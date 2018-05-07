Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео Промокоды
Общество » Практика
Как заработать Как отстоять права Как отдохнуть
Автор Дарья Касьянова

СНГ против Бургундии

Общество » Практика » Как отдохнуть

Из советского прошлого мы помним славные вина Грузии и южных регионов России. И если подумать о Молдавии, тоже сразу приходят ассоциации с вином. Но тогда в Союзе альтернативы не было, а позже, когда на прилавках появились красивые бутылки из Франции, Италии, Испании…, наши родные красное и белое как-то подзабылись.

СНГ против Бургундии. белое_красное

Долгое время по политическим причинам из Грузии алкоголь не привозили вовсе, российское вино стало считаться низкокачественным, а молдавское пить хотелось, только пребывая на молдавской земле. Но время не стоит на месте. Сейчас в традиционных винодельнях СНГ активно используют новые технологии. Ну а на полках в супермаркетах что только ныне не увидишь. О перспективах рынка вин на постсоветском пространстве и актуальных тенденциях редакция "Правды.Ру" решила поговорить с экспертами.

СНГ против Бургундии. Грузия

Армения

А знаете ли вы, что первое вино (если верить историкам) сделали именно армяне? С тех пор традиции виноделия передавались здесь из поколения в поколение, однако завоевать мировой рынок так, как это сделала Грузия, они пока не смогли.

"В последние годы отмечаются высокие темпы развития армянского виноделия", — рассказывает вице-президент Simple Wine Анатолий Корнеев. По его словам, еще три-четыре года назад на российском рынке Армения была известна лишь такими напитками, как бренди и коньяк. Теперь же никакие "сдерживающие факторы" не препятствуют новой волне производства в стране качественного вина. "А заниматься построением качества с нуля всегда проще, чем перестраивать, — добавил Анатолий Корнеев. — Сейчас благодаря новым технологиям, наличию оборудованных виноделен, западному опыту качество армянского вина обгоняет некоторые страны с уже сложившимися традициями. Пока не стоит полагать, что Армения сможет потеснить основные страны — Италию, Францию, Испанию, Чили и даже Грузию, — однако это направление очень перспективно".

СНГ против Бургундии. кувшины

Грузия

Парадоксально, но если самые древние виноделы в какой-то момент начали все с нуля, то грузины, наоборот, прислушались к зову предков, и сейчас там процветают маленькие семейные виноградники. Как так вышло?

"Грузинское виноделие образца 2006-2007 годов и оно же в наши дни — это разные понятия. Сейчас в Грузии популярностью пользуется национальный, самый древний в мире, метод виноделия. Его кардинальное отличие от классического европейского метода в том, что наши белые вина бродят на мезге. От этого их цвет становится насыщенного янтарного цвета, а вкус становится телесным, вязким и обладает длительным послевкусием. Подобный метод виноделия набирает популярность по всему миру, и вот уже во Франции, Италии, Испании, Аргентине и т. д. производятся местные сорта винограда в глиняных сосудах (квеври), закопанных в землю.

Грузинское вино образца 2017-2018 годов — это совокупность многовековых традиций, природы и заботливых рук винодела. Любовь к вину — часть ДНК любого грузина. Несмотря на это до эмбарго с Россией грузинское виноделие больше было рассчитано на массовость, чем на качество. Когда же наши вина были направлены в Европу и их там не приняли, нам пришлось в экстренном режиме переучиваться, чтобы соответствовать европейским стандартам.

Сейчас, в 2018 году, грузинское вино — это совокупность исключительно ручного труда и профессиональных знаний в виноделии. На сегодня грузинский стиль виноделия и наши оранжевые вина крайне популярны и востребованы по миру", — отмечает сомелье и управляющий винного ресторана VANI, GT restaurants group Леван Хачидзе.

СНГ против Бургундии. виноградник

Сербия

А вот Сербия недавно задала новый тренд в винотеках столицы. В них часто теперь хвастаются парой бутылок именно из этой страны. Правда выбор не большой, Сербия скорее воспринимается как диковинка.

