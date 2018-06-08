Языковой вопрос: домыслы и реальность

В последнее время по вопросу изучения языков столько противоречивой информации, что непосвященному человеку весьма непросто разобраться. Попробуем ответить на ряд наиболее часто звучащих в СМИ резонансных тезисов на примере Татарстана.

Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

Что мы слышим? Засилье, "принудиловка" в образовательных организациях татарского языка от чего страдают русские дети. Этнократия породила этнолингвистический конфликт. Националисты, сепаратисты в Татарстане "раскачивают лодку" и ведут к развалу страны, куда смотрит ФСБ? И убийственное: в республике не выполняют поручения Президента РФ по языковому вопросу. Так ли это и кому выгодна такая риторика, такой язык вражды? Разбираемся вместе.

Истоки и конституционные положения языкового вопроса

Для большинства народов нашей страны Россия — родина, исконная земля. Здесь жили предки, существовали государства, формировались традиции. От них нам достались язык, духовное богатство, культура и особое отношение к людям другой национальности, что проживают рядом. Это и есть основа культурного кода, что отличает всех россиян, делает нас богаче. Безусловно, не всегда все было гладко, да так и не бывает. Но мы говорим о преобладающих тенденциях в многонациональной Российской Федерации.

Эти нормы и многовековой позитивный опыт совместного проживания нашли своё отражение в Конституции страны. Дословно преамбула гласит: "Мы, многонациональный народ Российской Федерации, соединенные общей судьбой на своей земле, утверждая права и свободы человека, гражданский мир и согласие, сохраняя исторически сложившееся государственное единство, исходя из общепризнанных принципов равноправия и самоопределения народов, чтя память предков, передавших нам любовь и уважение к Отечеству, веру в добро и справедливость, возрождая суверенную государственность России и утверждая незыблемость ее демократической основы, стремясь обеспечить благополучие и процветание России, исходя из ответственности за свою Родину перед нынешним и будущими поколениями, сознавая себя частью мирового сообщества, принимаем Конституцию Российской Федерации".

Далее пункты 4 и 5 статьи 43 Конституции провозглашают, что "Основное общее образование обязательно. Родители или лица, их заменяющие, обеспечивают получение детьми основного общего образования" и "Российская Федерация устанавливает федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС), поддерживает различные формы образования и самообразования".

А статья 68 даёт нам вполне четкие представления о том, что: "Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык"; "Республики вправе устанавливать свои государственные языки. В органах государственной власти, органах местного самоуправления, государственных учреждениях республик они употребляются наряду с государственным языком Российской Федерации"; и "Российская Федерация гарантирует всем ее народам право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития".

Конституционные нормы раскрывает Закон РФ "О языках народов Российской Федерации", в соответствии с пунктом 2 статьи 2 которого "Российская Федерация гарантирует всем ее народам независимо от их численности равные права на сохранение и всестороннее развитие родного языка, свободу выбора и использования языка общения".

В соответствии со статьей 4 данного закона "Языки народов Российской Федерации пользуются защитой государства…"; "Социальная защита языков предусматривает проведение научно обоснованной языковой политики…"; "Экономическая защита языков предполагает целевое бюджетное и иное финансовое обеспечение государственных и научных программ сохранения и развития языков народов Российской Федерации…".

Данные конституционные положения получили свое развитие и в Федеральном законе "Об образовании в Российской Федерации", который в части 4 статьи 14 установил право граждан Российской Федерации на получение дошкольного, начального общего и основного общего образования на родном языке из числа языков народов Российской Федерации, а также право на изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации в пределах возможностей, предоставляемых системой образования. Этим же Законом установлено право республик Российской Федерации вводить преподавание и изучение государственных языков республик в соответствии со своим законодательством.

Казалось бы, все сказано, да не все гладко оказывается при реализации конституционных гарантий. И вот уже Президент Российской Федерации В. В. Путин, как гарант на Совместном заседании Совета по межнациональным отношениям и Совета по русскому языку 19 мая 2015 года разъясняет: "Для каждого народа вопрос сохранения родного языка — это вопрос сохранения идентичности, самобытности и традиций. И комплексная, всесторонняя работа по изучению, поддержке языков народов России, безусловно, должна продолжаться…

Вопросы сохранения и развития русского, всех языков народов нашей страны имеют важнейшее значение для гармонизации межнациональных отношений, обеспечения гражданского единства, укрепления государственного суверенитета и целостности России…

Конституция России прямо гарантирует право всех народов на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития. В том числе республики вправе устанавливать свои государственные языки и использовать их в работе органов государственной власти и местного самоуправления наряду с государственным языком России. В качестве примера приведу Крым, где действуют три равноправных языка: русский, украинский, крымско-татарский.

Но мы знаем и другие примеры, когда в ряде стран право значительных этнических общин на использование родного языка игнорируется или ограничивается, когда проводится жёсткая, агрессивная политика языковой и культурной ассимиляции. И мы видим, к каким последствиям это приводит: к разделению общества на "полноценных" и "неполноценных" людей, на "граждан" и "неграждан", а то и к прямым, трагическим внутренним конфликтам…

Особое внимание необходимо уделять школьному образованию. Здесь у нас задействованы 89 языков, из которых 30 в качестве языка обучения, а 59 как предмет изучения. Дети и их родители имеют гарантированное Конституцией право на свободный выбор языка обучения. И подчеркну, что администрации школ, власти региона это право обязаны обеспечить".

Так почему же глава государства был вынужден акцентировать внимание на вопросах, имеющих, казалось бы, такое четкое законодательное оформление?

Как было: языковая образовательная практика до зачистки образовательных организаций прокуратурой

В разных республиках ситуация развивалась по-разному, так как, исходя из статьи 14 Закона об образовании, в Российской Федерации гарантируется получение образования лишь на государственном языке Российской Федерации, а выбор языка обучения и воспитания осуществляется лишь в пределах возможностей, предоставляемых системой образования. А возможности как административно-ресурсные, так и научные везде разные.

В Татарстане на родном языке по выбору обучалось около 20 % учащихся. В основном это татарские школы, а также школы с чувашским, марийским, удмуртским и мордовским языками обучения. Кроме того, по 25 родным языкам велось обучение в воскресных школах. Как таковая данная форма не вызывала и не вызывает особых нареканий. А были ли нарушения, недовольство в процессе национального образования? Да были, и касались они, прежде всего, слишком сложных методик и технологий преподавания, отдельных нестыковок учебных программ и ФГОС. Но, проводимые проверки не фиксировали серьезных нарушений, а то, что фиксировалось, устранялось в рабочем режиме.

