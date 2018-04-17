Продукты: как мы сами себя объегориваем

Бытует мнение, что зловредные производители так и норовят объегорить несчастных потребителей, втюхав им некачественный товар. Но специалисты с этим не согласны: они говорят, что в большинстве случаев покупатели "рады обмануться": они сами виноваты в приобретении не того товара, который был необходим, или же ненадлежащего качества. А все это происходит по одной простой причине — из-за невнимательного изучения этикетки и (или) рекламы товара (услуги).

А ведь если потратить совсем немного времени и с пристрастием изучить текст на упаковке (и не только то, что написано крупным шрифтом, а главное — мелкими буковками), то можно узнать о товаре много интересного. Причем настолько, что (очень может быть) вы вовремя откажетесь от покупки.

Что ж, давайте вместе с экспертами разберемся, что полезного может нам поведать этикетка товара.

Название и состав продукта

Во-первых, обратите внимание на категорию товара, указанную на упаковке. Если там написано не привычное название, а некое его производное, то можно наверняка утверждать, что у вас в руках вовсе не натуральный продукт. Например, если вам нужен творог, то и ищите соответствующее название, ибо сырковая масса, творожок, сырок и сырковый продукт — это нечто совершенно иное и невразумительное. Еще примеры: ищите кефир и отвергайте кефирчик вместе с кефирным продуктом; берите масло, а не маслице или спред, и игнорируйте похожие упаковки с названиями "фермерское", "крестьянское" и "сливочное" без слова "масло".

Теперь обратим внимание на указанный состав продукта. Ингредиенты в нем указываются в порядке убывания. То есть сначала перечисляются компоненты, которых в составе больше всего. Так что изучайте информацию для размышления и затем делайте свой вывод.

К примеру, возьмем плитку шоколада и смотрим список компонентов. Если в списке на первом месте сахар, а следом растительные жиры, то быстро положите ее на место: то, что вы хотели купить, — это что угодно, но не шоколад! Как бы в этом производитель не пытался вас убедить надписями на упаковке. Правда и в этой сфере пытаются схитрить. Изготовители, пытаясь уйти от обязывающего термина "шоколад", пользуются заменителями "шоколадная глазурь", "шоколадный десерт" и т. д. Но вы ведь уже в курсе, что это совсем не то.

Пищевые добавки. "Ешки"

Еще одни нежелательные "гости" в продуктах — это так называемые пищевые добавки. Их в перечне ингредиентов обозначают буквой "Е". Этот индекс используется для обозначения тех добавок, которые одобрены Всемирной организацией здравоохранения. И независимо от этого вердикта ВОЗ они бывают как натуральными, так и синтетическими, а также как нежелательными, так и безвредными.

Справедливости ради отметим, что несмотря на предубеждение к ним многих потребителей относиться к "ешкам" надо с чувством, толком и расстановкой. А для этого мы должны знать, что же кроется за теми или иными цифрами после Е. Например, Е330 — это не что иное, как лимонная кислота.

"С маркировкой "Е" могут быть очень даже безобидные вещества, — комментирует диетолог Лариса Сироткина. — К примеру, пищевая сода E500 или уксусная кислота E260, и др. А вы в курсе, что самое обычное яблоко содержит "ешки": рибофлавин E101, пектин E300, аскорбиновую кислоту E440. И это знание ведь никоим образом не заставит вас считать яблоки вредными или даже опасными, и на этом основании отказаться от них".

Лариса Сироткина пояснила, что вредных "ешек" все же значительно больше, нежели полезных. Поэтому внимательно смотрите на цифры после Е.

Если числовой код начинается с цифры "один" — то это краситель. Два впереди у всех консервантов. Три — "предводительница" антиокислителей (их используют для замедления и предотвращения порчи продуктов). Е4… и Е5… — номера эмульгаторов, стабилизаторов, загустителей и веществ, образующих желе. Иначе говоря, это "помощники", призванные сохранить консистенцию продукта в нужном виде.

