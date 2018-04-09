Коктейли со вкусом высоты

Чем выше, тем богемнее и дороже. Это касается всего: и недвижимости, и брендовых магазинов, и, конечно, ресторанов с барами. Вы когда-нибудь задумывались, сколько готов доплачивать гость за роскошный вид с последнего этажа небоскреба? Если одним словом, то немало. "Правда.Ру" решила подняться под самое небо, чтобы попробовать там самые дорогие изыски от ведущих барменов столицы.

И первая точка, где смешивают напитки со вкусом высоты, расположена в башне "Око" — небоскребе комплекса "Москва-Сити".

Ресторан INSIGHT

Заведение — самое новое из комплекса трех ресторанов. Фактически на высоте 354 метра (84 этажа) располагается нашумевший Ruski, где в печи готовят русские пироги, а в баре изо льда смешивают "Кровавую Мэри" с хреновой пеной. Именно там находятся небольшая открытая площадка для гостей (она же зимой самый высокий каток Москвы) и собственно INSIGHT, утопающий в дорогих интерьерных решениях. Например, стекло на полу прикрывает живой ландшафт со мхом, станы оживают тысячей светящихся пикселей, заставляя передвигаться вдоль них огромных медуз и световые волны, в туалетах расположены панорамные окна до потолка.

За бар тут отвечает известный российский миксолог Александр Кан со своей командой. И вот один из его поднебесных коктейлей... Называется он MONO NO AWARE и стоит 1330 рублей.

Это напиток на основе премиального джина, авамори (алкогольный напиток окинавской кухни, продукт перегонки рисового сырья), тропического личи, винограда калипса, японского мандарина и грейпфрута.

Название соответствует ценнику. "Мон-но-аварэ" в переводе с японского языка значит "печальное очарование вещей". Описывает такой оборот, например, настроение среднестатистического японца в момент созерцания цветения сакуры… А вы думали, будет просто?

Ресторан & бар AVIATOR

Перемещаемся в соседний небоскреб. Он называется башня "Федерация". В ней расположен бар с высоким называнием "Авиатор". И тут тоже голова кружится не только от вида с 52-го этажа. Авторский интерьер в стиле industrial, стеклянные стены и необычная кухня. Настолько необычная, что иногда ты понятия не имеешь, что лежит на твоей тарелке, — так нетипично выглядят соусы и добавления типа снега из сыра.

Найти "Авиатор" не просто. Ресторан "спрятан" в укромном месте, и попасть туда можно, только заранее забронировав столик. Зато, если попадешь, эмоции будут переполнять даже от простых вещей, типа посещения туалета, где динамики транслируют реальные записи переговоров пилотов.

И названия коктейлей тут тоже весьма летные. Например, коктейль "Чкалов" назван так в честь советского летчика-испытателя, совершившего в 1937 году первый беспосадочный перелет через Северный полюс из Москвы в Ванкувер. Вот как Чкалов испытывал себя и технику, так бармены решили испытать ваши рецепторы: в напитке сочетание рябины, манго и пряного рома. Коктейль дополняет пена из темного английского статута. Обойдется это испытание в 700 рублей.

Mercedes bar

Но не будем долго задерживаться в "Москве-Сити". В столице есть и другие высотки, например, сталинские... Так что перемещаемся в гостиницу, известную как "Украина" (Radisson Royal), и долго-долго поднимается на 31-й этаж. Там, на высоте птичьего полета расположился Mercedes Bar, панорамное заведение, из окон которого видно Белый дом, набережную Москвы-реки и многое другое, чем так манит столица.

Фактически планировка бара — это пространство под шпилем знаменитой высотки, так что перемещаться внутри можно вдоль окон и столиков, придвинутых к ним. Кухня тут полномасштабная японская плюс итальянские десерты, сыры, устрицы, икра, фуа-гра и другие беспроигрышные буржуазные стандарты. Еще один способ потратить много денег в Москве — не так много, как при покупке "Мерседеса", но с большим вкусом.

А вот чем славится бар: первый коктейль, о котором мы расскажем, называется "Пехлеви". Напиток делается на основе коньяка, небезызвестного горького красного ликера, пюре манго, миндального сиропа и сока лайма. 155 миллилитров этой амброзии обойдется вам в 1250 рублей.

Примерно столько же (1210 рублей) будет стоить коктейль "СЛК" на основе революционного виски (виски, в свою очередь, состоят из четырех премиальных ингредиентов, типа четырехлетнего бурбона), с ягодным сорбетом, ананасовым соком, сиропом ванили и соком лайма.