Подавляющее количество детей — 80% обучались в школах с русским языком обучения. Это значит, все учащиеся находились в русскоязычной среде, и все предметы изучались на русском языке.

Учитывая, что в соответствии с пунктом 3 статьи 14 Закона об образовании РФ в образовательных организациях может вводиться преподавание и изучение государственных языков республик Российской Федерации в соответствии с законодательством республик Российской Федерации, то в Татарстане в соответствии с республиканским законодательством было введено изучение предмета — государственный язык республики Татарстан (татарский). Причем татарский и русский языки, как государственные языки в Республике Татарстан, изучались в равных объемах. Впоследствии нормы изучения государственного языка республики были подтверждены Конституционным судом при попытке их оспаривания.

Вместе с тем, законодательство страны предусматривает, что такое преподавание и изучение государственных языков республик Российской Федерации осуществляется в соответствии с ФГОС и не должно идти в ущерб преподаванию и изучению государственного языка Российской Федерации.

Вот здесь-то федеральное законодательство и споткнулось о ФГОС, который является нормативно-правовым актом. Министерство образования и науки РФ, несмотря на неоднократные обращения республик, так и не разработало ФГОС для варианта учебного плана, который предусматривал бы изучение предмета — государственный язык республики. Тем самым было попрано конституционное право республик и нарушены предусмотренные законодательством гарантии.

Именно юридические предпосылки языкового конфликта в своем докладе выделил директор центра образовательного права Института образования НИУ ВШЭ Семен Янкевич. Он отмечает, что "в текущей версии ФГОС нет обязательного предмета "государственный язык республики", "то есть фактически подзаконный акт министерства о содержании стандартов блокирует для республики возможность устанавливать обязательное изучение своего языка в школах на территории республики".

Казалось бы, вот оно поле деятельности для прокуратуры, но не тут-то было.

Как все было на практике? В Татарстане государственные русский и татарский языки с учетом взаимосвязанных предметов русской литературы и татарской литературы изучались повсеместно в равных объемах по 4-6 часов в неделю. Причем в отсутствие соответствующего ФГОС государственный татарский язык изучался за счет иного учебного плана и обязательного предмета "родной язык и литература". Таким образом, нарушение Министерства образования и науки России, не выпустившего ФГОС с государственными языками республик, порождало нарушения на местах, когда татарский язык изучался русскими не как государственный язык, а как якобы родной язык, что вызывало естественное недовольство русского населения.

Кроме того, использование данного варианта приводило к тому, что предмет русский язык и литература преподавались на 2-3 часа в неделю меньше, чем предъявлялось федеральным министерством.

Ситуация корректировалась тем, что на уровне образовательных учреждений 75 % вариативной части направлялось на изучение русского языка, к тому же, правительство республики финансировало дополнительно один час в неделю для изучения родного языка по выбору и 70 % учащихся выбирали русский язык.

Кому и чему угрожали имеющиеся тенденции в языковой сфере? Может быть русскому языку?

Чтобы полнее понять происходящие перемены в языковой сфере, в том числе в изучении родных и государственных языков республик, нельзя не отметить тенденции последнего десятилетия. Может быть, родные и государственные языки действительно стали так развиваться, что угрожали государственному русскому и их пора поправить? Что мы имеем, что происходит в нашей стране?

В 2007 году 309-м федеральным законом была отменена компонентная структура формирования учебных планов, что лишило субъекты (прежде всего, национальные республики) и образовательные организации возможности формирования предметов, отражающих национально-региональные особенности. Именно за счет этого времени (в совокупности 25% от общей недельной учебной нагрузки) изучались родные языки из числа языков народов РФ, государственные языки республик РФ, историко-культурологические предметы.

Установлена возможность сдачи единых государственных экзаменов только на русском языке, что стало существенным толчком к оттоку обучающихся из школ с обучением на языках народов РФ, а также отказу от изучения ряда предметов, а в старших классах большинства предметов на родных языках.

С 2013 года в результате внесения изменений в Положение о защите диссертаций языком науки стал исключительно русский язык. Это касается даже сугубо филологических наук, когда предметом исследований становятся вопросы фонетики, грамматики и других аспектов языков народов России. Это привело к значительному снижению интереса ученых к актуальнейшим вопросам научного познания, связанного с языковой сферой.

Сокращаются контрольные цифры приема по подготовке кадров для школ с обучением на родных языках народов РФ и изучением родных языков.

Для обучающихся 4-х классов начальной школы, где обучение проводится на родном языке из числа языков народов РФ, по требованию Министерства образования и науки РФ выпускную проверочную работу предписано выполнять исключительно на русском языке. Такого не было даже в советское время. Ведь речь идет о детях, обучающихся на родном языке, которые ещё не освоили предмет "русский язык" в необходимом объеме.

Под оптимизацию образовательной сети первыми попали национальные школы, и их количество резко сокращается.

Причем для страны это общие проблемы. Директор института языка и литературы Дагестанского научного центра Российской академии наук Магомед Магомедов полагает, что "Ситуация близка к катастрофической. В школах сокращают часы, не хватает учебной и материальной базы".

В Татарстане делаются попытки создания сетевых образовательных ресурсов на татарском языке, разрабатываются коммуникативные технологии, современные учебно-методические комплексы, но эффективно противостоять процессу сокращения применения языка, как в образовании, так и в общественной сфере, не удается.

Напротив, русского языка становится больше, и в том числе в образовании. Рост городских агломераций с преобладающим русским языком общения, вышеизложенные меры по выдавливанию татарского продолжают делать свое дело.

Только слепой не увидит, что все это не в пользу родных языков (за исключением русского). Пугающие тенденции.

А что общественность, ведь были же протесты?

Татарская интеллигенция и общественные организации до проверок прокуратуры издавали умеренные посылы к органам власти о необходимости закрепления на практике законодательно определенных норм по сохранению и развитию языка и культуры татарского народа. Это касалось использования татарского языка в деятельности органов государственной и муниципальной власти, создания национального университета, необходимости совершенствования информационной политики, отстаивания перед федеральным центром вышеизложенных утрачиваемых позиций.

