Вам арбуз копченый или с беконом?

С каждым годом сезон арбузов и дынь стартует все раньше и раньше. К сожалению, спелые ягоды все равно раньше конца августа не найти. Несколько дней назад Роспотребнадзор проверил несколько разных торговых точек. Оказалось, что ни один арбуз не достиг минимального уровня зрелости. Так что "Правда.Ру" решила спросить у шеф-поваров, что можно сделать с арбузом или дыней, если принесли домой не самую удачную покупку.

Оказалось, что в этом сезоне в тренде как раз "фуд-извращения" на эту тему: дынные супы, арбузные стейки, сладкие салаты и черт знает что еще…

Итак, начали! Холодный суп на гриле из арбуза от шеф-повара Arbat Beer & Grill Данилы Рукина.

"Берем 400 граммов арбуза, нарезанного ломтиками, обжариваем со всех сторон на гриле, после измельчаем в блендере. Получившуюся массу процеживаем и оставляем только сок. Добавляем в него жареные чипсы бекона, шарики дыни и немного соуса песто. Суп готов!"

Идем дальше, и чуть усложняем задачу. Вот, например, тартар из дыни от шеф-повара Margarita Bistro Дана Мирона.

"Время приготовления — 15 минут, сложность низкая.

Ингредиенты на четыре порции:

— узбекская дыня (важно, чтобы она была очень спелая) — 0,5 килограмма;

— сок лайма — 20 миллилитров;

— рисовое вино — 30 миллилитров;

— мята (листики) — десять граммов;

— черный молотый перец — пять граммов;

— смесь перцев шичими — 20 граммов.

Способ приготовления

Нужно взять спелую узбекскую дыню, надрезать вдоль дважды и вырезать дольку. Очистить от кожуры, аккуратно убрать семена, оставив совсем мягкую часть. Нарезать крупными кубиками.

Приготовить маринад: смешать сок лайма с рисовым вином, нарвать туда руками листики мяты. Добавить маринад к дыне, аккуратно перемешать. Посыпать тартар черным молотым перцем и японской смесью шичими".

Слишком просто? Тогда давайте добавим к арбузу мяса! Вот, например, арбуз с говядиной в устричном соусе от бренд-шефа сети ресторанов "Китайские новости" Сергея Югая.

"Ингредиенты:

— фарш говяжий — 100 граммов;

— белая мякоть арбуза — 150 граммов;

— чеснок — один зубчик;

— устричный соус — 15 граммов;

— соевый соус — 10 граммов;

— сухой чили перец — два грамма;

— лук зеленый — пять граммов;

— белый перец — один грамм;

— соль — два грамма;

— растительное масло — 15 граммов.

Способ приготовления

Очищаем корку арбуза от зеленой кожуры и нарезаем крупными ломтиками (спелая красная часть не идёт) солим, перемешиваем и оставляем помариноваться минут пятнадцать. Арбузная мякоть отдаст лишнюю влагу, которую мы сольем. На разогретую сковороду наливаем растительное масло и обжариваем фарш и чеснок. Добавляем устричный соус, соевый соус, перец чили, порезанный колечками, белый перец, арбузную мякоть и быстро обжариваем. Украшаем нарезанным луком".

Но, пожалуй, самым распространенным арбузным трендом в ресторанах сейчас стали салаты.

И вот рецепт салата с арбузом от Павла Гроцкого, шеф-повара ресторана WOW.

"Смешиваем порезанный арбуз, добавляем сыр фета, мяту, кедровый орех, белую бальзамическую заправку, оливковое масло, перец чили и поджаренный хлеб чиабатта. По вкусу можно добавить зелени: подойдет руккола или щавель".

Все мы слышали про холодный томатный суп гаспачо. Но вот дынный гаспачо пока не пробовали. А зря, считает Марк Стаценко, бренд-шеф ресторана YURA.

"Ингредиенты:

— мякоть дыни — 400 граммов;

— мята — десять граммов;

— имбирь — 12 граммов;

— чили — две штуки;

— масло оливковое — 20 граммов;

— портвейн белый — 45 граммов;

— щепотка соли;

— пармская ветчина — 60 граммов (ее надо засушивать в духовке при 120 градусах 40-45 минут до консистенции чипсов).

Способ приготовления

Сто граммов дыни нарезать мелкими кубиками. Все остальные ингредиенты (кроме чипсов из пармы) взбить в блендере, охладить в холодильнике два часа.

Подавать вместе с кубиками дыни и чипсами из пармской ветчины".

Примечание автора. Если бы у меня совершенно случайно оказалась в холодильнике пармская ветчина, я бы насладилась ей не в засушенном виде и без дыни…

Вроде бы после супов и салатов с беконом удивить уже нечем. Но нет, вот рецепт стейка из арбуза от шеф-повара ресторана "Крым мой" Ольги Морозенко.

"Арбуз натереть лимонным соком, обжарить на гриле. После взять сыр "халуми" и тоже обжарить на гриле. Сыр выкладывается на арбуз. Вокруг раскладывают розовые помидоры, поливают тархуновым маслом и соусом из цитрусового сока, а украшается все это листьями тархуна".

Напоследок идея для завтрака от Кристиана Лоренцини, шеф-повара ресторана Christian, — холодная каша из дыни с семенами чиа.

"Ингредиенты:

— одна не крутонаклонная меловая дыня;

— овсяные хлопя — 100 граммов;

— семена чиа — 50 граммов;

— каштановый мед — 20 граммов;

— кокосовое молоко — 400 граммов;

— кокосовая стружка — пять граммов;

— мята — одна веточка.

Способ приготовления

Сделайте при помощи блендера пюре из дыни (предварительно вынув из нее косточки). Оставьте одну дольку на украшение. Возьмите стеклянную банку и положите на дно 100 граммов промытых овсяных хлопьев. Добавьте 50 граммов семян чиа. Сверху положите пюре из дыни и одну-две чайные ложки каштанового меда. Залейте это 400 граммами кокосового молока (можно также использовать миндальное).

Банку с кашей закрыть, как следует встряхнуть и оставить в холодильнике на ночь.

Утром кремовая каша будет готова. Останется только открыть банку, украсить кашу кусочками дыни, кокосовой стружкой и мятой.

Приятного аппетита!"