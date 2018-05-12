Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео Промокоды
Общество » Практика
Как отстоять права Как заработать Как отдохнуть
Автор Редакция рубрики "Общество"

Как осуществляется политическая цензура в "Фейсбуке"

Общество » Практика » Как отстоять права

Открытые данные о "Фейсбуке" наглядно демонстрируют, как компания проводит цензуру в отношении сообщений о Дональде Трампе. Об этом свидетельствуют несколько консервативных постов Стивена Эндрю. С целью "сохранить свободу слова" этот чевловек основал социальную сеть USA. Life в качестве альтернативы "Фейсбуку" и Twitter.

Как осуществляется политическая цензура в "Фейсбуке". 386831.jpeg
Фото: flickr.com

Марк Цукерберг говорил на заседании конгресса, что "Фейсбук" является платформой, открытой для любых идей". Эндрю считает, что это не так: "Данные, которые я собрал о "Фейсбуке", как раз говорят обратное. Получается, что Цукерберг соврал конгрессу, как и всей Америке".

Эндрю — ведущий разработчик в Силиконовой долине. Он продал около 500 идей таким организациям, как Cisco, Better Homes and Gardens, Stanford и др. Он верит в то, что "Бог даровал нам свободу".

"Фейсбук" блокирует доступ к моему контенту у 98 процентов аудитории. Это означает, что почти 4,9 миллиона человек ежемесячно не могут прочитать то, о чем я пишу. Повышенная цензура в "Фейсбуке" появилась как раз после президентских выборов и победы на них Дональда Трампа", — говорит Стивен Эндрю. Таким образом, охват аудитории у Эндрю вместо пяти миллионов человек в месяц за 2016 год составил всего 97 685.

"Цензура на "Фейсбуке" работает так, чтобы вызвать негативное отношение к президенту Трампу, дискредитировать все его достижения. Миллионы людей остаются без информации, я теряю огромную часть прибыли и не могу продолжать свою миссию. Мне приходится вновь пользоваться электронной почтой и как-то продвигать наш вебсайт", — добавляет Стивен Эндрю.

Итак, имея почти полмиллиона подписчиков, Эндрю теперь едва ли собирает несколько сотен просмотров под своими постами.

Эндрю уверен, что USA. Life — "это новая надежда Америки на спасение свободного интернета". Туда он приглашает всех, кто разделяет его свободные взгляды.

"Агентство национальной безопасности США также владеет частью акций в моем проекте. Это связано с тем, что левосторонние СМИ часто буквально атакуют нас за наши консервативные взгляды, за нашу верность Конституции и президенту", — отмечает Эндрю.

Этим летом USA. Life планирует запустить кампанию по краудфандингу, чтобы наконец совершить официальный релиз последней версии платформы.

Фото по теме

Эндрю говорит, что его подписчики часто спрашивают его о том, куда он пропал, на что ему приходится отвечать, что "Фейсбук" держит его в цензуре.

Эндрю, имея бизнес и технологическое прошлое, утверждает, что "Фейсбук" и Twitter вполне могли пользоваться цензурой для того, чтобы повлиять на выборы.

"Свобода слова и право на частную жизнь навсегда бы пропали, если бы не USA. Life. Вот почему всем нужна эта платформа", — говорит Стивен Эндрю.

Читайте также:

Эксперты: Facebook следит за пользователями

"Фейсбукам" закон не писан?

"Фейсбук" — инкубатор… Только для чего?

Прецедент Клименко: Facebook ожидаемо "зассал"

 Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook

Как Facebook зарабатывает на прослушке пользователей
Темы цензура соцсети Фейсбук выборы в США свобода слова Дональд Трамп
Обсудить
Актуальная аналитика
Как отстоять права
Как осуществляется политическая цензура в "Фейсбуке"
Прошлое
Людоеды остались на совести европейцев
Необычная неделя
"Необычная неделя с Инной Новиковой" и Арменом Гаспаряном
Читательский топ
Короткая война. "Контрольный выстрел" Пекина по Вашингтону в Южно-Китайском море
Россия решилась: грядет национализация западных активов?
Какие ошибки в трудовой книжке лишат будущей пенсии
СМИ: Израиль уничтожил в Сирии комплекс "Панцирь-С1"
Доигрались: китайцы отказываются отдавать бурятский лес россиянам
Сейчас читают
Большая игра: Британия делает ход в пользу России?
Власть
Большая игра: Британия делает ход в пользу России?
Под вопросом: Ашхабад отказывает Москве в главном
Авторские статьи
Под вопросом: Ашхабад отказывает Москве в главном Видео 
Ядерные бомбы США для России готовятся к отправке в Европу
Мир
Ядерные бомбы США для России готовятся к отправке в Европу Видео 
Новейшее оружие России: разрушение мифов
Силовые структуры
Новейшее оружие России: разрушение мифов Видео 
Людоеды остались на совести европейцев
Прошлое
Людоеды остались на совести европейцев Видео 
Новости Все >
ОНК Москвы добивается медпомощи заключенным
"Эти люди полетят со мной?": дочь олигарха ужаснулась эконом-классу в самолете
Боевой пенсионер убил парня за свою георгиевскую ленточку
Кремль ответил Чечне о бессрочном правлении Путина
СМИ "назначили" Кудрина главой Счетной палаты
Китай лишился "Евровидения" из-за нелюбви к ЛГБТ
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Азия
Короткая война. "Контрольный выстрел" Пекина по Вашингтону в Южно-Китайском море

США понесли второе существенное поражение в войне за свое мировое влияние после крымского референдума. И если первое было нанесено Россией, то второе - Китаем. Противоракетная оборона этой страны теперь контролирует Южно-Китайское море...