С цифры "шесть" начинаются усилители ароматов и вкусов — они создают столь любимые нами запахи и послевкусия. Е700 и далее — дополнительные химические компоненты: разрыхлители, пеногасители, глазирователи, влагоудержатели и т. п. Четырехзначные индексы достались подсластителям.

Эксперт назвала самыми безобидными "ешками" — те, которые с индексами от Е300 до Е599. И еще нюанс: чем чаще будете встречать ту или иную добавку во всех обычно употребляемых вами продуктах, тем ощутимее будет их воздействие на ваш организм.

Обезжирено — не значит, полезно

Нынче стало модно правильно питаться. Но большинство поборников здорового образа жизни перешли вовсе не на овощи, фрукты, зелень, а обманывают свои глаза и мозг (но не желудок и внутренние органы!), предпочитая потреблять "легкие", "обезжиренные" продукты "без холестерина", "без сахара", "без глютена" и т. п. Лариса Сироткина утверждает, что следуя такой нездоровой моде, вы можете себе навредить гораздо больше, нежели в случае обычного питания.

"Уменьшая количество жиров, производитель зачастую увеличивает количество сахара, тем самым повышая калорийность продукта, — предостерегает диетолог Галина Иванова. — Поэтому надпись "0% жира" чаще всего обозначает "больше калорий". Ведь самой вкусной и желанной нам представляется жирная пища, в то время как обезжиренные продукты мы воспринимаем как пресные и, соответственно, безвкусные. Кто же такое будет покупать? Поэтому производители увеличивают долю крахмала и сахара (то есть калорий!) и, соответственно, сводят на нет всю пользу.

Другие хитрости. Привлекательная надпись "без холестерина" — зачастую всего лишь хитрый маркетинговый ход: производители пишут это на продуктах (например, на растительном масле), в которых холестерина не бывает по определению.

Надпись "без сахара" также не всегда может быть радостной, предупреждает Лариса Сироткина. Дело в том, что сахар могут заменять сахарозаменителями, а они гораздо более калорийны.

Многих новоиспеченных последователей секты здорового образа жизни пугает глютен (это сложный белок, который входит в состав зерна большинства злаковых культур). Но нюанс в том, что продукты с маркировкой "без глютена" нужны исключительно тем, у кого аллергия на этот белок.

"По количеству глютена определяют сорт мучных изделий: чем его меньше, тем хуже их свойства и ценность, — поясняет Галина Иванова. — Для 98 процентов людей глютен совершенно безвреден, но многие отказываются от него. Одни из-за моды, другие так надеются избавиться от лишних килограммов. На самом деле, отказ от глютена не поможет ни похудеть, ни оздоровиться. Ведь зачастую в продуктах с надписью "не содержит клейковины" значительно больше калорий и жира, чем в тех, где есть натуральный глютен".

Объем и вес на упаковке

О других хитростях производителей. Они уменьшают упаковку, но используют всякие визуальные эффекты, чтобы тара казалась больше, и втихаря количество продукта становится все меньше и меньше. Если раньше мы могли быть уверены, что в стандартной на вид бутылке ровно один литр молока или масла, а в пакете — ровно один килограмм гречки или сахара, то нынче надо внимательно читать объем и вес: в бутылке и в пакете может быть любое количество продукта. В данном случае полная свобода для фантазии и совести производителя. Так что если вы купили бутылку подсолнечного масла, в котором оказалось лишь 800 миллилитров, думая, что покупаете литр (хотя объем указан на этикетке), то кто же вас обманул — производитель или все же вы сами?

Как искать свежие продукты

То, что самые свежие продукты лежат дальше от края полок, вы уже, надеюсь, знаете. Кроме того, посмотрите, как написан срок годности — это должен быть штамп. Если он написан от руки фломастером или ручкой (например, на тортах) — товар явно просрочен!

Обратите внимание и на условия хранения товара — они должны соответствовать прописанным рекомендациям производителя. В предпраздничные дни в супермаркетах различные продуктовые наборы выставляют в центре зала без всяких холодильников. А ведь в этих наборах сыр, колбаса и другие скоропортящиеся продукты. Покупать такой набор явно не стоит, даже если цена со скидками выглядит очень соблазнительно.

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