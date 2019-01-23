Почему Елену Бойко отдали на растерзание Украине

Украинскую журналистку Елену Бойко выдворили из России. Почему так произошло и можно ли было что-то сделать? Об этом "Правде.Ру" в программе "Точка зрения" рассказала председатель Сoюза политических эмигрантов и политических заключенных Украины Лариса Шеслер.

Елена Бойко действительно нарушила правила пребывания. Но оставаться в рамках миграционного законодательства в России — крайне сложно, особенно если ты на родине являешься персоной нон грата и борцом с режимом. Поэтому не правы те, кто однозначно утверждает, что в своих бедах Елена виновата сама.

— Лариса Виленовна, к сожалению, случилась очень неприятная для всей нашей страны история, очень неприятный прецедент — была выдворена за пределы Российской Федерации львовская журналистка Елена Бойко (это — ее псевдоним, настоящая фамилия — Елена Вищур).

Наши зрители и читатели знают Елену Бойко. Она — очень яркий человек. В 2015 году приехала в Российскую Федерацию из Львова, где получала систематические угрозы, поэтому не могла дальше находиться — ее жизни и здоровью грозила реальная опасность.

Все эти годы Елена была вынуждена находиться здесь, так как на Украине репрессии хунты продолжаются. Ваш Союз тоже делает очень много для того, чтобы таких вот инцидентов не случалось.

Есть много прецедентов, когда удавалось оградить людей от депортации, выдворения. Это касается и ополченцев, гуманитарщиков и журналистов. Почему в этот раз схема не сработала? Какая цепочка событий привела к этому трагическому недоразумению?

— На мой взгляд, случай с Еленой Бойко — один из самых уникальных, но от этого он становится еще более трагическим. Союз политэмигрантов действительно всегда защищает человека, которого приговорили к депортации или к принудительному выдворению, или выдает по экстрадиционному процессу.

Мы начинаем с того, что придаем этому вопросу огласку и обращаемся в различные инстанции — к депутатам, омбудсменам, чиновникам и общественным деятелям — для того, чтобы все поняли, что это — вопиющий случай. Огласке этот случай был предан с самого начала, потому что Бойко сама по себе — медийная персона, в отличие от многих ополченцев и общественных деятелей.

— Но 13 декабря Преображенский суд Москвы принял такое решение. Уже второй месяц мы живем в инфосфере такого прецедента.

— Именно поэтому, когда ее задержали, а затем Преображенский суд вынес решение о ее выдворении с территории России за нарушение миграционного режима, все это восприняли не очень серьезно и не ощутили масштаба угрозы. За нее вступились медийщики НТВ, были задействованы хороший адвокат, депутаты Госдумы, омбудсмен и так далее.

Но, к сожалению, 16 января совершенно неожиданно для самой Елены ее вывезли из Центра по содержанию иностранных граждан и передали фактически с рук на руки украинским пограничникам и СБУ.

И она уже давно находится во Львове, уже прошел суд по мере пресечения. Пока что ее задержали на два месяца в рамках уголовного дела, по которому она обвиняется в сепаратизме. И меня сейчас особенно раздражают вопли в блогосфере, что она сама виновата, не нужно нарушать российские законы…

— Давайте разберемся. Потому что действительно очень накручено вокруг этого много глупостей. Конечно, 90 процентов этих комментариев — просто провокаторы, тролли.

— Боты, да.

— Но есть и просто наивные люди, которые считают, что сама не позаботилась, не сходила, не захотела утрудить себя и так далее…

— На самом деле, получить легальный статус в России очень тяжело. Я это знаю по себе, потому что я прошла все ступени — от патента до РВП, ВНЖ. Каждая из этих ступеней требует огромного напряжения, больших усилий, нервов, траты денег… И встреч с бюрократами из ФМС, чиновниками очень грубыми, очень бездушными. Это, наверное, тяжелее всего.

Елена Бойко на первых порах, насколько мне известно, была аккредитована как журналист. Но аккредитация — дело временное, потому что ее нужно подтверждать в органах СМИ. Затем она проживала здесь, не совсем соблюдая правила.