Короткая война. "Контрольный выстрел" Пекина по Вашингтону в Южно-Китайском море
Россия решилась: грядет национализация западных активов?
Политика
Россия решилась: грядет национализация западных активов?
Общество
Какие ошибки в трудовой книжке лишат будущей пенсии
Ближний Восток
СМИ: Израиль уничтожил в Сирии комплекс "Панцирь-С1"
Ближний Восток
СМИ: Израиль уничтожил в Сирии комплекс "Панцирь-С1"

Случившееся – первый известный случай потери данного зенитного ракетно-пушечного комплекса в Сирии.

СМИ: Израиль уничтожил в Сирии комплекс "Панцирь-С1"
Россия отказалась от поставок С-300 Сирии
Мир
Россия отказалась от поставок С-300 Сирии
Шоу-бизнес
Россия не прошла в финал: как Самойлова провалилась на "Евровидении"
Мир
Трамп доставит ядерный заряд к Кремлю за шесть минут
Мир
Силовики предотвратили расстрел и подрыв "Бессмертного полка"

Российские спецслужбы в преддверии Дня Победы обезвредили группу злоумышленников, планирующих совершить теракт на шествии "Бессмертного полка" в Москве.

Силовики предотвратили расстрел и подрыв "Бессмертного полка"
СМИ: Израиль уничтожил в Сирии комплекс "Панцирь-С1"
Ближний Восток
СМИ: Израиль уничтожил в Сирии комплекс "Панцирь-С1"
Экономика
Минфин предложил забрать миллиарды у пенсионеров и инвалидов
Экономика
Пекин сделал вид, что Трампа не существует. Остальные задумались
Игорь Буккер Людоеды остались на совести европейцев Игорь Буккер Соломон Соловьев Астролог: рожденные 11.05 эксцентричны Соломон Соловьев Любовь Степушова Почему Лондон попросит прощения у Москвы Любовь Степушова
Комментарии
Как Скрипку наказали в Гааге за русофобию
Боевой пенсионер убил парня за свою георгиевскую ленточку
Боевой пенсионер убил парня за свою георгиевскую ленточку
Трамп доставит ядерный заряд к Кремлю за шесть минут
Доигрались: китайцы отказываются отдавать бурятский лес россиянам
Кремль ответил Чечне о бессрочном правлении Путина
Доигрались: китайцы отказываются отдавать бурятский лес россиянам
Доигрались: китайцы отказываются отдавать бурятский лес россиянам
Боевой пенсионер убил парня за свою георгиевскую ленточку
Россия отказалась от поставок С-300 Сирии
Как Скрипку наказали в Гааге за русофобию
Китай лишился "Евровидения" из-за нелюбви к ЛГБТ
Японцы отправили иностранных практикантов на радиоактивную "Фукусиму"
Как Скрипку наказали в Гааге за русофобию
Трамп доставит ядерный заряд к Кремлю за шесть минут
Как Скрипку наказали в Гааге за русофобию
Трамп доставит ядерный заряд к Кремлю за шесть минут
Трамп доставит ядерный заряд к Кремлю за шесть минут
Доигрались: китайцы отказываются отдавать бурятский лес россиянам
Трамп доставит ядерный заряд к Кремлю за шесть минут
Трамп доставит ядерный заряд к Кремлю за шесть минут
США и Канада
"Фабрика троллей" в суде США: неожиданные повороты

Судебная машина в США над физическими лицами и компаниями, в том числе российскими, якобы пытавшимися повлиять на выборы в США, набирает обороты. Подробности...

"Фабрика троллей" в суде США: неожиданные повороты
Ядерные бомбы США для России готовятся к отправке в Европу
Мир
Ядерные бомбы США для России готовятся к отправке в Европу
ЕС о США: "Если у виска пистолет, трудно говорить"
Мир
ЕС о США: "Если у виска пистолет, трудно говорить"
Короткая война. "Контрольный выстрел" Пекина по Вашингтону в Южно-Китайском море
Азия
Короткая война. "Контрольный выстрел" Пекина по Вашингтону в Южно-Китайском море
Почему Турция не выйдет из НАТО?
Ближний Восток
Почему Турция не выйдет из НАТО?
Шесть шагов к третьей мировой войне по Макрону
Ближний Восток
Шесть шагов к третьей мировой войне по Макрону
Турция может выйти из НАТО в результате шантажа американских законодателей
Мир
Турция может выйти из НАТО в результате шантажа американских законодателей
12 признаков надвигающейся войны Запада с Россией
Мир
12 признаков надвигающейся войны Запада с Россией
"Джавелины" поставлены Украине под "зеленку"
Украина
"Джавелины" поставлены Украине под "зеленку"
Вызов принят: Пекин военизирует Спратли
Южная Азия
Вызов принят: Пекин военизирует Спратли
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался