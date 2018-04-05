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Автор Дарья Касьянова

Пасхальный кулич от А до Я

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Почти каждая хозяйка перед Пасхой борется за последнюю пачку белых яиц в супермаркете, пробует себя в дизайне пасхальной корзины и, конечно же, пытается испечь высокий воздушный кулич. "Правда.Ру" собрала несколько хитростей и оригинальных рецептов от ведущих шеф-поваров столицы, чтобы сделать ваш праздничный стол неповторимым.

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Начнем с маленьких хитростей

Практически все знают, что пасхальный кулич можно выпекать в специальных формах, а можно в специальных бумажных круглых пакетах. Проблема первых в том, что их никогда не хватает, поскольку теста замешано целое ведро (и оно угрожающе поднимается), а формы в доме две-три. Проблема бумажных специальных пакетов примерно та же: их сносят с прилавка задолго до Чистого четверга. И тут самое время вспомнить свою советскую сборку и использовать простые консервные банки. Удивительно, но в них получаются идеальные маленькие куличики, прямо то, что нужно для вашего "Инстаграма".

Правда при выпечке их лучше выстилать промасленной бумагой, а то задача отделить кулич от банки становится целой миссией.

Пасхальный кулич от А до Я. 385458.jpeg

Вторая хитрость, или, как говорят сейчас, лайфхак, еще более гениальна по своей простоте. Недавно продвинутые хозяйки догадались использовать в качестве бумажных форм для куличей пакеты из-под муки, круп, крахмала и т. д. Главное — внимательно проследить, чтобы эти пакеты были именно бумажными, без слоя фольги и полиэтилена.

Согласитесь, хранить пару пакетов из-под муки куда проще и эстетичнее, чем консервные банки. Ну а тесто само по себе очень сдобное, то есть в нем достаточно масла, чтобы пакет легко отделялся от готового кулича. Последний аргумент — экология. Вроде бы и деньги сэкономили, и бумагу использовали вторично.

Важно! Пропорции тут такие же, как в любой другой форме: тесто класть не больше трети, чтобы ему было куда подняться.

Рецепты куличей от звездных шеф-поваров

Первый вариант — исконно русский кулич c изюмом от ресторана Valenok. Поделилась им шеф-кондитер Марина Носова.

Ингредиенты

Мука — 500 г

Дрожжи свежие — 10 г

Яйца — 3 шт.

Молоко — 80 мл

Сливочное масло — 100 г

Сливки — 70 мл

Сметана — 30 г

Ванильный сахар — 3 г

Сахарный песок — 100 г

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Соль — 3 г

Изюм — 100 г

Приготовление

В дрожи добавить небольшую часть муки, сахара и все молоко, поставить опару для теста в теплое место. Смешать оставшуюся муку, сахар, ванильный сахар, добавить сливки, сметану, яйца и добавить в готовую опару, замесить тесто, добавить соль, еще раз перемешать и убрать в теплое место на три-четыре часа до подхода. Достать тесто, обмять, добавить растопленное сливочное масло, перемешать и убрать в холодильник на шесть часов. Достать, снова обмять, добавить предварительно замоченный изюм. Разложить тесто по формам и оставить на некоторое время, чтобы тесто дошло до верхушек форм. Поставить в духовку на десять минут при температуре 200 градусов по Цельсию, после этого на 20-30 минут при температуре 180 градусов.

Готовые куличи сверху покрыть глазурью, помадкой или белком и украсить по вкусу.

Пасхальный кулич от А до Я. 385459.jpeg

Дальше интереснее… Рецептом итальянского пасхального кулича под названием "Коломба" поделилась шеф-повар Наталья Горелова из итальянского ресторана MONICA.

Ингредиенты

Мука пшеничная — 350 г

Яйца — 3 шт.

Сахар — 150 г

Разрыхлитель — 1 пакетик

Миндаль — 1 горсть

Апельсин (цедра) — 1 шт.

Лимон (цедра) — 1 шт.

Ром — 90 мл

Миндальная эссенция — 1 чайная ложна

Молоко — 170 мл

Цукаты, изюм, шоколад — по вкусу

Способ приготовления

Отделить желтки от белков. Взбить белки в густую пену, а желтки — с сахаром. В сбитые желтки добавить муку, молоко и ром. Замешать тесто и ввести разрыхлитель. Добавить миндаль, цукаты, цедру апельсина и лимона, а также миндальную эссенцию. Смешать взбитые белки с получившимся с тестом. Смазать форму растительным маслом. Выложить тесто в форму и выпекать на протяжении 40 минут при температуре 180 градусов.

Пасхальный кулич от А до Я. 385460.jpeg

Ну а шеф-повар ресторана "Казбек" Мамия Джоджуа раскрыл секреты грузинского кулича.

Ингредиенты

Яйцо куриное — 2 шт.

Сахар — 150 г

Сметана — 70 г

Масло сливочное — 50 г

Мука — 350 г

Ванилин — 1 г

Мускатный орех — 1 г

Гвоздика — 1 г

Кардамон — 2 г

Лимон — 10 г

Изюм белый — 50 г

Цукаты — 50 г

Дрожжи — 2 г

Молоко — 100 г

Соль — 1 г

Вода — 20 г

Коньяк — 50 г

Способ приготовления

Замочить изюм в коньяке до мягкости. Поставить опару: в теплое молоко добавить теплую воду, дрожжи, соль, пять граммов сахара, 20 граммов муки. Затем тщательно перемешать тесто, добавить растопленное масло, специи и лимон, пропущенный через мясорубку, перемешать.

Добавить оставшуюся муку, сахар и яйца, вымесить тесто. После добавить сметану, хорошо перемешать. Тесто должно получиться мягким, при замешивании руки следует смазать растительным маслом. Дать тесту отдохнуть и подняться несколько раз. После второго подъема замесить в тесто цукаты и изюм.

Выложить тесто в форму для запекания и поставить в разогретую до 180 градусов духовку на 35-40 минут.

Украшение куличей

Наконец, если кулич у вас уже готов, можно поработать над его украшением. Или вообще по-своему украсить покупной. На этот случай мы попросили профессиональных кондитеров описать пару необычных, но простых способов украсить главное пасхальное лакомство.

Так, шеф-кондитер ресторана "Белуга" Светлана Маркина посоветовала сделать меренгу.

Ингредиенты

Белок — 100 г

Сахар — 200 г

Сок лимона — 4 г

Приготовление

Белок (100 г) взбить с сахаром (200 г) до крепких пиков, добавить сок лимона (4 г). Остывший кулич покрыть сверху меренгой, посыпать любой декоративной посыпкой или цукатами.

А вот и шоколадно-апельсиновая глазурь для кулича от шеф-кондитера десертного бара "Гримм" Наталии Кревской.

Ингредиенты

100 г темного 70%-ного шоколада

3 ст. л. свежевыжатого апельсинового сока и цедры 1/2 апельсина

4 ст. л. сливочного масла

3 ст. л. тростникового сахара

Приготовление

Шоколад растопить на водяной бане. Добавить тростниковый сахар, апельсиновый фреш и цедру апельсина. Хорошо перемешать и украсить верхушку кулича.


Стильный кулич
Темы Пасха кулинария
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Пасхальный кулич от А до Я
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