На республиканском уровне руководству Татарстана определенные вопросы удавалось решать, но от предложений по совершенствованию языковой политики на федеральном уровне как отмахивались, так и отмахиваются, как от назойливых мух.

Определенную напряженность ситуации в республике придали федеральные решения о непродлении договора и запрете наименования должности Президент высшими должностными лицами субъектов страны. Ситуация резко качнулась после проверок прокуратуры и известного законопроекта, когда на руководство республики посыпались проклятия и обвинения за неприятие мер, позволивших бы предотвратить наступление на татарский язык.

Иная ситуация была на радикализировавшемся фланге русских националистически настроенных активистов. Если изначально их требования в большей степени касались отстаивания позиций по изучению русского языка в полном объеме "как везде", и нежелания изучения татарского языка в предмете родной язык, то позже это стали призывы к необязательности изучения татарского языка вовсе, и необходимости разобраться с татарскими националистами, лишить республики их статуса. К слову о протестах, в прошлом году данными активистами была проведена лишь одна публичная акция по языковому вопросу, собравшая около 40 человек.

В публичном обращении к Президенту страны они и вовсе предложили ограничиться для "инородцев" одним днем — "сделать субботу Днем изучения родных языков России: во всех русскоязычных школах России на добровольной основе по субботам проводить Дни родного языка". "У нас есть много интересных идей на этот счет" излагают они.

Иной смысл в их устах приобрела и русская поговорка: "язык до Киева доведет"… Вот пишут же, что "Человечество уже имеет опыт Украины, и допустить его реализации внутри собственного государства нам просто нельзя". А ничего не перепутали?! Вы же сами кричите, что нам нужен только русский язык. Чьи лозунги напоминает?

Если в Татарстане таким выступлениям небольшого круга лиц знали цену и их крикливый характер не оказывал на общественное мнение никакого влияния, то в отдельных московских кабинетах были склонны эти призывы и соответствующие публикации в желтой прессе рассматривать всерьез.

"…Лгали так уверенно и спокойно, что им нельзя было не верить" писал в своем романе "Мелкий бес" классик русской литературы Ф. К. Сологуб. Так и вокруг темы языковой ситуации в Татарстане за много лет вылился такой поток лжи, искажения фактов и домыслов, что кое-кто видимо поверил, а тем, кому в принципе национальное многообразие, мягко говоря, не близко и не дорого, это оказалось просто на руку.

Чтобы не быть голословными, рассмотрим подробнее расхожие тезисы.

Мы слышим крик "ущемленных": на территории России в школах русский язык могут изучать углубленно, а в Татарстане — нет

Позвольте, из 909 школ с русским языком обучения, 200 по выбору родителей имеют классы с русским этнокультурным компонентом, а 21 из них полностью работают по данным программам. Было бы желание.

Среди их выпускников — победители и призеры всевозможных конкурсов, олимпиад, конференций по русскому языку.

В Татарстане ЕГЭ по русскому языку сдают хорошо. Так слышится ворчание: "это же за счет репетиторства". Напрашивается вопрос, а что, только в Татарстане родители пользуются услугами репетиторов? Или у нас такие квалифицированные репетиторы по русскому, что всех перещеголяли? По тотальному диктанту лучшие результаты в Поволжье. Средний балл ЕГЭ по русскому языку имеет устойчивую динамику роста и является одним из лучших в стране — 72,53 балла в 2017 году (69,06 балла по РФ в целом). Специалисты, разбирающиеся в вопросах системы общего образования, скажут, что такое репетиторством не достигается.

Программные меры по русскому языку реализуются, масштабные акции проводятся, готовится к открытию центр русской культуры им. А. С. Пушкина. Так то же ворчание — это дело рук "ручных общественных организаций", сотрудничающих с властями. День русского языка в республике масштабно празднуется — так вместо поддержки проводятся пикеты против республиканской власти.

По-видимому, эти деятели живут по принципу "хорошими делами прославиться нельзя", поэтому и не участвуют ни в одной созидательной акции, этнокультурных мероприятиях.

А как вам опус: русских ущемляют в Татарстане, и они уже устремились из республики?

Так и заявляют: за последние годы усилился отток русского и русскоязычного населения из республики. Извините, но достаточно взглянуть на последние переписи населения и увидеть, что численность русских выросла не только в процентном (в 2002 году было 39,5%, в 2010 стало 39,7%) соотношении, но и в абсолютных цифрах (в 2002 г. — 1492602 чел., в 2010 г. — 1501369 чел.). Следует отметить, что Татарстан регион-донор и в силу своего динамичного социально-экономического развития, лидерских позиций и инвестиционной и инновационной сферах, создания комфортной среды становится все более привлекательным для жизни и работы. Здесь проводится множество международных и всероссийских состязаний и форумов, территория стала определенным драйвером Поволжья.

Предмет особой заботы республики — состояние межнациональных и межконфессиональных отношений, без чего невозможное развитие. Возрожденные объекты русской и православной культуры острова-града Свияжск и древний город Болгар с мусульманскими святынями включены в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Возведена Болгарская исламская академия, возрождается собор Казанской иконы Божией Матери, другие исторически значимые памятники. Определенное преобладание татар в органах власти вполне объяснимо и не оказывает определяющего влияния на кадровую политику. Более 80% населения позитивно оценивают состояние межнациональных отношений и их динамику.

Квалифицированные специалисты востребованы в республике, так что сюда устремляются люди, а не наоборот.

К слову, что-то и наши радетели за русский язык сами никуда не торопятся…

Ничто не предвещало грозы

На заседании Совета по межнациональным отношениям в Йошкар-Оле 20.07.2017 Президент страны высказался о том, что "Языки народов России — это тоже неотъемлемая часть самобытной культуры народов России. Изучать эти языки — гарантированное Конституцией право, право добровольное. Заставлять человека учить язык, который для него родным не является, так же недопустимо, как и снижать уровень и время преподавания русского.

Не раз говорил, что всё, что связано с национальной идентичностью, с традициями, — сфера тонкая и очень чувствительная, и действовать здесь следует крайне деликатно и мудро… Наша задача — сберечь согласие, которое достигнуто в обществе, в первую очередь обеспечив постоянное взаимодействие и конструктивный диалог власти и институтов гражданского общества".

