Идиотские законы разных стран

В каждой стране свои законы. И далеко не все из них кажутся разумными и логически обоснованными. Если разобраться, то в законодательстве каждого государства могут отыскаться "табу", которые выглядят, мягко говоря, странными. К примеру, те, которые касаются секса, хобби или каких-то иррациональных вещей.

Так в Греции в 2000 году запретили абсолютно все без исключения видеоигры. Дело в том, что правительство затруднялось провести четкую грань между играми, вредными для подростков (скажем, игровыми автоматами) и относительно безвредными.

Таким образом, под "раздачу" попали и онлайн-пасьянсы, и совершенно безобидные "квесты"… Правда, впоследствии новый закон признали противоречащим конституции. Сейчас он формально существует, но фактически не соблюдается.

На Кубе при правлении Фиделя Кастро почти не использовали сотовые телефоны. И вовсе не потому, что они были не по карману населению. Просто по закону мобильниками имели право обзаводиться лишь представители исполнительной власти, связанные с иностранными компаниями или партийные чиновники высокого ранга.

Кубинский лидер называл этот запрет "необходимой жертвой" в борьбе идей. Когда в 2008 году к власти пришел брат Фиделя Кастро Рауль, он первым делом отменил абсурдный закон.

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Самые глупые судебные иски

В России в 2008 году ввели ограничения на деятельность неформальных молодежных движений. Так, наряду с готами, скинхедами или членами обществ самоубийц был объявлены вне закона эмо, поскольку они носят ремни с металлическими заклепками, практикуют пирсинг и экстремальный макияж.

Тогда как основной принцип субкультуры эмо — всего лишь открытость чувств и эмоций. Никто из них не стремится ни к самоубийству, ни к насилию над себе подобными…

В Китае строго запрещена… реинкарнация. Вернее, осуществлять ее можно, но только с официального разрешения правительства. Это связано со статусом тибетского далай-ламы. им выбирают того, в кого вселилась душа его предшественника. Кандидата по известным признакам еще в детстве отбирают буддийские монахи. Нынешний далай-лама заявил, что не станет возрождаться на территории Тибета, пока тот находится под контролем Китая.

Еще один странный китайский закон накладывает табу… на путешествия во времени. Вернее, не сами поездки, а их изображение в кино и на телевидении, где ранее тема перемещений в прошлое и будущее была весьма популярной.

Однако в начале 2011 года Управление радио, кино и телевидение Китая объявило, что такие фильмы якобы "создают вредный миф, обладают отвратительными, безобразными и абсурдными сюжетами, пропагандирующими феодализм, суеверия, фатализм и реинкарнацию".

Больше всего абсурдных законов связано с сексом. Так, в Бахрейне мужчины-гинекологи имеют право смотреть на женские гениталии лишь в зеркало. Жителям мусульманских стран также запрещено смотреть на половые органы умершего, даже если это сотрудники похоронного бюро. Гениталии усопшего предписывается накрывать кирпичом или куском дерева.

В Гонконге женам разрешается убивать мужей за неверность, но только голыми руками. Зато любовницу мужа можно убить любым способом, и это не будет караться законом.

В Индонезии очень сурово поступают с уличенными в мастурбации — им отрубают голову. На тихоокеанском острове Гуам девственницам запрещено выходить замуж. Для этого существуют мужчины-"профессионалы", которые еще и получают плату за дефлорацию от родителей девушек.

В США много "сексуальных" законов, которые вызывают, мягко говоря, недоумение. Так, в штате Юта женщинам запрещается заниматься сексом с мужчинами в… машине скорой помощи!

А в Вайоминге пары не могут предаваться любви внутри холодильной камеры… В штате Вирджиния нельзя проводить половой акт при свете. А в Неваде запрещен секс без презерватива.

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