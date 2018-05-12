Как осуществляется политическая цензура в "Фейсбуке"

Открытые данные о "Фейсбуке" наглядно демонстрируют, как компания проводит цензуру в отношении сообщений о Дональде Трампе. Об этом свидетельствуют несколько консервативных постов Стивена Эндрю. С целью "сохранить свободу слова" этот чевловек основал социальную сеть USA. Life в качестве альтернативы "Фейсбуку" и Twitter.

Фото: flickr.com

Марк Цукерберг говорил на заседании конгресса, что "Фейсбук" является платформой, открытой для любых идей". Эндрю считает, что это не так: "Данные, которые я собрал о "Фейсбуке", как раз говорят обратное. Получается, что Цукерберг соврал конгрессу, как и всей Америке".

Эндрю — ведущий разработчик в Силиконовой долине. Он продал около 500 идей таким организациям, как Cisco, Better Homes and Gardens, Stanford и др. Он верит в то, что "Бог даровал нам свободу".

"Фейсбук" блокирует доступ к моему контенту у 98 процентов аудитории. Это означает, что почти 4,9 миллиона человек ежемесячно не могут прочитать то, о чем я пишу. Повышенная цензура в "Фейсбуке" появилась как раз после президентских выборов и победы на них Дональда Трампа", — говорит Стивен Эндрю. Таким образом, охват аудитории у Эндрю вместо пяти миллионов человек в месяц за 2016 год составил всего 97 685.

"Цензура на "Фейсбуке" работает так, чтобы вызвать негативное отношение к президенту Трампу, дискредитировать все его достижения. Миллионы людей остаются без информации, я теряю огромную часть прибыли и не могу продолжать свою миссию. Мне приходится вновь пользоваться электронной почтой и как-то продвигать наш вебсайт", — добавляет Стивен Эндрю.

Итак, имея почти полмиллиона подписчиков, Эндрю теперь едва ли собирает несколько сотен просмотров под своими постами.

Эндрю уверен, что USA. Life — "это новая надежда Америки на спасение свободного интернета". Туда он приглашает всех, кто разделяет его свободные взгляды.

"Агентство национальной безопасности США также владеет частью акций в моем проекте. Это связано с тем, что левосторонние СМИ часто буквально атакуют нас за наши консервативные взгляды, за нашу верность Конституции и президенту", — отмечает Эндрю.

Этим летом USA. Life планирует запустить кампанию по краудфандингу, чтобы наконец совершить официальный релиз последней версии платформы.

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Эндрю говорит, что его подписчики часто спрашивают его о том, куда он пропал, на что ему приходится отвечать, что "Фейсбук" держит его в цензуре.

Эндрю, имея бизнес и технологическое прошлое, утверждает, что "Фейсбук" и Twitter вполне могли пользоваться цензурой для того, чтобы повлиять на выборы.

"Свобода слова и право на частную жизнь навсегда бы пропали, если бы не USA. Life. Вот почему всем нужна эта платформа", — говорит Стивен Эндрю.

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