Все так, и разумные люди с этим, конечно, согласны, они всецело и за подходы в изучении родных языков, и за конструктивный диалог, и за деликатно-мудрые действия. Но что-то видимо пошло не так у исполнителей. Министерству образования и науки России и Рособрнадзору, судя по всему, в доверии было отказано, и в бой против тех, кто, по их мнению, снижает уровень русского и заставляет учить неродной язык, пустили тяжелую артиллерию.

Прокуратура против учителей

Да-да… именно так в ходе учебного процесса именем Путина проверялись образовательные организации. Школы лихорадило, сотрудники прокуроры ломали "через колено" именно работников учреждений образования, требуя под диктовку немедленно привести учебные программы в соответствие с требованиями и видением надзорного органа, щедро раздавая административные наказания и деликатно угрожая уголовным преследованием.

Лишканули? Не то слово! Разогрели интеллигенцию — да, возбудили радикальных националистов — да, породили огромное недовольство народа к власти — очевидно.

Понимая щекотливость ситуации, органы власти республики пытались снять напряжение, выйти на компромиссные решения. Не особенно это получилось.

Что в результате? Бодрый отчет прокуратуры о выявленных массовых перекосах и о том, что все приведено в соответствие с федеральным законодательством. При этом к законодательству федеральному и республиканскому претензий как не было, так и нет. К этому времени, и Министерство образования и науки России неожиданно образумилось и соизволило государственные языки республик сделать предметом, но задвинуло их в перечень необязательной и мизерной части учебного плана — так сказать "на выбор". И представлено это было как компромисс.

Родные языки как обязательный предмет стали изучаться по выбору в объеме 3-6 часов в неделю. Можно учить русский, татарский, чувашский, другие языки — кто что хочет.

Увеличился объем изучения русского языка и литературы до рекомендованных 6-9 часов в неделю.

Ситуацию, как говорится, довели до черты и вроде бы надо остановиться. Тем более что речь зашла о том, что при совершенствовании ФГОС будут еще внесены коррективы, позволяющие более гибко (с учетом специфики регионов) решать вопросы изучения государственных и родных языков. И что мы видим?!

Беда пришла, откуда не ждали

То ли кто-то вошел в раж и не смог остановиться, то ли кто-то решил "поймать хайп" и… провести операцию по полному извлечению родных языков народов России из обязательной части учебных планов, а значит, в перспективе и из образования.

Казалось бы, после проверок самое время включить мозги и отрегулировать все языковые вопросы, но беда пришла, откуда не ждали… — решили включить думскую машину для голосования. Группа народных избранников внесла 10 апреля текущего года в Государственную Думу законопроект, предполагающий, что родные языки из числа языков народов страны, как и государственные языки республик в составе РФ могут изучаться только за счет учебного времени вариативной (необязательной в части перечня предметов, которые определяются только участниками образовательного процесса) части учебных планов. При этом следует заметить, что законопроект предусматривает возможность изучения данных предметов только по волеизъявлению родителей (законных представителей) обучающихся, то есть вопрос состоит не только в выборе предмета, но и в возможности вообще не изучать данные предметы. Вот уж поистине в своем порыве услужливый дурак опаснее врага. И в социальных сетях гуляет мем из "собачьего сердца" о том, что "… что люди, которые должны принимать таблетки, принимают законы". Безусловно, большинство депутатов Государственной Думы уважаемые люди, но зачем так-то подставляться?!

И мы видим, что все меньше желающих ссылаться на Путина при реализации данной операции. И не мудрено, ведь на большой пресс-конференции 14 декабря прошлого года Владимир Владимирович ясно подчеркнул, что "Нужно обеспечить людям возможность изучения родного языка, не только татарского, и марийского, и чеченского, и какого угодно. У нас, слава богу, огромное разнообразие таких языков. Это наша гордость и это наше богатство — культурное и языковое многообразие. И это, безусловно, должно быть поддержано".﻿

Что несет в себе законопроект об отмене изучения родных и государственных языков республик в обязательной части

Прежде всего, следует отметить его глубокий конфликтный потенциал.

Перевод изучения родных языков из инвариантной (обязательной) части в вариативную (с необязательным перечнем предметов) часть учебного плана фактически будет способствовать выведению родных языков из процесса школьного изучения. Потому что в вариативной части время, отводимое на совместный выбор предметов, ничтожно мало по объему. Как правило, его используют для дополнительного изучения предметов из инвариантной части, а также различных направлений наук по интересам детей, таких как робототехника и другие особо привлекающие детей и их родителей направления. Практически это станет постоянным "яблоком раздора" и причиной постоянных конфликтов между родителями, а также родителей со школой. Таким образом, для родителей детей татар, чуваш, мари, удмуртов, мордвы и др., желающих в школе обучать их родному языку, такая возможность существенно сокращается, являясь предметом спорного выбора. В этой связи закон вне всякого сомнения вызовет недовольство.

При этом вполне очевидно, что минимизируются государственные гарантии возможности обучения детей родным языкам, они станут практически неисполнимыми, что означает несоответствие законопроекта соответствующему положению Конституции РФ (ст. 68, п. 3).

К тому же введение добровольности изучения государственных языков республик Российской Федерации приведет к несоблюдению принципа государственности.

В педагогических коллективах и в целом в сфере образования неминуемо возникнет ситуация большого сокращения учителей родных языков из числа языков народов РФ, что в свою очередь станет весомой социальной проблемой. В результате, ситуация в перспективе приведет к прекращению подготовки таких кадров ввиду отсутствия потребности в них.

Реализация законопроекта приведет к резкому уменьшению изучаемых в системе общего образования родных языков, что на глазах мировой общественности представит РФ как страну, способствующую искусственному (принудительному) их исчезновению как учебных предметов.

При том, что в Российской Федерации законодательно определено многоязычие и равенство языков, их сохранение и развитие государством, обязательным к изучению в школе остается только русский язык как государственный язык. Остальные родные языки, если даже они являются государственными в республиках в составе РФ, попадают в категорию необязательных. И в такое унизительное положение по новому закону могут быть поставлены все народы России, кроме русского.

Для такой многонациональной страны как РФ, где постоянно декларируются и поддерживаются принципы равенства и развития языков, данное предложение подрывает базисные основы уважительного межнационального взаимодействия, так как язык — основа культуры народа.

