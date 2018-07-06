На пенсии "денег нет, но вы держитесь"...

В программе "Необычная неделя" "Правды.Ру" состоялся серьезный разговор о так нашумевшей пенсионной реформе, "жизни в кредитной модели" и других последних событиях. Но разговор об отсрочке пенсий только начинается. Людям не нравится, когда власть достает карты из рукава и пытается развести народ на лохотроне. К такому выводу пришли в прямом эфире главный редактор "Правды.Ру" Инна Новикова и ее гость политолог Леонид Крутаков.

Фото: Fotodom.ru

— Самая важная и обсуждаемая тема для всей страны сейчас, конечно же, пенсионная реформа, а если проще и точнее — повышение возраста выхода на пенсию. Каких только оценок, вариантов и предложений нет, причем как либеральные, так и консервативные политики придерживаются самых разных точек зрения. Пишут, что Чингиз-хан был милосерднее, когда он собирал дань. Кажется, что вокруг пенсионной реформы просто какой-то такой интеллектуальный хаос в информационном поле, по крайней мере. Каково ваше мнение по этому поводу?Пенсионная реформа просто обрекает и гробит людей?… Или все-таки простые люди что-то не поняли?…

— Не поняли — однозначно. И не приняли — абсолютно. Никому не понравится, когда у тебя за спиной принимают такие решения. Это безусловно. А народ у нас в последние годы более-менее проснулся, ощутил себя субъектом принятия решений, участником событий. Люди хотят, чтобы их слышали и понимали.

А тут вдруг такая история. Как будто козырь достали из-под стола или из рукава… Такие вещи делают в открытую, выходят и говорят, что и как, объясняются, про ситуацию рассказывают, как Сталин — "братья и сестры", и при этом говорят, что дело уже решенное.

— Медведев же сказал: "Денег нет, но вы держитесь".

— Ну так это же не диалог, не обоснование. Совершенно верно, что получился хаос во мнениях. Потому что эти события столь значительные, настолько задевают кучу судеб и жизней, поворачивают их к ухудшению. А чуть ли не основой аргумент: а почему не повысить-то, кто в Москве собирался до пенсии работать?…

Но ведь вопрос не в одних москвичах, петербуржцах и жителях крупных городов. Вопрос — в тех депрессивных регионах, в деревнях, где пенсия является чуть ли не единственным способом выживания для людей. Вот в чем дело, для них это удар страшный. Да и в мегаполисах у всех все по-разному.

Поэтому вполне понятно, что это имеет такой резонанс. Все группировки, все силы, политические и социальные, начинают использовать это как козырь для того, чтобы набрать очки. Возмущение есть на самом деле. И у нас же теперь даже либералы выступают с социальными лозунгами, требуют справедливости, они — за народ…

Конечно, это как-то немножко странно. Ребят, вы разберитесь сначала: либо крестик, либо трусы, что-нибудь оденьте, чтобы уже хотя бы определить себя. Но для меня здесь есть такой симптоматичный большой признак того, что уже вся мировая система себя исчерпала.

Большая система того миропорядка, той экономической системы, которая существовала, частью которой мы стремились стать и стали после крушения СССР, достигла пределов своего развития. Она начинает пожирать саму себя. Вот в чем дело. Ведь это же проблема не только России, это проблема мировая. Поэтому здесь мы — часть большой проблемы.

Я бы просто сказал, что надо менять, выходить из того формата, который существует, нельзя жить за чужой счет. Надо создавать свою систему сбережений. А мы же храним деньги в западных финансовых институтах. Вот только недавно начали отказываться. Надо создавать свою кредитно-денежную систему, надо свою финансовую среду составлять, которая будет работать на внутренний рынок.

Сегодня наша экономика выстроена на внешнего потребителя. Она удовлетворяет запрос европейцев. Сейчас мы еще китайцев будем удовлетворять, индийцев, туда трубы строим. А внутреннее население воспринимается как обуза. Потому что деньги мы оттуда получаем, за счет экспорта, потому что собственной кредитной системы нет. И собственное население здесь нужно только для того, чтобы обслуживать инфраструктуру нефти и газа. Вот как выглядит сейчас наша экономическая конструкция.

В такой экономической конструкции, конечно, люди лишние не нужны. Они называются, извините, "дармоеды" или "нищеброды", как называл их этот деятель Чичваркин, который в Лондоне сейчас. Но так же и многие официальные представители власти к людям относятся. То есть рушится сама идея социального проекта государства, солидаристский институт общества рассыпается.

Ведь главная задача нормального государства — размножать людей, потому что люди — это богатство страны. Их интеллектуальный уровень, здоровье, способность производить, способность интеллектуальные ресурсы воспроизводить, искусство, все что угодно — можно и нужно задействовать для всего народа.

А если мы с вами себя съедаем, то мы аннигилируемся, мы уничтожаемся. И потом настанет момент, когда придут и раздавят нас просто, и все. Вот проблема-то в чем. Это стало серьезной проблемой России, но это проблема и для всего мира. Причем бездарно сделанная, вот это надо отметить точно.

— Но с людьми даже не хотят нормально поговорить, прислушаться к ним…

— Абсолютно верно. Такого уровня решения требуют доверительного и открытого диалога с обществом, обязательно нужно объяснение позиций — зачем. А так, просто в наперстки сыграли, а потом объяснили, что это было необходимое решение. Даже если это правда необходимое решение, его не примут люди.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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