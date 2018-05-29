Вся правда о "фейках"

Никогда еще люди не обладали таким широким доступом к информации, как в наши дни. Зрители, читатели и слушатели сегодня информированы о происходящем равно настолько, насколько они этого желают. Это перечеркивает усилия пропагандистов, убеждающих в том, что "фейки" способны кардинально повлиять на ход событий.

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Такая пропаганда сама является "фейком", утверждает американский аналитик, обозреватель журналов New York, Harper's, Esquire и газеты The New York Observer Филип Уайсс (Philip Weiss).

Его статья "Фейки" о "фейках" (The 'Fake News' Story Is Fake News) опубликована канадским информационно-аналитическим порталом GlobalResearch.ca, который редактирует профессор экономики Университета Оттавы Мишель Хоссудовски, убежденный социалист. У ресурса пять языковых версий, его создали и поддерживают доброхоты со всего мира, присылающие статьи нонконформистского характера, в которых есть все — от параноидального алармизма до серьезного анализа.

"Почти ежедневно по радио и телевидению я слышу рассуждения о том, как fake news подрывают основы нашей демократии. Высокоумные репортеры и ведущие, похоже, сами поверили в то, что сознание некогда разборчивых людей сегодня поразила лихорадка", — пишет Филип Уайсс. Подобные рассуждения сами по себе являются "фейками", утверждает автор — и объясняет, почему.

Источники ложной информации будут существовать всегда, это заложено в самой природе коммуникации, пишет Уайсс. Однако очевидно, что сегодня с информацией все обстоит гораздо лучше, чем раньше. "Когда более сорока лет назад я начинал карьеру новостного репортера, не так уж много моих коллег пользовались диктофонами во многом благодаря тому, что они работали в гильдии и их сообщения не подвергали корректуре, — рассказывает Уайсс. — Сегодня — спасибо интернету — существует бесчисленное множество источников информации, а важные события почти всегда запечатлены на аудио- или видеозаписях. Базы данных о публичных фигурах огромны даже по сравнению с периодом десятилетней давности".

"Можно спорить о том, хорошо это или плохо, но сегодня мы буквально тонем в информации, и эта информация достовернее, чем когда-либо в прошлом. Мои собственные расследования, касающиеся палестинского и израильского лобби (в США. — Ред.), говорят о том, что потребители информации во всем мире сейчас получают более объективную информацию, чем раньше", — продолжает журналист.

"Доверяете ли вы всему, что читаете в социальных сетях?" — цитирует автор рекламный плакат нью-йоркской радиостанции WNYC. И отмечает: "Тот же вопрос они задавали по поводу газет, когда я был ребенком! Идея о том, что информация была девственно чистой до нашествия умудренных интернет-лжецов, является бредом, тиражируемым штатными работниками конвейера по производству ложных сюжетов".

"Повествование является одной из базовых способностей человека, оно удовлетворяет потребность в знаниях, необходимых для выживания. Мы делимся информацией для того, чтобы облегчить жизнь, сделать ее более понятной, отвечающей нашим запросам. Некоторые утверждают, что язык нам дан для того, чтобы обманывать других, но писатели-фантасты скажут вам, что выдумка является "душой" рассказа. Мы учимся отличать искреннее и правдивое от преувеличенного и мнимого. Мы не всегда преуспеваем в этом, но мы к этому стремимся", — пишет Филип Уайсс.

Он подчеркивает, что тысячи интернет-ресурсов заменили собой тысячи прежних источников информации и подавляющее большинство их них преследует цель донести до читателя подлинную версию событий. Как сказал американский поэт Эзра Паунд, существует лишь один стандарт для письма — точность выражения.

Автор статьи не отрицает существования "фейковых" интернет-ресурсов. "Более того, мы знаем, что самая большая ложь исходит от властей, это создает питательную среду для теорий заговора со времен Шекспира, — пишет он. — Демократия наделяет избирательным правом глупцов любых взглядов, люди верят в то, во что они хотят верить, несомненно, интернет широко используют для нужд "племенной" аудитории. Но это не значит, что до сих пор информация была более объективной".

Американский аналитик подчеркивает, что альтернативные источники информации в целом более правдивы, чем официоз, который, в частности, убеждает читателей в том, что победу Дональда Трампа обеспечили fake news российского производства. "Разговоры о том, что русские сорвали выборы, являются выдумкой Демократической партии, жаждущей новой холодной войны для того, чтобы оправдать свою неспособность привлечь голоса белых избирателей Обамы, проголосовавших в 2016 году за Трампа. Неужели люди действительно верят, что избиратели отдали за него голоса из-за русских постов в сети Facebook или данных, добытых союзниками Трампа с помощью лаборатории Cambridge Analytica?" — спрашивает своих читателей американский журналист.

"Если бы русские стояли за хакерским взломом WikiLeaks электронной переписки Национального демократического комитета, нам стоило бы их за это поблагодарить — они вскрыли коррупцию, — заключает Филип Уайсс. — Никто не оспаривал подлинности и-мейлов, проливших свет на то, как работает наша политическая машина. Было бы неплохо, если бы пресса сосредоточилась на содержании этой переписки. Однако этого не произошло, и легенда о "фейковых" новостях продолжает жить".

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