При этом остается обязательным изучение 2-х иностранных языков в общеобразовательной школе. Таким образом, возникает парадокс, когда языки народов РФ становятся необязательными для изучения в школе, а языки иных народов — иностранных государств — обязательными.

То, что предложение внесено группой депутатов, профессионально не связанных с языковой проблематикой, без учета позиции ведущих научных и образовательных центров, республик в составе РФ характеризует данную инициативу как непроработанную и представляющую опасность для общественного согласия в стране.

Ожидаемая реакция на скандальный законопроект

Если те, кто двигал законопроект, хотели скоренько протащить его на волне итогов прокурорских проверок, особо не вдаваясь в последствия, то они глубоко просчитались. Не ведая того, они заступили за крайнюю черту. Негативная реакция Президента Татарстана, Государственного Совета республики, широкой общественности различных регионов и научного сообщества, с которыми даже не удосужились посоветоваться, была достаточно предсказуема.

Как насмешка в этой ситуации выглядят попираемые нормы закона о языках, повествующие о том, что "Языки народов Российской Федерации пользуются защитой государства…", а "Социальная защита языков предусматривает проведение научно обоснованной языковой политики…".

То, что произошла резкая политизация вопроса — очевидно, но об этом чуть позже. Попробуем сначала разобраться и услышать голос ученых и специалистов. Сильно приглушенный хором одобряющих, он все же пробивается.

Так что же наука?

В связи с выдвинутым законопроектом, весьма интересны рассуждения директора центра переводоведения РАО, доктора филологических наук Ирины Алексеевой. По её мнению, "любой язык — это свой алгоритм мышления, и чем больше алгоритмов мышления, тем интеллектуальность выше. Если мы хотим быть интеллектуальными, если мы хотим интеллектуально развиваться, то мы обязательно должны учить национальные языки.

Сегодня размышлять надо о достоянии всемирной культуры, коим является каждый национальный язык. И каждый человек, кто знает национальный язык с детства — он есть тоже национальное достояние.

Равноправное и развитие национальных культур, основа национальной культуры — это не танец и не песни, это язык, тексты, слово творящее. И залог стабильности общества в том, что все языковые культуры присмотрены, ухожены.

Мы ежедневно имеем дело с другими национальностями в повседневной жизни. У них другой язык, другое богатство мира, и они за него держатся, даже не будучи людьми с высшим образованием. Национальные языки — это народ, и опираться надо на народ, а не на единицы, которые выучили языки. Стремление знать только западные языки — это большое высокомерие по отношению к нашим ближним соседям. Почему они у нас во втором ряду, а немецкий и французский языки у нас на первом? Новое общество, которое мы строим, должно поставить национальные языки России на одну доску с европейскими во всех смыслах".

Президент Российской академии лингвистических наук и ректор Института иностранных языков Эмма Володарская, обратила внимание на то, что запрет татарского, иных языков приведет к ущербности русского. Так как изучение языков малых этнических групп общения помогает людям лучше понять их собственные языки. "Поскольку именно человек, который владеет только одним языком, допустим, русским, и не сталкивается с другими языками, лингвистически глух, и это не только толерантность, просто знание других языков помогает лучше понять свой родной язык".

Ректор РГПУ имени Герцена, член-корреспондент РАН и доктор филологических наук Сергей Богданов приветствует, что "все чаще обращают внимание на необходимость выработки научно-обоснованной языковой политики государства. Данный вопрос очень важен, нужно быть аккуратными, не спешить и не принимать решений без должной подготовки, без учета мнения общества и возможностей образовательных структур…

Преподавание государственного языка, включая обязательное обучение местным языкам, является нормальным процессом, не в ущерб государственному языку… Везде разная ситуация, и вопросы языковой политики требуют согласования с местными властями и обществом. Необдуманные, поспешные и неправильные решения по языку могут привести к обострению ситуации и возникновению конфликтов, как это произошло на Украине".

Ему вторит доцент кафедры теоретической и прикладной лингвистики факультета теоретической и прикладной лингвистики Института лингвистики РГГУ Ольга Казакевич. Она считает, что "… законодатели, которые производят подобные законы, страдают лингвистической безграмотностью, которую порождает знание малого количества языков… в нашей стране совершенно необходима пропаганда двуязычия, полилингвизма … Порождения языковых конфликтов — это преступление против государственности".

Доктор филологических наук, писатель Мадина Хакуашева считает, что "Госдума ужесточает еще больше языковую политику, которая обязательно приведет к умерщвлению национальных языков. Это неизбежно, если они будут образовывать детей в еще худшем режиме … родной язык деградирует и без этих нововведений Госдумы… задаемся логическим вопросом — что это, невежество Госдумы или открытая провокация, направленная больше всего против русского народа, потому что репутация мирового сообщества у русских будет абсолютно и навсегда потеряна?

Представьте себе, если бы и другие предметы можно было точно так же выбирать. Школьники, которые избрали для себя гуманитарную профессию, отказывались бы от точных наук, а те, кто решил посвятить себя, например, физике или химии, игнорировали бы историю и литературу. И родители бы этому не препятствовали — с одной стороны, чтобы не портить аттестат, а с другой, чтобы ребенок лучше подготовился к вступительным экзаменам по "нужным предметам".

Старший научный сотрудник Центра этнополитических исследований Института этнологии и антропологии РАН Ахмет Ярлыкапов считает, что "закон, который предназначался Татарстану, высветил проблемы, которые уже были, и оживил дискурс о языковой ассимиляции. Может быть, авторы закона этого и не предполагали, но в итоге получили протест, который накапливался десятилетиями и сейчас выплескивается наружу".

По мнению тюрколога, из Карачаево-Черкесии Харуна Акбаева есть и такой вопрос, "Почему родной язык добровольный, а русская литература обязательная", ведь в связке с русским языком все граждане России обязаны изучать еще и русскую литературу… Литература ведь не относится к языку, а является той дисциплиной, которая формирует мировоззрение, а оно национальное по сути, имеет свои ментальные и культурные особенности".

