Этикет в ресторане. Мифы и реальные правила

Считается, что этикет придумали, не только чтобы снобы могли задирать подбородок, выбрав правильную вилку для рыбы. Сделали это, еще и чтобы люди не испытывали неудобства.

Вот стоит влюбленная парочка у входа в кафе и мнется: то девушка рвется схватиться за ручку, то парень неловко толкает стекло рукой, потом девушка подныривает у него под рукой, как дельфин, а он, изгибаясь, вползает следом. Этой неловкости бы не случилось, если бы оба твердо знали: молодой человек открывает дверь девушке, пока она ждет рядом.

Но так ли необходимы все остальные правила, или некоторые из них безнадежно устарели? Давайте разбираться.

"Не приступай к еде, пока официанты не закончили подачу блюд и пока все гости не сели за стол".

Ну, положим, на банкете по случаю 60-летия это и правда нужно помнить. Глупо было бы сесть вперед всех за стол и скорее начать накладывать себе нарезку.

Однако в современных реалиях чаще всего посиделки с друзьями случаются в неформальной атмосфере, и даже на дни рождения все собираются, кто как сможет. И тут глупо, наоборот, было бы всем ждать Васю и Люсю, которые всегда опаздывают.

А вот начинать что-то хватать с тарелки, которую официант только поставил и к которой пока не доложил соус и приборы действительно некрасиво.

Кстати, не стоит также солить или перчить блюдо до того, как ты его попробовал, потому что этот жест будет воспринят поваром как оскорбление. Ну если повар, конечно, увидит…

"Начинай с приборов, которые лежат дальше от края тарелки, с внешней стороны".

Это верно для максимально пышного приема, где люди все еще заморачиваются сервировкой своих десяти подач блюд.

Но на деле в ресторанах давно набирает обороты тренд на упрощение сервировки. Например, в скандинавском Björn все, что можно подать на каменных и деревянных досках, подают на досках. В барах вообще половина меню — это тапас (закуска на компанию), и есть тапас надо руками. Бургеры, куриные крылья…

Более того, редко в каком современном ресторане есть большой ассортимент вилок, чаще всего троица: нож, вилка, ложка... Все завернуто в салфетку и кладется на каждый стол независимо от того, что гость решит заказать.

"Не клади на стол предметы, которые не относятся к еде".

И тут действительно добавить нечего. Девушек это касается в первую очередь. Они очень любят разложить около тарелки зеркала, губную помаду или не просто сумку на столешницу выставить, а целый баул со всеми вещами первой необходимости. Мужчины, в свою очередь, выкладывают пачки сигарет, ключи от машины, бумажники…

Вот это все нужно держать при себе. И телефоны тоже. Да-да, все знают, что вы деловой человек и вам в любую минуту может позвонить премьер-министр, но пусть этот звонок побеспокоит вас из кармана пиджака. Сложно, конечно, вот так есть и не знать, лайкают ли фото с салатом ваши подписчики, но что поделаешь.

Если же вы завтракаете, обедаете или ужинаете один, смотреть в телефон или читать книгу за кофе вполне нормально.

А знаете какой предмет все-таки можно поставить на стол? Маленькую нарядную коктейльную женскую сумочку. Только такую.

Еще сумку нельзя ставить на колени или на свой стул, но ее можно повесить на спинку стула или поставить на пол, если нет специального стульчика (такие часто предлагаются в ресторанах). Портфель тоже ставят на пол. Это так же важно запомнить, как то, что зонт всегда сушится в закрытом виде.

"Не следует тереть деревянные палочки друг о друга, класть их на пиалу, указывать ими на еду или двигать эту еду по тарелке".

Когда японцы видят, как русские орудуют палочками, их настигает предынфарктное состояние. Это, конечно, здорово, что мы научились не только хватать палочками суши, но и макать их в соевый соус. Но для того, чтобы явить некий уровень знаний японской кухни, следует научиться еще многому.

Например, хорошо воспитанный японец всегда держит палочки вниз теми концами, которыми берет еду. Он действительно не показывает ими в понравившуюся красотку за соседним столиком, не кладет их на пиалу с соусом, потому что это грубое нарушение этикета.

Не втыкайте палочки в еду вертикально. В Восточной Азии так обозначают подношение умершим.

Не кладите на стол приборы после того, как вы приступили к блюду. После этого их можно положить только на тарелку.

И не передавайте еду палочками. Это вообще японский похоронный ритуал.

"Не забывай оставлять чаевые. Сумма чаевых должна составлять не менее десяти процентов (20 процентов для США) от суммы заказа".

В жизни бывает всякое. Иногда приходится просить официанта разменять купюру, чтобы оставить ему же на чай. Иногда гости и до ближайшего банкомата могут пройтись. Но это все как раз в рамках приличия.

А вот если вы не оставили на чай, значит, вам категорически не понравилось обслуживание. Это ваша форма протеста своего рода.

И мелочь тоже оставлять не стоит. Не только потому, что мелочь пока еще пригодна разве что для чая на заправке. Но и потому, что вам в первую очередь будет неудобно, когда официант вертикально возьмет папку с чеком и оттуда звонко, как из Буратино, посыплются монеты. Бывает и так, что официант, холодно поблагодарив, возвращает монеты гостю.

Кто же платит?

И тут начинается самое интересное. В этикете есть множество винтажных правил на этот счет. Большинство из них устарели, но все-таки интересно их припомнить.

А платит приглашающий. То есть между формулировками "пойдем в ресторан" и "приглашаю в ресторан" огромная разница даже для людей одного пола. Кроме того, считается, что женщина может заплатить сама, если встретила мужчину прямо в ресторане (но если были выпиты алкогольные напитки, оплатить их стоит кавалеру).

Но это все в XXI веке, конечно, соблюдается реже и реже. А вот последнее правило в современных реалиях никто не отменял: вопрос "кто платит" должен быть решен до прихода официанта, при нем — моветон.