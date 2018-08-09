Пентхаус для крыс, или Сколько стоят помойки всей Москвы

Москва активно "благоустраивается". Почему же недоумевают и возмущаются москвичи? Постоянный автор "Правды.Ру" разбирался в этом вопросе.

На днях возле одного из домов Ивановского района Москвы собралась самая активная часть населения — женщины далеко послепенсионного возраста. Дело было днем, жарко, безлюдно. Одни были на работе, безработные сидели дома. Тем не менее, полуденная тишина подъезда была нарушена — большая группа мигрантов ударными темпами возводила архитектурный шедевр. Ввысь на глазах немногочисленных прохожих поднималось непонятное строение из красивого розового кирпича.

Загадки, что строят, для местных не было. Здесь уже полвека стоит помойка. Так что подобную инициативу отцов города надо было бы приветствовать, если бы не одно "но". Изувеченный металлический короб, который скрывал отходы местных жителей, валялся рядом. Именно его местные бабульки оплакивали, резонно предъявляя претензии вчерашним детям Памира.

"Да местная власть пару лет назад ставила металлическую помойку, которую вы сломали. Недавно ее красили, укрепляли. Вам что, деньги девать некуда, а говорите, что на пенсионеров средств нет", — шумели возмущенные обыватели.

Рабочие, еще не полностью овладевшие русской речью, "слали" бабулек в "муниципалитет".

Думаю, что нынешние старосты и главы управ резонно говорили бы о заботе о москвичах, скромно умалчивая о стоимости такого "домика" для крысок. Не смогли бы они откровенно ответить и на вопрос — почему уничтожаются предметы инфраструктуры, которые еще не выработали свой ресурс. Денежные инициативы мэрии оплачиваем мы из своего кармана. А в нынешние времена карман у всех разный.

Ах да, вы что-то сказали о выборах мэра Москвы через месяц. Ну что ж, будем считать акцию "каждому двору новою помойку" подарком от нынешнего мэра. Действительно, даже если вы не и пойдете на выборы, мэра все равно изберут.

И здесь было бы уместно напомнить о многострадальной гостинице "Москва". Ее снос, а потом ее же строительство. В итоге благодарные жители столицы получили копию старой "Москвы", которую можно назвать апофеозом лужковского правления. Или криминальной России. Тогда миллиарды, вложенные в снос и строительство, улетели неизвестно куда, вкупе с гранитной облицовкой, произведениями искусства, которые полвека украшали вестибюли гостиницы. Можно представить, какой финансовый ущерб был нанесен бюджету столицы при таком нерачительном подходе к карманам горожан.

Правда мэр исправно баллотировался в мэры и также исправно избирался. Думаю, он бы и сейчас им был, если бы 28 сентября 2010 года не был отправлен в отставку тогдашним президентом страны Дмитрием Медведевым. Обоснование отставки было страшным, в духе борьбы с "врагами народа" — "в связи с утратой доверия президента страны". А ведь сидел Лужков на столичном троне аж 18 лет. Завидное долгожительство даже для королей.

С низвержением с пьедестала московского "короля" все бросились его пинать. Наперебой говорили об ужасных московских пробках, радетели старины акцентировали внимание на разрушении архитектурного наследия Москвы.

Сегодня пробки остались, хотя город основательно закрыли бетонные эстакады. Также успешно сносятся памятники старины. Общественное движение "Архнадзор" год назад утверждало, что "темпы сноса исторических построек в Москве приблизились к лужковским". В свою очередь, зампред Центрального совета Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Евгений Соседов на сайте "Архнадзора" заметил, что "собянинская эпоха, в отличие от лужковской, имеет красивый современный фасад, за которым стоят те же самые разрушительные решения, что и раньше. Нам пытаются изобразить европейскую демократичную политику, а на самом деле работают все те же коррупционные механизмы, а мнение горожан подменяется голосованием на "Активном гражданине".

Так что, москвичи и гости столицы, будем снова ждать нового вердикта президента. Авось, к новому вотуму недоверия что-то еще и останется из "настоящего" для потомков. А не только помойки из розового кирпича.

Источник фото: БезФормата.Ru

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