"Особенности вин Сербии, несмотря на унылое наследие советских времен и экстенсивный подход к виноградарству, это смелые решения по составлению ассамбляжа из местных и международных сортов, а также работа с автохтонными сортами винограда. Виноделие Сербии сейчас находится на подъеме, растут инвестиции, пересматриваются подходы к земле и лозам, но "звезды" зажигаются очень медленно, — считает шеф-сомелье SimpleWine&Bar Павел Кравченко. — Несмотря на то, что на московском винном рынке сербское виноделие представлено не так широко, некоторые достойные образцы имеются".

Молдавия

Почему-то у многих при упоминании словосочетания "молдавские вина" в сознании всплывает легкое красное, чуть газированное вино. Теперь мысленно добавим пузырьков и поменяем цвет на белый. Получится игристое вино, которое как раз и рекомендуют пробовать из молдавского современного.

Винный журналист, дегустатор, преподаватель школ сомелье Денис Руденко отмечает: "Винная индустрия  Молдавии развита хорошо. Большая часть вин производится на экспорт. Много семей имеют свои собственные рецепты и сорта винограда, которые передаются из поколения в поколение. Если же говорить об отрасли в целом, то белые вина молдавским виноделам даются очень неплохо.

С креплеными винами все сложно, потому что фактически эта культура утеряна. Базовый ароматизированный "Букет Молдавии", который мы дегустировали на выставке, был абсолютно узнаваем. Но он, как мне показалось, стал гораздо проще, чем был в советские времена, более односложным, совсем полынным-полынным".

СНГ против Бургундии. бочки

Цена вопроса

Не удивительно, что многие по старинке считают вина СНГ дешевыми, но это стереотип. И эксперты его разбивают, напоминая, что издержки небольших новых производств высоки, так что ценник на каждую бутылку, в которую буквально вложили душу, соответствует.

"Вина СНГ не дешевле, чем французские или итальянские, но цена справедлива с качеством, — утверждает соучредитель Voskeni wines Алина Мкртчян (Армения). — Французские, итальянские и другие иностранные производители занижают цены за счет количества. Но иностранцам уже надоели вина, сделанные из известных сортов винограда, таких как шардоне. Они ищут новые вкусы, ароматы и опыт с вином".

 Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook

Истина в вине
Темы СНГ вино цены Сербия Грузия Армения Молдавия
Обсудить
Актуальная аналитика
Парад мошенников
Бизнесмены на доверии. История братьев Клещевых
Как отдохнуть
СНГ против Бургундии
Кремль
Россия - великая держава. Но где же справедливость?
Читательский топ
12 признаков надвигающейся войны Запада с Россией
Неожиданно: кто не даст Брюсселю расправиться с Чехией
Украина повесила у границы Крыма стыдные билборды
"Джавелины" поставлены Украине под "зеленку"
Названы признаки "засорения" печени токсинами
Сейчас читают
Новейшая российская боевая техника: РЛК "Зоопарк-1"и убийца авианосцев Супер-Пиранья-2
Армия России
Новейшая российская боевая техника: РЛК "Зоопарк-1"и убийца авианосцев Супер-Пиранья-2 Видео 
Большая игра: Британия делает ход в пользу России?
Власть
Большая игра: Британия делает ход в пользу России?
Пол Крейг Робертс: "В чем смысл быть слугой США и противником России?"
США и Канада
Пол Крейг Робертс: "В чем смысл быть слугой США и противником России?" Видео 
Яков Кедми: Почему русские скрывают свою историю
Точка зрения
Яков Кедми: Почему русские скрывают свою историю Видео 
Дальше будет хуже: США ответили на упреки России
Выборы
Дальше будет хуже: США ответили на упреки России
Новости Все >
Поместные церкви выступили против "автокефалии" на Украине
Булонский лес отдают мигрантам для палаточного городка
США заменят лазерные пушки на кораблях ВМС
Сердце будет биться. В США запретили аборты
Министр призвал чиновников сесть в "Кортеж" по цене от 10 миллионов
Авто на соленой воде завоевывают мир
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
12 признаков надвигающейся войны Запада с Россией

Для России и граждан многих других стран месяц май - память о Победе над фашизмом. До начала девяностых прошлого столетия было приложено много усилий для создания систем безопасности и предотвращения вооруженных конфликтов. Они не были совершенными, но баланс работал. Сегодня он стремительно разрушается.

