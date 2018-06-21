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Бразильский мачизм - шутка или оскорбление русских женщин?

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Оскорбление русских женщин бразильцами на ЧМ-2018 — это шутка или уголовное дело? И может быть, не стоит нам в порыве генетической нежности ко всему иностранному бездумно повторять за ними то, что они просят сказать?

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Фото: кадр из видео

В социальных сетях Бразилии широко обсуждаются видеоролики, где бразильские болельщики на ЧМ-2018 по футболу ведут себя по хамски по отношению к россиянкам. Бразильцы, пользуясь тем, что россиянки не знают португальского языка, заставляют их оскорблять себя и Россию.

На первом видео группа девушек повторяет за бразильцем: "Берите мою пи…у, я хочу вас" ("Eu quer dar a b… para vocês"). Затем автор и его друзья кричат: "Это Россия, на х…!" ("É a Rússia, c…!"). На втором девушка стоит в окружении фанатов, которые требуют ее повторить "вuceta rosa" ("розовая пи….а"), а затем подхватывают фразу и добавляют слово "русская".

Четверо участников "шоу", сообщает O Globo, уже идентифицированы, это муниципальный чиновник, полицейский в звании лейтенанта, инженер-строитель (бывший чиновник в правительстве одного из штатов) и сотрудник авиакомпании LATAM, которая уже информировала, что увольняет его.

В официальном обращении в Twitter LATAM Airlines Brasil сообщает, что "решительно отвергает любой тип оскорбления или дискриминации и подчеркивает, что любое поведение сотрудника, которое нарушает эти нормы, не отражает ценности и принципы компании".

Автор второго видео — лейтенант полиции, по сообщению его руководства из штата Санта-Катарина будет подвергнут дисциплинарному наказанию. "Такое поведение несовместимо с профессией и приличиями, предусмотренными дисциплинарным регламентом и уставом военной полиции штата Санта-Катарина, и независимо от того, находится сотрудник в отпуске, имеет выходной или отгул, он должен отвечать за свои действия", — говорится в заявлении полиции.

"К сожалению, это видео видели тысячи людей. Это не шутка. Девушка, очевидно, не понимала португальского и была "обманута", — сказала O Globo Марилизе Матос, сотрудник Центра по изучению феминистского и гендерного равенства (UFMG). Эксперт утверждает, что этот тип поведения характеризует общие высокие показатели насилия в отношении женщин в Бразилии. Это "акт насилия и ему нет оправдания", сказала эксперт.

По мнению Роналдо Элала, доктора социологии Нью-Йоркского Университета и профессора Университета Штата Рио-де-Жанейро (Uerj), менталитет бразильца можно охарактеризовать как "сексистский мачо". "Страшно также то, что эти люди, которые находятся в России, — это в некотором роде элита Бразилии. Это показывает, что хамство и отсутствие уважения — это внеклассовый признак", — сказал эксперт.

Однако в соцсетях многие считают, что бразильские болельщики "шутили" и не надо наказывать авторов. "Конечно, это была шутка дурного вкуса, но даже если это деяние может быть наказано по закону, я не уверен, что бразильское законодательство и нормативные акты военной полиции Санта-Катарина распространяются на дела, возникшие за пределами Бразилии. Эти болельщики должны быть привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации", — считает Пауло Сезар де Оливейра, обсуждая тему на страницах Folha de Sao Pulo.

В России хамское поведение бразильцев заслужило негативную реакцию. Правозащитница Алена Попова потребовала привлечь бразильских болельщиков к ответственности. Соответствующая петиция появилась на сайте Change.org. В петиции говорится, что болельщики публично унизили честь и достоинство девушки и всех женщин России, поэтому могут быть привлечены к ответственности по части 1 статьи 5.61 КоАП России ("Оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме") либо по части 1 статьи 20.1 КоАП ("Мелкое хулиганство").

Но почему никто не говорит о глупости этих русских девушек, бездумно попадающихся на подобные "шутки"?

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Бразильский мачизм - шутка или оскорбление русских женщин? Бразильский мачизм - шутка или оскорбление русских женщин?

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Темы ЧМ-2018 Бразилия иностранцы русские женщины провокации во время ЧМ-2018
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