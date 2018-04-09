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Автор Дарья Касьянова

Коктейли со вкусом высоты

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Чем выше, тем богемнее и дороже. Это касается всего: и недвижимости, и брендовых магазинов, и, конечно, ресторанов с барами. Вы когда-нибудь задумывались, сколько готов доплачивать гость за роскошный вид с последнего этажа небоскреба? Если одним словом, то немало. "Правда.Ру" решила подняться под самое небо, чтобы попробовать там самые дорогие изыски от ведущих барменов столицы.

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И первая точка, где смешивают напитки со вкусом высоты, расположена в башне "Око" — небоскребе комплекса "Москва-Сити".

Ресторан INSIGHT

Заведение — самое новое из комплекса трех ресторанов. Фактически на высоте 354 метра (84 этажа) располагается нашумевший Ruski, где в печи готовят русские пироги, а в баре изо льда смешивают "Кровавую Мэри" с хреновой пеной. Именно там находятся небольшая открытая площадка для гостей (она же зимой самый высокий каток Москвы) и собственно INSIGHT, утопающий в дорогих интерьерных решениях. Например, стекло на полу прикрывает живой ландшафт со мхом, станы оживают тысячей светящихся пикселей, заставляя передвигаться вдоль них огромных медуз и световые волны, в туалетах расположены панорамные окна до потолка.

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За бар тут отвечает известный российский миксолог Александр Кан со своей командой. И вот один из его поднебесных коктейлей... Называется он MONO NO AWARE и стоит 1330 рублей.

Это напиток на основе премиального джина, авамори (алкогольный напиток окинавской кухни, продукт перегонки рисового сырья), тропического личи, винограда калипса, японского мандарина и грейпфрута.

Название соответствует ценнику. "Мон-но-аварэ" в переводе с японского языка значит "печальное очарование вещей". Описывает такой оборот, например, настроение среднестатистического японца в момент созерцания цветения сакуры… А вы думали, будет просто?

Ресторан & бар AVIATOR

Перемещаемся в соседний небоскреб. Он называется башня "Федерация". В ней расположен бар с высоким называнием "Авиатор". И тут тоже голова кружится не только от вида с 52-го этажа. Авторский интерьер в стиле industrial, стеклянные стены и необычная кухня. Настолько необычная, что иногда ты понятия не имеешь, что лежит на твоей тарелке, — так нетипично выглядят соусы и добавления типа снега из сыра.

Найти "Авиатор" не просто. Ресторан "спрятан" в укромном месте, и попасть туда можно, только заранее забронировав столик. Зато, если попадешь, эмоции будут переполнять даже от простых вещей, типа посещения туалета, где динамики транслируют реальные записи переговоров пилотов.

Коктейли со вкусом высоты. 385609.jpeg

И названия коктейлей тут тоже весьма летные. Например, коктейль "Чкалов" назван так в честь советского летчика-испытателя, совершившего в 1937 году первый беспосадочный перелет через Северный полюс из Москвы в Ванкувер. Вот как Чкалов испытывал себя и технику, так бармены решили испытать ваши рецепторы: в напитке сочетание рябины, манго и пряного рома. Коктейль дополняет пена из темного английского статута. Обойдется это испытание в 700 рублей.

Mercedes bar

Но не будем долго задерживаться в "Москве-Сити". В столице есть и другие высотки, например, сталинские... Так что перемещаемся в гостиницу, известную как "Украина" (Radisson Royal), и долго-долго поднимается на 31-й этаж. Там, на высоте птичьего полета расположился Mercedes Bar, панорамное заведение, из окон которого видно Белый дом, набережную Москвы-реки и многое другое, чем так манит столица.

Фактически планировка бара — это пространство под шпилем знаменитой высотки, так что перемещаться внутри можно вдоль окон и столиков, придвинутых к ним. Кухня тут полномасштабная японская плюс итальянские десерты, сыры, устрицы, икра, фуа-гра и другие беспроигрышные буржуазные стандарты. Еще один способ потратить много денег в Москве — не так много, как при покупке "Мерседеса", но с большим вкусом.

Коктейли со вкусом высоты. 385612.jpeg

А вот чем славится бар: первый коктейль, о котором мы расскажем, называется "Пехлеви". Напиток делается на основе коньяка, небезызвестного горького красного ликера, пюре манго, миндального сиропа и сока лайма. 155 миллилитров этой амброзии обойдется вам в 1250 рублей.

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Примерно столько же (1210 рублей) будет стоить коктейль "СЛК" на основе революционного виски (виски, в свою очередь, состоят из четырех премиальных ингредиентов, типа четырехлетнего бурбона), с ягодным сорбетом, ананасовым соком, сиропом ванили и соком лайма.

Темы алкоголь ресторан рестораны
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