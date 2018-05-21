Под ликом святости. Экологические организации играют в грязные игры

Тема защиты окружающей среды очевидно актуальна для всего человечества, особенно учитывая современный момент, когда экологические катаклизмы становятся уже общим местом.

Фото: pixabay. com

Тем не менее, простые граждане редко успевают задуматься о проблеме и включиться в нее в череде повседневных забот, "просыпаясь" только если "гремит гром" в лице появления опасных нечистот в воздухе, гари, дыма, или когда за углом появляется химическое предприятие, "продукты" которого резко понижают качество их жизни.

Существующие общественные организации, занятые экологическими вопросами, достаточно добросовестно мониторят обстановку. Что касается государственного регулирования вопроса — отношение общества здесь неоднозначно. Это объясняется исторической памятью, когда забота о природе годами осуществлялась постольку-поскольку, из бюджета на нее выделялись крохи, если и выделялись вообще.

В этом смысле большую пользу, казалось бы, могут приносить независимые экологические организации, однако нельзя забывать, что экологическая тематика, как и многие острые темы, нередко становится разменной монетой в нечистоплотных политических играх.

В этой связи на редкость актуальным стал прошедший в информационном агентстве "Россия сегодня" круглый стол, посвященный протестным экологическим акциям и поиску ответа на вопрос, кому они выгодны.

На встрече назвали впечатляющую цифру. Оказывается, 47 серьезных промышленных проектов были прерваны из-за неконструктивных конфликтов и так называемого экологического экстремизма. Речь идет о временном промежутке с 2009 по 2017 годы. Специалисты изучили ситуацию в шести регионах и в своем докладе описали, какими технологиями (политическими и юридическими) не гнушаются в таких историях некоторые силы, для того, чтобы проекты, им не угодные, не состоялись.

Докладчики показали проблему и в международном разрезе, рассказав, как действуют "нарушители спокойствия" на Западе, оказывая влияние на разные сферы жизни общества, используя экологический протест как инструмент для получения желаемого.

Говоря о российской истории в этом контексте, было обозначено, что большая доля протестов, якобы замешанных на экологии, с начала девяностых годов XX века, на деле была спровоцирована, чтобы внести смуту в стратегические отрасли отечественной промышленности.

Тот же "почерк" докладчики прослеживают и у членов несистемной оппозиции России, которые спекулируют экологической тематикой, "раскачивая маятник" стабильности в регионах.

По этой причине, по их мнению, закон "Об иностранных агентах" коснулся 29 организаций в сфере экологии, которые своими действиями, очевидно, вмешивались в государственную политику страны в области промышленности.