По мнению Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, у детей и их родителей появляется нелегкий выбор: выбрать родной язык вместо других интересных курсов, снизив конкурентоспособность детей в последующей профессиональной сфере, или пожертвовать родным языком. При таком подходе невозможно говорить о развитии у детей любви к родному языку, поскольку его изучение становится дополнительным бременем, от которого освобождены те, у кого родной язык совпадает с государственным.

По мнению члена Совета, председателя постоянной комиссии по культурным правам, образованию и науке Аниты Соболевой, "данное законодательное предложение подрывает межнациональный мир, ставит под удар сохранение языков народов России, снижает уровень гарантий конституционного права на пользование родным языком, а также сводит на нет провозглашенное статьей 68 Конституции право республик в составе РФ устанавливать свои государственные языки.

Исключение государственных языков из школьного образования в качестве обязательной дисциплины приведет к постепенному вытеснению этих языков из сферы государственного управления, к снижению числа говорящих на языке и понимающих язык. Теми россиянами, для кого русский язык не является единственным родным языком, предлагаемое нововведение может быть воспринято как мера принудительной ассимиляции и искоренения самобытности народов, проживающих на территории России.

Образование на родном языке — важнейшее языковое право человека, связанное с его национальной идентичностью. Любая попытка перевести образование с родного языка исключительно на государственный обычно приводит к межнациональной напряженности, что мы наблюдаем в настоящее время в Латвии, которая в 9-11 классах старшей школы запретила в русских школах вести преподавание на русском языке".

Политизация вопроса

Тревога в обществе, особенно в ряде регионов России, нарастает. В отличие от многих других инициатив нынешняя вызвала быструю и обостренную реакцию. Влиятельные общественные объединения и отдельные эксперты настоятельно обращают внимание на особое значение языков для развития этнической культуры, несоответствие обсуждаемого в парламенте проекта важнейшим положениям Конституции Российской Федерации, федерального законодательства, принимаются резолюции о недопустимости его одобрения, против данного законопроекта собирают подписи.

В многотысячной петиции на имя Президента страны говорится: "Мы не приемлем путь, ведущий к исчезновению наших родных языков, тем более — путь, вымощенный "благими намерениями", путь — оперирующий высокими ценностями обеспечения прав граждан, но способный привести к глобальным негативным последствиям для всей страны… Верим, что Российская Федерация всегда будет большой многонациональной и дружной семьей, в которой ни один народ не будет обижен и лишен права изучения языка за счет гарантированной государством базисной части".

Председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов считает, что рано или поздно нарушения языковых прав приводят к серьезным социальным конфликтам. Именно с запрещения русского языка начался конфликт на Украине, именно исключение русского языка из сферы преподавания в старших классах вызывает сейчас законное возмущение русскоязычных жителей Латвии.

Самое неприятное, что может произойти — это окончательный перевод проблемы в политическую плоскость и подмена обсуждения содержания законопроекта дискуссией на повышенных тонах. Мы видим, что идет радикализация отдельных общественных организаций, ситуацию пытаются выдать за конфликт и использовать в своих целях оппозиционные силы.

Татарстан ли оплот сепаратистов и радикалов?

Проверка и диктат прокуратуры в вопросах языковой политики, при игнорировании норм республиканского законодательства, были болезненно восприняты общественностью Татарстана. И все же решения представлялись как компромисс, и определенные надежды возлагались на учет мнения субъекта при обновлении ФГОС, о чем заявлялось публично.

Но надежды рухнули с внесением группой депутатов известного законопроекта. Как отметил один из депутатов на сессии Госсовета РТ, похоже, что нас развели, обидно за страну. Возросло чувство несправедливости и опасности.

Государственный Совет, Президент Республики Татарстан дали отрицательные заключения на законопроект. Более того, депутаты обратились к законодательным собраниям других республик — не поддерживать данную инициативу. Поднялась общественность, стали проявлять активность различные инициативные группы против законопроекта.

Появилось немало публикаций разделяющих эту боль: "Последний гвоздь в крышку гроба языков малых народов", "Общественники Чувашии опубликовали петицию об отзыве авторов закона о языке", "Курултай башкир решил бороться за язык", "В Хасавюрте прошла акция в поддержку родных языков", "Убийство языка равно убийству целого мира", "ФНКА лезгин выступила против закона о добровольном изучении языков", "В СПЧ предупредили о негативных последствиях факультативного изучения родного языка", "Закон, направленный против Татарии, привел к протестам элит на Кавказе" и т. п.

И… республика сполна получила долю "яда" от тех, кому её самодостаточность и особая позиция по многим вопросам поперек горла. И не важно, что это регион-лидер, донор, точка роста Российской Федерации по многим направлениям.

Вот лишь некоторые заголовки публикаций: "Разжигатели из Татарстана: кто и зачем пытается расшатать республику", "Власти Татарстана открыто выступили против позиции Москвы", "Этнократия в Татарстане: уступок Путину больше не будет", "Родной язык как билет на войну" и далее в таком же ракурсе.

Еще хлеще основные линии публикаций: в Татарстане разжигают пламя этнолингвистического конфликта; это пропагандистская кампания из Татарстана против федерального центра; Российской Федерации объявлена война. Гибридная и священная. Ноту на сей раз зачитали не из Вашингтона или Киева, а из столицы Татарстана Казани; никто не нанес большего урона татарскому языку и татарской культуре, чем татарстанская этнократия; не допустить разрастание национализма внутри нашей страны; Казанский кремль сознательно идет на обострение этнолингвистического конфликта; в Татарстане все перекрывается потоками пропагандистского лицемерия и банального вранья, в основе которых лежит плохо скрываемая русофобия и желание националистического реванша; самое отвратительное во всей этой истории, что парламентарии Татарстана по собственной глупости сейчас выступают в роли провокаторов… такая тактика создает очаг напряженности в Поволжье. И это на фоне растущей напряженности по южному периметру России. По глупости или сознательно? В противном случае оценку этой "языковой кампании" должны дать ФСБ и Генпрокуратура; откровенная истерика… нужна для политического торга Казани с Москвой"; и еще немало обвинений "во всех смертных грехах" в таком же русле.

Или… "татарские националисты" не хотят "закреплять юридически" "уступку" Кремлю, т. к. "режим Путина" доживает последние годы". К гадалке ходить не надо, чтобы понять кому на руку этот опус.

