СНГ против Бургундии

Из советского прошлого мы помним славные вина Грузии и южных регионов России. И если подумать о Молдавии, тоже сразу приходят ассоциации с вином. Но тогда в Союзе альтернативы не было, а позже, когда на прилавках появились красивые бутылки из Франции, Италии, Испании…, наши родные красное и белое как-то подзабылись.

Долгое время по политическим причинам из Грузии алкоголь не привозили вовсе, российское вино стало считаться низкокачественным, а молдавское пить хотелось, только пребывая на молдавской земле. Но время не стоит на месте. Сейчас в традиционных винодельнях СНГ активно используют новые технологии. Ну а на полках в супермаркетах что только ныне не увидишь. О перспективах рынка вин на постсоветском пространстве и актуальных тенденциях редакция "Правды.Ру" решила поговорить с экспертами.

Армения

А знаете ли вы, что первое вино (если верить историкам) сделали именно армяне? С тех пор традиции виноделия передавались здесь из поколения в поколение, однако завоевать мировой рынок так, как это сделала Грузия, они пока не смогли.

"В последние годы отмечаются высокие темпы развития армянского виноделия", — рассказывает вице-президент Simple Wine Анатолий Корнеев. По его словам, еще три-четыре года назад на российском рынке Армения была известна лишь такими напитками, как бренди и коньяк. Теперь же никакие "сдерживающие факторы" не препятствуют новой волне производства в стране качественного вина. "А заниматься построением качества с нуля всегда проще, чем перестраивать, — добавил Анатолий Корнеев. — Сейчас благодаря новым технологиям, наличию оборудованных виноделен, западному опыту качество армянского вина обгоняет некоторые страны с уже сложившимися традициями. Пока не стоит полагать, что Армения сможет потеснить основные страны — Италию, Францию, Испанию, Чили и даже Грузию, — однако это направление очень перспективно".

Грузия

Парадоксально, но если самые древние виноделы в какой-то момент начали все с нуля, то грузины, наоборот, прислушались к зову предков, и сейчас там процветают маленькие семейные виноградники. Как так вышло?

"Грузинское виноделие образца 2006-2007 годов и оно же в наши дни — это разные понятия. Сейчас в Грузии популярностью пользуется национальный, самый древний в мире, метод виноделия. Его кардинальное отличие от классического европейского метода в том, что наши белые вина бродят на мезге. От этого их цвет становится насыщенного янтарного цвета, а вкус становится телесным, вязким и обладает длительным послевкусием. Подобный метод виноделия набирает популярность по всему миру, и вот уже во Франции, Италии, Испании, Аргентине и т. д. производятся местные сорта винограда в глиняных сосудах (квеври), закопанных в землю.

Грузинское вино образца 2017-2018 годов — это совокупность многовековых традиций, природы и заботливых рук винодела. Любовь к вину — часть ДНК любого грузина. Несмотря на это до эмбарго с Россией грузинское виноделие больше было рассчитано на массовость, чем на качество. Когда же наши вина были направлены в Европу и их там не приняли, нам пришлось в экстренном режиме переучиваться, чтобы соответствовать европейским стандартам.

Сейчас, в 2018 году, грузинское вино — это совокупность исключительно ручного труда и профессиональных знаний в виноделии. На сегодня грузинский стиль виноделия и наши оранжевые вина крайне популярны и востребованы по миру", — отмечает сомелье и управляющий винного ресторана VANI, GT restaurants group Леван Хачидзе.

Сербия

А вот Сербия недавно задала новый тренд в винотеках столицы. В них часто теперь хвастаются парой бутылок именно из этой страны. Правда выбор не большой, Сербия скорее воспринимается как диковинка.

"Особенности вин Сербии, несмотря на унылое наследие советских времен и экстенсивный подход к виноградарству, это смелые решения по составлению ассамбляжа из местных и международных сортов, а также работа с автохтонными сортами винограда. Виноделие Сербии сейчас находится на подъеме, растут инвестиции, пересматриваются подходы к земле и лозам, но "звезды" зажигаются очень медленно, — считает шеф-сомелье SimpleWine&Bar Павел Кравченко. — Несмотря на то, что на московском винном рынке сербское виноделие представлено не так широко, некоторые достойные образцы имеются".

Молдавия

Почему-то у многих при упоминании словосочетания "молдавские вина" в сознании всплывает легкое красное, чуть газированное вино. Теперь мысленно добавим пузырьков и поменяем цвет на белый. Получится игристое вино, которое как раз и рекомендуют пробовать из молдавского современного.

Винный журналист, дегустатор, преподаватель школ сомелье Денис Руденко отмечает: "Винная индустрия Молдавии развита хорошо. Большая часть вин производится на экспорт. Много семей имеют свои собственные рецепты и сорта винограда, которые передаются из поколения в поколение. Если же говорить об отрасли в целом, то белые вина молдавским виноделам даются очень неплохо.

С креплеными винами все сложно, потому что фактически эта культура утеряна. Базовый ароматизированный "Букет Молдавии", который мы дегустировали на выставке, был абсолютно узнаваем. Но он, как мне показалось, стал гораздо проще, чем был в советские времена, более односложным, совсем полынным-полынным".

Цена вопроса

Не удивительно, что многие по старинке считают вина СНГ дешевыми, но это стереотип. И эксперты его разбивают, напоминая, что издержки небольших новых производств высоки, так что ценник на каждую бутылку, в которую буквально вложили душу, соответствует.

"Вина СНГ не дешевле, чем французские или итальянские, но цена справедлива с качеством, — утверждает соучредитель Voskeni wines Алина Мкртчян (Армения). — Французские, итальянские и другие иностранные производители занижают цены за счет количества. Но иностранцам уже надоели вина, сделанные из известных сортов винограда, таких как шардоне. Они ищут новые вкусы, ароматы и опыт с вином".

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