Веган, вегетарианец и сыроед - кто все эти люди?

Зачем люди навсегда отказываются от мяса, молока и любой животной пищи? Чем заменяют эти продукты? Веган, вегетарианец и сыроед — кто все эти люди, рассказывает автор блога о здоровом образе жизни Salatshop Ольга Малышева.

— Какие системы питания вы уже успели попробовать?

— Сейчас мне 31 год. Первые эксперименты начались, когда мне было 18 лет. И я достаточно быстро отказалась от мясных продуктов. Но у меня это был отказ не только от мясных продуктов. Я в целом пересмотрела свой рацион: отказалась от рафинированной муки, рафинированного сахара, от белого хлеба, от многих продуктов, которые первые 18 лет составляли основу моего рациона.

Я стала употреблять больше овощей, больше фруктов, цельных растительных продуктов. И те ощущения в теле, то чувство бодрости, которое я стала ощущать, оно меня как-то очень вдохновило в дальнейшем глубже изучать эту тему, пробовать различные системы питания, искать какую-то систему, которая подошла бы мне на сто процентов.

Поэтому, помимо вегетарианства, был опыт веганства, был опыт строгого сыроедения, когда в течение двух лет я ела только фрукты, только овощи без термической обработки. Сейчас я не веган, я — вегетарианка. То есть я не употребляю мясные продукты, не употребляю рыбу, не употребляю птицу.

— Как заменить те продукты, к которым мы привыкли? Например, испечь пирог без яиц, без молока?

— Вместо яиц, например, сейчас можно использовать семена льна, можно использовать семена чиа, можно использовать любые другие растительные аналоги, которые, помимо того, что они станут альтернативой в кулинарном плане, то есть у них будут эти свойства животных продуктов, они также добавят этому блюду много каких-то полезных свойств, полезных минералов, витаминов. И сейчас это становится все более доступным.

Коровье молоко содержит лактозу, которую очень многие люди плохо усваивают. Сейчас есть очень много хороших альтернатив — растительное молоко. Оно становится все доступнее. Например, кокосовое, ореховое, миндальное молоко. И такое молоко можно сделать дома, просто нужно горсть орехов, стакан воды и блендер. Вы смешиваете орехи с водой, процеживаете через сито, и у вас на глазах это все превращается в белое ореховое молоко, которое по вкусу напоминает коровье. И оно очень классно сочетается с кашами, очень здорово его можно добавлять в смузи. Такая очень хорошая и вполне доступная альтернатива.

— А правда ли, что кому-то подходит вегетарианский образ питания, а кому-то вообще нет?

— Очень частая история, когда человек начинает поститься. У нас же в России это один из путей, когда человек становится вегетарианцем и веганом. Он начинает поститься. И очень часто люди с лишним весом, с такими большими упругими животами начинают пост, и на третий день поста они говорят: все, мне не хватает белка, мне не хватает аминокислот, я так плохо себя чувствую, я падаю в обморок. На самом деле, здесь проблема, как правило, не в отсутствии мясных продуктов, а в том, что когда мы убираем из своего рациона такие тяжелые продукты, к которым относятся животные продукты, у нас в организме активнее начинает происходить процесс детоксификации, очищения.

И поэтому очень часто во время поста, во время таких первых шагов к вегетарианству, к веганству люди ощущают слабость, ощущают дискомфорт. У них могут начаться головные боли, у кого-то начинаются высыпания на коже.

Тут очень важно действовать постепенно. То есть, например, если вы едите мясные продукты каждый день, попробуйте есть их через день, потом попробуйте есть раз в неделю. Потом откажитесь от красного мяса в пользу, например, рыбы и птицы, вы уже почувствуете прогресс по сравнению с тем, как вы питались до этого.

И очень важно то, что вегетарианство — это не всегда равно здоровое питание. Есть, на самом деле, много примеров, когда человек вроде бы вегетарианец, но он не является примером человека, который ведет здоровый образ жизни или здорового питания. В его рационе нет мясных продуктов. Но там есть соевые сосиски, соевая колбаса, там есть булочки, там есть много сладкого.

— Насколько отказ от мяса вообще характерен для нашей культуры?

— На самом деле, если смотреть на наших прапрапрадедов, никогда в нашей культуре не было такой возможности есть мясные продукты часто. Потому что, иметь мясо на какой-то регулярной основе — это все-таки роскошь всегда была. То есть сейчас мы можем пойти в магазин и в любой момент купить мясо. Тогда, как правило, мясо — это значит, что ты держишь какой-то скот и иногда по каким-то особым дням у тебя есть возможность это мясо поесть. Такого количества мясных продуктов, которое люди употребляют сегодня, никогда раньше не употребляли, независимо от того климата, в котором мы живем.

— Что происходит с организмом, когда ты отказываешься от мяса?

— Лучше работают все процессы в организме, лучше метаболизм. И на самом деле, часто вегетарианцы закаляются, они зимой бегают в какой-то самой легкой одежде и не боятся холодов.

— А с чего начать детокс-программу?

— Поставьте себе какой-нибудь реалистичный срок, пусть сначала это будет семь дней. Для большинства людей как бы семь дней — почему бы и не попробовать? И за семь дней вы поймете, что не только вы ощущаете больше бодрости, легкости, стройности, у вас там, я не знаю, уменьшается талия, джинсы сваливаются с вас утром. Вы начнете себя лучше чувствовать. Вы также обнаружите, как много, на самом деле, есть фруктов, как много есть овощей и какое есть разнообразие зелени, какое есть разнообразие круп и каким, на самом деле, может быть разнообразным растительный рацион, какие вкусные можно готовить из этого салаты, гарниры и, в том числе, десерты без рафинированного сахара. И вот такой эксперимент в неделю очень здорово может вдохновить на какие-то дальнейшие перемены в образе жизни.

— Какие продукты нужно есть, чтобы стать счастливым?

— Есть стопроцентная взаимосвязь: чем меньше в вашем рационе таких тяжелых продуктов, чем меньше вы употребляете алкоголя, чем меньше рафинированных продуктов, тем лучше работает ваше пищеварение. И сейчас, на самом деле, очень много уже исследований, которые доказывают, что наше пищеварение — это, по сути, второй мозг. То есть уровень счастья, он очень связан с нашим пищеварением. И чем лучше работает наше пищеварение, тем более счастливыми мы себя ощущаем, тем меньше мы склонны к депрессиям, стрессам, к плохому настроению. Поэтому здесь это какой-то путь не коротких перемен: пришел, купил шоколадку. Более длинный путь, но и результаты будут более интересными и захватывающими.

Беседовала и подготовила к публикации Дарья Касьянова