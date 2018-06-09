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Автор Василий Амирджанов

Язык Ефремова до Киева доведет

Общество » Практика » Как отстоять права

Внимание со стороны изданий, телевидения, включая и сетевые информационные площадки, часто фатально окрыляет некоторых представителей актерской среды.

Не так давно поклонники Алексея Серебрякова узнали от артиста, что они, оказывается, мягко говоря, не догоняют до уровня его представлений о прекрасном. Свежий перфоманс Михаила Ефремова также не оставил его зрителей равнодушными.

Идея артиста Ефремова во имя дружбы с Украиной отдать Крым и передать Крымский мост, который возвели русские строители, напомнила сцену из кинофильма Леонида Гайдая "Иван Васильевич меняет профессию". Там даже вор Жорж Милославский возмутился попыткой исполняющего обязанности царя отдать Кемску волость.

Имеют ли право на свое мнение артисты? Безусловно! Они такие же граждане страны, как и остальные ее жители. Никто их в правах не ущемлял и не собирается. У некоторых с успехом получается одновременно сниматься в фильмах, финансируемых государством, получать увесистые гонорары и при этом от души поносить это самое государство.

Что характерно, даже не наблюдается и намека на то, чтобы ущемить их свободу в амплитудах движения языком. Легко быть смелым, эдаким правдорубом, борцом с "кровавым режимом", когда этот самый режим даже и не пытается пожурить, не говоря уже о подаче к подъезду "черного воронка" с билетом в один конец.

Ефремов хочет отдать Крым Украине, а я вот категорически выступаю за сбалансированность закуски и выпивки. Кстати, о выпивке.

Помимо экспертов по геополитике среди артистов, я обратил внимание на любопытные дискуссии около торгового центра в своем районе на окраине Москвы. Сообщество местных политологов нередко проводит открытые дискуссии по актуальным проблемам современности.

В отличие от гостей телевизионных студий на шоу "Я вас не перебивал!", они ведут себя корректно со своими собеседниками. Уверенно держа пластиковые стаканы с горячительными напитками, они обстоятельно обсуждают тенденции внутренней и внешней политики России, тренды в экономике, нюансы мировой глобализации и, разумеется, новости культуры и эффективного применения технологии блокчейн.

Причем довольно связно излагают. Ничем не уступают уровню полета мысли Михаила Ефремова, а по чувствительным общественно-политическим темам значительно уходят вперед в креативе. Особенно при внезапной смене карты вин на повышение градуса. Но при всем своем настрое на критику, они бы по-своему отреагировали на идею отдать Крым. Я видел, как это было. Артисту я бы не позавидовал. Это ему не с "кровавым режимом" воевать.

Мне всегда странно наблюдать момент, когда общество, ознакомившись с мнением публичного человека, каким-либо образом доносит до него свои ответные суждения. Отчего-то моментально возникает сообщество защитников из коллег по цеху и верующих в абсолютную добродетель оратора. Сразу объявляют о какой-то травле.

Позвольте, если бы артист выступил со своими тезисами на кухне, услышали бы несколько человек. Когда он это делает в СМИ, то и аудитория становится на несколько порядков больше. Соответственно, возникает у людей желание, раз с ними разговаривают, как-то отреагировать.

На мой взгляд, определение закономерной реакции на чужие суждения как травли — чистой воды лукавство. Двойные стандарты, вообще, бич человечества. Если слесарь дядя Вася, простите, опростается в залах Эрмитажа на глазах культурной общественности и изумленных интуристов, то это будет злостным и циничным хулиганством. Если же подобное сделает заслуженный артист с тонкой душевной конституцией, то его коллеги назовут это перформансом.

Ловят режиссера на бухгалтерских косяках, а не за постановки с сотрясанием первичных половых признаков на публике, именно за дебет с кредитом — "Преследования режима!". Если же за то же самое берут под белы рученьки директора компании или чиновника — "Так ворью и надо!".

Где же то самое равенство в правах и, кстати, в ответственности, о которых иногда слезно рассуждают медийно заметные артисты? Соринку замечают, но продолжают пенять Ленину за бревно на субботнике.

Эпатаж-провокация на уровне сетевого троллинга в стиле "оживить темку" бывает единственным способом прирасти аудиторией, каким-то образом привлечь к себе внимание. Кто-то размещает в социальных сетях свои фото в чем мать родила, кто-то в любой непонятной ситуации садится на шпагат, кто-то борется с "кровавым режимом" — и все получают свою порцию славы.

Меня лично огорчило, что некоторые российские политики довольно высокого ранга проявили инициативу и публично ответили на высказанное Михаилом Ефремовым предложение как обустроить мир. Вот так завтра артиста переведут в статус политического деятеля и реприза обретет новые формы и вес.

Одна телеведущая уже побывала в статусе кандидата в президенты. До сих пор не остановится. Это дело, конечно, не водка, но затягивает не хуже.

К слову, предложение некоторых политиков и артистов отдать Украине самого Ефремова я не поддержу. Там и без того хватает затейников. Ефремов — наш!

Скандальные заявления уже чаще воспринимаются как нечто, характеризующее человека, находящегося не в лучшей интеллектуальной форме, или банальное конъюнктурное лицедейство. Откровенной злобы такие репризы не вызывают. Скорее жалость, что талант разменивается на околополитическую попсу.

В этой истории мне более всего досадно, что мои районные политологи с пластиковыми стаканами в руках до сих пор не востребованы в медиа. Они имеют все шансы составить крепкую конкуренцию некоторым известным персонам в телевизоре, в том числе и экспертам среди директоров институтов со странными названиями ни о чем.

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