И вот за "этим градом стрел", мы уже видим рассуждающих умных дяденек, которые считают, что "своими действиями татарские националисты все настойчивее убеждают центр в необходимости политики "закручивания гаек" — ликвидации национально-территориального деления России, поскольку подобные "тлеющие очаги" неминуемо ведут к потере управляемости и обуславливают непредсказуемость реакции региональных властей в сложной геополитической обстановке", что федеральный центр будет интерпретировать "недовольство Татарстана как предательство и удар в спину" и "все может закончиться отставкой главы региона".

Так и хочется крикнуть: "Ау-у-у, ФАДН, ты где со своими мониторингами и аналитическими записками про плохих парней в национальных республиках, и русских, которых татары заставляют учить родной язык?", "ау-у-у, надзорные органы, вам не приходилось знакомиться с такого рода материалами?". Печально.

Шовинизм или показалось?

Особняком в этом хороводе "ату" стоит тезис "за русских и русификацию". И мы читаем на ресурсе Примечания, что "Российская Федерация — это не СССР. Это национальное государство россиян… Чтобы Россия выжила и стала настоящей федерацией, а не матрешкой из национальных автономий, нужна политика поступательной и твердой унификации на базе русского языка и культуры".

И вот уже стрелки переводят на семью, полагая достаточным, чтобы национальный язык жил лишь там. Но не культурная ли это экспансия со стороны одного народа по отношению к другому? Не это ли шажок на пути к шовинизму? Не это ли деление на великий язык, являющийся основой всего, а остальные могут развиваться сами. А лучше дома. А лучше шепотом.

Видимо именно таким ура-патриотам 4 декабря 2008 года в программе "Разговор с Владимиром Путиным" на ТК Россия Президент страны адресованы слова, что "Россия может оставаться великим государством, если каждый народ и каждый, даже небольшой этнос будет чувствовать себя в России, как в собственном доме. И те недалёкие, просто глупые и тупые люди, которые нарушают этот принцип, полагая, что они действуют в интересах русского народа, они наносят этому народу непоправимый ущерб". И несколько ранее — 18.12.2003г. на "Прямой линии с Президентом России": "Тот, кто говорит: "Россия — для русских", знаете, трудно удержаться, чтобы не давать характеристики этим людям — это либо непорядочные люди, которые не понимают, что говорят, и тогда они просто придурки, либо провокаторы, потому что Россия — многонациональная страна".

Эмоционально, но доходчиво. Добавить нечего.

Недопонимание сути российского федерализма и базисных принципов формирования российской нации

Ситуация нас убеждает в том, что людей, видящих во всем что им непонятно вызов и просто непонимающих природы российского федерализма, к сожалению, немало.

Для них желание народа отстоять и сохранить свою этническую идентичность — национализм, обеспечить динамичное развитие и самодостаточность республики — сепаратизм.

Для них чужая речь — опасность, татарстанская идентичность — вызов, хотя она органично входит в российскую, а патриотов и дел, укрепляющих могущество страны, здесь будет поболе чем во многих регионах.

Неприятные события в бывших странах СССР вызывают у этих людей испуг, неприятие и желание "поприжать для профилактики местных националистов". И невдомёк им, что тем самым, попирают они законные права и самоуважение народа, настраивают его против власти.

Ведь очевидно же, что среди приоритетов государственной национальной политики на первом плане идет сохранение и развитие языков, культур и традиций народов нашей страны, затем выстраивание гармоничных межнациональных и межрелигиозных отношений и противодействие радикальным проявлениям. Только на этой основе может сформироваться устойчивая российская идентичность, любовь к нашему общему Отечеству — Российской Федерации.

Очевидно, что люди могут недопонимать, ошибаться, но не те, кто отвечает в стране за эту весьма чувствительную сферу, не те, кто во власти.

А где центр ответственности за языковой вопрос?

Ну очень хочется задать вопрос, а кто отвечает в нашей многонациональной стране за это столь важное для её судьбы направление в работе. Кто допустил, что вопрос рассматривается не в кругу ученых и специалистов-практиков, не в согласительных комиссиях юристов с привлечением территорий, а также, что не аргументы, здравый смысл и ответственность за будущее страны и её народов во главу угла, а язык вражды и упреков правят бал?

Министерство ли образования и науки Росси, что волокитит и не занимается предметно проблемами, или ФАДН, что "воды в рот набрал" и сторонится языковой повестки "как чёрт ладана"? Может научного осмысления от РАО не поступает?! Можно сколько угодно предполагать, но не ради того, чтобы кого-то пристегнуть к "позорному столбу", а для того чтобы ситуацию поправить. Очевидно же, что так дальше продолжаться не может.

А что общественность, институты гражданского общества?

Инициативные группы и активисты стучатся во все двери, пытаясь быть услышанными и прояснить ситуацию с участием уполномоченных лиц. Но ни Общественная палата, ни Ассамблея народов России не стали площадками для обсуждений и выработки совместного видения проблем. Хотя отдельные их представители и руководители высказались, и высказались исключительно за "официальную линию".

Так вот удивил Иосиф Дискин в своей статье в КП "Критика поправок в закон "Об образовании" — это политиканские спекуляции". Не утруждая себя глубоким погружением в тему, председатель комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, решил дать политическую оценку. По его мнению, "сложилась группа людей, которые создали себе определенный статус, спекулировали тем, что необходимо уважать национальную культуру, принудительно изучать языки субъектов Федерации… Просто сейчас завершился процесс вытеснения автократических групп внутри республик. Раньше они жили припеваючи, играли на национальных чувствах земляков. А сейчас вектор изменился". Наверное, зачтено, но перестарался, перестарался Иосиф Евгеньевич.

Ему в более мягкой форме вторит, и председатель Совета Ассамблея народов России Светлана Смирнова. И действительно, не языковыми же проблемами омрачать готовящееся празднование 20-летия организации. Похоже, при таком подходе и точку бы можно ставить на будущем организации, а жаль.

Может кто-то слышал, есть в стране и такая организация, как "Гильдия межэтнической журналистики". Так вот, Президент её Маргарита Лянге, которая и раньше не была склонна глубоко вникать, посчитала, что "в ряде субъектов произошло разделение на людей первого и второго сорта по признаку происхождения. Одним было предоставлено право выбирать, другие не могли выбрать ничего. Более того, нельзя было выбрать русский в качестве родного языка… такой подход не способствовал проявлениям любви к национальным языкам, местным культурам и сеял рознь". Здесь уже не о том, что, мягко говоря, перевернутая информация, а о журналистской этике впору подумать.

И что мы видим? В отсутствии активности существующих общественных площадок их роль пытаются на себя взять различные инициативные группы. Заявляются круглые столы, инициативы. "Ущемленным народам России" готовы подставить плечо оппозиционные лидеры и организации, ведь федеральный центр априори не прав, а его руководство космополитично.

Спрашивается, а кому все это надо? Зачем задевать за живое, зачем будить лихо, ведь отнимать всегда нехорошо, а лишать языка просто недальновидно. И кому вообще было выгодно поднимать данный вопрос в Государственной Думе и поднимать его в таком виде?! Вопрос, к сожалению, риторический.

А что в ответ инициаторы законопроекта?

Умиляют рассуждения в сюжете на первом канале депутата Госдумы, члена комитета по образованию и науке — одного из авторов законопроекта — Алены Аршиновой о том, что как дочь военнослужащего она очень хорошо понимает, "что дети военнослужащих, которые ездят по регионам, и должны изучать, например, татарский язык два года, потом изучать колымский язык и еще три года марийский язык, то ребенок, тратя очень много часов на изучение родных языков, переезжая из региона в регион, к сожалению, не будет знать ни один из них". Умиляют, прежде всего, своей некомпетентностью, что, согласитесь, не красит депутата.

Сегодня родные языки как предмет изучаются по выбору и, переезжая из региона в регион, учащийся будет изучать свой родной язык, это обеспечивается единством образовательного пространства страны. А если доведется изучать предмет "государственный язык республики", то оцениваться результат изучения будет индивидуально, исходя из объема полученных знаний, что уже давно реализуется и не вызывает сложностей. К тому же дети военнослужащих всегда учились по адаптированным индивидуальным программам с учетом ранее полученных знаний.

А ещё Алена порадовала, что "сама решила учить чувашский, так как представляет именно эту республику". На фоне инициатив общественности Чувашии об отзыве депутата за данный законопроект, желание учить понятно. Что же, общественникам будет что в другой раз спросить, раз появилось такое обязательство депутата.

Вот и про специальный фонд поддержки родных языков заговорили, в том числе и Алена прокомментировала. Ведь (все-таки) "существует большая проблема, связанная с подготовкой учебных пособий по целому ряду языков". Может это и неплохо. Но извините, зачем загонять ситуацию в угол, чтобы потом спасать языки? Ведь вопрос обеспечения изучения языков — государственная задача, а значит должны быть и государственные гарантии.

Удивила Елена Строкова. Она заявляет, что: "Основная новелла заключается в том, что учащиеся и их родители смогут самостоятельно выбирать язык обучения, для этого им нужно будет написать заявление" Позвольте, но какая же это новелла? Язык обучения и сейчас избирается родителями, и законодательство это гарантирует уже многие десятилетия. Для системы общего образования это норма.

А вот Олег Николаев говорит, что сделан некий "вывод, что нужно закрепить на уровне РФ единый подход к образовательному процессу родных языков". Похоже он не слышал о единстве образовательного пространства по всей стране. В другой раз он поясняет, что "данным законом закрепляется действующий порядок организации обучения родным языкам". Так значит он есть, как есть и закон его регулирующий. Следующее открытие — законопроект "закладывает, прежде всего, приоритетность изучения русского языка в России". А что, у кого-то есть сомнения, или мы закон как-то не так читали все эти годы?

Неубедительно, уважаемые депутаты, неубедительно.

Надежда умирает последней

В разгар дискуссии, если это так можно назвать, обнадежил своим заявлением, с учетом совещаний в Московском Кремле, председатель Комитета Госдумы РФ по образованию и науке Вячеслав Никонов. Он отметил, "я уверен, что уже до первого чтения законопроекта мы сможем провести экспертное обсуждение, которое позволит выработать такую формулировку закона, которая устроила бы всех без исключения, в том числе и представителей руководства национальных республик. Комитет ни в коем случае не допустит принятие такого законопроекта, который бы ущемлял права людей на изучение родного языка".

Судя по его высказыванию, "комитет будет настаивать на том, чтобы все подзаконные акты, которые будут приняты в связи с поправкой, были представлены ко второму чтению, а не к третьему, как это предусмотрено регламентом Госдумы", так как необходимо детально проанализировать то, как законопроект будет соотноситься с образовательными программами.

Несомненно, это важный посыл, о том, что обеспокоенность в связи с принятием данного законопроекта услышана. Появилась надежда, что рассмотрению внесенного законопроекта в первом чтении будут предшествовать обсуждения с участием компетентных представителей научного и учительского сообщества, лидеров и активистов этнокультурных организаций, представителей республик, что их мнение будет учтено.

Несколько насторожило изменение сроков рассмотрения законопроекта в первом чтении, но ранее сказанное, надеемся, останется в силе.

И действительно, не в Конституционный же суд переносить рассмотрение вопроса в случае принятия закона в прежней редакции, и там уже обсуждать очевидное, что гарантированное право изучать родной язык как обязательный предмет — это неотъемлемое право всех народов России.

Что в остатке

Образно в ходе дискуссии о судьбе родных языков высказался Якуб Умаханов, депутат Народного Собрания Республики Дагестан. Он отметил, что "Родина и язык — это неотъемлемые части. С исчезновением языка исчезает народ — его обычаи, нравы, обряды, культура. Родной язык — сокровище нации, открывающее первоначальную возможность познания мира человеком. Родной язык находится у истоков формирования того чувства, которое со временем, развиваясь и обогащаясь, закладывает основы патриотизма — любви к своей родине, к земле, где родился и вырос, где жили предки. Бессмертны слова Расула Гамзатова: "И если завтра мой язык исчезнет, то я готов сегодня умереть!".

Язык, национальное мировоззрение имеют свои ментальные и культурные особенности, не учитывать это просто невозможно и опасно.

Хочется верить, что ценности нашего общего дома не будут столь бесцеремонно попраны, что все субъекты этого конфликта извлекут из него урок. Ведь языки, культура, традиции и есть часть нашего цивилизационного кода, отличительная особенность и сильная сторона многонационального народа Российской Федерации.

И. Ярхамов, А. Файзрахманов

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