниса побудило членов НАТО направить миссию в африканское государство. Сейчас общая обстановка в стране напряжена из-за угрозы терроризма, что отпугивает потенциальных инвесторов и туристов.
В середине июля на саммите НАТО в Брюсселе было объявлено, что Испания готова возглавить миссию по содействию властям Туниса в борьбе с радикальными исламистами. "Миссия НАТО будет посвящена тому, чтобы предотвратить новое появление ИГИЛ (организация, запрещенная в России) и других террористических групп", — заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
По плану членов Североатлантического альянса, в первую очередь, будет повышена квалификация тунисских солдат. Также стране будет оказана помощь в других областях — защите информационных данных, работе с деактивацией взрывных устройств и т. д. Еще полгода назад, во время активизации народных волнений в Тунисе из-за безработицы, повышения цен и налогов, а также увеличения активности боевиков на границах с Тунисом, власти отказались сотрудничать с НАТО. Тогда африканской республике был предложен грант в размере 3 млн евро для обеспечения безопасности населения и борьбы с террористической угрозой.
Политологи уверены, что управленческий центр Туниса совершил опрометчивый поступок, отказавшись от предложенной помощи. Недавно министр национальной обороны Абделькарим Збиди отметил, что напряженность на границах с государством сохраняется — особенно на западных границах с Алжиром и восточной границы с Ливией.
Очередной теракт в начале июля показал неспособность тунисских властей противостоять террористической угрозе без помощи сторонних государств. Напомним, что теракт на границе Туниса и Алжира был совершен 8 июля: при атаке погибло как минимум шестеро сотрудников нацгвардии и пострадало несколько гражданских лиц.
Пока боевики продолжают наводить панику среди населения и туристов, тунисские власти отвлекают внимание поиском террористов там, где их нет. Недавнее задержание в местном порту судна Ural, которое следовало из Новороссийска в Камерун, тому пример. По последней информации, на корабле произошла серьезная поломка, и экипаж был вынужден сделать остановку в Тунисе, но был без видимых причин задержан по подозрению в содействии терроризму.
По мнению экспертов в сфере бизнес-консалтинга, своими действиями — и что еще важнее, бездействием — власти и ведомства Туниса только отпугивают потенциальных международных партнеров, которые бы могли существенно повлиять на рост экономики африканской страны. Пока же нестабильная экономическая и политическая обстановка только усугубляет напряженность среди местных жителей и способствует развитию опасных радикальных настроений в Тунисе.
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