Существует закон, по которому каждый гражданин, который не имеет разрешения на временное проживание, вида на жительства или патента, должен через каждые 90 дней выезжать на 90 дней за пределы Российской Федерации. Но для политэмигрантов — людей, которые преследуются на родине, это вообще невозможно.

Куда она могла выехать на 90 дней вне России? Некоторые говорят, что хотя бы — в Белоруссию. Нет, товарищи, в Белоруссию для этого нельзя выехать, потому что между Белоруссией и Россией даже нет пограничного поста, где ты оформляешь миграционную карту на въезд.

— Тем более не помог бы выезд в ЛНР или ДНР, поскольку у них — вообще размытый статус.

— И на три месяца поехать в ДНР, ЛНР — тоже проблематично. Потому что — где там жить и на что жить. Ведь с работой там — очень сложно. А какие варианты еще остаются? Каждые полгода на три месяца уезжать, например, в Абхазию или Казахстан? А там что делать? То есть фактически это вообще проблема нерешаемая.

Проблема решается тем, что каждый украинец, который не имеет здесь официального статуса и возможности купить патент, ездит каждые три месяца на границы, обновляет миграционную карту, въезжает сюда, надеясь, что этот разрыв в три месяца не отслеживается на границе. И в 90 процентах случаев действительно это так и происходит. Но база данных миграционного учета все равно существует.

И если вы приедете оформлять, например, вид на жительство, РВП, то вам сразу скажут: в таком-то году нарушали и пребывали дольше, чем положено, на территории Российской Федерации. Так, до поры до времени Елена Бойко тоже ездила на пересечение границы, обновляла миграционную карту, в какой-то момент за все эти годы она превысила этот порог — 90 на 180 — многократно.

И она действительно по всем меркам считается нарушителем миграционного законодательства. Она не делала патент, потому что, на самом деле, это — очень дорого. Но, самое главное, как мне пишет известный украинский журналист Максим Равреба, у нее была твердая установка — она не хочет быть гастарбайтером в Российской Федерации.

— Лена хотела получить статус политического эмигранта. Но, наверное, еще не было прецедентов обретения этого статуса людьми с постсоветской территории. И, вообще, политэмигрантом в России стал, видимо, один Сноуден.

— Сноуден — нет. У него было временное убежище.

— Кто-то должен был ей объяснить, что это утопия.

— Ей объясняли это многократно. Елена Бойко — грамотный человек. Она отлично знает, что это невозможно по закону Российской Федерации, принятому благодаря Ельцину, который хотел угодить восточным соседям и не принимать оттуда всяческих оппонентов и диссидентов.

Ввели такую норму, что политубежище не представляется из стран с безвизовым режимом. Все. Будучи с Украины, ты, в принципе, не можешь его получить.

— Да, это — указ Ельцина от 1997 года.

— Он претерпел изменения в декабре этого года. А на тот момент он еще не был изменен. И она это отлично знала. И не может получить убежище человек из страны с развитыми институтами демократии. А МИД должен каждый год выдавать список стран, в которых институты не развиты. Но МИД ни разу не давал никакой список. Именно поэтому даже Сноуден не получил политубежище.

— Насчет развитости институтов демократии в современной Украине, мягко говоря, очень сомнительно…

— Естественно. Но эта страна с безвизовым режимом. Это — аксиома. Поэтому Елена никак не могла получить политическое убежище. Но она с настойчивостью, достойной, наверное, лучшего применения, посылала запросы и заявления в Администрацию Президента с просьбой предоставить ей его. Безусловно, я считаю, что это была ее ошибка, и она это делала неправильно.

Может быть, она слишком переоценила свою медийную известность и посчитала, что такой известный человек, как она, не может претендовать на меньшее, чем политубежище. Нарушение миграционного законодательства — налицо. Но нужно ли за это нарушение карать человека, сдавая его в лапы античеловечного режима — фактически на политическую расправу?

Беседовала Дарья Митина

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Источник фото: страница Елены Бойко в соцсети "ВКонтакте"

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