12 признаков надвигающейся войны Запада с Россией
Неожиданно: кто не даст Брюсселю расправиться с Чехией
Евросоюз
Неожиданно: кто не даст Брюсселю расправиться с Чехией
Мир
Украина повесила у границы Крыма стыдные билборды
Украина
"Джавелины" поставлены Украине под "зеленку"
Мир
12 признаков надвигающейся войны Запада с Россией

Для России и граждан многих других стран месяц май - память о Победе над фашизмом. До начала девяностых прошлого столетия было приложено много усилий для создания систем безопасности и предотвращения вооруженных конфликтов. Они не были совершенными, но баланс работал. Сегодня он стремительно разрушается.

12 признаков надвигающейся войны Запада с Россией
Нелюбовь: почему не ценят Россию и стоит ли из-за этого убиваться
Власть
Нелюбовь: почему не ценят Россию и стоит ли из-за этого убиваться
Мир
Украина повесила у границы Крыма стыдные билборды
Общество
Революции не будет: россияне ждут от Путина денег и перемен
Мир
Названо единственное средство спасения Китая. Россия от него отказалась

Власти Китая заявили, что социализм доказал свою жизнеспособность и эффективность в преодолении многочисленных вызовов, с которыми приходилось сталкиваться китайскому народу.

Названо единственное средство спасения Китая. Россия от него отказалась
Российские пограничники задержали украинское судно у Крыма
Мир
Российские пограничники задержали украинское судно у Крыма
Мир
Литовского президента Грибаускайте не позвали на инаугурацию Путина
Мир
12 признаков надвигающейся войны Запада с Россией
Дарья Касьянова СНГ против Бургундии Дарья Касьянова Соломон Соловьев Астролог: рожденные 07.05 чувственны Соломон Соловьев Любовь Степушова "Джавелины" поставлены Украине под "зеленку" Любовь Степушова
Комментарии
12 признаков надвигающейся войны Запада с Россией
12 признаков надвигающейся войны Запада с Россией
Один-единственный: назван человек, способный помирить Россию с Западом
"Ну, погоди!": в погоне за Telegram Роскомнадзор громит все подряд
12 признаков надвигающейся войны Запада с Россией
"Ну, погоди!": в погоне за Telegram Роскомнадзор громит все подряд
Россия - великая держава. Но где же справедливость?
Революции не будет: россияне ждут от Путина денег и перемен
Россия - великая держава. Но где же справедливость?
Россия - великая держава. Но где же справедливость?
Министр призвал чиновников сесть в "Кортеж" по цене от 10 миллионов
Новейшие системы российских вооружений покажут в действии
Президент внес кандидатуру нового премьера - это Медведев
Украина снова мечтает отобрать "невозможный" Крымский мост
Министр призвал чиновников сесть в "Кортеж" по цене от 10 миллионов
Президент внес кандидатуру нового премьера - это Медведев
Умирающий Маккейн призвал к немедленной атаке России
Россия - великая держава. Но где же справедливость?
Россия - великая держава. Но где же справедливость?
Революции не будет: россияне ждут от Путина денег и перемен
В Томске чиновник случайно выдал государственную тайну
Мир
Турция может выйти из НАТО в результате шантажа американских законодателей

Турция всерьез рассматривает вопрос о выходе из НАТО, поскольку их отношения с продолжают ухудшаться. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу предупредил об ответных действиях, если...

Турция может выйти из НАТО в результате шантажа американских законодателей
12 признаков надвигающейся войны Запада с Россией
Мир
12 признаков надвигающейся войны Запада с Россией
Вызов принят: Пекин военизирует Спратли
Южная Азия
Вызов принят: Пекин военизирует Спратли
Будет ли при Пашиняне война за Карабах?
Новости Армении
Будет ли при Пашиняне война за Карабах?
Пять причин, почему Запад умирает
Северная Америка
Пять причин, почему Запад умирает
Пол Крейг Робертс: "В чем смысл быть слугой США и противником России?"
США и Канада
Пол Крейг Робертс: "В чем смысл быть слугой США и противником России?"
Квант исключительности. Он неизлечим?
Мир
Квант исключительности. Он неизлечим?
Почему Трамп игнорирует Европу, но не Россию
Евросоюз
Почему Трамп игнорирует Европу, но не Россию
Армянская ягодка цветной революции
Новости Армении
Армянская ягодка цветной революции
Ким Чен Ын в шаге от печальной участи Каддафи
Дальний Восток
Ким Чен Ын в шаге от печальной участи Каддафи
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался