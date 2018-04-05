Стильная Пасха: яичные тренды

Пасхальные яйца уже давно стали еще одним способом проявить себя. Каких только дизайнерских решений сегодня не найдешь в пасхальных корзинах. "Правда.Ру" собрала все последние тренды и секреты окраски и декора для вашей пасхальной корзины.

Перед варкой

Начнем с самых простых и давно известных каждому правил подготовки яиц к окрашиванию. Казалось бы, не секрет, что перед варкой яиц, предварительно нужно достать их из холодильника. Но не все знают, что при комнатной температуре их стоит держать хотя бы час или даже два, тогда вероятность, что скорлупа лопнет будет минимальна. Подстраховаться стоит солью: всего одна ложка, добавленная в воду, гарантирует целые яйца, готовые к покраске. Просто соль не даст белку вытечь и образовать белые "наросты", если вдруг скорлупа треснет.

Максимально опытные хозяйки виртуозно прокалывают скорлупу тонкой острой иглой. Однако, согласитесь, первый вариант намного проще и безопаснее.

Наконец, если яйца тщательно промыть губкой для мытья посуды, краска ляжет ровнее.

Окрашивание

Ну вот мы и подготовились к самому интересному этапу. Теперь пора пустить в ход самые интересные идеи и необычные тренды этого года.

Вот, например, задумались ли вы, что красить яйца на Пасху можно не только куриные, но и перепелиные! Получается очень необычно, особенно если у вас в корзине есть и большие и маленькие крашенки. Перепелиное яйцо от природы пятнистое, так что краска делает его мраморным.

А зеленкой красили? Да, так тоже можно! Особенно, если вы по старинке успели накопить в доме много красной луковой шелухи, тогда пару капель самой простой зеленки в растворе для окрашивания создадут бордово-зеленые или коричнево-бриллиантовые яйца. Главное в этом способе — не забыть про перчатки, а то покрасите не только яйца, но и свои руки.

Узоры

А вот пара идей для узоров на окрашенных яйцах.

Перед тем как бросить яйцо в раствор, наденьте на него резинки для денег. Получаются красивые прямые линии.

Раньше хозяйки отщипывали листочки у комнатных растений, прилепляли к яйцу, затягивали его в капрон… Но в нашем веке любой узор можно исполнить из малярного скотча, пластыря или самоклеющейся бумаги.

Яйца в клеточку получатся, если надеть на них овощную сетку.

Тренды

Тусклый, но модный тренд последних лет: натуральные красители. Как только стильным стало все экологичное и натуральное, хозяйки вспомнили, что свекольный сок позволяет достичь розового цвета, оттенки желтого дают куркума, лимон, апельсин, морковь, цветки календулы и даже березовые листья. От голубого до фиолетового — это каркаде, краснокочанная капуста, черника, цветки фиалки. Зеленый — шпинат, крапива, а коричневый — кофе.

Но тут есть нюанс. Если красить при помощи натуральных красителей, придется держать яйца в растворе как минимум сутки, добавлять уксус для усиления. Но и после этих мытарств, яйца все равно не будут яркими. Естественно, подойдет для таких красителей только белая скорлупа.

Впрочем, в 2018 году самые желанные цвета — розовый и лавандовый. А если они будут еще и мраморные, вот это высший пилотаж.

Мраморные яйца, кстати, делают так… Окрасьте их в красителе светлого тона (желтый, оранжевый, голубой). Дайте высохнуть. Разведите в глубокой узкой емкости (в стакане, чайной чашке) краситель темного тона: фиолетовый, коричневый, темно-синий. Добавьте в каждую чашку с темным раствором по одной чайноя ложке растительного масла. Размешайте, чтобы ложка масла разошлась на много маленьких масляных капелек. Окуните в темный краситель светлые крашенки. Идеально делать это один раз.

Ну и, наконец, парочка экстремальных способов покраски…

Красим нитками мулине. То есть наматываем на сырое, комнатной температуры, предварительно промытое яичко разноцветные нитки мулине и потом отвариваем его. Получается очень ярко и интересно.

Нет времени красить? Просто аккуратно оберните яйцо фольгой. Будет, как от курочки рябы. Только не золотое, а серебряное.

Раскрашивать фломастерами не советуем, яйца с тонкими принтами — это стильно конечно, но их же потом в пищу употреблять придется…

Декупаж. Понадобятся праздничные салфетки и желатиновый клей. Вырезаем маленький фрагмент рисунка, отделяем верхний слой с картинкой от остальной бумаги, прислоняем к яйцу и промазываем сверху клеем.

Напоследок самый странный тренд этого года. Белые яйца для инстаграм-фотосессии. В смысле, их вообще не красят. Просто сервируют стол бедой посудой, белыми фарфоровыми пасхальными кроликами, белыми лентами и… белыми яйцами. Добавляем сюда обычный кулич с белой глазурью, купленный в ближайшем универмаге, — и все готово, вы оригинальнее всех!

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